12:39 17 августа

ВМС США получили "юбилейный" Tomahawk

Ракеты Tomahawk, принятые на вооружение американской армии в 1983 году, еще долго будут оставаться основой высокоточного вооружения США. Как сообщает портал navyrecognition.com, компания Raytheon и ВМС США отметили своеобразный юбилей – флоту передана 4000-я ракета Tomahawk.

Когда дело доходит до операционной гибкости, точности и огневой мощи, никакая другая крылатая ракета в мире не сравнится с «Томагавком». Мы не останавливаемся на достигнутом, и компания Raytheon в партнерстве с ВМС США модернизируют Tomahawk, чтобы предоставить флоту возможность справляться с любыми задачами
– заявил Майк Джарретт, вице-президент подразделения Raytheon Air Warfare Systems, передает "Warspot".

ВМС США получили "юбилейный" Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk Block IV



Юбилейной ракетой оказался Tomahawk новейшей модификации Block IV. Американский флот протестировал эту ракету в январе текущего года, после чего компания Raytheon начала их поставки в войска. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и смены цели уже после пуска ракеты. Кроме того, ракеты Tomahawk модификации Block IV отличаются от предшественниц более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полета до 1850 км.

Ракеты Tomahawk неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов (в том числе, ядерные) и состоят на вооружении американской и британской армий. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года.

Использованы фотографии: https://www.navyrecognition.com/
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Комментарии 25

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  1. новичок Сегодня, 11:44
    фото зачёт. они его хоронят? шутка.
    новичок
  2. Muvka Сегодня, 11:45
    4000 произведено, 2300 потрачено? А как же инфа про 7000 выпущенных ракет?
    Muvka
    1. Tusv Сегодня, 12:04
      Цитата: Muvka
      4000 произведено, 2300 потрачено? А как же инфа про 7000 выпущенных ракет?

      Последний абзац статьи прочитайте. ВМС США - 4000, ВМС её величества -?, Наземное базирование -? Воздушное базирование -?. Семь тысяч наберется с лихвой
      Tusv
      1. Muvka Сегодня, 12:29
        Наземного запрещено же. А воздушного... кто является носителем? Какие самолеты могут запускать томагавки?
        Muvka
        1. Tusv Сегодня, 12:36
          Цитата: Muvka
          Наземного запрещено же.

          И читито из этого? Нам развесить уши и кушать лапшу с них?
          Tusv
  3. pvv113 Сегодня, 11:46
    ВМС США получили "юбилейный" Tomahawk

    Было бы веселее, если бы они его получили куда-нибудь в борт или в штаб wink
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 11:52
      А так в гроб положили , тоже не плохой вариант. lol
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 12:11
        Похороны с последующими поминкам в данном случае приветствую на ура
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 12:13
          Лучше со страной сразу...
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 12:16
            Организовать Великий Североамериканский пролив между Мексикой и Канадой laughing
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 12:17
              Есть масса вариантов , но у них там сейчас внутри "забавная" ситуация.
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 12:20
                Бунты и стычки - это хорошо. Кстати, дошли до уровня "снос памятников".
                Но меня больше интересует активность Йеллоустоунского супервулкана
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 12:22
                  Там много спорного по поводу вулкана , а так там страсти закипают не на шутку.
                  cniza
                  1. pvv113 Сегодня, 12:26
                    Страсти кипят еще и потому, что правительство США закрыло доступ к информации об обстановке в районе вулкана. А неведение порождает домыслы
                    pvv113
                    1. cniza Сегодня, 12:28
                      Это может стать дополнительным раздражителем и кто то про это вспомнит обязательно.
                      cniza
                      1. pvv113 Сегодня, 12:32
                        Цитата: cniza
                        может стать дополнительным раздражителем

                        Это действительно так. Тем более, что в интернете уже проскакивала информация (вполне похожая на правду),что часть ракет России имеют задачей удар по вулкану
                        pvv113
    2. cniza Сегодня, 12:34
      Цитата: pvv113
      Цитата: cniza
      может стать дополнительным раздражителем

      Это действительно так. Тем более, что в интернете уже проскакивала информация (вполне похожая на правду),что часть ракет России имеют задачей удар по вулкану


      Мне кажется это утка и никогда такие цели не предаются публичности , это журналюги подогревают.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 12:35
        Но выглядит правдоподобно
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 12:38
          Возможно , но это не наши методы и мы никогда так не поступали и думаю впредь не будем уподобляться ...
          cniza
  4. Guerilla Сегодня, 11:50
    А у нас 60 КР в квартал выпускают.. Это не только Калибров, 60 - это и с ПКР и с Искандером.
    Guerilla
    1. Владыка Ситх Сегодня, 11:58
      Нет, это только Калибров! А Томагавков в США выпускали 150 в год, сейчас 50 в год.
      Владыка Ситх
      1. Guerilla Сегодня, 12:00
        Цитата: Владыка Ситх
        Нет, это только Калибров!

        Точно, перепроверил - "60 крылатых ракет морского базирования «Калибр»."
        Guerilla
        1. Vincent Сегодня, 12:27
          Неплохой темп, для растерзанной в клочья экономики. Интересно по чём штука?
          Vincent
      2. Walanin Сегодня, 12:26
        Цитата: Владыка Ситх
        А Томагавков в США выпускали 150 в год, сейчас 50 в год.

        Странная математика у Вас.Этож сколько десятилетий надо чтобы 7000 единиц произвести?
        Walanin
  5. AID.S Сегодня, 12:24
    ВМС США получили "юбилейный" Tomahawk

    Пусть помнят, что могут и Калибр получить, не юбилейный.
    AID.S
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