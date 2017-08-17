19:30 17 августа

Микроавтобус врезался в толпу людей в Барселоне

Испанская пресса сообщает о том, что в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. По данным полиции, на эту минуту известно как минимум о 19 пострадавших в результате наезда, который, как отмечают стражи правопорядка, стал следствием явно спланированной акции. В департаменте полиции Каталонии, административным центром которой и является Барселона, пока не произносят слово "теракт", однако местные жители заявляют, что город столкнулся именно с террористической атакой. Атакой, использование которой характерно для радикальных исламистов, наводнивших Европу под видом обычных беженцев.

Микроавтобус врезался в толпу людей в Барселоне


На видеокадрах и фото из Барселоны можно видеть раненых людей, которые лежат в лужах крови на асфальте. Прибывшие на место происшествия бригады медиков оказывают раненым помощь.




Неизвестный, как сообщается, совершил наезд на людей на многолюдной площадке у одного из местных торговых центров. Речь идёт об одном из популярных среди туристов мест - Лас-Рамблас (Рамбла). Это пешеходная улица в самом центре столицы Каталонии. Протяжённость улицы составляет чуть более 1 км. Сообщается, что водитель автофургона на полном ходу давил людей на всей протяжённости пешеходного участка от площади Каталонии до площади Портал де ла Пау.

Заявлено, что ближайшие к месту инцидента станции метро закрыты. Поезда их проходят без остановки. В полиции заявляют, что опасаются массированной атаки на город.

Из рассказа очевидца (публикуется в социальной сети):
Улица была буквально забита людьми. Я спокойно шёл, как вдруг услышал ужасный шум, он только нарастал. Потом я увидел женщину. Она кричала в нескольких метрах от меня. Начали кричать дети. Только после этого я увидел позади себя фургон, который сбивал людей. Теперь тут полно полиции, она с дубинками и автоматами. Говорят, водитель-убийца то ли сбежал, то ли был убит при попытке убежать.


На 19:00 мск стало известно как минимум о двух погибших.

Информация уточняется.

Использованы фотографии: Твиттер

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Комментарии 35

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  1. Житель Мордора Сегодня, 18:48
    Show must go on значится. Трагично...
    пока не произносят слово "теракт"
    вот на сколько надо быть упоротым что бы отрицать реальность? belay
    Житель Мордора
    1. Тралл Сегодня, 18:51
      Настоящие теракты ещё впереди, к сожалению.
      Тралл
      1. Чёрный Сегодня, 19:01
        Цитата: Тралл
        Настоящие теракты ещё впереди, к сожалению.

        Согласен....немцев , например , ждёт весёлое Рождество....особенно лиц женского пола..а французов - фейрверки и свечи из горящих машин...но самое страшное, если в Европе всплывёт химоружие, которое американцы так любезно предоставили так называемой "сирийской оппозиции"
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 19:07
          Если Европа не встряхнется , то она погрузится в хаос.
          cniza
          1. Татьяна Сегодня, 19:19
            Казнили бы этих террористов - водителей-убийц - точно таким же образом, как они делают это сами - т.е. наездом на них какого-нибудь транспорта. Ибо Клин вышибают клином!
            Татьяна
        2. Тралл Сегодня, 19:10
          Скоро поехать на Рождество в Париж будет синонимом посыла " на три буквы", а немецкий Октоберфест, когда беженцы распробуют тамошнее пиво, превратится в небезопасный для здоровья и жизни гадюшник.
          Отдыхайте с своей стране, товарищи smile
          Тралл
          1. Комментарий был удален.
        3. Комментарий был удален.
          1. Тралл Сегодня, 19:16
            Цитата: Татьяна
            Казнили бы этих террористов - водителей-убийц - точно таким же образом, как они делают это сами - т.е. наездом на них какого-нибудь транспорта. Ибо Клин вышибают клином!

            Асфальтоукладочным катком же!
            Тралл
      2. Чеширский Сегодня, 19:02
        К сожалению впереди нечто похуже терактов - исламизация европы со всеми вытекающими.
        hi
        Чеширский
        1. Чёрный Сегодня, 19:08
          Цитата: Чеширский
          К сожалению впереди нечто похуже терактов - исламизация европы со всеми вытекающими.
          hi

          Ну да...когда при просьбе подать свинную отбивную в каком нибудь мюнхенском гаштете, посетителя просто забьют камнями laughing
          Чёрный
          1. Чеширский Сегодня, 19:10
            [quoteНу да...когда при просьбе подать свинную отбивную в каком нибудь мюнхенском гаштете, посетителя просто забьют камнями laughing][/quote]
            Да, ужасно. Но кому сейчас легко!? wassat
            Чеширский
      3. Монос Сегодня, 19:03
        Аккуратней надо будет ходить по улицам. Могут и у нас такое провернуть.
        Мой друг так учил переходить улицу: "Ждёшь "зелёный" сигнал светофора, делаешь паузу в 5 секунд, смотришь налево, потом направо, быстро перебегаешь до середины дороги, опять смотришь налево-направо и бегом заканчиваешь переход.". smile Что-то в этом есть...
        Монос
        1. Тралл Сегодня, 19:14
          А я с ребенком перед переходом всегда стою минимум за 2 метра до проезжей части, прикрываясь от движущихся машин ближайшим столбом, причём с расчетом, что его падение в случае наезда на него автомобиля, будет мимо нас. Бережного бог бережет smile
          Тралл
          1. Монос Сегодня, 19:20
            hi
            Цитата: Тралл
            Бережного бог бережет

