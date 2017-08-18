Истребитель пятого поколения Су-57. Инфографика

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57 (ПАК ФА, Т-50, И-21) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый подразделением Объединённой авиастроительной корпорации — «ОКБ Сухого».Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолётов этого типа для испытания вооружений. Серийное производство самолёта должно начаться в 2017 году.