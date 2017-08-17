РВСН впервые продемонстрируют боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М»
На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» широкой общественности будет впервые продемонстрирована уникальная боевая противодиверсионная машина (БПДМ) «Тайфун-М» для охраны мобильных ракетных комплексов «Ярс», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Машина «Тайфун-М» создана для РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Машина предназначена как для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, а также для уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, а также для охраны ракетного комплекса "Ярс", ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
В прошлом году в рамках форума был представлен тренажёр боевой противодиверсионной машины (БПДМ) "Тайфун-М" для подготовки специалистов охраны и разведки РВСН. Все желающие могли пройти спецподготовку по охране ракетных комплексов на виртуальном симуляторе. Посетители прошли ускоренный курс подготовки по ликвидации условного противника электронными пулями в трёхмерной визуальной обстановке, моделировали в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий.
До конца 2017 года войска получат 12 БПДМ «Тайфун-М», а до 2020 года в РВСН поступит 20 таких машин. Боевые противодиверсионные машины поступают во все перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения.
Машина «Тайфун-М» создана для РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Машина предназначена как для контроля позиционных районов РВСН в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах, а также для уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника, а также для охраны ракетного комплекса "Ярс", ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
В прошлом году в рамках форума был представлен тренажёр боевой противодиверсионной машины (БПДМ) "Тайфун-М" для подготовки специалистов охраны и разведки РВСН. Все желающие могли пройти спецподготовку по охране ракетных комплексов на виртуальном симуляторе. Посетители прошли ускоренный курс подготовки по ликвидации условного противника электронными пулями в трёхмерной визуальной обстановке, моделировали в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий.
До конца 2017 года войска получат 12 БПДМ «Тайфун-М», а до 2020 года в РВСН поступит 20 таких машин. Боевые противодиверсионные машины поступают во все перевооружаемые соединения Ракетных войск стратегического назначения.
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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