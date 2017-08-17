19:30 17 августа

СМИ США: Индия и Китай на пороге войны в Гималаях

Американская газета The Washington Post публикует материал, в котором сообщается, что пока мир со всем вниманием следит за обстановкой на Корейском полуострове, намечается «грандиозное противостояние в Гималаях». Речь идёт о проявившихся очагах напряжённости в районе высокогорных участков границы Индии и Китая. Напомним, что в течение последних недель индийские и китайские пограничники несколько раз обвиняли друг друга в нарушении границы. Доходило до открытия огня в воздух.

Напряжённости возникла из-за того, что Китай заявил о праве строительства дороги на плато Доклам, а индийская сторона опасается, что Пекин использует дорогу в военных целях – для захвата северо-восточных индийских провинций.

СМИ США: Индия и Китай на пороге войны в Гималаях



Авторы материала в WP Саймон Денайер и Энни Гоуэн пишут, что министерства иностранных дел обеих страны (КНР и Индии) буквально ежедневно обрушиваются друг на друга с жёсткой критикой. При этом в Washington Post акцентируют внимание на многочисленных противоречиях религиозного и политического характера, которые существуют между Китаем и Индией, а также на то, что оба государства – ядерные державы.

Авторы статьи ссылаются на эксперта Королевского института United Service в Лондоне, который называет нынешний конфликт между Пекином и Нью-Дели «самым серьёзным обострением за последние три десятка лет». Эксперт отмечает, что Китай опасается сближения Индии с США из-за подписания соглашения о ядерном партнёрстве в 2005 году. В свою очередь Индия обвиняет КНР в экспансии и попытках оказывать экономическое и военное давление.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Pirogov Сегодня, 16:56
    Да это голубая мечта Америки ,столкнуть Китай с Индией ,что они просто так пятый год индусам комплименты делают, расплата будет кровью и видимо большой.
    Pirogov
    1. Монос Сегодня, 17:02
      Washington Post акцентируют внимание на многочисленных противоречиях религиозного и политического характера,

      Вроде серьёзная газета, а печатает такую клюкву! Какие религиозные противоречия могут быть между буддистами и даосистами? Дебилы...
      Монос
      1. Чёрный Сегодня, 17:21
        Цитата: Монос
        Какие религиозные противоречия могут быть между буддистами и даосистами?
        Но между тем в изгнании находится далай-лама, которого Китай считает своим врагом...и приютила его как раз таки Индия. Так что не так всё просто. В заварухе, если она случится , ктайцам будет ох как не просто.Жители приграничных с Индией районов поддержат индусов , да и современное оружие у индийской армии есть...
        Чёрный
        1. Монос Сегодня, 17:25
          Цитата: Чёрный
          Но между тем в изгнании находится далай-лама, которого Китай считает своим врагом...и приютила его как раз таки Индия.

          Это не религиозное противоречие. И даже не политическое. Это вопрос идеологический и внутренней безопасности.
          Монос
          1. Kurare Сегодня, 17:39
            Цитата: Монос
            Это не религиозное противоречие. И даже не политическое. Это вопрос идеологический и внутренней безопасности.

            Абсолютно с Вами согласен. Да только Тhe Washington Post, по указанию из "обкома", пытается прилепить еще и религиозную подоплеку, т.е. еще больше подлить масла в огонь.

            Зачем спрашивается? Дело в том, что войну между такими странами можно будет очень жирно продать на страницах газеты. Ну и не забыть, что обе страны в ШОС и БРИКС. Ничего личного, только бизнес.
            Kurare
            1. cniza Сегодня, 18:10
              Они хотят отвлечь внимание от КНДР и под шумок попытаться решить свои вопросы , но как всегда непрофессионализм подводит.
              cniza
        2. poquello Сегодня, 18:50
          Цитата: Чёрный
          В заварухе, если она случится

          не случится, быстрее трампын наступит
          poquello
          1. Удав КАА Сегодня, 19:26
            Цитата: poquello
            быстрее трампын наступит

            Сильно сказано! Трамп+Ын= трампын!!! good
            Удав КАА
      2. poquello Сегодня, 18:48
        Цитата: Монос
        Washington Post акцентируют внимание на многочисленных противоречиях религиозного и политического характера,

        Вроде серьёзная газета, а печатает такую клюкву! Какие религиозные противоречия могут быть между буддистами и даосистами? Дебилы...

