Аресты в летном отряде «Россия»
В среду стало известно об арестах заместителя гендиректора специального летного отряда (СЛО) «Россия» Андрея Тюрина и начальника производства авиационно-технической базы отряда Александра Рейхтмана, сообщает Коммерсантъ.
Оба они обвиняются в хищении бюджетных средств.
По данным газеты, следователи «обвиняют Александра Рейхтмана и заместителя директора СЛО Андрея Тюрина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)». Их соучастниками являются гендиректор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский и учредитель компании Евгений Ворновицкий.
«В рамках программы импортозамещения СЛО должен был приобрести у ООО выпущенную в России мобильную установку проверки гидросистем для техобслуживания летательных аппаратов. Однако вместо нее якобы было приобретено аналогичное оборудование, произведенное в Голландии. Причем за него, по версии следствия, представители СЛО переплатили 32 млн. руб., за что, как полагают в правоохранительных органах, им «откатили» значительную сумму», – пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники.
По данным адвокатов, Рейхтман и Тюрин своей вины не признают. Крупных сумм денег во время обысков у них найдено не было.
Газета напоминает, что СЛО «Россия» подчинено Управлению делами Президента РФ и обеспечивает перевозку первых лиц государства.
Оба они обвиняются в хищении бюджетных средств.
По данным газеты, следователи «обвиняют Александра Рейхтмана и заместителя директора СЛО Андрея Тюрина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)». Их соучастниками являются гендиректор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский и учредитель компании Евгений Ворновицкий.
«В рамках программы импортозамещения СЛО должен был приобрести у ООО выпущенную в России мобильную установку проверки гидросистем для техобслуживания летательных аппаратов. Однако вместо нее якобы было приобретено аналогичное оборудование, произведенное в Голландии. Причем за него, по версии следствия, представители СЛО переплатили 32 млн. руб., за что, как полагают в правоохранительных органах, им «откатили» значительную сумму», – пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники.
По данным адвокатов, Рейхтман и Тюрин своей вины не признают. Крупных сумм денег во время обысков у них найдено не было.
Газета напоминает, что СЛО «Россия» подчинено Управлению делами Президента РФ и обеспечивает перевозку первых лиц государства.
Использованы фотографии: http://www.ilyushin.org
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