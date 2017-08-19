Украинцы наглядно показали возможности танка "Оплот-М"

БМ «Оплот» — украинский основной боевой танк. Разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и выпускается заводом ЗТМ им. Малышева.Танк имеет классическую компоновку, с размещением отделения управления в лобовой части, боевого отделения — посередине и моторно-трансмиссионного отделения — в кормовой части. Как и на Т-84 на БМ «Оплот» применён автомат заряжания, что позволило иметь экипаж из трёх человек — механика-водителя, наводчика и командира.