ВМС США получили "юбилейный" Tomahawk

Когда дело доходит до операционной гибкости, точности и огневой мощи, никакая другая крылатая ракета в мире не сравнится с «Томагавком». Мы не останавливаемся на достигнутом, и компания Raytheon в партнерстве с ВМС США модернизируют Tomahawk, чтобы предоставить флоту возможность справляться с любыми задачами

Крылатая ракета Tomahawk Block IV