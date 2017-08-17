Из подаренных Киеву «Хаммеров» на ходу осталось менее половины

Потому что бэушных "Хаммеров" мы могли получить гораздо больше, чем новых. Поэтому мы и приняли б/у. Но совершенно не позаботились об их обслуживании. И некоторые из этих машин надо было ремонтировать чуть ли не на выходе с корабля. На всех почти надо было сразу менять резину. А у нас не было даже необходимых ключей – потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки – дюймовые. Я уже молчу о запчастях, которых не было вообще…

И если у нас ГАЗ-66, УРАЛ, ВАЗ – это такая уже "родная" техника, она интегрирована в систему, ее знают, как ремонтировать и так далее, то "Хаммер" – это нечто чужеродное. И к нему отношение несколько иное. Соответственно, если мы будем так относиться к международной помощи, то просто эти "Хаммеры" в какой-то момент все сломаются, и их никто не починит,