            smile Так я не один такой параноик ? Порадовали !
            Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:51
      Чего хотели в ЕС того и добились! В США тоже не спокойно...Россия предупреждала!
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 18:57
        Ох, как прав был Путин...
        Тралл
      2. Anglorussian Сегодня, 19:09
        Еще метр красной дорожки во власть для европейских правых политиков. Жаль что доходит долго.
        Anglorussian
    3. CooL_SnipeR Сегодня, 19:05
      НУ так очевидно уже давно, что ЕС более эскапизмом
      CooL_SnipeR
    4. сибиралт Сегодня, 19:14
      Врезаться на авто в толпу людей или давить людей на всем протяжении пешеходной части в 1 км, согласитесь, разница есть. Тут либо терракт, либо у водилы крыша поехала.
      сибиралт
  2. patriot-РФ Сегодня, 18:57
    Это всё толерантность.......Выгребайте.....Хотя людей жаль
    patriot-РФ
    1. Чеширский Сегодня, 19:04
      Это нам с Вами их жаль, а их правительствам - не особо. Побочный ущерб...
      hi
      Чеширский
    2. Чёрный Сегодня, 19:05
      Цитата: patriot-РФ
      Это всё толерантность.......Выгребайте.....Хотя людей жаль

      Я .бы даже сказал не просто толерантность, но и какая то маниакальная любовь к бородатым мальчикам с обрезанными кончиками...
      Чёрный
      1. Чеширский Сегодня, 19:08
        Так у них там и разметка дорожная голубая есть. У нас тоже хотят ввести
        Чеширский
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:01
    Микроавтобус врезался в толпу людей в Барселоне
    Ужас! Глядя на "наших" маршрутчиков.И всяких флагах у них на лобовом стекле ловишь себя на мысле что этот зоопарк разнесём в клочья если не дай Бог что hi
    Наблюдатель2014
  4. трассер Сегодня, 19:02
    Это не толерантность это гибель вырождающейсч цивилизации. Сокращение населения....
    трассер
    1. Anglorussian Сегодня, 19:12
      А в России как там с братскими народами из заоблачных аулов? И коренное население уважают, и закон чтут, и не плодятся как кролики wassat . А главное-их ничтожно мало yes .
      Anglorussian
      1. Тралл Сегодня, 19:19
        Цитата: Anglorussian
        А в России как там с братскими народами из заоблачных аулов?

        Это наши братья и сестры, а к чему вопрос?
        Тралл
        1. Anglorussian Сегодня, 19:24
          Это наши братья и сестры, а к чему вопрос?
          А они сами об этом знают? fool
          Anglorussian
  5. Либерзон Сегодня, 19:09
    Зараза расползлась по миру, а европейцы голосуют в ООН и ЮНЕСКО против Израиля.
    Либерзон
    1. Тралл Сегодня, 19:21
      Цитата: Либерзон
      Зараза расползлась по миру, а европейцы голосуют в ООН и ЮНЕСКО против Израиля.

      А Израиль поддерживает Трампа больше всех в мире. Алаверды, генацвале smile
      Тралл
  6. regdan Сегодня, 19:13
    Обычное ДТП. Водитель не справился с управлением...
    regdan
  7. Владимир Данилов Сегодня, 19:18
    План Сороса в действии, посеять срах и хаос и столнуть народы лбами.
    Владимир Данилов
  8. Монархист Сегодня, 19:21
    Цитата: Житель Мордора
    Show must go on значится. Трагично...
    пока не произносят слово "теракт"
    вот на сколько надо быть упоротым что бы отрицать реальность? belay

    Мне это напоминает страуса: не произносить"теракт" и все"рассосется" ,а если признать то: .... куда смотрит полиция? И правительства тоже в панике и поэтому выгоднее ,чтоб не теракт.
    Монархист
  9. Atash Сегодня, 19:27
    Цитата: Чёрный
    маниакальная любовь к бородатым мальчикам с обрезанными кончиками...

    Они беспокоятся о мусульманах больше них самих. Не так давно где-то в Англии запретили английский красно--белый флаг, потому что якобы он ранит чувства мусульман напоминанием о крестовых походах. На что местная мусульманская община заявила, что муслимы не испытывают никаких проблем при виде этого флага. Специально стравливают с мусульманами.
    Atash
  10. Tusv Сегодня, 19:28
    Как хочется, что ни кто не пострадал. И так хочется, чтобы у нас был закон,таких чудовищ за фаберже подвешивали, ну по краней мере делали вид что ни чего не произошло
    Tusv
  11. Монархист Сегодня, 19:28
    Цитата: Татьяна
    Казнили бы этих террористов - водителей-убийц - точно таким же образом, как они делают это сами - т.е. наездом на них какого-нибудь транспорта. Ибо Клин вышибают клином!

    Хоть это и варварство,но Кадыров прав: человек решившийся на теракт уже не него не испугать,а если его родным будет"весело" вот тогда и подумают: сами родственники будут следить за возможным террористом
    Монархист
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