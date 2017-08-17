Самый защищенный в мире бронетранспортёр получил 30-мм пушку

Израильский ОПК завершил разработку версии тяжёлого БТР «Намер» с башней и пушкой калибра 30 мм. По плану, в будущем та же башня будет использована на колёсном БТР «Эйтан». Башня является дистанционно управляемой вынесенной системой вооружения.Уровень бронезащиты «Намера» соответствует последней версии танка Меркава Мк.4, то есть считается весьма высоким. БТР имеет усиленное бронирование днища и надгусеничные противокумулятивные экраны. Броня имеет встроенные элементы активной защиты Trophy.