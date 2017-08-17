Украина объявила в розыск принадлежащие Симферопольскому музею картины

52 картины музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола"

Эти картины принадлежали и принадлежат Симферопольскому художественному музею <...>. В марте 2014 года они вернулись в Крым, о чём есть акт, подписанный обеими сторонами

Почему они (власти Украины) решили объявить их (картины) в розыск, непонятно. Эти работы всегда находились в Симферополе