Американская танковая бригада в Аргоннском лесу

Боевые действия в Аргоннах начались для американских танкистов с яркого примера морально-психологического воздействия, оказанного ими на противника во время подготовки к Мез-Аргоннскому наступлению в сентябре 1918 г.Американский IV-й армейский корпус применил танки к востоку от р. Мозель – для того чтобы ввести противника в заблуждение, заставив его перебросить часть своих войск с фронта в Аргоннах на Мозель. В ночь на 23 сентября 1918 г. 15 танков из состава 304-й танковой бригады прибыли в район Семениль, Морвиль, Пон-сюр-Сей. У каждого из этих пунктов танковые взводы по 5 машин каждый, выдвинувшись за проволочные заграждения, несколько минут перемещались между своими и неприятельскими позициями. Противник открыл по танкам сильный (и безрезультатный) артиллерийский огонь. В следующую ночь такая же демонстрация была проведена близ Литркура, Шеникура и Ажонкура.Эти танковые демонстрации имели своим последствием тот факт, что немцы перебросили 2 дивизии из района Аргонн, где готовилось наступление союзников, на позиции к востоку от Мозеля.Подготовка к наступлению была очень тщательной. Ответственно к предстоящим испытаниям подошло и танковое командование. Так, было выявлено, что р. Форж от Мааса до Малянкура, а также рощи Малянкур, Шеппи и Мокфокон являются слишком серьезным препятствием для действий бронированных машин, и что последние смогут действовать лишь к северу от линии Жеркур - Кюизи - Бери - Больни.План применения танковых частей выглядел следующим образом.Французский 505-й полк танков Рено и две группы танков Сен-Шамон должны были поддерживать наступление правофланговой и центральной дивизий V-го армейского корпуса. Правофланговые танковые части также должны были, по возможности, содействовать наступлению III-го армейского корпуса.Французский 504-й полк танков Рено (без одного батальона) и группа танков Сен-Шамон должны были сопровождать левофланговую дивизию V-го корпуса.Американская 304-я бригада танков Рено и 2 группы танков Шнейдер были приданы I-му армейскому корпусу на левом фланге армии. Два взвода инженерных войск были приданы 304-й бригаде, а одна инженерная рота - танковым частям, поддерживавшим V-й корпус. Входившие в бригаду 344-й танковый батальон должен был поддерживать наступление 28-й и 35-й дивизий, в то время как 345-й танковый батальон служил резервом, находясь в 1500 шагах от передовой линии.За 6-часовой артиллерийской подготовкой, которая должна была закончиться в 5 часов 30 минут утра, должен был последовать подвижной заградительный огонь (скорость перемещения - 100 шагов за 4 минуты).26-го сентября 304-я танковая бригада пошла в бой.Когда 344-й батальон возглавил движение своей пехоты, он наткнулся на очень сильный пулеметный и артиллерийский огонь противника - особенно с восточной опушки Аргоннского леса и вблизи Шеппи и Варен. Из-за мощного огневого противодействия германцев пехота несколько раз приходила в расстройство, а все танки бригады были введены в бой в первый же день наступления. Особенно сильное сопротивление было оказано к востоку от выс. Вокуа и в местечке Варен.Танки, продолжавшие наступать впереди пехоты, после тяжелых боев, в 9 часов 30 минут утра достигли Варен, ворвавшись в местечко. Пехота подошла к нему лишь в 13 часов 30 минут.Один танк выдвинулся на опушку леса для уничтожения вражеского пулеметного гнезда. Двигаясь по направлению к противнику, он остановился, открыв огонь из своей 37-мм пушки. Танк успел выпустить 3 снаряда, как был поражен в левый борт 77-мм снарядом. Экипаж оставил вышедшую из строя машину, скрывшись в ближайшей воронке.Командир танковой роты так передавал свои личные впечатления о первом дне боя: «В 5 часов мы двинулись вперед, пробираясь в густом тумане. Мы с сержантом пошли вперед пешком и вскоре потеряли танки из виду. Я послал сержанта в одном направлении, а сам пошел в другом, стараясь отыскать танки. Пройдя около 200 шагов, я укрылся в окопе. Вскоре я был окружен немцами, но тут из тумана вынырнул один из танков 345-го батальона, и немцы пустились наутек. Под прикрытием тумана и дыма мы выдвинулись до Варен. На пути то и дело нам попадались горящие и выведенные из строя танки и мои вестовые, подстреленные германскими стрелками. Так как пехотинцев не было видно, мы отъехали назад на несколько сотен метров, в поисках пехоты. Выйдя из танка чтобы переговорить пехотным офицером, я был опрокинут снарядом, пролетевшем поблизости ...Не может быть сомнений в том, что, если бы танки не удержали своих позиций, на которых они подверглись медленному уничтожению, пехота вряд ли могла бы выйти из своих окопов. Танки дали возможность пехоте преодолеть пространство между своими и неприятельскими позициями, а инженерным частям дали время для восстановления разрушенных мостов и поврежденных дорог, без чего нельзя было бы продолжать наступление на следующий день».К утру 27-го сентября из 141 танка бригады, накануне введенной в бой, 43 были выведены из строя.Но боеспособные танки при поддержке пехоты продолжали наступление. 11 машин бригады, двигаясь вдоль опушки Аргоннского леса к западу от Варен, уничтожали пулеметные точки противника. Были захвачены в плен несколько пулеметчиков, которые затем были переданы пехоте. На правом берегу р. Эр пехота неоднократно требовала поддержки своих танков.Два взвода 1-й роты 344-го батальона поддерживали наступление на высоты к северу от Бери.Утром 28-го сентября в боевой готовности имелось 83 танка Рено и 6 танков Шнейдер. 15 танков были приданы 28-й дивизии, 42 танка – 35-й дивизии и 5 танков – 91-й дивизии. В бригадном резерве остались 27 Рено.В этот день танки встречали серьезное и хорошо организованное сопротивление противотанковой обороны противника (противотанковые винтовки, артиллерия, которая вела огонь как прямой наводкой, так и создавала огневые завесы).Французские 14-я и 17-я группы танков Сен-Шамон из-за поломок двигателей вышли из боя.Очевидец вспоминал: «Продвинувшись вперед на 2,5 км, мы попали в труднопроходимую сырую низину, изрытую большими воронками и окопами. Два танка застряли: мой попал в большую воронку, другой сполз боком в ров. Мы знали, что поблизости имеются неприятельские пулеметные гнезда, но оставалось одно: выйдя из танков, попытаться организовать эвакуацию застрявших. Я и водитель вылезли из танка и сразу же попали под пулеметный огонь с трех сторон. Один наш танк атаковал германское пулеметное гнездо, оснащенное несколькими пулеметами, прикрывая своим огнем другой танк, вытаскивавший застрявшие машины. Немцы выпустили сигнальную ракету - и через 2 минуты ими был открыт заградительный огонь. К счастью, танки находились в котловане и не подверглись огню прямой наводкой. Оба застрявшие танка были вытащены, и все четыре машины двинулись к пулеметному гнезду противника, встретившему их бешеным огнем. По моему танку стреляло 4 пулемета с расстояния примерно в 15 ярдов - в результате я был ранен, а водитель ослеплен, но продолжал управлять танком. Водитель действовал в соответствии с моими указаниями, пока нам не удалось поменяться с ним местами. Резервов не было, и нам пришлось отойти. Отойдя на 1 км, танк попал в большую воронку, из которой вытащить его уже было нельзя».В этот день танки пять раз захватывали местечко Апремон, прежде чем туда наконец вошла пехота.К утру 29-го сентября количество боеспособных танков сократилось до 55-ти.Машины, находившиеся на левом берегу р. Эр, оставались в Апремоне в ожидании вражеской контратаки. Танки на правом берегу, находившиеся в Больни в резерве 35-й дивизии, к вечеру участвовали в отражении контратаки, осуществляемой из рощи Монтрбо. Затем танковые дозоры, дав возможность пехоте привести себя в порядок на достигнутом рубеже, отошли в тыл.Участник боя вспоминал: «Когда мои танки были замаскированы, я на другом берету р. Эр увидел наступавшие танки и пехоту, следовавшую за ними на расстоянии нескольких сотен метров. Дальше начинался восточный выступ Аргоннского леса. Внезапно один снаряд разорвался посреди пехоты, другой впереди танков, третий - справа от них. Пехота залегла, но танки, не зная этого, продолжали двигаться. Я увидел дымок выстрела на опушке лесного выступа, и в 10 футах от одного из танков разорвался снаряд. Некоторые танки свернули в речную низину, а другие двинулись по направлению к лесу. В бинокль я видел немецкие расчеты за работой. Пехотинцы окапывались, а танки уже были на опушке леса и могли в любую минуту очутиться перед батареей, которая разнесла бы их вдребезги. Я разглядел три пушки. В это время ко мне подошел артиллерийский офицер с двумя телефонистами. Это был командир батареи, который решил организовать здесь свой передовой наблюдательный пункт. Я указал ему на германскую батарею, и как только была установлена телефонная связь, он приказал своей батарее открыть огонь по немцам и скоро заставил вражескую батарею замолчать».В соответствии с приказом командира I-го армейского корпуса танки были выведены в резерв, где они оставались до 4 октября. Но по требованию командования 35-й дивизии 20 машин были отправлены для отражения ожидавшейся контратаки противника к северу от Шарпантри и у фермы Серье. Контратака не состоялась, и танки убыли обратно.Благодаря усиленной работе ремонтников к 1 октября имелся уже 61 боеспособный танк. 8 из них было отправлено в 28-ю дивизию для участия в атаке к западу от Апремона. Атака должна была начаться в 6 часов 30 минут, но немцы опередили, атаковав на час раньше. Танки, выдвинувшись навстречу немцам, отразили атаку противника, нанеся ему тяжкие потери.К 3 октября имелось уже 89 боеспособных танков. 35-я дивизия была сменена 1-й, и 4 октября должно было начаться новое наступление. Две роты бригады должны были поддерживать 1-ю дивизию, а одна рота - 28-ю.4-го октября танки снова двинулись в атаку впереди своей пехоты.Взаимодействие и связь между танкистами и пехотинцами 1-й дивизии были налажены должным образом. Но артиллерийский огонь противника отличался особой меткостью: исключительно сильное сопротивление было оказано у высоты 240 - в полосе наступления 1-й дивизии, и у Аргоннского леса - в полосе 28-й дивизии. Пришлось ввести в бой бригадный резерв - потери в танках и людях были очень высоки.К утру 5-го октября в строю оставалось всего 30 исправных танков. Они были поделены поровну между 1-й и 28-й дивизиями, но не были введены в дело.К 7 октября было отремонтировано 24 танка.28-ю дивизию, действовавшую западнее р. Эр, должна была поддерживать танковая рота, но в реальности в бой пошло лишь 8 танков – все оставшиеся боеспособные машины на западном берегу реки. По дороге один из них наскочил на фугас, но остальные участвовали в наступлении. 8 октября 26 боеспособных танков были приданы 28-й и 82-й дивизиям, но в бой они введены не были.9-го октября все имевшиеся 35 исправных танков были переданы в распоряжение 82-й дивизии, сменившей 28-ю. 10-го октября в полночь 23 танка выдвинулись из Варен к позициям 164-й бригады 82-й дивизии, но из-за плохого состояния двигателей только 3 (!) из них достигли места назначения - мест. Флевиль. Командир 164-й бригады отправил их обратно, и танки были отведены в Варен. Начались ремонтные работы.В этот период положение американских войск было критическим.Военный корреспондент писал:«В ночь на 10 октября обстановка была достаточно серьезной. Наша вторичная попытка прорвать фронт противника не удалась. Немцы совершенно оправились и насчитывали против одной нашей 1-й армии почти 300000 человек в районе Мааса - Аргонны, еще 75000 в соседнем районе Воэвр, не менее 100000 в резерве, а также тысячи пулеметов. Дальше к северу они отступали, и здесь мы атаковали ось этого отступления. Для них это означало отчаянное сопротивление, для нас - необходимость неуклонного наступления».13-го октября была сформирована сводная танковая рота. Ее материальная часть состояла из 24 танков, 1 легкового автомобиля Додж, 4 грузовиков, 1 мотоцикла, 1 походной кухни и 1 обозной двуколки. Рота получила приказ поддерживать 42-ю дивизию, действовавшую между Сен-Жорж и Ландрэ-С. Жорж во время наступления, которое должно было начаться на следующий день в 6 часов утра.Танкам пришлось сделать большой переход на пределе своей скорости – и лишь 10 машин прибыли на исходный рубеж вовремя. Танки вновь двигались впереди пехоты, и если последняя была отброшена ожесточенным сосредоточенным огнем пулеметов и артиллерии противника, то боевые машины проникли вглубь германских позиций и в тумане наткнулись на неприятельскую часть, приготовившуюся к контратаке. Танки ее рассеяли, нанеся немцам тяжелые потери. Но, т. к. пехота вперед не продвинулась, отошли назад.С 16-го октября по 1-е ноября сводная рота оставалась в резерве в Эгзермоне.1-го ноября 15 танков поддерживали наступление 2-й дивизии между Сен-Жорж и Ландрэ-С. Жорж. 5 танков наступали на первое селение, 10 - на второе. Взаимодействие танков с пехотой и морской пехотой было образцовым.Один танк даже проник на окраину мест. Бюзанси. К северу от Ландэ-С. Жорж три танка под командованием лейтенанта Калахана обошли с фланга и захватили германскую батарею из четырех 77-мм пушек. Оставшиеся в живых артиллеристы были взяты в плен и затем переданы пехоте.2-го ноября танковая рота была вновь придана 2-й дивизии, но в бою не участвовала. 6-го ноября командный пункт роты расположился в Байонвиле, где и оставался до 10-го ноября, дня смены частями 306-й танковой бригады.Ударная часть американской армии – 304-я танковая бригада – была на острие наступления в сентябре – ноябре 1918 г. и, хотя понесла огромные потери (потери в танках составили более 123% первоначального состава бригады), сыграла большую роль в успешном наступлении 1-й армии. Действия танков в Аргоннах стали бесценным опытом, учтенным и использованным для последующего развития бронетанковых войск и совершенствования их тактики.