16:18 17 августа

Аресты в летном отряде «Россия»

В среду стало известно об арестах заместителя гендиректора специального летного отряда (СЛО) «Россия» Андрея Тюрина и начальника производства авиационно-технической базы отряда Александра Рейхтмана, сообщает Коммерсантъ.

Аресты в летном отряде «Россия»


Оба они обвиняются в хищении бюджетных средств.


По данным газеты, следователи «обвиняют Александра Рейхтмана и заместителя директора СЛО Андрея Тюрина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)». Их соучастниками являются гендиректор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский и учредитель компании Евгений Ворновицкий.

«В рамках программы импортозамещения СЛО должен был приобрести у ООО выпущенную в России мобильную установку проверки гидросистем для техобслуживания летательных аппаратов. Однако вместо нее якобы было приобретено аналогичное оборудование, произведенное в Голландии. Причем за него, по версии следствия, представители СЛО переплатили 32 млн. руб., за что, как полагают в правоохранительных органах, им «откатили» значительную сумму», – пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники.

По данным адвокатов, Рейхтман и Тюрин своей вины не признают. Крупных сумм денег во время обысков у них найдено не было.

Газета напоминает, что СЛО «Россия» подчинено Управлению делами Президента РФ и обеспечивает перевозку первых лиц государства.

Использованы фотографии: http://www.ilyushin.org
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Комментарии 50

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  1. Partyzan Сегодня, 13:33
    В рамках программы импортозамещения СЛО должен был приобрести у ООО выпущенную в России мобильную установку проверки гидросистем для техобслуживания летательных аппаратов. Однако вместо нее якобы было приобретено аналогичное оборудование, произведенное в Голландии.
    импортозаместили - перебили бирки? laughing
    Partyzan
    1. Дуплет Сегодня, 13:36
      Воруют у нас все и вся..
      Дуплет
      1. Скифотавр Сегодня, 13:51
        Цитата: Дуплет
        Воруют у нас все и вся..

        Рейхтман не хотел, но природа взяла своё. laughing
        Скифотавр
        1. stalkerwalker Сегодня, 13:53
          Цитата: Скифотавр
          Рейхтман не хотел, но природа взяла своё.

          А Кац предлагал сразу сдаться...
          wassat
          stalkerwalker
          1. Oznob Сегодня, 14:06
            - Мне нужна Сара Коннор!
            - Вы с ума сошли? Искать женщину по имени Сара в Одессе? У вас аккумуляторов не хватит.
            - Ты не понял, я - киборг!
            - А я Трайберг, это Одесса – тут все такие.

            ...навеяло
            Oznob
          2. Mestny Сегодня, 14:08
            И что характерно - из двух воров один обязательно Рейхтман. Ну что ж такое!
            Mestny
        2. sgazeev Сегодня, 14:52
          Цитата: Скифотавр
          Цитата: Дуплет
          Воруют у нас все и вся..

          Рейхтман не хотел, но природа взяла своё. laughing

          Предвкушал,что скоро шекелями получит в израильском банке.Пора ВВП заводить зелёную папку на управу делами.
          sgazeev
    2. Монос Сегодня, 13:37
      Видимо, отказались с кем-то поделиться. В такой конторе всё, по идее, должно просвечиваться под микроскопом и воровать можно только с разрешения. Наверно, разрешения не было. smile
      Монос
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:45
        Монос hi
        В такой конторе всё, по идее, должно просвечиваться под микроскопом и воровать можно только с разрешения. Наверно, разрешения не было.
        Или дело к выборам идёт "Мы типо боремся " всегда и везде feel laughing
        Наблюдатель2014
        1. Монос Сегодня, 13:48
          Сергей, приветствую hi
          smile За первые полгода за шкирку взято уже более 400 чиновников. Наверное, к выборам...
          Монос
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:52
            Монос Виктор hi Мы все во внимании с их титанической борьбой на этом поприще! Пожелаем им удачи в этом не равном бою! soldier Ветер дует .Кусты трясутся.Что там делают? Наши к выборам готовятся! laughing
            Наблюдатель2014
            1. Монос Сегодня, 13:55
              " А кто не пьёт? Нет, вы мне скажите, кто не пьёт?"(с). smile
              Монос
            2. Злодей Сегодня, 14:48
              Цитата: Наблюдатель2014
              Пожелаем им удачи в этом не равном бою!

