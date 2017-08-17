16:18 17 августа

В Улан-Удэ начнут сборку Ка-226Т для Индии

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил авиазавод Улан-Удэ. В ходе своей поездки Рогозин осмотрел производственные цеха авиазавода и сообщил, что производственные мощности освободят под российско-индийский проект по производству вертолета Ка-226Т.

Хочу сказать, что мы, считайте, решили вопрос, связанный с тем, чтобы освободить необходимые производственные цеха под очень перспективный российско-индийский проект. Мы договорились с нашими индийскими коллегами: они заинтересованы в том, чтобы появился вертолет Ка-226Т, этот вертолет особенно подходит для индийского рынка, потому что он высокогорный, это камовская соосная система винта, мы сейчас договариваемся о 200 вертолетах
— сказал он во время посещения авиазавода, передает РИА Новости.

В Улан-Удэ начнут сборку Ка-226Т для Индии



Рогозин добавил, что было принято решение демонтировать оборудование, которое использовалось для производства самолетов Су-25. По его словам, оно сейчас не нужно, так как более современные авиационные образцы, в частности Су-30СМ, которые являются заменой для Су-25, производятся на предприятии в Иркутске. Вице-премьер отметил, что на данный момент принято принципиальное решение о высвобождении производственных мощностей и в скором времени оно будет оформлено решением правительства.

Вице-премьер пояснил, что есть договоренность о поставке в Индию 60 вертолетов, собранных на предприятии в Улан-Удэ, а 140 будут уже локализованы на территории Индии, но все равно агрегаты сами будут производиться на улан-удэнском авиазаводе.

Данное предприятие становится базовым предприятием "Вертолетов России"
— уточнил он.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 6

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  1. Santa Bear Сегодня, 12:43
    Су 30см каким образом теперь заменяют Су25?
    Santa Bear
    1. просто экспл Сегодня, 13:14
      ну и то и то Су , наверное название и все и меняет .
      даже броню.
      а так это тупой ляп , но Су-25 новые производить вроде не собираются , а на будущее проектируют ПАК ША .
      просто экспл
    2. Смехотворец Сегодня, 13:42
      Ка 226=Су30+Су25
      2+2+6= 3+0+2+5= 10- так наверное wassat
      Смехотворец
  2. zivXP Сегодня, 13:00
    Бизнес, ни чего личного.
    zivXP
    1. ватник Сегодня, 13:03
      Цитата:статья
      Рогозин добавил, что было принято решение демонтировать оборудование, которое использовалось для производства самолетов Су-25.

      Не рано ли? Ведь фактически замены штурмовику СУ-25 пока нет
      ватник
  3. максим1987 Сегодня, 13:30
    Су-39 могли бы делать
    максим1987
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