Ростех потратит на защиту предприятий от хакеров 800 млн рублей
Государственная корпорация Ростех сообщает о внедрении новейшей системы кибербезопасности на предприятиях, входящих в её структуры. Речь идёт о системе, которая призвана защищать компьютерные системы предприятий от воздействия хакеров. На нужды оснащения такой системой Ростех собирается потратить около 800 млн рублей. Это на 16% больше суммы, потраченной на аналогичные нужды в 2016 году.
Пресс-служба Ростеха приводит сообщение гендиректора «РТ-Информ», занимающейся разработками в сфере кибербезопасности. Камиль Гавизов:
Отмечено, что к системе подключены предприятия холдингов «Техмаш», «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы», ОДК. До конца года к ним присоединится холдинг «Вертолёты России». Кроме того, планируется, что к 2018 году системы будет охватывать уже около сотни различных предприятий корпорации Ростех. На 2020 год намечено завершение подключения.
Из сообщения ведомства:
Пресс-служба Ростеха приводит сообщение гендиректора «РТ-Информ», занимающейся разработками в сфере кибербезопасности. Камиль Гавизов:
Речь идёт о принципиально новой централизованной системе, которая позволяет подключённым предприятиям использовать ресурсы квалифицированных специалистов по информационной безопасности, комплекс специализированного оборудования и программного обеспечения. Тем не менее, подключение к этой системе не освобождает предприятия от необходимости применения внутренних обязательных средств защиты, в частности, антивирусов, криптографической защиты и др.
Отмечено, что к системе подключены предприятия холдингов «Техмаш», «Росэлектроника», «Высокоточные комплексы», ОДК. До конца года к ним присоединится холдинг «Вертолёты России». Кроме того, планируется, что к 2018 году системы будет охватывать уже около сотни различных предприятий корпорации Ростех. На 2020 год намечено завершение подключения.
Из сообщения ведомства:
Специалисты, работающие в рамках «антихакерской системы» Ростеха, отслеживают аномалии в работе компьютеров оборонных предприятий и сообщают им об этом, пресекают возможность взломщикам добраться до важной информации, передавая их координаты Федеральной службе безопасности (ФСБ). Отметим, что КЦОПЛ активно взаимодействует с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»), которую с 2013 года по поручению Владимира Путина разрабатывает ФСБ.
Использованы фотографии: http://rostec.ru
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