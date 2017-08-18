Борьба за бесшумность: новые АПЛ получат усовершенствованное насосное оборудование
Одно из главных требований к подводной лодке – минимальная шумность. Внешние и внутренние агрегаты корабля должны создавать минимально возможные шумы, благодаря чему сокращается вероятность обнаружения гидроакустическими комплексами противника. Отечественными учеными и конструкторами уже разработаны и внедрены многочисленные решения в этой области. Как стало известно несколько дней назад, к настоящему времени были созданы новые приборы и устройства, позволяющие дополнительно сократить заметность подлодок.
15 августа издание «Известия» сообщило о новых достижениях отечественной промышленности в области оборудования для подводных лодок. Неназванный источник издания в командовании военно-морского флота рассказал, что новейшие насосы для субмарин уже прошли необходимые испытания и по их результатам были включены в технические проекты строительства новых подводных лодок. При этом источник не стал уточнять конкретные типы подобных изделий и их характеристики. Причины этого понятны – основные параметры насосного оборудования и иных подобных агрегатов для подводного флота не подлежат разглашению.
В составе бортового оборудования атомных подводных лодок (равно как и дизель-электрических) имеется большое количество разнообразных насосов, отвечающих за решение тех или иных задач. Такая аппаратура призвана обеспечивать циркуляцию жидкости-теплоносителя в ядерной энергетической установке, отвечает за наполнение и продувку балластных цистерн, за охлаждение определенного оборудования и т.д. Во время своей работы насосы создают шум, который, несмотря на все технические ухищрения, может проникать за пределы корпуса и демаскировать подводную лодку.
Закладка АПЛ "Ульяновск" (пр. 885М) - возможного носителя новейшего насосного оборудования, 28 июля 2017 г. Фото "Севмаш" / sevmash.ru
Гидроакустический комплекс корабля, подлодки или противолодочной авиации противника может зафиксировать не только шум винтов подлодки, но и колебания от ее бортовой аппаратуры, в том числе насосов. Таким образом, недостаточно тихое оборудование в определенной мере помогает вражеской противолодочной обороне. Как следствие, сокращение шумности насосов должно приводить к повышению общей скрытности подлодки и соответствующим образом сказываться на эффективности ее работы.
По известным данным, до настоящего времени в проектах отечественных АПЛ использовались различные насосы, произведенные научно-техническим центром «Гидротехника» (г. Кишинев, Республика Молдова). В рамках дальнейшего развития подводного флота, а также с учетом планов по импортозамещению, подразумевающих развертывание производства отечественной продукции взамен зарубежной, были разработаны новые проекты требуемых приборов. Новые насосы для субмарин создавались специалистами акционерного общества «Лопастные гидравлические машины» (г. Москва).
«Известия» приводят слова исполнительного директора «Лопастных гидравлических машин» Романа Пыхтина. Он рассказал, что проекты новой аппаратуры были созданы за счет предприятия. Производственная линия для выпуска новых изделий тоже была развернута без помощи будущего заказчика. Все насосы новых типов отвечают требованиям к 4 категории виброгидравлической техники. Продукцию 4-й категории в настоящее время могут производить всего несколько предприятий мира.
Одновременно с этим Р. Пыхтин не стал уточнять технические подробности новых проектов. Характеристики насосного оборудования оказывают самое заметное влияние на общий гидроакустический облик подлодки, и потому являются сверхсекретными. Имея информацию на этот счет, противолодочная оборона условного противника сможет без особого труда обнаружить подлодку на фоне естественных шумов океана.
По объективным причинам, технические особенности новых проектов и конкретные характеристики аппаратуры не оглашаются. В то же время, неназванный источник в командовании ВМФ рассказал, что новые насосы оснащаются электрическими приводами и строятся по герметичной бессальниковой схеме.
Кроме того, представитель флота отметил, что к настоящему времени ряд систем разработки «Лопастных гидравлических машин» прошел полный цикл испытаний. По результатам проверок это оборудование было рекомендовано для использования на подводных лодках новых типов. Новые насосы уже были включены в обновленные проекты строительства подлодок. Московский завод подтвердил факт завершения работ, а также уточнил, что первые серийные изделия к настоящему времени были собраны и отправлены заказчику.
