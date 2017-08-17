В Улан-Удэ начнут сборку Ка-226Т для Индии

Хочу сказать, что мы, считайте, решили вопрос, связанный с тем, чтобы освободить необходимые производственные цеха под очень перспективный российско-индийский проект. Мы договорились с нашими индийскими коллегами: они заинтересованы в том, чтобы появился вертолет Ка-226Т, этот вертолет особенно подходит для индийского рынка, потому что он высокогорный, это камовская соосная система винта, мы сейчас договариваемся о 200 вертолетах

Данное предприятие становится базовым предприятием "Вертолетов России"