Бронеавтомобиль СБА-60-К2 "Булат". Инфографика

Основное предназначение бронированной машины – транспортировка личного состава специальных и воинских подразделений. Дополнительные возможности – установка различного вида вооружения и техники. Бронемашина способна выполнять поставленные задачи на любых дорогах и местности. Возможно использование «Булата» как в условиях Крайнего Севера, так и в жарких пустынных условиях.