12:39 17 августа

Из подаренных Киеву «Хаммеров» на ходу осталось менее половины

С момента появления на территории Украины американских внедорожников «Хаммер» никто ни разу не слышал об активном использовании этой техники подразделениями ВСУ, пишет издание Журналистская правда.



О причине этого молчания рассказал волонтер ВСУ Виталий Дейнега, являющийся владельцем одного из немногих успешных украинских волонтерских бизнес-проектов «Повернись живым».


По словам Дейнеги, «из 230 внедорожников "Хаммер", подаренных американцами ВСУ, на сегодняшний день способны хоть как-то передвигаться меньше половины». Ремонтировать машины – занятие дорогостоящее, запчастей американцы не прислали.

Он отметил, что бэушные автомобили «попали в ВСУ со старой, разлезшейся резиной».

Потому что бэушных "Хаммеров" мы могли получить гораздо больше, чем новых. Поэтому мы и приняли б/у. Но совершенно не позаботились об их обслуживании. И некоторые из этих машин надо было ремонтировать чуть ли не на выходе с корабля. На всех почти надо было сразу менять резину. А у нас не было даже необходимых ключей – потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки – дюймовые. Я уже молчу о запчастях, которых не было вообще…
рассказал он.

И если у нас ГАЗ-66, УРАЛ, ВАЗ – это такая уже "родная" техника, она интегрирована в систему, ее знают, как ремонтировать и так далее, то "Хаммер" – это нечто чужеродное. И к нему отношение несколько иное. Соответственно, если мы будем так относиться к международной помощи, то просто эти "Хаммеры" в какой-то момент все сломаются, и их никто не починит,
добавил волонтер.

При этом издание отмечает, что люди, знающие Дейнегу лично, сообщают, что на данный момент его главной головной болью является поиск ниши, куда можно удачно вложить заработанные на волонтерстве гривны. С учетом репутации волонтера, не исключено, что и эту шумиху он затеял исключительно потому, что уже задумал с "Хаммерами" какую-то очередную аферу под прикрытием своего фонда.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:23
    "С учетом репутации волонтера, не исключено, что и эту шумиху он затеял исключительно потому, что уже задумал с "Хаммерами" какую-то очередную аферу под прикрытием своего фонда."


    Может в Дагестане с перебитыми номерами катаются? laughing
    КОТ БАЮН
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:33
      Их используют в сопровождении колон. Конкретно в районе Красноармейска, Светлодарска, Краматорска, Артемовска в составе двух джипов в начале колонны двигаются.
      Владыка Ситх
      1. Татьяна Сегодня, 11:35
        Вообще-то - это уже ТРАДИЦИОННОЕ сбагривание Вашингтоном своего б/у-ного пентагоновского хлама - без запчастей и ремонтных инструментов - для ВСУ через украинских волонтёров!
        Воистину - Кому война, а кому мать родна!
        Татьяна
        1. cniza Сегодня, 11:46
          Свалку они сделали из Украины , причем для себя бесплатную , а со скакунов ещё и стригут.
          cniza
          1. Kurare Сегодня, 12:06
            В принципе - это достаточно нормальный и привычный подход, когда дороже обратно, домой везти эти Хаммеры. А за неимением ничего подобного и такое сойдет. То, что не позаботились о запчастях - это с самого начала было понятно. За запчасти надо большие деньги платить.

            Если так подумать, Россия в Сирии делает почти так же. Отправляет туда излишки или устаревшую технику в качестве помощи. Но, в отличии от Хаммеров, сирийцы умеют пользоваться советской/российской техникой. Да и более ремонтопригодная она. И всем от этого хорошо: сирийцы получают необходимую технику, которая на ходу и может быть использована по назначению, а Россия помогает союзнику и заодно "очищает" потихоньку склады от старой техники.
            Kurare
            1. Татьяна Сегодня, 12:12
              сniza
              Свалку сделали из Украины, причём для себя бесплатную, а со скакунов ешё и стригут
              ---------------------

              Я давно об этом говорила!
              Свалка американской б/у. военной техники для Вашингтона в Украине не только бесплатная, но и прибыльная во многих стратегических отношениях:
              Экологическая выгода для США.
              1. Сохраняются в чистоте собственные территории США.
              Экономическая выгода для США.
              2. Возвращается в госбюджет с откатами для американских чиновников остаточная стоимость б/у военной техники.
              3. Вашингтону не нужно тратить свои деньги на утилизацию своей б/у. военной техники.
              Политическая выгода для США.
              4. Сохраняется ПОЛИТИЧЕСКАЯ зависимость Украины от США от ремонтной помощи Вашингтоном ВСУ при поставках им б/у. военной техники США. И эта политическая зависимость от США оплачивается самими же украинцами иностранному государству.
              Татьяна
            2. Paranoid50 Сегодня, 12:39
              Цитата: Kurare
              В принципе - это достаточно нормальный и привычный подход,