        а вдруг там кришнаиты с синтоистами воюют?
        poquello
    2. Маз Сегодня, 17:07
      Ничо, без заокеанских подстрекателей разберутся, чай давние соседи и война им как коровам пятая нога
      Маз
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:15
        Цитата: Маз
        Ничо, без заокеанских подстрекателей разберутся, чай давние соседи и война им как коровам пятая нога

        Правильно, тем более у них есть такой миротворец, как Россия!
        СРЦ П-15
        1. Tusv Сегодня, 18:13
          Цитата: СРЦ П-15
          Правильно, тем более у них есть такой миротворец, как Россия!

          У них нету шансов, чтобы крыше противостоять, а мы только один бицепс накачали. Остается одно, накачать второй
          Tusv
    3. Зяблицев Сегодня, 17:25
      Да они там на пороге этой войны бог знает какое десятилетие, аналогично, что Индия с Пакистаном - постоянные терки, в последнем противостоянии с применением тяжелой артиллерии...Но раз американцы начали совать туда свой нос публично, значит они только этого и ждут, как стравить двух наших партнеров и тем самым ослабить БРИКС и в целом подорвать доверие к этой организации!
      Зяблицев
    4. 79807420129 Сегодня, 18:22
      Авторы материала в WP Саймон Денайер и Энни Гоуэн пишут, что министерства иностранных дел обеих страны (КНР и Индии) буквально ежедневно обрушиваются друг на друга с жёсткой критикой.

      Только увидели что ли?Ну и пеньки стоеросовые,там давно уже терки идут
      Пограничные разногласия
      Неразрешенный пограничный вопрос и взаимные претензии на ряд спорных территорий остаются одними из основных раздражителей в отношениях между Нью-Дели и Пекином, а также потенциальным очагом очередного вооруженного противостояния. Предметом раздора стали две территории.Одна из них - безлюдное высокогорное плато Аксайчин в западном секторе границы. Этот практически непригодный для жизни район общей площадью около 38 тыс. кв км расположен на высоте 4,5-7 тыс. метров над уровнем моря и представляет собой цепь ледников посреди необитаемой каменистой пустыни. Однако он имеет стратегическое значение для КНР как форпост, контролирующий пути сообщения Синьцзяна с Тибетом. В 1962 году район был занят китайскими войсками в ходе вооруженного конфликта и находится сейчас под фактическим управлением Пекина, однако Нью-Дели настаивает на том, что Аксайчин - часть индийского района Ладакх (штат Джамму и Кашмир).Восточный участок, наоборот, управляется Индией, но на него претендует Китай, который предъявляет права на значительную часть штатов Аруначал-Прадеш и Сикким - территорию площадью около 150 тыс. кв км.Сторонами предпринимались неоднократные попытки урегулировать свой пограничный спор. Из-за отсутствия между ними договоренности, фиксирующей прохождение линии фактического контроля, с обеих сторон ежегодно происходят сотни нарушений границы, которые порой перерастают в столкновения.Одними из достижений последних лет в процессе урегулирования спора была договоренность об учреждении горячей линии между штабами вооруженных сил, а также специальных контрольных пунктов для проведения встреч пограничников двух стран вдоль линии фактического контроля и решения спорных вопросов непосредственно на местах.https://glav.su/forum/4/16/threads/1097875
      /

      Ну а полосатым конечно надо раздуть огонь до небес. negative
      79807420129
    5. сибиралт Сегодня, 18:38
      Какой смысл обсуждать какую-то американскую статью? Откуда нам знать где там ложь, где правда?
      сибиралт
      1. poquello Сегодня, 18:57
        Цитата: сибиралт
        Какой смысл обсуждать какую-то американскую статью? Откуда нам знать где там ложь, где правда?

        надо срочно объявить газете импичмент и произвести демарш от клавиатуры
        poquello
  2. Чёрный Сегодня, 16:56
    А американцы просто спят и видят такой сценарий...впрочем сценарий вполне себе правдоподобный. Между КНР и Индией давно уже серьезные трения....
    Чёрный
  3. Logall Сегодня, 16:58
    Индия и Китай на пороге войны