«Известия» пишут, что новые насосы от «Лопастных гидравлических машин» являются полностью отечественной продукцией. Эти изделия имеют максимально простую конструкцию и небольшие габариты. Одновременно с этим были получены высокие показатели виброшумоизоляции. Утверждается, что на работающий на полной мощности насос – тип которого, однако, не уточняется – можно на ребро поставить пятирублевую монету, и она будет оставаться на своем месте, не падая набок и не скатываясь.
Согласно опубликованным сообщениям, новое насосное оборудование предназначено для установки на строящиеся атомные подводные лодки. Есть основания полагать, что первыми такую аппаратуру получат АПЛ проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень». В настоящее время на разных стадиях постройки находятся пять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Борей» и такое же количество атомных подлодок с крылатыми ракетами «Ясень». Как минимум, часть этих кораблей, корпуса которых в настоящее время насыщаются требуемым оборудованием, должна будет получить новые насосы отечественного производства. Одновременно с этим уже построенные и достраиваемые лодки, вероятно, сохранят аппаратуру более старых типов, произведенную молдавской промышленностью.
На данный момент российская судостроительная промышленность готовится к строительству неатомных подводных лодок нескольких проектов. Кроме того, конструкторские бюро этой отрасли работают над перспективными проектами подводных кораблей различного назначения. Учитывая последние новости, можно предполагать, что в обновляемых или в разрабатываемых с нуля проектах неатомных субмарин тоже будут использоваться новейшие малошумные насосы от «Лопастных гидравлических машин». Таким образом, можно ожидать полный отказ от зарубежной продукции в сфере насосного оборудования для подводных лодок с ее заменой высокоэффективными отечественными изделиями. Подобные задачи прямо указывались в контексте последних проектов и, как показывает практика, уже были частично решены.
Известно, что подлодки имеют несколько основных источников звуковых колебаний, способных демаскировать их. Наиболее мощные шумы производятся гидроакустическим комплексом на активном режиме работы и винтом либо водометным движителем. Менее заметные шумы идут от внутренних агрегатов субмарины, прежде всего входящих в состав энергетической установки. На основе опыта теоретических изысканий и практической отработки достаточно давно были сформированы основные методы снижения шумности агрегатов, склонных к вибрациям во время работы.
Так, винты или водометы имеют особые очертания, снижающие производимый шум. Вибрирующие агрегаты, такие как дизельные двигатели, могут устанавливаться на специальных поглощающих стендах. В случае с более крупными системами, которые не могут комплектоваться подобным оснащением – такими как ядерный реактор – следует использовать малошумные компоненты, отвечающие за работу тех или иных средств. Наконец, лодка может оснащаться развитой звукоизоляцией корпуса.
В случае с атомными подводными лодками одним из главных источников шума от внутренних агрегатов являются циркулирующий в реакторе теплоноситель и средства его подачи. Таким образом, новые проекты насосов от АО «Лопастные гидравлические машины» призваны бороться с одной из главнейших проблем подводного флота. При этом и прочие проблемы, связанные с перекачкой жидкостей или газов, тоже решаются при помощи новых насосов.
Также одновременно решается вопрос создания и внедрения новых агрегатов с повышенными характеристиками, а также появляется возможность отказаться от изделий зарубежного производства. Все это явно указывает на то, что в ходе дальнейшего строительства перспективных АПЛ новых типов удастся получить значительные выгоды технического и производственного характера.
К настоящему времени московское предприятие разработало ряд новых изделий, прошедших необходимые испытания и рекомендованных к установке на строящиеся атомные подводные лодки. В обозримом будущем подобные успехи новых проектов «Лопастных гидравлических машин» приведут к реальным результатам в виде заметного сокращения шумности подлодок с баллистическими и крылатыми ракетами. Прежде всего, это означает, что субмарины смогут решать свои боевые задачи с большей эффективностью и с меньшим риском обнаружения. Желаемые результаты будут получены в самое ближайшее время: строительство новых «Бореев» и «Ясеней», которые станут первыми носителями перспективного насосного оборудования, завершится до начала следующего десятилетия.
