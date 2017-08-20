15:58 20 августа

Генерал Скобелев. Завоевание Средней Азии

Генерал Скобелев. О нем слагали легенды и песни. Его именем называли площади и города. Его портреты ставили рядом с иконами. Его сравнивали с Суворовым и Наполеоном. Преданный слуга отечества, близкий друг царю, солдатам - отец родной. Пожалуй, ни до, ни после не было в России военачальника, который обладал бы всеми этими качествами одновременно.




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Комментарии 1

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  1. Сергей-svs Сегодня, 13:45
    Очень хороший фильм! good Генерале Скобелев, заслуживает того что бы россияне о нём помнили, не зря ему памятник в 1912 году, был установлен на народные деньги! Жаль только, что не восстановили старый, новый однозначно ему проигрывает! yes
    Сергей-svs
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