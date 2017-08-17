ЕС вывел из-под санкций часть энергопроектов с участием России

Те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины, по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через Конгресс (США). Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а ЕСовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall", который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол "may", то есть "может.

Есть страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот закон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами.