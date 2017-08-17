Микроавтобус врезался в толпу людей в Барселоне

Улица была буквально забита людьми. Я спокойно шёл, как вдруг услышал ужасный шум, он только нарастал. Потом я увидел женщину. Она кричала в нескольких метрах от меня. Начали кричать дети. Только после этого я увидел позади себя фургон, который сбивал людей. Теперь тут полно полиции, она с дубинками и автоматами. Говорят, водитель-убийца то ли сбежал, то ли был убит при попытке убежать.

Испанская пресса сообщает о том, что в центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. По данным полиции, на эту минуту известно как минимум о 19 пострадавших в результате наезда, который, как отмечают стражи правопорядка, стал следствием явно спланированной акции. В департаменте полиции Каталонии, административным центром которой и является Барселона, пока не произносят слово "теракт", однако местные жители заявляют, что город столкнулся именно с террористической атакой. Атакой, использование которой характерно для радикальных исламистов, наводнивших Европу под видом обычных беженцев.На видеокадрах и фото из Барселоны можно видеть раненых людей, которые лежат в лужах крови на асфальте. Прибывшие на место происшествия бригады медиков оказывают раненым помощь.Неизвестный, как сообщается, совершил наезд на людей на многолюдной площадке у одного из местных торговых центров. Речь идёт об одном из популярных среди туристов мест - Лас-Рамблас (Рамбла). Это пешеходная улица в самом центре столицы Каталонии. Протяжённость улицы составляет чуть более 1 км. Сообщается, что водитель автофургона на полном ходу давил людей на всей протяжённости пешеходного участка от площади Каталонии до площади Портал де ла Пау.Заявлено, что ближайшие к месту инцидента станции метро закрыты. Поезда их проходят без остановки. В полиции заявляют, что опасаются массированной атаки на город.Из рассказа очевидца (публикуется в социальной сети):На 19:00 мск стало известно как минимум о двух погибших.Информация уточняется.