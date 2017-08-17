Китайский аналог российского "Смерча" показал удивительную точность Сегодня, 17:00 Китайская система залпового огня PHL03 имеет калибр 300 мм и является практически полной копией российской РСЗО "Смерч". 0 Ураганный огонь по площадям Реактивная система залпового огня "Смерч" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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