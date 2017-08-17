Украина объявила в розыск принадлежащие Симферопольскому музею картины
Как сообщила пресс-служба украинской прокуратуры, Интерпол объявил в розыск по запросу Украины 52 картины музейного фонда страны, переданные ранее Симферопольскому художественному музею в Крыму.
По оценкам украинской стороны, стоимость работ, объявленных в розыск, составляла $1,324 млн по состоянию на 20 марта 2014 года. В настоящее время на Украине продолжается досудебное расследование.
На данное заявление отреагировали в пресс-службе Министерства культуры Крыма, где заявили, что объявленные Интерполом в розыск по запросу Украины картины принадлежат Симферопольскому художественному музею.
В ведомстве отметили, что все полотна и в настоящее время находятся в музее Симферополя. В Минкультуры Крыма также выразили недоумение в связи с решением Киева объявить картины в розыск.
52 картины музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола"- сказано в сообщении. В нем указывается, что среди разыскиваемых полотен - работы "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана.
По оценкам украинской стороны, стоимость работ, объявленных в розыск, составляла $1,324 млн по состоянию на 20 марта 2014 года. В настоящее время на Украине продолжается досудебное расследование.
На данное заявление отреагировали в пресс-службе Министерства культуры Крыма, где заявили, что объявленные Интерполом в розыск по запросу Украины картины принадлежат Симферопольскому художественному музею.
Эти картины принадлежали и принадлежат Симферопольскому художественному музею <...>. В марте 2014 года они вернулись в Крым, о чём есть акт, подписанный обеими сторонами— цитирует ТАСС пресс-службу министерства.
В ведомстве отметили, что все полотна и в настоящее время находятся в музее Симферополя. В Минкультуры Крыма также выразили недоумение в связи с решением Киева объявить картины в розыск.
Почему они (власти Украины) решили объявить их (картины) в розыск, непонятно. Эти работы всегда находились в Симферополе— сообщил представитель пресс-службы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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