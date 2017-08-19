Гиперзвуковые воздушно-космические самолеты Туполева. Инфографика

Едва ли не все проекты, связанные с авиационно-космической тематикой, были свернуты в начале 60-х годов прошлого века. Лишь во второй половине 60-х — начале 70-х годов ОКБ вернулось к этой тематике. Советский Союз начал перспективные исследования работы над авиационными воздушно-космическими системами на базе многоразовых многоступенчатых и одноступенчатых орбитальных воздушно-космических самолетов.