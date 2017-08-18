09:56 18 августа

Истребитель пятого поколения Су-57. Инфографика

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57 (ПАК ФА, Т-50, И-21) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый подразделением Объединённой авиастроительной корпорации — «ОКБ Сухого».

Первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолётов этого типа для испытания вооружений. Серийное производство самолёта должно начаться в 2017 году.


Первоисточник: https://ria.ru/


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Комментарии 2

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  1. Login_Off Сегодня, 08:26
    Это что за БОЯН!?
    Начало серийного производства 2016 год?
    автор, ты на календарь когда смотрел?
    Login_Off
    1. Алексей 2016 Сегодня, 08:36
      Ну что Вы, сразу, ну перепутал человек две цифры местами и вместо 2061 поставил 2016, бывает..))))
      Алексей 2016
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