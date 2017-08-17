19:30 17 августа

УУАЗ передает в опытную эксплуатацию вертолеты Ми-171А2

Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в «Вертолеты России») ведет переговоры о передаче в опытную эксплуатацию первых четырех вертолетов Ми-171А2, передает ТАСС сообщение управляющего директора предприятия Леонида Белых.



Первые два (вертолета) – уже подписаны контракты – уходят в опытную эксплуатацию в КНР и Казахстан. Решается вопрос еще о двух машинах,
сказал Белых.


В июле холдинг «Вертолеты России» сообщил о подписании соглашения с авиакомпанией UTair о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию с целью совместного вывода и продвижения вертолета на российский рынок.

Сегодня стало известно, что Росавиация выдала холдингу сертификат типа на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 в конвертируемом варианте. Получение этого документа позволяет предприятиям объединения приступить к серийному производству машин и поставкам их коммерческим заказчикам.

Белых отметил, что уже есть потенциальные покупатели.

По многим параметрам Ми-171А2 обходит западные аналоги, еще одно его преимущество – он дешевле, чем западные. Технические характеристики и сертификат дают нам хорошие возможности,
сказал он.



Сообщается, что одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система: «на вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки». Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на комплексе летно-технических характеристик. Всего же в конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели.

Использованы фотографии: "Вертолеты России", http://www.russianhelicopters.aero.
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Комментарии 6

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:28
    Браво У-УАЗ!Давайте,земляки!И контракт на КА-226Т у вас в руках.Работает завод.Когда-то чуть не схлопнули его.
    ВЕРЕСК
    1. Titsen Сегодня, 16:35
      Цитата: ВЕРЕСК
      Браво У-УАЗ!Давайте,земляки!


      Только для России не работает....

      КНР и Казахстан....
      Titsen
      1. zivXP Сегодня, 17:40
        Наоборот, для России и работает - это и загрузка мощностей, и зарплаты людям, и возможность обновить парк станков, инвестировать в свое развитие.
        zivXP
    2. Тургон Сегодня, 16:42
      Привет коллега по заводу, в каком цехе трудишься. Я работал в ЗАСе.
      Тургон
  2. irazum Сегодня, 16:42
    Цитата: Titsen
    Цитата: ВЕРЕСК
    Браво У-УАЗ!Давайте,земляки!


    Только для России не работает....

    КНР и Казахстан....

    Кто платит, тот и музыку заказывает.
    irazum
  3. APASUS Сегодня, 18:30
    Читал новости вертолетной промышленности,речь шла о выпуске нового вида лопастей несущего винта с изломом по середине.Когда поставили его на МИ-8 подъемная сила увеличилась на тонну.Все не могу дождаться для каких машин будет применяться и когда появиться такая конструкция,понятно что это скорее для военных,но пока нет
    APASUS
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