              Не выиграть этот бой до тех пор, пока на борьбу с коррупцией выделяют деньги, на борьбу с коррупцией над, как в Китае, патроны выделять am
              Злодей
              1. faridg7 Сегодня, 15:25
                Да я себе патроны сам накатаю, выпишите мне путевку в это охотхозяйство( а еще лучше- в этот заповедник)
                faridg7
      2. Scoun Сегодня, 14:10
        Цитата: Монос
        Видимо, отказались с кем-то поделиться. В такой конторе всё, по идее, должно просвечиваться под микроскопом и воровать можно только с разрешения. Наверно, разрешения не было. smile

        Суммы не те.
        Причина в чём то другом. Хотя может и конкретно в оборудовании... а там и несколько миллионов "вяжут", пипл же легко хавает борьбу с коррупцией)))
        Страна не пуганных идиотов (с) кф "Гений".
        Scoun
      3. Partyzan Сегодня, 14:33
        Наверно, разрешения не было.
        скорее всего забыли продлить laughing
        Partyzan
    3. Shurik70 Сегодня, 13:38
      Охренели. Ну ладно там на заводе"Кровельное железо" или тому подобное.
      Но там, где "витрина России" воровать... Летный отряд, космодром недавно...
      Ведь даже если не думать о моральной стороне, ясно же, что к таким объектам внимание повышено. Мозги есть?
      fool
      Shurik70
    4. сибиралт Сегодня, 13:41
      Интересно узнать, а сколько предполагалось уплатить на нашу, чтобы картина была яснее?
      сибиралт
      1. notingem Сегодня, 14:00
        А наша вообще есть
        notingem
        1. sogdy Сегодня, 14:09
          Цитата: notingem
          А наша вообще есть

          А считаете, таки нету?
          Мои авиатехники говорят - многа!
          sogdy
    5. sogdy Сегодня, 13:42
      Партизан, ответь мне на простой вопрос: перебив бирки, ты к чему будешь показания приборов привязывать? Это ведь даже будут не замеры, а "Прибор? - 40! - Чего 40? - А чего прибор?"
      Ключевое: "установку проверки гидросистем для техобслуживания".
      sogdy
      1. Partyzan Сегодня, 14:56
        перебив бирки, ты к чему будешь показания
        при чем показания? recourse бирки с Made In hi
        Partyzan
        1. sogdy Сегодня, 15:04
          Таки есть такая штука, протокол испытаний и поверок называется.
          Ну таки ты уже расписался в том, что со строгой ответственностью ты рядом не стоял.
          То есть троль зеленый мелкий обыкновенный.
          sogdy
          1. Partyzan Сегодня, 15:07
            Себя на фото не узнаешь? хамло
            Partyzan
  2. Olegater Сегодня, 13:34
    Если так то вопрос, что им не хватало? Наверное зарплата была не 20 тыс. Или того меньше, как по всей России. Да печально, что даже такое предприятие не обошла преступные деяния. crying
    Olegater
    1. Анатоль Клим Сегодня, 13:43
      Цитата: Olegater
      даже такое предприятие не обошла преступные деяния

      Действительно, воруют под носом у президента и ничего не боятся. Год назад был арестован и находится под домашним арестом гендиректор СЛО «Россия» Ярослав Одинцев и вот теперь эти вылезли. Совсем оборзели! Одни без указания президента зарплату работягам платить отказываются, другие воруют у него под носом, чудеса однако.
      Анатоль Клим
      1. Deck Сегодня, 14:29
        Кто пообщается с президентом сразу становится коррупционером. Беда! wink
        Deck
  3. voyaka uh Сегодня, 13:37
    "Однако вместо нее якобы было приобретено аналогичное оборудование,
    произведенное в Голландии"///

