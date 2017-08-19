10:22 19 августа

Гиперзвуковые воздушно-космические самолеты Туполева. Инфографика

Едва ли не все проекты, связанные с авиационно-космической тематикой, были свернуты в начале 60-х годов прошлого века. Лишь во второй половине 60-х — начале 70-х годов ОКБ вернулось к этой тематике. Советский Союз начал перспективные исследования работы над авиационными воздушно-космическими системами на базе многоразовых многоступенчатых и одноступенчатых орбитальных воздушно-космических самолетов.


Первоисточник: https://riafan.ru/


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Комментарии 2

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 08:08
    Вот и проект Космического десанта в Америку.Полёт несколько таких Птиц и 1000 десантников,приземляются в штатах.Дальше дело техники.
    п-к Опарышев
  2. avt Сегодня, 10:17
    Гиперзвуковые воздушно-космические самолеты Туполева. Инфографика
    На затравке рубрики сайта открывает фотка ,,Сотки" Сухого ? Которого собственно Дед задавил по теме админресурсом bully Это сильно ! Круче только ,,Валькирию" от US-ов поставить . bully
    avt
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