На страже государственной безопасности. История Отдельного корпуса жандармов. Часть 1

Отдельный корпус жандармов (ОКЖ) – соединение специального назначения Русской императорской армии, военнослужащие (военные чины) которого являлись основой постоянного штата жандармско-полицейских частей и учреждений Российской империи в 1826 - 1917 гг. Де факто это – российская политическая полиция, реализовавшая прежде всего задачу охраны безопасности государства, его политического и общественного строя.Исторически жандармами в средние века именовались тяжелые кавалеристы – то есть всадники, имевшие рыцарский доспех. Каждый жандарм имел собственную свиту, состоявшую из оруженосцев, пажей, ратников, конных стрелков и слуг. Когда француский король Карл VII учредил в 1445 г. первые части регулярной конницы под названием «ордонансовых рот», жандармы были их основой – в составе роты числилось 100 конных жандармов, а также кутильеры, лучники и т. д. Постепенно термин «жандарм» заменил прежнее наименование «рыцарь», и стал обозначать всех тяжеловооруженных всадников - независимо от их происхождения. Но распространение огнестрельного оружия и изменение тактики привели к трансформации тяжелой кавалерии. Жандармы постепенно превращаются в кирасиров, и только во Франции и Пруссии (в последней - до 1806 г.) сохранились кавалерийские полки жандармов.Великая Французская революция придала жандармам новое качество - в 1791 г. революционное правительство сформировало корпус жандармов для наблюдения за внутренним порядком – прежде всего в войсках и государственных структурах. По пути Франции пошли и другие западноевропейские державы. Необходимо отметить, что впервые на жандармов полицейские функции были возложены во Франции еще при короле Францискe I, который создал в своей армии особую так называемую превотальную юрисдикцию – на прево было возложено поддержание порядка в войсках, и инструментом в их руках были отряды жандармов.В ряды французского корпуса жандармов принимались нижние чины только отличного поведения, причем прослужившие в вооруженных силах не менее 10 лет. Жандармский корпус Франции был многофункциональным соединением. В его задачи входили: поддержание порядка внутри государства, обеспечение безопасности, борьба с разбоями, ловля контрабандистов и иных преступников, сопровождение арестантов и т. д. При армиях состояли особые полевые жандармские команды, которые поддерживали порядок не только в местах расположения войск, но и в бою (находясь за боевой линией), боролись с дезертирством, подбирали на поле боя и эвакуировали раненых, пресекали мародерство и обеспечивали порядок в войсковых тылах. В наполеоновский период жандармские отряды иногда участвовали и в боевых действиях. К 70-м годам XIX века корпус французских жандармов насчитывал 800 офицеров и 26000 нижних чинов. Схожая ситуация наблюдалась в Австрии и Германии (в последней существовала и особая Жандармская бригада).В России слово «жандарм» впервые упоминается в исторических памятниках эпохи императрицы Екатерины II - когда в 1792 г. наследник престола великий князь Павел Петрович учредил в Гатчине собственные «модельные» войска, в их составе присутствовала конная команда (181 человек) во главе с подполковником Кастылевым. Эта команда, именовавшаяся периодически то Кирасирским то Жандармским полком, функционировала в качестве военной полиции гатчинских войск.После воцарения императора Павла I в 1796 г. команда была включена в состав лейб-гвардии Конного полка.В русской армии понятие жандарм - военный полицейский возрождается во время Наполеоновских войн – в ходе Заграничных походов 1813 - 1814 гг. В этот период отобранные в каждом кавалерийском полку лучшие офицер и 5 нижних чинов должны были следить за соблюдение порядка на бивуаках, на марше, бороться с мародерством и дезертирством, сопровождать раненых на перевязочные пункты и т. п.В 1815 г. при корпусных штабах русской армии во Франции были сформированы временные военно-полицейские команды, названные жандармскими. Приказ главнокомандующего генерал-фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли от 10. 