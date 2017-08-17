Саакашвили: Вернусь на Украину не в багажнике

Порошенко же очень помог россиянам своим позорным поступком (лишением гражданства). Давайте не превращать мою поездку в очередной цирк. Не мешать людям пересекать границу, не открывать каждый багажник. Я не собираюсь в багажнике ехать, я не для того всю жизнь работал, чтобы в багажнике куда-то проезжать. Они меня, видимо, не за того держат.

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с недавних пор превратился в человека без гражданства, в очередной раз сообщил, что в скором времени вернётся на Украину. Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещал встретить Саакашвили «в соответствии с уголовным законодательством». Находящийся на данный момент в Варшаве экс-губернатор Одесской области заявил, чтобы Украина ждала его 10 сентября.В Генпрокуратуре Украины отметили, что для въезда в страну Саакашвили понадобится украинская виза.Сам Саакашвили сообщил, что не собирается возвращаться на Украину в багажнике автомобиля, при этом обвинив Порошенко в том, что тот, лишая его гражданства, нарушил международные законы.Саакашвили:На своей странице в Фейсбуке Саакашвили объявил о создании горячей линии «по вопросам его возвращения на Украину».Украинские эксперты при этом заявляют, что если Саакашвили дадут вернуться в страну, то для украинских властей это может превратиться в вилку. С одной стороны может произойти арест экс-губернатора, а это явно не одобрят западные партнёры. С другой, если ареста не будет, уровень популярности Саакашвили в незалежной немногим меньше уровня популярности Порошенко, а потому он может создать существенную конкуренцию на выборах любого уровня.