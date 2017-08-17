12:40 17 августа

Саакашвили: Вернусь на Украину не в багажнике

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который с недавних пор превратился в человека без гражданства, в очередной раз сообщил, что в скором времени вернётся на Украину. Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обещал встретить Саакашвили «в соответствии с уголовным законодательством». Находящийся на данный момент в Варшаве экс-губернатор Одесской области заявил, чтобы Украина ждала его 10 сентября.

В Генпрокуратуре Украины отметили, что для въезда в страну Саакашвили понадобится украинская виза.

Саакашвили: Вернусь на Украину не в багажнике



Сам Саакашвили сообщил, что не собирается возвращаться на Украину в багажнике автомобиля, при этом обвинив Порошенко в том, что тот, лишая его гражданства, нарушил международные законы.

Саакашвили:
Порошенко же очень помог россиянам своим позорным поступком (лишением гражданства). Давайте не превращать мою поездку в очередной цирк. Не мешать людям пересекать границу, не открывать каждый багажник. Я не собираюсь в багажнике ехать, я не для того всю жизнь работал, чтобы в багажнике куда-то проезжать. Они меня, видимо, не за того держат.


На своей странице в Фейсбуке Саакашвили объявил о создании горячей линии «по вопросам его возвращения на Украину».

Украинские эксперты при этом заявляют, что если Саакашвили дадут вернуться в страну, то для украинских властей это может превратиться в вилку. С одной стороны может произойти арест экс-губернатора, а это явно не одобрят западные партнёры. С другой, если ареста не будет, уровень популярности Саакашвили в незалежной немногим меньше уровня популярности Порошенко, а потому он может создать существенную конкуренцию на выборах любого уровня.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. jjj Сегодня, 11:55
    Могут и деревянный макинтош убогому подложить
    jjj
    1. cniza Сегодня, 11:59
      Цитата: jjj
      Могут и деревянный макинтош убогому подложить


      Похоже он этим , вскоре, и закончит.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 12:00
        Может сначала в Грузию?! Ну так - посидеть на дорожку.
        Zibelew
        1. oleg-gr Сегодня, 12:05
          А в Джорджию - Грузию он вернуться не хочет? Там его очень ждут и готовы принять.
          oleg-gr
          1. Kurare Сегодня, 12:09
            Цитата: oleg-gr
            А в Джорджию - Грузию он вернуться не хочет? Там его очень ждут.

            Если это был не сарказм, там его как раз очень не ждут, так как все знают, что этот будет говорить и говорить на всех. А у власти еще осталось достаточно людей, которые с ним вместе проворачивали свои махинации.
            Kurare
          2. zivXP Сегодня, 12:11
            Уже и президенские нары готовы. А чо, зато всегда сытый будет.
            zivXP
            1. Zibelew Сегодня, 12:16
              Цитата: zivXP
              Уже и президенские нары готовы. А чо, зато всегда сытый будет.

              А лучше чтобы Саакашвили не сидел.
              Zibelew
      2. Подрезчик Сегодня, 12:07
        Цитата: cniza
        Цитата: jjj
        Могут и деревянный макинтош убогому подложить


        Похоже он этим , вскоре, и закончит.

        Виктор, доброго дня! hi Выкинули как щенка, а он обсуждает какие-то багажники, бывший президент и губернатор...Сразу видно "гордого" горца!
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 12:11
          Александр приветствую! hi , США его ещё надеются использовать и держат на поводке , а потом все равно сольют и скорее всего на родину.
          cniza
          1. Подрезчик Сегодня, 12:17
            Думаешь он им еще нужен? Облажался уже и на родине, и в Украине..."Фигаро тут, Фигаро там..." Балабол!
            Подрезчик
            1. cniza Сегодня, 12:23
              О , в Грузии его ждут с нетерпением , сразу за решётку...
              cniza
    2. 210окв Сегодня, 11:59
      Будет сакральная жертва демократии?!Воздвигнут тогда ему памятник..."Тут лежит человек без паспорта.."Как Паниковскому..
      Цитата: jjj
      Могут и деревянный макинтош убогому подложить
      210окв
    3. Чёрный Сегодня, 11:59
      Цитата: jjj
      Могут и деревянный макинтош убогому подложить

      Да было бы не плохо.....хотя Мишка вполне может и вернуться в риду украину....Пеца то северокорейцам ракетные движки загнал, а это ему могут припомнить.. Так что сдаётся мне, что всё возможно
      Чёрный
      1. Logall Сегодня, 12:05
        Цитата: Чёрный
        Цитата: jjj
        Могут и деревянный макинтош убогому подложить

        Да было бы не плохо.....хотя Мишка вполне может и вернуться в риду украину....Пеца то северокорейцам ракетные движки загнал, а это ему могут припомнить.. Так что сдаётся мне, что всё возможно

        Рановато! Пускай сперва кровушку Петюне по сворачивает, а потом в расход...
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 12:23
          Цитата: Logall
          Рановато! Пускай сперва кровушку Петюне по сворачивает, а потом в расход...

          Да я только ЗА....но Пецюндер тоже не пальцем деланный, вполне может Мишаню в покойнички определить
          Чёрный
    4. Венд Сегодня, 12:07
      Цитата: jjj
      Могут и деревянный макинтош убогому подложить

      Уж лучше соглашался бы на багажник.
      Венд
      1. 210окв Сегодня, 12:09
        Зачем им багажник обгаженный!? crying wassat
        Цитата: Венд
        Цитата: jjj
        Могут и деревянный макинтош убогому подложить

        Уж лучше соглашался бы на багажник.
        210окв
      2. Tusv Сегодня, 12:15
        Цитата: Венд
        Уж лучше соглашался бы на багажник.

        Кстати. Дарую идею. Багажник из плексиграза и по всему миру. Шоу галстукоеда в багажнике Мишико сразу миллионером станет
        Tusv
  2. ML-334 Сегодня, 12:07
    Поезжай ка Миха прибалтику дербанить-там тоже спорных земель хватает.Там где ты-страна уменьшается.
    ML-334
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:10
    Может его прибалты приютят? Он там быстренько организует кризис власти окончательный и бесповоротный. Порошенко нужно было не лишать его гражданства, а подарить большую кепку и пришли бы к консенсусу.
    rotmistr60
  4. инженерный Сегодня, 12:10
    Сам Саакашвили сообщил, что не собирается возвращаться на Украину в багажнике автомобиля
    Ага, в чемодане как Урри, из фильма "Приключения Электроника".
    инженерный
  5. sgr291158 Сегодня, 12:11
    Тебя вывезут в багажнике, может даже по частям.
    sgr291158
  6. Vladimir Сегодня, 12:18
    Цитата: jjj
    Могут и деревянный макинтош убогому подложить

    Да нафиг он кому упал,вони только будет немерянно.
    Vladimir
  7. anjey Сегодня, 12:19
    при настоящем политическом цирке,ему как ведущему клоуну могут предложить и бутафорский гробик для вьезда на украину-"Колысь в Украини",шоу должно продолжатся!
    anjey
  8. Masya Masya Сегодня, 12:22
    Давайте не превращать мою поездку в очередной цирк.

    Сам, говорит справлюсь... wink
    Masya Masya
    1. XXXIII Сегодня, 12:38
      Он уже уже справился,ни кто не узнает зато. wassat
      XXXIII
  9. Сибиряк 72 Сегодня, 12:25
    Наверное ему пора в спецлечебницу,
    Сибиряк 72
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