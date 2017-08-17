19:31 17 августа

Китайский аналог российского "Смерча" показал удивительную точность

Китайская система залпового огня PHL03 имеет калибр 300 мм и является практически полной копией российской РСЗО "Смерч".




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Комментарии 8

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  1. НЕКСУС Сегодня, 17:16
    Что-то на постановку больше похоже...Мне кажется,или ракет китайских "Смерчей" при подлете к цели не видать?
    НЕКСУС
    1. ЮБОРГ Сегодня, 17:28
      Это типа "Полонеза", кстати. Белорусы объявили что он входит в тройку лучших СЗО в мире, вроде как Китайцы на втором месте, а они видимо на первом, ну на третьем видимо американцы, а Россия уж точно после "jumping country" видимо. laughing hi
      ЮБОРГ
    2. тлауикол Сегодня, 17:39
      кажется. снаряд виден, если остановить запись и пошевелить мышкой
      тлауикол
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:45
        Цитата: тлауикол
        кажется. снаряд виден, если остановить запись и пошевелить мышкой

        Я по всякому уже смотрел...нет там снаряда...постановка эта, аля Голивуд.
        НЕКСУС
        1. тлауикол Сегодня, 18:28
          Есть снаряд,Вам кажется то,что хочется.падает на 11часов
          тлауикол
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:22
            Цитата: тлауикол
            Есть снаряд,Вам кажется то,что хочется.падает на 11часов

            Уважаемый,нет там снаряда,да и не может быть,тк с увеличением дальности,разброс снарядов больше ...закон такой,понимаете?Матрассы вообще например ,бились долго над этим вопросом,после чего заявили,что предел таких систем 50 км,тк если больше,то снаряды летят ,как Бог на душу положит.
            Наши создали Смерч,бьющий на 70 км...Сейчас ,работая над точностью попадания,увеличили дальность до 120 км,с последующим увеличением до 200 км.
            А это постановка,чистой воды. Не может РЗСО бить залпом избирательно ,причем в самую десятку. Его-то не Калибрами то заряжают. Это системы заточенные бить по площадям...хотя элементы высокоточного оружия и есть у того же Смерча последних модификаций.
            НЕКСУС
        2. venik Сегодня, 18:47
          Цитата: НЕКСУС
          .постановка эта, аля Голивуд.

          ======
          Ой!!!Только не "Hollywood" а ""Bollywood" (Это жалкая индийская пародия (Капуров) на матрасную "фабрику грёз")......
          venik
  2. igorserg Сегодня, 17:35
    Смерч то как они стырили, мы его тоже что ли "экспортируем"?
    igorserg
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