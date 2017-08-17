16:18 17 августа

Ростех потратит на защиту предприятий от хакеров 800 млн рублей

Государственная корпорация Ростех сообщает о внедрении новейшей системы кибербезопасности на предприятиях, входящих в её структуры. Речь идёт о системе, которая призвана защищать компьютерные системы предприятий от воздействия хакеров. На нужды оснащения такой системой Ростех собирается потратить около 800 млн рублей. Это на 16% больше суммы, потраченной на аналогичные нужды в 2016 году.

Пресс-служба Ростеха приводит сообщение гендиректора «РТ-Информ», занимающейся разработками в сфере кибербезопасности. Камиль Гавизов:
Речь идёт о принципиально новой централизованной системе, которая позволяет подключённым предприятиям использовать ресурсы квалифицированных специалистов по информационной безопасности, комплекс специализированного оборудования и программного обеспечения. Тем не менее, подключение к этой системе не освобождает предприятия от необходимости применения внутренних обязательных средств защиты, в частности, антивирусов, криптографической защиты и др.


Ростех потратит на защиту предприятий от хакеров 800 млн рублей



Отмечено, что к системе подключены предприятия холдингов «Техмаш», «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы», ОДК. До конца года к ним присоединится холдинг «Вертолёты России». Кроме того, планируется, что к 2018 году системы будет охватывать уже около сотни различных предприятий корпорации Ростех. На 2020 год намечено завершение подключения.

Из сообщения ведомства:
Специалисты, работающие в рамках «антихакерской системы» Ростеха, отслеживают аномалии в работе компьютеров оборонных предприятий и сообщают им об этом, пресекают возможность взломщикам добраться до важной информации, передавая их координаты Федеральной службе безопасности (ФСБ). Отметим, что КЦОПЛ активно взаимодействует с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»), которую с 2013 года по поручению Владимира Путина разрабатывает ФСБ.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 10

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  1. Монархист Сегодня, 13:35
    Опять"Путин виноват"? Звучит абсурдно,но наши"доброжелатели" с" головкой не всегда дружат"
    А если серьезно то это более чем своевременно
    Монархист
    1. Anarchist Сегодня, 13:43
      Своевременно–это 10лет назад! А Сейчас– прижало!!!
      Anarchist
      1. reservist Сегодня, 13:49
        тема построения SOC 'ов (Security Operation Center) у нас вроде относительно недавно (ну не 10 лет назад) возникла ...
        reservist
      2. sogdy Сегодня, 13:52
        10 лет назад были другие системы.
        Чо плакаешь та?
        sogdy
  2. Logall Сегодня, 13:35
    Ростех потратит на защиту предприятий от хакеров 800 млн рублейe

    Потратились на программу Касперского, а на остальные– обмыли... drinks
    Logall
    1. reservist Сегодня, 13:41
      погуглите для начала про ГосСОПК'у ... не готов говорить за эффективность данной системы, но тут одним Касперским дело явно не обойдется ...
      reservist
      1. Logall Сегодня, 13:50
        Это мне просто юморнуть захотелось!
        Просто поздними, эти мероприятия кажутся. Когда жареные петухи в темя постучали...
        Logall
        1. sogdy Сегодня, 13:57
          Знаешь ли, подобный "юморок" говорит о полном ламерстве.
          Собственно, создается сеть другого типа. Прямого выхода на сторонние сети не будет. А таки оно и не надо. За некоторыми неудобствами, вполне решаемыми.
          sogdy
          1. Logall Сегодня, 14:39
            Подобное хамство– говорит о Вашей заносчивости, а также о низком нравственном воспитании.
            Не палитесь!!!
            Logall
        2. reservist Сегодня, 15:33
          так вроде всегда сначала появляется снаряд, а броня (как средство защиты) уже "вдогонку" ...
          reservist
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