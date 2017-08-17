Ростех потратит на защиту предприятий от хакеров 800 млн рублей

Речь идёт о принципиально новой централизованной системе, которая позволяет подключённым предприятиям использовать ресурсы квалифицированных специалистов по информационной безопасности, комплекс специализированного оборудования и программного обеспечения. Тем не менее, подключение к этой системе не освобождает предприятия от необходимости применения внутренних обязательных средств защиты, в частности, антивирусов, криптографической защиты и др.

Специалисты, работающие в рамках «антихакерской системы» Ростеха, отслеживают аномалии в работе компьютеров оборонных предприятий и сообщают им об этом, пресекают возможность взломщикам добраться до важной информации, передавая их координаты Федеральной службе безопасности (ФСБ). Отметим, что КЦОПЛ активно взаимодействует с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»), которую с 2013 года по поручению Владимира Путина разрабатывает ФСБ.