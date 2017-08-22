На страже государственной безопасности. История Отдельного корпуса жандармов. Часть 2

Территориальная организация ОКЖ изменилось в соответствии с Положением 1867 г. Большинство жандармских округов было упразднено, и окружная система была сохранена лишь на окраинах (Царство Польское, Кавказ и Сибирь), в то время как на территории остальной России основными структурными подразделениями стали губернские жандармские управления (вначале 56). Бывшие губернские штаб-офицеры стали их начальниками. Аппарат каждого жандармского управления состоял из нескольких территориальных отделений (по уездам или группам уездов). Основные задачи - производство политического сыска и дознания по делам о государственных преступлениях в пределах соответствующей губернии.Позже, после появления охранных отделений, задачи губернских жандармских управлений изменяются – в их компетенции остается в основном проведение дознаний по делам «политического» характера. Учреждается так называемый наблюдательный состав (Высочайшим повелением 28. 08. 1870 г. был переименован в дополнительный штат губернских жандармских управлений) ОКЖ, состоявший из унтер-офицеров (2 на жандармский пункт). Они собирали информацию об идеологическом настроении умов подданных империи.В административном и строевом отношениях губернские управления непосредственно подчинялись Штабу Отдельного корпуса, а по сыскной части - вначале Третьему Отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а с 1881 г. - Департаменту полиции МВД. В подчинении губернских жандармских управлений находились портовые и крепостные жандармские команды, а также пограничные жандармские пункты.Всего к Февральскому перевороту 1917 г. на территории империи функционировало 75 губернских жандармских управлений.В 1880 году, после упразднения Третьего Отделения, общее руководство ОКЖ было возложено на министpa внутренних дел (по должности он являлся Шефом жандармов), но в военном отношении Отдельный корпус по-прежнему подчинялся Военному министру.Согласно «Положению о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14. 08. 1881 г. ОКЖ возглавлялся командиром и Штабом. Офицеры ОКЖ, входившие в штат губернских жандармских управлений, розыскных пунктов и охранных отделений в своей розыскной и политической работе подчинялись Департаменту полиции МВД. Главная задача ОКЖ в соответствии с Положением 1881 г. - охрана государственного порядка, безопасность особы императора, членов его семьи и высших должностных лиц империи.Указом от 25. 06. 1882 г. за министром внутренних дел сохранялось звание Шефа жандармов и Главноначальствующего над всеми частями и управлениями ОКЖ (за исключением жандармских частей военных округов), но непосредственное управление ОКЖ вручалось товарищу министра - начальнику полиции – он именовался командиром Отдельного корпуса. В строевом, военно-судебном и инспекторском отношениях командир корпуса имел власть командующего войсками военного округа. Но если по строевой части он действовал через Штаб корпуса, то по правоохранительной линии - через Департамент полиции МВД.В 1902 г. Отдельный корпус жандармов включал в себя: Главное управление ОКЖ (Шеф жандармов - Министр Внутренних дел, командир корпуса - товарищ министра - заведующий полицией, Штаб ОКЖ); Губернские жандармские управления, Жандармское управление г. Одессы и Шлиссельбургское жандармское управление; Сибирский жандармский округ с губернскими и окружным жандармскими управлениями; Варшавский жандармский округ с губернскими, окружным и уездными управлениями; Жандармские полицейские управления железных дорог с «Особыми комитетами» и отделениями при них; городские конные команды; 19 жандармских крепостных команд, 3 пеших жандармских команды; строевые части корпуса (три столичных жандармских дивизиона).