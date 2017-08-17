19:30 17 августа

«Ядерный» Ким заставил Трампа потерять лицо

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал повременить с ударом по острову Гуам. Об этом сообщает агентство ЦТАК. «Он сказал, что американские империалисты сами суют голову в петлю, начав безрассудный военный конфронтационный шантаж. Он добавил, что понаблюдает некоторое время за поведением глупых янки, которые бессмысленно тратят каждую минуту своей жалкой участи», — приводит агентство слова лидера КНДР. Комментирует журналист, военный эксперт, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 19:14
    с трампоном и Ыном всё понятно и так,Ын его "сделал",интересно,Коротченко будут кости перебирать на ветке? ну там...из армии его выгнали,и ваапче он не такой...однако моветон,не по пинать автора....
    андрей юрьевич
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