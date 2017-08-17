12:39 17 августа

ЕС вывел из-под санкций часть энергопроектов с участием России

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов сегодня в интервью радиостанции Sputnik сообщил о том, что в ЕС фактически вывели из-под санкционного давления несколько совместных энергетических проектов. Напомним, что санкции в отношении России и контактов с нашей страной действовали в режиме так называемого Третьего энергопакета. Кроме того, около 2-х недель назад США ввели в отношении России новые санкции.

ЕС вывел из-под санкций часть энергопроектов с участием России


Заявление Владимира Чижова приводит РИА Новости:
Те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины, по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через Конгресс (США). Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а ЕСовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall", который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол "may", то есть "может.


Другими словам, сами европейцы объявляют, что некоторые послабления в санкционном режиме против европейско-российских проектов в сфере энергетики стали возможными из-за их усилий.

Чижов отмечает, что с 10% до трети была повышена планка для РФ по участию в международных энергопроектах. При этом Чижов отмечает, что в таком проекте как «Северный поток-2» участие России будет существенно выше – по понятным причинам.

Интересная ремарка от постпреда РФ в ЕС по американскому закону о новых антироссийских санкциях:
Есть страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот закон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами.


По словам Чижова, Европа и дальше намерена выторговывать в диалоге США преференции для своих компаний, чтобы не потерять конкурентные преимущества, что в конечном итоге выгодно России.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. Partyzan Сегодня, 11:14
    Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами.
    ну что еще можно сказать - живут по принципу "фиг с ним что у меня корова сдохла - главное что у соседа хата сгорела" fool
    Partyzan
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:25
      Салют, Сябрам! Есть ещё надежда, что лучик разума проблеснет в темных мозгах еврочинуш.
      Скорее не разума, а холодного капиталистического расчета.....
      Соломон Кейн
      1. Partyzan Сегодня, 11:29
        Привет Костя hi
        а холодного капиталистического расчета....
        какой у них расчет? у них только одно - дайте денюх laughing
        Partyzan
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:34
          Так о чем и спич: что лучше российский газ по сходной цене или америкосский сланцевый по бешеным ценам? И не факт, что газовоз приплывет вовремя...... wink wassat
          Соломон Кейн
          1. Partyzan Сегодня, 11:37
            или америкосский сланцевый по бешеным ценам
            так у них расчет - поддержим матрасов и авось газ на халяву получим laughing
            Partyzan
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:30
        Что касается прибалтов, там все глухо, глухо и темно. Там готовы стоять на собственной мошонке, лишь бы угодить дядюшке Сэму.......
        Соломон Кейн
        1. Лелёк Сегодня, 12:21
          Цитата: Соломон Кейн
          Что касается прибалтов, там все глухо, глухо и темно.


          Привет. Глухо и темно, говорите? Насчёт темноты сомневаюсь, а вот "глухо" похоже подпирает. Обновлённый сюзерен с пинёнзами жмётся, а тут ещё эта противная Россия на обе ноги крепко встаёт и халявы лишает. Поневоле пардону запросишь (Латвия - 15.08.2017):
          Лелёк
      3. Tusv Сегодня, 11:37
        Цитата: Соломон Кейн
        Скорее не разума, а холодного капиталистического расчета....

        Дык санкции давно уже научились обходить, но вот получит горнишную боязно
        Tusv
    2. НасРать Сегодня, 11:26
      19 год близко.... Европейцы тихой сапой все ограничения снимут с газовых ниток... bully
      НасРать
      1. Partyzan Сегодня, 11:30
        Европейцы тихой сапой все ограничения снимут с газовых ниток...
        а разве у них есть выбор? или разорять свои компании в угоду матрасам, или динамить их санкции hi
        Partyzan
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:46
          Думается, что решающим фактором в этой свистопляске, будут выборы фюрера в Германии. И его "сексуальные" предпочтения в отношении полосатых... love tongue
          Соломон Кейн
          1. Partyzan Сегодня, 11:50
            laughing уже одного в матрасии выбрали lol
            Partyzan
            1. Соломон Кейн Сегодня, 11:56
              С очками от Элтона Джона? laughing bully
              Соломон Кейн
  2. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:16
    Европа и дальше намерена выторговывать в диалоге США преференции для своих компаний, чтобы не потерять конкурентные преимущества
    вот где собака порылась, Россия конечно страна-агрессор, санкции нужны, но своя рубашка ближе к телу ))) Лёд тронулся!
    ShKAS_mashingun
  3. Ростовчанин Сегодня, 11:18
    Нахожусь сейчас на реконструкции КС Портовая (СП-1), с 20 августа начнутся врезки смонтированного оборудования АВО, что существенно повысит его пропускную способность. В четвёртом квартале приступят к строительству КС Славянская (СП-2). Тихим сапом отобьем себе рынок. wink
    Ростовчанин
    1. jjj Сегодня, 11:59
      Как говорится, успехов в труде!
      jjj
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    Могут когда касается их интересов и кармана. Но не хотят когда касается исключительно России (европейские санкции).
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:40
      Они хотят, но не могут - полосатые "хотелку" прижали. Легко, типа "укропов", орать "Геть москалей и их газ!" Они ничего не производят, только "топятся". А тех, кто перерабатывает газовый конденсат, для кого "природник" является основным сырьевым источником?
      Хорошая поговорка: За морем телушка - по полушке, да дорог перевоз. А у полосатых и телуха по бешеной цене и перевозка в копеечку.....
      Соломон Кейн
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:43
        А у полосатых и телуха по бешеной цене и перевозка в копеечку.....

        Тут вы полностью правы.
        rotmistr60
  5. pvv113 Сегодня, 11:36
    Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами.

    Эти слабоумненьким для полного счастья достаточно разрешения лизать ботинки хозяина
    pvv113
  6. утютюлькин Сегодня, 11:49
    тут вообще фишка в чем. европа стремительно переходит на возобновляемые источники энергии (особенно страны бенелюкса) отказывается от строительства атомных электростанций. более 30% электроэнергии вырабатываемой в германии это энергия из возобновляемых источников. за счет этого роста в европе наблюдается переизбыток энергии.они и польшу заставляют закрывать тэц на угле и выкупать электроэнергию из ес. казалось бы да зачем им этот российский газ? у них своей энергии завались да еще и из возобновляемых источников. ответ очень прост - вся возобновляемая энергия ( кроме гидроэлектростанций) безумно дорога. пишут что на 30% дороже но я думаю что на все 50%. то есть при такой цене электроэнергии заводы в германии вылетят в трубу :) .а так как атомная тема закрыта то они как бы разбавляют свою дорогую энергию дешёвой энергией вырабатываемой из российского газа. поэтому для них эта тема просто невероятно важна. поляки придумали выход они европейскую энергию которую им навязывает ес постарались дальше продать :) ( ну торгаши что возьмешь) .приезжали в минск и нам предлагали :)) ( сразу вспомнились поставки "европейского" газа на украину). а наши мало того что им шиш! так еще и атомную замутили что бы точно никаких шансов не было. так что шансов у европы нет. они сами себя в такое положение поставили. хош не хош а альтернативы российскому газу нет!
    утютюлькин
  7. Чёрный Полковник Сегодня, 12:23
    Европа и дальше намерена выторговывать в диалоге США преференции для своих компаний, чтобы не потерять конкурентные преимущества
    Дожили - старушка-Европа в холуях у амеров ходит, сама себе не хозяйка...
    Чёрный Полковник
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