По материалам сайтов:
https://iz.ru/
http://ria.ru/
http://arms-expo.ru/
http://aolgm.ru/
15 августа издание «Известия» сообщило о новых достижениях отечественной промышленности в области оборудования для подводных лодок. Неназванный источник издания в командовании военно-морского флота рассказал, что новейшие насосы для субмарин уже прошли необходимые испытания и по их результатам были включены в технические проекты строительства новых подводных лодок. При этом источник не стал уточнять конкретные типы подобных изделий и их характеристики. Причины этого понятны – основные параметры насосного оборудования и иных подобных агрегатов для подводного флота не подлежат разглашению.
В составе бортового оборудования атомных подводных лодок (равно как и дизель-электрических) имеется большое количество разнообразных насосов, отвечающих за решение тех или иных задач. Такая аппаратура призвана обеспечивать циркуляцию жидкости-теплоносителя в ядерной энергетической установке, отвечает за наполнение и продувку балластных цистерн, за охлаждение определенного оборудования и т.д. Во время своей работы насосы создают шум, который, несмотря на все технические ухищрения, может проникать за пределы корпуса и демаскировать подводную лодку.
Закладка АПЛ "Ульяновск" (пр. 885М) - возможного носителя новейшего насосного оборудования, 28 июля 2017 г. Фото "Севмаш" / sevmash.ru
Гидроакустический комплекс корабля, подлодки или противолодочной авиации противника может зафиксировать не только шум винтов подлодки, но и колебания от ее бортовой аппаратуры, в том числе насосов. Таким образом, недостаточно тихое оборудование в определенной мере помогает вражеской противолодочной обороне. Как следствие, сокращение шумности насосов должно приводить к повышению общей скрытности подлодки и соответствующим образом сказываться на эффективности ее работы.
По известным данным, до настоящего времени в проектах отечественных АПЛ использовались различные насосы, произведенные научно-техническим центром «Гидротехника» (г. Кишинев, Республика Молдова). В рамках дальнейшего развития подводного флота, а также с учетом планов по импортозамещению, подразумевающих развертывание производства отечественной продукции взамен зарубежной, были разработаны новые проекты требуемых приборов. Новые насосы для субмарин создавались специалистами акционерного общества «Лопастные гидравлические машины» (г. Москва).
«Известия» приводят слова исполнительного директора «Лопастных гидравлических машин» Романа Пыхтина. Он рассказал, что проекты новой аппаратуры были созданы за счет предприятия. Производственная линия для выпуска новых изделий тоже была развернута без помощи будущего заказчика. Все насосы новых типов отвечают требованиям к 4 категории виброгидравлической техники. Продукцию 4-й категории в настоящее время могут производить всего несколько предприятий мира.
Одновременно с этим Р. Пыхтин не стал уточнять технические подробности новых проектов. Характеристики насосного оборудования оказывают самое заметное влияние на общий гидроакустический облик подлодки, и потому являются сверхсекретными. Имея информацию на этот счет, противолодочная оборона условного противника сможет без особого труда обнаружить подлодку на фоне естественных шумов океана.
По объективным причинам, технические особенности новых проектов и конкретные характеристики аппаратуры не оглашаются. В то же время, неназванный источник в командовании ВМФ рассказал, что новые насосы оснащаются электрическими приводами и строятся по герметичной бессальниковой схеме.
Кроме того, представитель флота отметил, что к настоящему времени ряд систем разработки «Лопастных гидравлических машин» прошел полный цикл испытаний. По результатам проверок это оборудование было рекомендовано для использования на подводных лодках новых типов. Новые насосы уже были включены в обновленные проекты строительства подлодок. Московский завод подтвердил факт завершения работ, а также уточнил, что первые серийные изделия к настоящему времени были собраны и отправлены заказчику.
