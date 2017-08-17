16:19 17 августа

Китай разрабатывает новую МБР для подлодок

В Китае ведутся работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Julang-3, передает ТАСС сообщение ресурса «Чжунго синьвэньван».

Китай разрабатывает новую МБР для подлодок


По своей эффективности Julang-3 будет существенно превосходить свою предшественницу Julang-2, стоящую в настоящее время на вооружении ВМС НОАК. Кроме того, по некоторым характеристикам новая ракета превзойдет американскую межконтинентальную баллистическую ракету Trident-2, составляющую основу стратегических ядерных сил США,
цитирует ресурс военного эксперта Ван Яна.


По его мнению, «нельзя исключать того, что при проектировании Julang-3 используются технологии, которые применялись китайскими учеными и конструкторами при создании межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования Dongfeng-41».

Однако «это вовсе не означает, что Julang-3 будет представлять из себя ракету Dongfeng-41, посаженную на подводную лодку», отметил эксперт. Он считает, что при создании новой ракеты «основное внимание будет уделено использованию передовых технологий в данной области вооружений».

Автор материала отмечает, что «вероятно при проектировании ракеты китайские ученые применили технологии повышенной помехозащищенности, использовали современные разработки в области гироскопической техники и систем наведения».

Ранее в сети появились фотографии опытной дизель-электрической подлодки ВМС НОАК проекта 032.



Как отметил ресурс, задняя часть ходовой рубки субмарины, в которой размещены ракетные шахты, подверглась модернизации, став несколько выше. Военные эксперты считают, что проведенная модернизация связана именно с подготовкой к испытаниям ракеты Julang-3.

Сегодня на вооружении китайских ВМС находится ракета морского базирования Julang-2. Дальность ее полета превышает 8000 км, масса – 20 т, длина – около 11 м. Носителем данного типа вооружений являются стратегические АПЛ проекта 094 «Цзинь».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Jane's
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Комментарии 16

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:59
    Китай разрабатывает новую МБР для подлодок
    Где Китай и где сам разрабатывает МБР ! wassat Да Китай порох походу где-то спёр по дороге истории! Наши "Синеву" или Р 39 продали за ненадобнастью
    Наблюдатель2014
    1. igorj 51 Сегодня, 14:15
      Да Китай порох походу где-то спёр по дороге истории!

      Вообщето порох изобрели именно китайцы, так же как и бумагу, керамику и ещё ряд вещей...
      igorj 51
      1. хрыч Сегодня, 14:18
        Цитата: igorj 51
        Вообщето порох изобрели именно китайцы

        Уже опровергли сей тезис
        хрыч
        1. Житель Мордора Сегодня, 14:51
          Кто, где и когда?
          Житель Мордора
      2. просто экспл Сегодня, 14:53
        нет , китайскую историю вообще в ватикане писали , им приписали кучу всего , в том числе и порох и бумагу . это они получили емнип от тохаров .
        просто экспл
        1. sogdy Сегодня, 15:08
          А эти дровишки откуда?
          Цитата: просто экспл
          китайскую историю вообще в ватикане писали
          sogdy
        2. igorj 51 Сегодня, 15:13
          нет , китайскую историю вообще в ватикане писали

          да... уж.. Всё ясно.. дальше можно дискуссию не продолжать.
          igorj 51
    2. Одиссей Сегодня, 15:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      Где Китай и где сам разрабатывает МБР !

      Что характерно,в Китае полно таких же эээээ.. чудаков,но с противоположным знаком.
      Они говорят так-криворукие и пьющие русские были способны что-то производить только при социализме,а сейчас окончательно опустились и все закупают в великом Китае.Все вплоть до гаек и шурупов.
      Одиссей
  2. sogdy Сегодня, 14:00
    Таки да, эксперт умудрился ничего не сказать.
    sogdy
    1. Удав КАА Сегодня, 14:43
      Цитата: sogdy
      Таки да, эксперт умудрился ничего не сказать.

      Очень точно замечено.Жидкостная она или твердотопливная? сколько ступеней, моноблок или ГЧ ИН морковками?
      О технических характеристиках новой ракеты пока ничего не известно. Чуть больше информации о предыдущей МБР морского базирования Julang-2. По данным из открытых источников, она имеет дальность полета до 12 тысяч километров. При этом одни специалисты считают, что она моноблочная, другие – что с разделяющейся на 3-4 блока боевой частью. Мощность ядерного заряда оценивается в 90 килотонн.
      http://www.vesti.ru/doc.html?id=2921719
      Удав КАА
      1. sogdy Сегодня, 15:12
        "Мне тут поручили что-то сказать, но, поскольку сказать мне нечего, говорю что есть" (с)
        "Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе - науке доподлинно не известно" (с)
        "Шубку внучке надо купить - вот и зарабатываю..." (с)
        sogdy
    2. Одиссей Сегодня, 15:28
      Цитата: sogdy
      Таки да, эксперт умудрился ничего не сказать.

      А что он может сказать ? В КНР с секретностью все в порядке.Ясно только,что ведутся испытание новой ракеты и под нее строятся лодки.
      Одиссей
  3. vkl.47 Сегодня, 14:01
    Хорошее название ДЗЫНЬ.... как челчёк по лбу))
    vkl.47
    1. sogdy Сегодня, 14:03
      Дон Фен - и где тут
      Цитата: vkl.47
      ДЗЫНЬ
      sogdy
      1. vkl.47 Сегодня, 14:35
        Апл называется дзинь
        vkl.47
  4. Atlant-1164 Сегодня, 14:15
    и не друг ,и не враг. а так..
    Atlant-1164
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