Штаб ОКЖ являлся исполнительным органом Шефа жандармов и командира Отдельного корпуса (руководящим органом также было Главное управление ОКЖ) по розыскной, инспекторской, строевой, военно-судной и хозяйственной частям. В составе Штаба было 6 отделений, заведовавших: личным составом и вопросами комплектования (1-е); наблюдением на железных дорогах, руководством и контролем (до 1893 г.) за деятельностью жандармских полицейских управлений железных дорог, финансовыми и хозяйственными вопросами (до 1868 г.), организацией и дислокацией управлений, отдельных частей, пограничных пунктов, инспекционными и наградными вопросами (1827 - 1917 гг.) (2-е); расследованием и преданием суду чинов корпуса (до 1867 г.), руководством и контролем (с 1893 г.) над жандармскими полицейскими управлениями железных дорог, финансовыми и хозяйственными вопросами (1827 - 1893 гг.) (3-е); финансовыми и хозяйственными вопросами (1863 - 1917 гг.) (4-е); расследованием должностных преступлений и преданием суду чинов корпуса (1896 - 1917 гг.), наблюдением за деятельностью жандармских управлений по части политического сыска и производства дознаний (1875 - 1917 гг.) (5-е); наблюдением за функционированием жандармских управлений по части политического розыска и производства дознаний (1871 - 1874 гг.) (6-е).Помимо этого, в структуре Штаба функционировали Управление полицейской стражи (1906 - 1917 гг.) и военно-судная часть ОКЖ (1874 - 1896 гг.).В 1861 г. в стране появилось 1-е жандармское полицейское управление железной дороги (ЖПУЖД). К 1895 г. их насчитывалось уже 21. ЖПУЖД до 1866 г. находились в ведении министерства путей сообщений, но затем вошли в состав ОКЖ. ЖПУЖД помимо прочего занимались расследованием проступков и преступлений общего характера в соответствующем районе (каждым управлением обслуживался участок дороги длиной до 2 тыс. км, отделения имелись на всех узловых станциях).Важнейшие и ключевые обязанности жандармов первоначально заключались в информировании императора о злоупотреблениях и беспорядках, которые совершаются чиновниками, а также в наблюдении за развитием политической мысли общества. Содержавшаяся в инструкции А. Х. Бенкендорфа от 13 января 1827 г. полковнику И. П. Бибикову и поручику И. В. Шервуду о политическом обследовании южнорусских губерний, формулировка «предупреждение и устранение всякого зла» давала жандармским офицерам широкий административный простор. А подчиненность далекому начальнику жандармского округа и еще более далекому Шефу жандармов надежно обеспечивали их почти независимое положение на местах.Агентура Третьего Отделения и части Корпуса жандармов охватили государство сетью регулярного политического сыска. Общество же, почувствовавшее эту тотальную (по тем временам) слежку, отреагировало приписываемым М. Ю. Лермонтову знаменитым стихотворением 1841 г., в котором отражалось общественное мнение относительно всеобъемлющего надзора жандармов - носителей мундиров небесно-голубого цвета.Жандармские офицеры были обязаны: наблюдать и доносить начальству обо всех политических явлениях, вольнодумных мыслях, словах и действиях, о заговорах, крестьянских бунтах, о пожарах, наводнениях. Жандармы вели расследования по политическим делам.Результаты деятельности Третьего Отделения и жандармерии обобщали в специальных ежегодных отчетах, посвященным настроениям различных классов и групп населения, часто сопровождавших обозрения политического состояния Российской империи.Юридически служба частей ОКЖ включала в себя: 1) обязанности полицейской службы (жандармские дивизионы и команды); 2) обязанности по охране порядка, благочиния и безопасности в районах железных дорог, досмотре и визировании паспортов на границах (ЖПУЖД); 3) обязанности обнаружить и расследовать государственные преступления, а также осуществлять надзор за государственными преступниками, содержащимися под стражей (все остальные жандармские части).Так, например, жандармские городские конные команды и дивизионы в наиболее важных случаях предназначались и для выполнения полицейских обязанностей, в том числе для рассеивания несанкционированных «скопищ», для усмирения буйств, восстановления порядка, для охраны порядка на военных парадах, во время пожаров, при проведении ярмарок, народных гуляний и т. д.Жандармские органы осуществляли пограничный паспортный контроль. Во время проведения этой процедуры пассажиры заносились в особые реестры, а фамилии владельцев паспортов проверялись на предмет розыска по линии Департамента полиции. Если обнаруживались лица, находившиеся в розыске, то часть из них арестовывалась на месте, а другие передавались под незаметное наблюдение филеров, которые были на пограничном пункте. Если обнаруживались фальшивые паспорта, то происходило выяснение личности. Все нужно было успеть в течение сорока минут - и дать разрешение на отправку поезда. Такая процедура на русской границе производила на иностранцев неприятное впечатление, но в годы Первой мировой войны они и сами пришли к аналогичной системе.Серьезным пробелом в паспортном деле было то, что в паспорте отсутствовала фотография владельца – это облегчало использование чужих документов.