«Известия» пишут, что новые насосы от «Лопастных гидравлических машин» являются полностью отечественной продукцией. Эти изделия имеют максимально простую конструкцию и небольшие габариты. Одновременно с этим были получены высокие показатели виброшумоизоляции. Утверждается, что на работающий на полной мощности насос – тип которого, однако, не уточняется – можно на ребро поставить пятирублевую монету, и она будет оставаться на своем месте, не падая набок и не скатываясь.
Согласно опубликованным сообщениям, новое насосное оборудование предназначено для установки на строящиеся атомные подводные лодки. Есть основания полагать, что первыми такую аппаратуру получат АПЛ проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень». В настоящее время на разных стадиях постройки находятся пять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Борей» и такое же количество атомных подлодок с крылатыми ракетами «Ясень». Как минимум, часть этих кораблей, корпуса которых в настоящее время насыщаются требуемым оборудованием, должна будет получить новые насосы отечественного производства. Одновременно с этим уже построенные и достраиваемые лодки, вероятно, сохранят аппаратуру более старых типов, произведенную молдавской промышленностью.
На данный момент российская судостроительная промышленность готовится к строительству неатомных подводных лодок нескольких проектов. Кроме того, конструкторские бюро этой отрасли работают над перспективными проектами подводных кораблей различного назначения. Учитывая последние новости, можно предполагать, что в обновляемых или в разрабатываемых с нуля проектах неатомных субмарин тоже будут использоваться новейшие малошумные насосы от «Лопастных гидравлических машин». Таким образом, можно ожидать полный отказ от зарубежной продукции в сфере насосного оборудования для подводных лодок с ее заменой высокоэффективными отечественными изделиями. Подобные задачи прямо указывались в контексте последних проектов и, как показывает практика, уже были частично решены.
Известно, что подлодки имеют несколько основных источников звуковых колебаний, способных демаскировать их. Наиболее мощные шумы производятся гидроакустическим комплексом на активном режиме работы и винтом либо водометным движителем. Менее заметные шумы идут от внутренних агрегатов субмарины, прежде всего входящих в состав энергетической установки. На основе опыта теоретических изысканий и практической отработки достаточно давно были сформированы основные методы снижения шумности агрегатов, склонных к вибрациям во время работы.
Так, винты или водометы имеют особые очертания, снижающие производимый шум. Вибрирующие агрегаты, такие как дизельные двигатели, могут устанавливаться на специальных поглощающих стендах. В случае с более крупными системами, которые не могут комплектоваться подобным оснащением – такими как ядерный реактор – следует использовать малошумные компоненты, отвечающие за работу тех или иных средств. Наконец, лодка может оснащаться развитой звукоизоляцией корпуса.
В случае с атомными подводными лодками одним из главных источников шума от внутренних агрегатов являются циркулирующий в реакторе теплоноситель и средства его подачи. Таким образом, новые проекты насосов от АО «Лопастные гидравлические машины» призваны бороться с одной из главнейших проблем подводного флота. При этом и прочие проблемы, связанные с перекачкой жидкостей или газов, тоже решаются при помощи новых насосов.
Также одновременно решается вопрос создания и внедрения новых агрегатов с повышенными характеристиками, а также появляется возможность отказаться от изделий зарубежного производства. Все это явно указывает на то, что в ходе дальнейшего строительства перспективных АПЛ новых типов удастся получить значительные выгоды технического и производственного характера.
К настоящему времени московское предприятие разработало ряд новых изделий, прошедших необходимые испытания и рекомендованных к установке на строящиеся атомные подводные лодки. В обозримом будущем подобные успехи новых проектов «Лопастных гидравлических машин» приведут к реальным результатам в виде заметного сокращения шумности подлодок с баллистическими и крылатыми ракетами. Прежде всего, это означает, что субмарины смогут решать свои боевые задачи с большей эффективностью и с меньшим риском обнаружения. Желаемые результаты будут получены в самое ближайшее время: строительство новых «Бореев» и «Ясеней», которые станут первыми носителями перспективного насосного оборудования, завершится до начала следующего десятилетия.
По материалам сайтов:
https://iz.ru/
http://ria.ru/
http://arms-expo.ru/
http://aolgm.ru/
Автор: Рябов Кирилл
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти