Мы, русские, обязаны защищать память людей от нелюдей
Мы уже в принципе привыкли к тому, что все новости из Украины или горькие, или смешные. Уже привычно, что ничего толкового или логичного с той стороны не прилетит. Страна 404 как есть во всей своей красе.
Понятным становится реакция основного количества читателей на украинские темы. Достали. Достали своей оголтелостью, глупейшей ненавистью и прочими явлениями сегодняшнего дня.
Взять отдельного украинца – человек. С пониманием и умением пользоваться головой. У меня много таких по всей Украине. На нашей территории – тем более. Все в разуме и понятии. Сказать, что все «одаренные» сплошь во власти тоже нельзя. Кто-то же пишет в соцсетях и прыгает на различных праздниках типа Дня независимости в вышиванках.
Кстати, вышиванка – не самое плохое, что есть на Украине. И люди, которые в них ходят, не обязательно с прибабахом.
Но поговорим о тех, кто явно ближе к животным.
То, что тотальное озверение под маркой декоммунизации устраивает киевскую хунту, всем уже понятно. Как и то, что националисты Украины пытаются стать зверее зверя.
Свежайший пример от моих киевских друзей. Бабий Яр.
Известнейшее место трагедии не только еврейского народа, смерть не знает национальности. Фашистами были убиты просто люди, жители Киева и других украинских городов. Какая теперь разница, кем они были, русскими, евреями, караимами?
Скажем так, сегодня Бабий Яр – не место для прогулок и отдыха, и посещают его массово только в дни памяти. Два человека оказались там по моей просьбе, для того, чтобы сфотографировать весь комплекс. Увидев далеко впереди еще троих, были удивлены. Вечер рабочего дня, двое парней и мужчина постарше, со спин не разглядеть.
Потратив время на фото в начале, мои друзья дошли до памятника. И картина была вот такая:
Да, это именно то, что вы наверняка подумали. Не вода.
Комментарии опущу, просто есть киевские животные, которые гадят на памятники, а есть киевляне, которых это возмущает.
Дальше, в качестве еще одного примера, свежий случай в Кировограде.
И Полтава. Там вокруг памятника генералу армии Ватутину постоянно что-то происходит. Моему земляку не повезло именно в Полтаве закончить пехотное училище. Освободивший Киев генерал погиб, получив ранение в перестрелке с теми, чьи почитатели сегодня воюют с памятниками.
Это было в июне этого года. В мае подобное скотство произошло в Киеве. И вот, снова Полтава. Август 2017.
Не стану гневно клеймить этих животин, понятно, что бесполезно. Так же бесполезно, как взывать к совести укрохунты. Дай им волю (в смысле, денег), они бы понаставили памятников теплой компашке, устроившей Бабий Яр: Эберхарду, Блобелю, Рашу, Квитрау и их палачам. И бились бы о постаменты головами в экстазе.
С людьми, понятное дело, животные не воюют. Это сложно и опасно, как показала «зона АТО». Оттуда можно и в деревянном ящике вернуться.
С памятниками проще.
И здесь возникает одна мысль. Ну если животные не в состоянии обуздать свои патологические инстинкты, значит, здравомыслящие люди должны о них позаботиться.
Чего больше всего не хватает на Украине? Правильный ответ – не мозгов, а денег. Есть мнение, что памятники, которые подвергаются осквернениям и являются частью нашей истории, надо просто у них выкупить. За деньги.
Россия – страна огромная, места хватит всем. В том же Воронеже, где имя Ватутина весьма уважаемо. А вот памятника по какому-то недоразумению, нет.
А между тем именно при обороне этого города Ватутин был признан полководцем.
Вообще история его карьеры достойна отдельного повествования. Штабист, как есть штабист, начальник штаба КОВО стал первым заместителем начальника Генштаба Жукова.
А в июле 1942 года Ставка образовала новый Воронежский фронт, который должен был сковать наступающие немецкие части. Когда решался вопрос о командующем, Ватутин неожиданно предложил себя. Сталин удивился, но Ватутина поддержал Василевский, и назначение состоялось.
Говорят, что на немецкой стороне назначение приняли с одобрением. Даже в листовках писали, что с таким командиром русским под Воронежем хана. Возможно, так думали и наши, причем, небезосновательно. У Ватутина действительно не было опыта личного руководства в масштабах фронта.
Однако Ватутин действительно показал, что он умеет руководить войсками. Воронежский фронт стал мясорубкой для 30 дивизий, которых так не хватало под Сталинградом. «Два в одном»: Воронеж так и не смогли занять, и на Сталинград силенок не хватило.
А потом были Сталинград, Курская дуга, вышибание немцев с Донбасса, форсирование Днепра и освобождение Киева. И роковая пуля, оборвавшая жизнь генерала.
И почему сегодня памятники Ватутину должны служить объектами изгаления для представителей украинской фауны? Выкупить, вывезти и установить в более достойных местах. А на полученные за это деньги пусть там установят себе хоть бандер, хоть шушкевичей и скачут вокруг них стадами на весеннем выпасе.
Сложная проблема с памятниками, но решать ее надо. Государству ли, всем миром, но мы обязаны защищать нашу историю в лице памятников нашим солдатам и офицерам всеми доступными способами.
Всеми доступными, а не только протестами МИДа.
Автор: Роман Скоморохов
Использованы фотографии: Виталий Колесатый
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