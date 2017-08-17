ЕС вывел из-под санкций часть энергопроектов с участием России
Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов сегодня в интервью радиостанции Sputnik сообщил о том, что в ЕС фактически вывели из-под санкционного давления несколько совместных энергетических проектов. Напомним, что санкции в отношении России и контактов с нашей страной действовали в режиме так называемого Третьего энергопакета. Кроме того, около 2-х недель назад США ввели в отношении России новые санкции.
Заявление Владимира Чижова приводит РИА Новости:
Другими словам, сами европейцы объявляют, что некоторые послабления в санкционном режиме против европейско-российских проектов в сфере энергетики стали возможными из-за их усилий.
Чижов отмечает, что с 10% до трети была повышена планка для РФ по участию в международных энергопроектах. При этом Чижов отмечает, что в таком проекте как «Северный поток-2» участие России будет существенно выше – по понятным причинам.
Интересная ремарка от постпреда РФ в ЕС по американскому закону о новых антироссийских санкциях:
По словам Чижова, Европа и дальше намерена выторговывать в диалоге США преференции для своих компаний, чтобы не потерять конкурентные преимущества, что в конечном итоге выгодно России.
Заявление Владимира Чижова приводит РИА Новости:
Те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины, по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через Конгресс (США). Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент "должен" предпринимать соответствующие шаги, а ЕСовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол "shall", который читается в данном контексте как "должен", был заменен на глагол "may", то есть "может.
Другими словам, сами европейцы объявляют, что некоторые послабления в санкционном режиме против европейско-российских проектов в сфере энергетики стали возможными из-за их усилий.
Чижов отмечает, что с 10% до трети была повышена планка для РФ по участию в международных энергопроектах. При этом Чижов отмечает, что в таком проекте как «Северный поток-2» участие России будет существенно выше – по понятным причинам.
Интересная ремарка от постпреда РФ в ЕС по американскому закону о новых антироссийских санкциях:
Есть страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот закон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все изошлись аплодисментами.
По словам Чижова, Европа и дальше намерена выторговывать в диалоге США преференции для своих компаний, чтобы не потерять конкурентные преимущества, что в конечном итоге выгодно России.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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