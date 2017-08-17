ВМС США получили "юбилейный" Tomahawk
Ракеты Tomahawk, принятые на вооружение американской армии в 1983 году, еще долго будут оставаться основой высокоточного вооружения США. Как сообщает портал navyrecognition.com, компания Raytheon и ВМС США отметили своеобразный юбилей – флоту передана 4000-я ракета Tomahawk.
Юбилейной ракетой оказался Tomahawk новейшей модификации Block IV. Американский флот протестировал эту ракету в январе текущего года, после чего компания Raytheon начала их поставки в войска. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и смены цели уже после пуска ракеты. Кроме того, ракеты Tomahawk модификации Block IV отличаются от предшественниц более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полета до 1850 км.
Ракеты Tomahawk неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов (в том числе, ядерные) и состоят на вооружении американской и британской армий. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.
Когда дело доходит до операционной гибкости, точности и огневой мощи, никакая другая крылатая ракета в мире не сравнится с «Томагавком». Мы не останавливаемся на достигнутом, и компания Raytheon в партнерстве с ВМС США модернизируют Tomahawk, чтобы предоставить флоту возможность справляться с любыми задачами– заявил Майк Джарретт, вице-президент подразделения Raytheon Air Warfare Systems, передает "Warspot".
Крылатая ракета Tomahawk Block IV
Юбилейной ракетой оказался Tomahawk новейшей модификации Block IV. Американский флот протестировал эту ракету в январе текущего года, после чего компания Raytheon начала их поставки в войска. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и смены цели уже после пуска ракеты. Кроме того, ракеты Tomahawk модификации Block IV отличаются от предшественниц более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полета до 1850 км.
Ракеты Tomahawk неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов (в том числе, ядерные) и состоят на вооружении американской и британской армий. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.
Использованы фотографии: https://www.navyrecognition.com/
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