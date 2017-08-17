«Ядерный» Ким заставил Трампа потерять лицо

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал повременить с ударом по острову Гуам. Об этом сообщает агентство ЦТАК. «Он сказал, что американские империалисты сами суют голову в петлю, начав безрассудный военный конфронтационный шантаж. Он добавил, что понаблюдает некоторое время за поведением глупых янки, которые бессмысленно тратят каждую минуту своей жалкой участи», — приводит агентство слова лидера КНДР. Комментирует журналист, военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.