    Ну и слава Богу! Самолеты не грохнутся. Надо им благодарность вынести:
    заботятся о первых лицах государства.
    voyaka uh
    1. aleks26 Сегодня, 13:44
      А что так? Раз голландское оборудование, так однозначно лучше?
      aleks26
    2. басмач Сегодня, 13:45
      Ну да. А вот было б это в Израиле, то шуму было бы, а уж гневных возмущений и "праведного " гнева. А так что- русские же все ворье, и даже воровством своим делают благо. Очень извращённая у Вас логика. Хотя я не удивлён. Вполне в духе " богоизбранного" народа.
      басмач
      1. voyaka uh Сегодня, 14:29
        Ну, а Вы-то сами, на каком самолете бы предпочли лететь:
        проверенном голландскими или российским приборами? wink
        voyaka uh
        1. sogdy Сегодня, 15:00
          И когда Голландия (таки Нидерланды или все же Голландия?) начала производить приборы?
          Holland - транзитные зоны, принадлежащие ныне не дислоцированному государству Голландия.
          Удивлю: голландцы в основном проживают в России и Китае. Пользуются определенной автономией и экстерриториальностью.
          sogdy
          1. voyaka uh Сегодня, 15:28
            "И когда Голландия (таки Нидерланды или все же Голландия?) начала производить приборы?"////
            ----------------------
            (Давно меня так не смешили...) laughing
            О! Задолго до России...
            Антон Левенгук в 1632 году изобрел очень популярный прибор - микроскоп.
            И до сих пор Голландия - один из мировых лидеров в приборостроении.
            Про фирму Филипс хотя бы слышали?
            voyaka uh
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:40
    Аресты в летном отряде «Россия»
    Ух ты! "Крыша" как жеж.Это жеж как? Рейхтман он жеж ! Ого -го-го! И и умный жеж!.А тут! Ничего себе. wassat laughing
    Наблюдатель2014
  5. japs Сегодня, 13:46
    "КоммерсантЪ", однако...
    "Моня выиграл "Волгу? Так, Изя?"
    "Ну, да, Мойша. Но не выиграл, а проиграл в покер 100 рублей..."
    japs
  6. tchoni Сегодня, 14:07
    Нашли воров.... ну сколько им могли откатить с этой суммы? ну 5... много 10% на двоих... Вон Женя Васильева и Сережа Сердюков... то воры... но одной условно, а второго назад в министерство....
    tchoni
    1. sdc_alex Сегодня, 14:24
      Тогда надо отпустить?
      sdc_alex
      1. tchoni Сегодня, 14:47
        Сердюкова же отпустили.....
        tchoni
    2. Berkut154 Сегодня, 15:46
      Не сережа а эдик
      Berkut154
  7. Монархист Сегодня, 14:07
    Цитата: Скифотавр
    Цитата: Дуплет
    Воруют у нас все и вся..

    Рейхтман не хотел, но природа взяла своё. laughing

    Эстественно, но мы про это помолчим,а то обидим кое-кого
    Монархист
  8. Романенко Сегодня, 14:25
    МММММ.дааааа 32 мульта, по нашим временам сумма маленькая, могут и вправду посадить. Формат не тот, надо как табуреточник с подружками миллиардами и еще дурака включить, тогда простят.
    Романенко
  9. irazum Сегодня, 14:36
    Хорошо, что хоть тех лиц, которые пользуются этими бортами воровать не начали...
    irazum
  10. Atlant-1164 Сегодня, 14:38
    картина Репина, грачи прилетели!
    Atlant-1164
  11. серж сибиряк Сегодня, 14:40
    hi crying А по весне писали о началнике сочинского УФСО по вопросам строительства и обслуживания гос.дач.Так его подозревают всего-то в 6 "лямах".Генералу зарплаты мало было.Ну и "чекист" с "чистыми руками".Про позор я молчу.С такими вообще разговор короткий-в Магадан на 40
    лет золотишко мыть,дешевле металл будет.
    серж сибиряк
  12. 16112014nk Сегодня, 14:49
    Импортозамещение в России - замещают одних поставщиков другими поставщиками импорта! yes В общем, действуют по системе "РОЗ" - Распил, Откат, Занос.
    16112014nk
  13. vlad007 Сегодня, 14:55
    А при Петре Первом не воровали? Воровали, еще как! НО ДЕЛО ДЕЛАЛИ, а если не делали, то голова с плеч долой летела! И Россия стала Великой Державой.
    Если кому интересно, прочитайте повесть А.Платонова "Епифанские шлюзы", 1926 г (?). Вот что надо обязательно в школе изучать!
    vlad007
  14. Sige Сегодня, 15:13
    Вон оно ты какое...
    ...импортозамещение...
    Sige
  15. igorserg Сегодня, 15:36
    Откат не нашли... где-ж презумпция?
    igorserg
  16. Berkut154 Сегодня, 15:44
    А причина в том , что с самолетами такие номера не проходят. Там чуть что и сразу ...все всплывает. А в СЛО контрафакт не катит...
    Berkut154
  17. ИванИванов Сегодня, 16:17
    Фиг его знает, может параметры наших не соответствуют в полной мере
    ИванИванов
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