06. 1815 г. именовал их жандармами, и вводил для них служебный отличительный знак - красную повязку на правой руке. Эти команды, находившиеся в распоряжении корпусных командиров, просуществовали недолго и вскоре были расформированы, но их заменил Борисоглебский драгунский полк, несший своими подразделениями (3 эскадрона были распределены по пехотным и кавалерийским корпусам, 3 эскадрона прикомандированы к штаб-квартирам армий, а еще один эскадрон служил для пополнения убыли в шести действующих эскадронах) при войсках военно-полицейскую службу. 27. 08. 1815 г. Борисоглебский драгунский полк переименовывается в Жандармский полк.В декабре того же года из нижних чинов гвардейской кавалерии на правах старой гвардии был сформирован лейб-гвардии жандармский полуэскадрон - для службы при Гвардейском и Резервном кавалерийском корпусах.Обе эти части были организованы как строевые, но на них была возложена военно-полицейская и ординарческая служба при войсках.В 1817 г. в структуре Корпуса внутренней стражи (существовал с 1810 г. и занимался обучением рекрутов, а также содействием губернским властям в подавлении волнений, поимке разбойников, взыскании недоимок и податей) были учреждены в столицах (Москва, Санкт-Петербург, Варшава) жандармские дивизионы, а в губернских (Вологда, Петрозаводск, Архангельск, Новгород, Псков, Митава, Рига, Ревель, Владимир, Калуга, Кострома, Орел, Рязань, Смоленск, Тверь, Тула, Ярославль, Киев, Витебск, Могилев, Житомир, Каменец-Подольск, Минск, Вильно, Гродно, Белосток, Екатеринослав, Курск, Полтава, Симферополь, Харьков, Херсон, Чернигов, Астрахань, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов, Вятка, Казань, Симбирск, Пенза, Уфа, Пермь, Тобольск, Томск, Иркутск) и и некоторых портовых (Феодосия, Таганрог и Одесса) городах – жандармские команды.В этот период жандармские части и приобретают значение политической полиции.Столичные жандармские дивизионы, считаясь откомандированными от Корпуса внутренней стражи, подчинялись столичным обер-полицмейстерам, в то время как жандармские команды губернских городов входили в состав гарнизонных местных батальонов, а жандармские команды портовых городов – в состав инвалидных гарнизонных команд.В общей сложности к 1826 г. имелось 59 различных по составу и назначению жандармских подразделений и частей – всего 4099 человек. На эти специальные воинские формирования, лишенные единого управления, обратил внимание генерал-адъютант генерал-лейтенант граф А. Х. Бенкендорф. Именно он предложил Николаю I проект создания централизованного политического сыска, подчиненного начальнику так называемой «высшей полиции».Идея поставить страну и армию под неусыпный политический контроль была поддержана императором, который не только назначил А. Х. Бенкендорфа главой Третьего Отделения Собственной Его Императорской Величества канцелярии, но и 25. 06. 1826 г. повелел ему исполнять должность Шефа жандармов. Хотя первоначально организационно А. Х. Бенкендорфу была подчинена лишь часть жандармских частей, и, кроме того, решение хозяйственных, продовольственных, военно-судных и следственных вопросов оставалось вне его компетенции, начало новой мощной государственной структуры было положено.Шефу жандармов были подчинены гвардейские и армейские жандармы, а также жандармы, состоящие при отдельных корпусах: Литовском, Внутренней стражи и Сибирском. В 1826 - 1827 гг. все жандармские части поступают в ведение Шефа жандармов. Но Жандармский полк до 1842 г. находился в ведении Шефа жандармов только в инспекторском отношении.Тот факт, что Шефом корпуса жандармов был назначен управляющий Третьим Отделением Собственной Его Величества канцелярии граф А. X. Бенкендорф, был не случаен. Корпус стал исполнительным органом Третьего Отделения (центрального органа политического сыска России), начальник которого по должности являлся Шефом корпуса.Создание Корпуса явилось также и реакцией императорской власти на восстание декабристов.Когда в январе 1826 г. А. Х. Бенкендорф представил на рассмотрение Николаю I «Проект об устройстве высшей полиции», в нем было указание на события 14-го декабря – тот факт что заговор готовился более 10 лет, доказывал, по его словам, «ничтожество нашей полиции». Автор проекта предлагал присвоить этому начальнику статус министра полиции и одновременно инспектора жандармерии.В «Записке об учреждении Третьего Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии», составленной в 20-х числах июня 1826 г., акцентировалось внимание на необходимости придать «высшей» полиции четкий вектор непосредственной службы Государю.Положение о Корпусе жандармов было издано Николаем I 28. 04. (10. 05) 1827 г. Основой корпуса стали Жандармский полк, несший военно-полицейскую службу, и жандармские части Корпуса внутренней стражи.Для структурирования деятельности Корпуса территория Poccийской империи была разделена на 5 жандармских округов (в каждом по 8 - 11 губерний), которые делились на 4 - 6 отделений (на каждое приходилось как правило 2 - 3 губернии). Возглавлялся жандармский округ жандармским генералом, подчинявшимся непосредственно Шефу жандармов, а отделение - жандармским штаб-офицером в чине от майора до полковника. В округа были зачислены и жандармские дивизионы: Санкт-Петербургский - в 1-й, Московский - во 2-й и Варшавский - в 3-й жандармские округа. Для управления Корпусом при Шефе жандармов было создано так называемое Корпусное дежурство.После ликвидации польского мятежа на территории Царства Польского в 1832 г. создается 6-й жандармский округ. Он находился в двойном подчинении – Наместника и Шефа корпуса жандармов.В целом жандармская структура империи складывается к 01. 07. 1836 г., когда Корпус был реорганизован в Отдельный корпус (то есть воинское соединение, по правовому статусу приравниваемое к армии). Все жандармские части были выведены из Корпуса внутренней стражи и включены в состав ОКЖ.К шести существующим жандармским округам был добавлен Сибирский. Округа прекратили делить на отделения - их в каждой губернии заменили управления жандармских штаб-офицеров, в результате чего сеть органов жандармского контроля стала гуще. «Дежурство» корпуса заменялось Штабом Корпуса. Появилось «Положение о корпусе жандармов». А в декабре 1837 г. создается 8-й жандармский округ - Кавказский.В 1839 г. должность начальника Штаба корпуса была соединена с должностью Управляющего Третьим Отделением. В 1842 г. Жандармский полк был включен в состав Корпуса.Структурно Корпус включал: Главное управление, Штаб, управления округов, губернские, областные и городские жандармские управления, уездные жандармские управления в Привислинском крае, особые отделения по охране порядка и общественной безопасности, жандармские полицейские управления железных дорог (и их отделения), городские, крепостные и портовые жандармские команды, 3 жандармских дивизиона (Санкт-Петербург, Москва и Варшава) и Одесскую городскую конную жандармскую команду (к 1880 г. существовало 7 городских конных команд). Канцелярии жандармских управлений подразделялись на части: общего руководства, следственную, розыскную, политической благонадежности и финансовую.В период 1817 – 1850 гг. возникает целая система городских жандармских команд. 27. 04. (09. 05.) 1846 г. в составе Корпуса появляется временный Жандармский эскадрон (на его формирование были обращены чины санкт-петербургского и московского дивизионов и 9 городских команд). Эскадрон осуществлял полицейский надзор на Санкт-Петербургско-Московской железной дороге, и для этого был откомандирован в распоряжение главного начальника этой дороги. В 1847 г. на базе этого эскадрона создается Полицейское управление Санкт-Петербургско-Московской железной дороги.Общая численность Корпуса жандармов выросла существенно: от 4278 человек к концу 1828 г. и 7076 человек к 1866 г. – к 15718 человек в 1917 г. Много это или мало? Для сравнения – в «демократической» и значительно меньшей чем Россия по территории Франции к началу Первой мировой войны жандармов насчитывалось в 2 раза больше - 30000 человек.