16:19 17 августа

ДНР: Киев готовит провокации на Мариупольском направлении

Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агенство новостей.

Для этого в район Гранитного Киев перебросил артиллерийские подразделения, военные приведены в готовность.

Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп
— добавил Басурин.


ДНР: Киев готовит провокации на Мариупольском направлении


Он также отметил, что украинская сторона продолжает дестабилизировать обстановку в ДНР, пытается запугать граждан и посеять панику.

В продолжении пресс-конференции Басурин заявил, что украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР свыше 450 мин и снарядов, огонь корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата. По данным Басурина, интенсивному обстрелу подверглось село Спартак к северу от Донецка. При этом подразделениями противовоздушной обороны Республики был сбит беспилотный летательный аппарат, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по жилым кварталам.

Кроме того, обстрелам подверглись Горловское и Мариупольское направления. По девяти населенным пунктам было выпущено 113 мин калибром 120 мм и 62 мины калибром 82 мм, а также применялись гранатометы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки погибли трое военнослужащих вооруженных сил ДНР.

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pvv113 Сегодня, 15:38
    Сохраняется большая вероятность активизации подрывной деятельности диверсионно-разведывательных групп

    Вояки никудышные, вот и остается заниматься диверсиями.
    Хотя и ДРГ у них на собственных минах самоликвидируются
    pvv113
    1. cniza Сегодня, 15:52
      Многие не понимают за что воюют , но подстрекатели , нацыки и США упорно пытаются продолжать войну.
      cniza
      1. pvv113 Сегодня, 16:03
        Простых мужиков от семьи оторвали, гонят на убой. Хунта скрывает и настоящие потери, и масштаб дезертирства. А может, если б не нацики, то и все бы ушли
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 16:11
          Сложная там ситуация и неоднозначная , а кто то приехал и поживиться , но все уже устали , проблему надо решать...
          cniza
  2. Dashout Сегодня, 15:38
    Кошка скребет на свой хребет! (Народная мудрость)
    Dashout
Картина дня