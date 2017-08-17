ДНР: Киев готовит провокации на Мариупольском направлении
Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агенство новостей.
Для этого в район Гранитного Киев перебросил артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность.
Он также отметил, что украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку в ДНР, пытается запугать граждан и посеять панику.
В продолжении пресс-конференции Басурин заявил, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 450 мин и снарядов, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. По данным Басурина, интенсивному обстрелу подверглось село Спартак к северу от Донецка. При этом подразделениями противовоздушной обороны Республики был сбит беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по жилым кварталам.
Кроме того, обстрелам подверглись Горловское и Мариупольское направления. По девяти населенным пунктам было выпущено 113 мин калибром 120 мм и 62 мины калибром 82 мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки погибли трое военнослужащих вооруженных сил ДНР.
Для этого в район Гранитного Киев перебросил артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность.
Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп— добавил Басурин.
Он также отметил, что украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку в ДНР, пытается запугать граждан и посеять панику.
В продолжении пресс-конференции Басурин заявил, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 450 мин и снарядов, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. По данным Басурина, интенсивному обстрелу подверглось село Спартак к северу от Донецка. При этом подразделениями противовоздушной обороны Республики был сбит беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по жилым кварталам.
Кроме того, обстрелам подверглись Горловское и Мариупольское направления. По девяти населенным пунктам было выпущено 113 мин калибром 120 мм и 62 мины калибром 82 мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие.
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки погибли трое военнослужащих вооруженных сил ДНР.
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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