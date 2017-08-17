УУАЗ передает в опытную эксплуатацию вертолеты Ми-171А2
Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в «Вертолеты России») ведет переговоры о передаче в опытную эксплуатацию первых четырех вертолетов Ми-171А2, передает ТАСС сообщение управляющего директора предприятия Леонида Белых.
В июле холдинг «Вертолеты России» сообщил о подписании соглашения с авиакомпанией UTair о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию с целью совместного вывода и продвижения вертолета на российский рынок.
Сегодня стало известно, что Росавиация выдала холдингу сертификат типа на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 в конвертируемом варианте. Получение этого документа позволяет предприятиям объединения приступить к серийному производству машин и поставкам их коммерческим заказчикам.
Белых отметил, что уже есть потенциальные покупатели.
Сообщается, что одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система: «на вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки». Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на комплексе летно-технических характеристик. Всего же в конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели.
Первые два (вертолета) – уже подписаны контракты – уходят в опытную эксплуатацию в КНР и Казахстан. Решается вопрос еще о двух машинах,сказал Белых.
В июле холдинг «Вертолеты России» сообщил о подписании соглашения с авиакомпанией UTair о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию с целью совместного вывода и продвижения вертолета на российский рынок.
Сегодня стало известно, что Росавиация выдала холдингу сертификат типа на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 в конвертируемом варианте. Получение этого документа позволяет предприятиям объединения приступить к серийному производству машин и поставкам их коммерческим заказчикам.
Белых отметил, что уже есть потенциальные покупатели.
По многим параметрам Ми-171А2 обходит западные аналоги, еще одно его преимущество – он дешевле, чем западные. Технические характеристики и сертификат дают нам хорошие возможности,сказал он.
Сообщается, что одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система: «на вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки». Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на комплексе летно-технических характеристик. Всего же в конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели.
Использованы фотографии: "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero.
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