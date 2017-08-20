Генерал Скобелев. Завоевание Средней Азии

Генерал Скобелев. О нем слагали легенды и песни. Его именем называли площади и города. Его портреты ставили рядом с иконами. Его сравнивали с Суворовым и Наполеоном. Преданный слуга отечества, близкий друг царю, солдатам - отец родной. Пожалуй, ни до, ни после не было в России военачальника, который обладал бы всеми этими качествами одновременно.