    На радость США. Янки их давно сталкивают. И экономику Китая по ослабят, и Индию под себя подомнут. Ещё и Пакистан заморочат...
    Logall
  4. Holsten Сегодня, 17:17
    При всём желании не мог вспомнить ни одного значимого вооружённого конфликта где бы не торчали англо-саксонские ушки матрасного цвета .
    Holsten
  5. igorserg Сегодня, 17:25
    Надо их замирять, две страны по ШОС и БРИКС в таких отношениях - беда на радость англосаксам. И американцы подтянулись со своей "экономической войной", будут индусов подначивать. Вообще не понятная ситуация... по карте смотрю, вроде это плато со стороны Бутана, чего там индусы делят?
    igorserg
    1. zivXP Сегодня, 17:47
      А может и не надо. Пускай сами разбираются в своей склоке.
      zivXP
      1. igorserg Сегодня, 17:48
        Надо... по умолчанию американцы обязательно раздувать начнут, да еще нас приплетут.
        igorserg
  6. APASUS Сегодня, 17:35
    При всей напряженности отношений думаю можно было договориться с Индией по поводу ж д ,тут Китай сам делает все чтоб индусы перешли на сторону американцев.Это просто великая мечта Америки стравить Китай и Индию
    APASUS
  7. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 17:40
    Пентагону это бальзам)
    alibabaewitch.vasilij2018
  8. san4es Сегодня, 18:09
    Индия и Китай на пороге войны в Гималаях

    ...Йети против am

    Сне́жный челове́к (йети, сасквоч, бигфут англ. bigfoot, энжей, авдошка, алмасты) — легендарное человекообразное существо, якобы встречающееся в различных высокогорных или лесных районах Земли.
    В 2014 году было опубликовано ещё одно исследование, в котором 36 образцов предполагаемых йети были секвенированы. 34 образца принадлежали хорошо известным животным (коровы, лошади, еноты, люди, олени, волки, малазийский тапир), два образца из Ладакха и Бутана оказались ближе всего к вымершему 40 тыс. л. н. подвиду белого медведя (Ursus maritimus)
    bully
    san4es
  9. bogart047 Сегодня, 18:19
    где война, там и военные контракты... Таки гешефт будет. И две самые перенаселенные страны сократят количество ртов. Такой вот коленкор...
    bogart047
  10. Либерзон Сегодня, 18:22
    Китайцы наглеют последнее время. Да и Ыном отказались заниматься - своим узкоглазым соседом.
    Либерзон
  11. ALSur Сегодня, 18:24
    Цитата: Монос
    Washington Post акцентируют внимание на многочисленных противоречиях религиозного и политического характера,

    Вроде серьёзная газета, а печатает такую клюкву! Какие религиозные противоречия могут быть между буддистами и даосистами? Дебилы...

    Вы знаете, я тоже же так думал, но Индия не такая монолитная, что касается религии. Вот цитата из Вики:
    Сегодня индуизм и буддизм являются третьей и четвёртой по численности верующих религиями в мире: количество последователей превышает 2 миллиарда человек[3][4][5] и возможно достигает 2,5 или 2,6 миллиардов человек[3][6] . Индия — одна из наиболее многообразных, в религиозном плане, стран мира, с некоторыми глубоко религиозными обществами и культурами. Религия по-прежнему играет главную и определяющую роль в жизни многих её жителей.

    По данным переписи населения 2001 года индуизм исповедают 80 % населения, а ислам около 13 %.[7] . В Индии также проживают более 23 миллионов христиан, свыше 19 миллионов сикхов, примерно 8 миллионов буддистов и около 4 миллионов джайнистов[8]. Буддизм, джайнизм и сикхизм оказали влияние не только на Индию, но и на весь мир. Христианство, зороастризм, иудаизм и последователи бахаи также оказали влияние, но их численность небольшая. Атеизм и агностицизм тоже оставили существенный след в индийской культуре вместе с теми, кто причисляет себя к терпимости к другим людям.
    ALSur
  12. 1536 Сегодня, 18:25
    Все-таки эта американская нечисть втравит мир в глобальную войну. Так за Океаном руки и чешутся. Надо разобраться, а чего собственно не хватает тем, кто в Америке принимает решения? Может быть обычных успокоительных таблеток? Тогда это полбеды. Ну, а если им потребовалось уничтожить энную часть человечества, тогда с ними и их прихлебателями по всему миру надо разговаривать как с фашистами разговаривали под Сталинградом.
    1536
  13. Вождь краснокожих Сегодня, 18:27
    "... Пришел папа с работы и сказал, что какой то трипер принес.
    А мама руками всплеснула и сказала: - Вот только этого нам и не хватало!..."
    Из объяснении Вовочки, что у них в доме все есть.
    Вождь краснокожих
  14. Симон Сегодня, 19:17
    Ни в коем случае Китаю и Индии воевать не надо! Это только на руку американцам! Нужно садиться за стол переговоров.
    Симон
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