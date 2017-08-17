16:19 17 августа

Украина объявила в розыск принадлежащие Симферопольскому музею картины

Как сообщила пресс-служба украинской прокуратуры, Интерпол объявил в розыск по запросу Украины 52 картины музейного фонда страны, переданные ранее Симферопольскому художественному музею в Крыму.

52 картины музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола"
- сказано в сообщении. В нем указывается, что среди разыскиваемых полотен - работы "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана.

Украина объявила в розыск принадлежащие Симферопольскому музею картины



По оценкам украинской стороны, стоимость работ, объявленных в розыск, составляла $1,324 млн по состоянию на 20 марта 2014 года. В настоящее время на Украине продолжается досудебное расследование.

На данное заявление отреагировали в пресс-службе Министерства культуры Крыма, где заявили, что объявленные Интерполом в розыск по запросу Украины картины принадлежат Симферопольскому художественному музею.

Эти картины принадлежали и принадлежат Симферопольскому художественному музею <...>. В марте 2014 года они вернулись в Крым, о чём есть акт, подписанный обеими сторонами
— цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что все полотна и в настоящее время находятся в музее Симферополя. В Минкультуры Крыма также выразили недоумение в связи с решением Киева объявить картины в розыск.

Почему они (власти Украины) решили объявить их (картины) в розыск, непонятно. Эти работы всегда находились в Симферополе
— сообщил представитель пресс-службы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 23

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  1. Altona Сегодня, 14:16
    Что там с золотом Скифов? Доколе Голландия будет его удерживать? Экспонаты-это собственность музея, а не страны! В общем, доколе?
    Altona
    1. Татьяна Сегодня, 14:33
      “Эти картины принадлежали и принадлежат Симферопольскому художественному музею <...>. В марте 2014 года они вернулись в Крым, о чём есть акт, подписанный обеими сторонами

      Во властных кабинетах хунтяшного Киева правая "рука" не знает, что делает левая! Но загрести что-либо к себе, в пинципепе, старается каждая.
      Татьяна
      1. Partyzan Сегодня, 14:37
        Но загрести что-либо к себе, в пинципепе, старается каждая.
        у них карманы разные bully
        Partyzan
        1. jjj Сегодня, 14:40
          Цитата: Partyzan
          у них карманы разные

          Причем не по одному на каждую руку
          jjj
        2. Татьяна Сегодня, 14:43
          Карманы разные, а пиджак один!
          Татьяна
          1. Partyzan Сегодня, 14:53
            пиджаки - у каждого свой, и рубашки тоже hi
            Partyzan
            1. Татьяна Сегодня, 14:59
              Тогда раз хунтяшную власть в Киеве, как единую власть, на отдельные "пиджачки" и "рубашоночки" по отдельности распирает, значит такой власти осталось властвовать недолго.
              Татьяна
    2. Лена Петрова Сегодня, 14:56
      Там скоро столько уже нужно будет отдать за хранение и охрану, что, возможно, обе стороны просто откажутся от претензий. Украина - уж точно. :))
      Лена Петрова
  2. kot28.ru Сегодня, 14:16
    Халявщики снова пытаются срубить бабла!!! lol
    kot28.ru
    1. Чёрный Сегодня, 14:22
      Цитата: kot28.ru
      Халявщики снова пытаются срубить бабла!!! lol

      Варенья им по всей морде, а не бабла. laughing А вот то что картины теперь в Еропу на выставки не отправить - факт.
      Чёрный
      1. Alekseits Сегодня, 14:37
        ===А вот то что картины теперь в Еропу на выставки не отправить - факт.===
        Собственно, это единственная причина для подачи иска, других не вижу. Нагадить по поводу и без него- это суть их нынешней власти.
        Alekseits
      2. sgazeev Сегодня, 14:46
        Цитата: Чёрный
        Цитата: kot28.ru
        Халявщики снова пытаются срубить бабла!!! lol

        Варенья им по всей морде, а не бабла. laughing А вот то что картины теперь в Еропу на выставки не отправить - факт.

        А зачем? Пусть вся Россия любуется этими полотнами.Организовать турне по стране.Деньжата для Крыма не помешают.Хохлохохмачи нажрались виагры,вот потянуло на "половые" акты.
        sgazeev
  3. Atlant-1164 Сегодня, 14:19
    как право преемница киевской Руси, она должна обьявить и все ценное на постсоветской территории в розыск.)
    Atlant-1164
    1. sabakina Сегодня, 15:08
      Цитата: Atlant-1164
      как право преемница киевской Руси, она должна объявить и все ценное на постсоветской территории в розыск

      Кремль, Третьяковскую галерею, Эрмитаж, Золотое Кольцо...
      sabakina
      1. reservist Сегодня, 15:37
        не ... Третьяковка с Эрмитажем уже после Мамая появились ...
        reservist
      2. Svarog51 Сегодня, 15:39
        Слава, приветствую hi Вот я тоже удивился, а чё запрос на поиск полуострова Крым не подали? good
        Svarog51
    2. reservist Сегодня, 15:52
      Цитата: Atlant-1164
      как право преемница киевской Руси ...

      Так после Киевской же Владимирская Русь была, затем Суздальская (или наоборот) и уж после Владимиро-Суздальской Руси начались "разборки" между Москвой и Тверью ...
      reservist
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:19
    Украина объявила в розыск принадлежащие Симферопольскому музею картины
    Да ! Уж. Хоть и тэмна , тыха украиньская ничь ! Но сало треба препрятоть ! lol
    Наблюдатель2014
  5. Altona Сегодня, 14:32
    Цитата: Наблюдатель2014
    Но сало треба препрятоть ! lol

    -----------------------------
    Та зъисты його давно треба, а не переховати. Бо воно вже старе як мамонт ваше сало! laughing
    Altona
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:39
      Altona hi
      Бо воно вже старе як мамонт ваше сало!
      Та вы шо таке кажите! Цеж пласт культуры!!! Шо не зъим то понадкусую и сховаю! А вообще то сало с веками хранения как вино всё лучше и лучше .Вот feel wassat laughing
      Наблюдатель2014
  6. pvv113 Сегодня, 15:13
    Лучше бы Саакашвили с Яценюком искали
    pvv113
  7. Altona Сегодня, 15:41
    Цитата: Наблюдатель2014
    Цеж пласт культуры

    ------------------------
    Це пласт свыняки, а не культуры. Ви шо, исты культурне сало? wink
    Altona
  8. Сергей956 Сегодня, 15:45
    Для Украины, объявление розыска картин, им не принадлежащих, называется - "чем бы дитя не тешилось, лишь бы кредиты не просило". Скоро ребята начнут искать украинский газ на Российских месторождениях, который украла Россия у Великой Украины и незаконно продаёт теперь Европе.
    Сергей956
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