              И вполне развёрнутый ответ всем,кто уже три года ожидает увидеть в укропии абрамсы-бредли-апачи, - не тот случай,от слова "совсем". yes Похоже,те приснопамятные арт-радары были пробным камешком, на предмет выяснения самого смысла поставок в укропию чего-либо стОящего. Выяснили: не нужно. yes
              Paranoid50
      2. КОТ БАЮН Сегодня, 11:36
        ага.. то есть катаются все таки ушлепки... Все равно, это рожно б/ушное им не поможет....
        КОТ БАЮН
        1. Владыка Ситх Сегодня, 11:40
          Причем зимой в -21 с ветром на большой скорости шли, а сверху посадили стрелка с пулеметом, у которого лицо быстро превращалось в ледяную маску.
          Владыка Ситх
    2. Комментарий был удален.
  2. Partyzan Сегодня, 11:24
    А у нас не было даже необходимых ключей – потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки – дюймовые.
    вот это оправдание laughing , а как же мы ремонтируем CAT, JOHN DEERE, или в скакуасии магазинов с инструментом нету? recourse
    Partyzan
    1. Татьяна Сегодня, 11:43
      На инструменты деньги нужны, а кто платить за них будет?! Украина в иностранном долгу, как в шелку!
      Татьяна
      1. jjj Сегодня, 11:53
        А по сантехнике быстро же все перешли с метрической системы на дюймовую. Поди у всех уже душ с резьбой 1\2
        jjj
      2. Partyzan Сегодня, 12:04
        А украинское МО - что, совсем без денег?
        Partyzan
        1. Татьяна Сегодня, 12:23
          В МО Украины коррупция и "воровство" из бюджета запредельные! Генералам в штабах важнее себе побольше денег при распиле военного бюджета в свой карман положить, чем нужды армии!
          Им бы успеть наворовать и за границу сбежать! На страну им по большому счёту наплевать.
          Татьяна
  3. PPD Сегодня, 11:25
    Если им дать два стальных шарика-один сломают, второй потеряют.
    PPD
  4. HAM Сегодня, 11:28



    Думать то нечем!!
    HAM
  5. Шурале Сегодня, 11:29
    Это он украинский пластырь клеит со словами - "не болей".
    Шурале
  6. cyberhanter Сегодня, 11:36
    Хаммер... рука лицо
    Ну не передавали американцы украинцам "Хаммеры"
    cyberhanter
  7. bk316 Сегодня, 11:38
    Не знаю как военный а гражданский вариант ( h1) не очень-то надежен.
    Кстати о шинах, там специальные шины с какими-то вставками такие в магазине не купишь.
    В общем у меня знакомый поездил полгода и продал его.
    bk316
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:41
    из 230 внедорожников... бэушных "Хаммеров" мы могли получить гораздо больше, чем новых

    "На халяву и уксус сладкий". Да вот только желудок воспринимает его как уксус. Зато американцы вас "поддерживают" о чем трубят украинские СМИ и политики круглосуточно.
    rotmistr60
  9. Altona Сегодня, 11:48
    Цитата: Partyzan
    а как же мы ремонтируем CAT, JOHN DEERE, или в скакуасии магазинов с инструментом нету?

    ----------------------------
    И ремонтировали. Эта техника у нас есть с брежневских времен, токаря на магаданских приисках точили на них пальцы для замены изношенных.
    Altona
  10. Tusv Сегодня, 11:51
    По словам Дейнеги, «из 230 внедорожников "Хаммер", подаренных американцами ВСУ, на сегодняшний день способны хоть как-то передвигаться меньше половины».

    Вот ведь не хорошие янки, запчасти подарить забыли
    Украинец это особая нация. Уксус подарят будут пить, давится, но хаять дарителя.
    Tusv
  11. Николай Петров Сегодня, 11:56
    Цитата: rotmistr60
    из 230 внедорожников... бэушных "Хаммеров" мы могли получить гораздо больше, чем новых

    "На халяву и уксус сладкий". Да вот только желудок воспринимает его как уксус. Зато американцы вас "поддерживают" о чем трубят украинские СМИ и политики круглосуточно.

    Ну насчет "поддержки" на фоне информации о Южмашовских ракетных двигателях в КНДР, у скакунов возможна очередная зрада.
    Николай Петров
  12. gukoyan Сегодня, 12:06
    Если бы на чермет сдали и то больше пользы было)))
    gukoyan
  13. sgr291158 Сегодня, 12:24
    Интересно а чё они Уралы ГАЗы ВАЗы не декомунизировали.
    sgr291158
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