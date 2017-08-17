Из подаренных Киеву «Хаммеров» на ходу осталось менее половины
С момента появления на территории Украины американских внедорожников «Хаммер» никто ни разу не слышал об активном использовании этой техники подразделениями ВСУ, пишет издание Журналистская правда.
О причине этого молчания рассказал волонтер ВСУ Виталий Дейнега, являющийся владельцем одного из немногих успешных украинских волонтерских бизнес-проектов «Повернись живым».
По словам Дейнеги, «из 230 внедорожников "Хаммер", подаренных американцами ВСУ, на сегодняшний день способны хоть как-то передвигаться меньше половины». Ремонтировать машины – занятие дорогостоящее, запчастей американцы не прислали.
Он отметил, что бэушные автомобили «попали в ВСУ со старой, разлезшейся резиной».
При этом издание отмечает, что люди, знающие Дейнегу лично, сообщают, что на данный момент его главной головной болью является поиск ниши, куда можно удачно вложить заработанные на волонтерстве гривны. С учетом репутации волонтера, не исключено, что и эту шумиху он затеял исключительно потому, что уже задумал с "Хаммерами" какую-то очередную аферу под прикрытием своего фонда.
О причине этого молчания рассказал волонтер ВСУ Виталий Дейнега, являющийся владельцем одного из немногих успешных украинских волонтерских бизнес-проектов «Повернись живым».
По словам Дейнеги, «из 230 внедорожников "Хаммер", подаренных американцами ВСУ, на сегодняшний день способны хоть как-то передвигаться меньше половины». Ремонтировать машины – занятие дорогостоящее, запчастей американцы не прислали.
Он отметил, что бэушные автомобили «попали в ВСУ со старой, разлезшейся резиной».
Потому что бэушных "Хаммеров" мы могли получить гораздо больше, чем новых. Поэтому мы и приняли б/у. Но совершенно не позаботились об их обслуживании. И некоторые из этих машин надо было ремонтировать чуть ли не на выходе с корабля. На всех почти надо было сразу менять резину. А у нас не было даже необходимых ключей – потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки – дюймовые. Я уже молчу о запчастях, которых не было вообще…рассказал он.
И если у нас ГАЗ-66, УРАЛ, ВАЗ – это такая уже "родная" техника, она интегрирована в систему, ее знают, как ремонтировать и так далее, то "Хаммер" – это нечто чужеродное. И к нему отношение несколько иное. Соответственно, если мы будем так относиться к международной помощи, то просто эти "Хаммеры" в какой-то момент все сломаются, и их никто не починит,добавил волонтер.
При этом издание отмечает, что люди, знающие Дейнегу лично, сообщают, что на данный момент его главной головной болью является поиск ниши, куда можно удачно вложить заработанные на волонтерстве гривны. С учетом репутации волонтера, не исключено, что и эту шумиху он затеял исключительно потому, что уже задумал с "Хаммерами" какую-то очередную аферу под прикрытием своего фонда.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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