УУАЗ передает в опытную эксплуатацию вертолеты Ми-171А2

Первые два (вертолета) – уже подписаны контракты – уходят в опытную эксплуатацию в КНР и Казахстан. Решается вопрос еще о двух машинах,

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