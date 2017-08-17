Китай разрабатывает новую МБР для подлодок

По своей эффективности Julang-3 будет существенно превосходить свою предшественницу Julang-2, стоящую в настоящее время на вооружении ВМС НОАК. Кроме того, по некоторым характеристикам новая ракета превзойдет американскую межконтинентальную баллистическую ракету Trident-2, составляющую основу стратегических ядерных сил США,

В Китае ведутся работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования Julang-3, передает ТАСС сообщение ресурса «Чжунго синьвэньван».цитирует ресурс военного эксперта Ван Яна.По его мнению, «нельзя исключать того, что при проектировании Julang-3 используются технологии, которые применялись китайскими учеными и конструкторами при создании межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования Dongfeng-41».Однако «это вовсе не означает, что Julang-3 будет представлять из себя ракету Dongfeng-41, посаженную на подводную лодку», отметил эксперт. Он считает, что при создании новой ракеты «основное внимание будет уделено использованию передовых технологий в данной области вооружений».Автор материала отмечает, что «вероятно при проектировании ракеты китайские ученые применили технологии повышенной помехозащищенности, использовали современные разработки в области гироскопической техники и систем наведения».Ранее в сети появились фотографии опытной дизель-электрической подлодки ВМС НОАК проекта 032.Как отметил ресурс, задняя часть ходовой рубки субмарины, в которой размещены ракетные шахты, подверглась модернизации, став несколько выше. Военные эксперты считают, что проведенная модернизация связана именно с подготовкой к испытаниям ракеты Julang-3.Сегодня на вооружении китайских ВМС находится ракета морского базирования Julang-2. Дальность ее полета превышает 8000 км, масса – 20 т, длина – около 11 м. Носителем данного типа вооружений являются стратегические АПЛ проекта 094 «Цзинь».