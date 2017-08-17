СМИ США: Индия и Китай на пороге войны в Гималаях
Американская газета The Washington Post публикует материал, в котором сообщается, что пока мир со всем вниманием следит за обстановкой на Корейском полуострове, намечается «грандиозное противостояние в Гималаях». Речь идёт о проявившихся очагах напряжённости в районе высокогорных участков границы Индии и Китая. Напомним, что в течение последних недель индийские и китайские пограничники несколько раз обвиняли друг друга в нарушении границы. Доходило до открытия огня в воздух.
Напряжённости возникла из-за того, что Китай заявил о праве строительства дороги на плато Доклам, а индийская сторона опасается, что Пекин использует дорогу в военных целях – для захвата северо-восточных индийских провинций.
Авторы материала в WP Саймон Денайер и Энни Гоуэн пишут, что министерства иностранных дел обеих страны (КНР и Индии) буквально ежедневно обрушиваются друг на друга с жёсткой критикой. При этом в Washington Post акцентируют внимание на многочисленных противоречиях религиозного и политического характера, которые существуют между Китаем и Индией, а также на то, что оба государства – ядерные державы.
Авторы статьи ссылаются на эксперта Королевского института United Service в Лондоне, который называет нынешний конфликт между Пекином и Нью-Дели «самым серьёзным обострением за последние три десятка лет». Эксперт отмечает, что Китай опасается сближения Индии с США из-за подписания соглашения о ядерном партнёрстве в 2005 году. В свою очередь Индия обвиняет КНР в экспансии и попытках оказывать экономическое и военное давление.
Напряжённости возникла из-за того, что Китай заявил о праве строительства дороги на плато Доклам, а индийская сторона опасается, что Пекин использует дорогу в военных целях – для захвата северо-восточных индийских провинций.
Авторы материала в WP Саймон Денайер и Энни Гоуэн пишут, что министерства иностранных дел обеих страны (КНР и Индии) буквально ежедневно обрушиваются друг на друга с жёсткой критикой. При этом в Washington Post акцентируют внимание на многочисленных противоречиях религиозного и политического характера, которые существуют между Китаем и Индией, а также на то, что оба государства – ядерные державы.
Авторы статьи ссылаются на эксперта Королевского института United Service в Лондоне, который называет нынешний конфликт между Пекином и Нью-Дели «самым серьёзным обострением за последние три десятка лет». Эксперт отмечает, что Китай опасается сближения Индии с США из-за подписания соглашения о ядерном партнёрстве в 2005 году. В свою очередь Индия обвиняет КНР в экспансии и попытках оказывать экономическое и военное давление.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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