На страже государственной безопасности. История Отдельного корпуса жандармов. Часть 2
Территориальная организация ОКЖ изменилось в соответствии с Положением 1867 г. Большинство жандармских округов было упразднено, и окружная система была сохранена лишь на окраинах (Царство Польское, Кавказ и Сибирь), в то время как на территории остальной России основными структурными подразделениями стали губернские жандармские управления (вначале 56). Бывшие губернские штаб-офицеры стали их начальниками. Аппарат каждого жандармского управления состоял из нескольких территориальных отделений (по уездам или группам уездов). Основные задачи - производство политического сыска и дознания по делам о государственных преступлениях в пределах соответствующей губернии.
Позже, после появления охранных отделений, задачи губернских жандармских управлений изменяются – в их компетенции остается в основном проведение дознаний по делам «политического» характера. Учреждается так называемый наблюдательный состав (Высочайшим повелением 28. 08. 1870 г. был переименован в дополнительный штат губернских жандармских управлений) ОКЖ, состоявший из унтер-офицеров (2 на жандармский пункт). Они собирали информацию об идеологическом настроении умов подданных империи.
В административном и строевом отношениях губернские управления непосредственно подчинялись Штабу Отдельного корпуса, а по сыскной части - вначале Третьему Отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а с 1881 г. - Департаменту полиции МВД. В подчинении губернских жандармских управлений находились портовые и крепостные жандармские команды, а также пограничные жандармские пункты.
4. Шеф жандармов князь В. А. Долгоруков.
Всего к Февральскому перевороту 1917 г. на территории империи функционировало 75 губернских жандармских управлений.
В 1880 году, после упразднения Третьего Отделения, общее руководство ОКЖ было возложено на министpa внутренних дел (по должности он являлся Шефом жандармов), но в военном отношении Отдельный корпус по-прежнему подчинялся Военному министру.
Согласно «Положению о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14. 08. 1881 г. ОКЖ возглавлялся командиром и Штабом. Офицеры ОКЖ, входившие в штат губернских жандармских управлений, розыскных пунктов и охранных отделений в своей розыскной и политической работе подчинялись Департаменту полиции МВД. Главная задача ОКЖ в соответствии с Положением 1881 г. - охрана государственного порядка, безопасность особы императора, членов его семьи и высших должностных лиц империи.
Указом от 25. 06. 1882 г. за министром внутренних дел сохранялось звание Шефа жандармов и Главноначальствующего над всеми частями и управлениями ОКЖ (за исключением жандармских частей военных округов), но непосредственное управление ОКЖ вручалось товарищу министра - начальнику полиции – он именовался командиром Отдельного корпуса. В строевом, военно-судебном и инспекторском отношениях командир корпуса имел власть командующего войсками военного округа. Но если по строевой части он действовал через Штаб корпуса, то по правоохранительной линии - через Департамент полиции МВД.
5. Шеф жандармов граф П. А. Шувалов.
В 1902 г. Отдельный корпус жандармов включал в себя: Главное управление ОКЖ (Шеф жандармов - Министр Внутренних дел, командир корпуса - товарищ министра - заведующий полицией, Штаб ОКЖ); Губернские жандармские управления, Жандармское управление г. Одессы и Шлиссельбургское жандармское управление; Сибирский жандармский округ с губернскими и окружным жандармскими управлениями; Варшавский жандармский округ с губернскими, окружным и уездными управлениями; Жандармские полицейские управления железных дорог с «Особыми комитетами» и отделениями при них; городские конные команды; 19 жандармских крепостных команд, 3 пеших жандармских команды; строевые части корпуса (три столичных жандармских дивизиона).
Штаб ОКЖ являлся исполнительным органом Шефа жандармов и командира Отдельного корпуса (руководящим органом также было Главное управление ОКЖ) по розыскной, инспекторской, строевой, военно-судной и хозяйственной частям. В составе Штаба было 6 отделений, заведовавших: личным составом и вопросами комплектования (1-е); наблюдением на железных дорогах, руководством и контролем (до 1893 г.) за деятельностью жандармских полицейских управлений железных дорог, финансовыми и хозяйственными вопросами (до 1868 г.), организацией и дислокацией управлений, отдельных частей, пограничных пунктов, инспекционными и наградными вопросами (1827 - 1917 гг.) (2-е); расследованием и преданием суду чинов корпуса (до 1867 г.), руководством и контролем (с 1893 г.) над жандармскими полицейскими управлениями железных дорог, финансовыми и хозяйственными вопросами (1827 - 1893 гг.) (3-е); финансовыми и хозяйственными вопросами (1863 - 1917 гг.) (4-е); расследованием должностных преступлений и преданием суду чинов корпуса (1896 - 1917 гг.), наблюдением за деятельностью жандармских управлений по части политического сыска и производства дознаний (1875 - 1917 гг.) (5-е); наблюдением за функционированием жандармских управлений по части политического розыска и производства дознаний (1871 - 1874 гг.) (6-е).
Помимо этого, в структуре Штаба функционировали Управление полицейской стражи (1906 - 1917 гг.) и военно-судная часть ОКЖ (1874 - 1896 гг.).
В 1861 г. в стране появилось 1-е жандармское полицейское управление железной дороги (ЖПУЖД). К 1895 г. их насчитывалось уже 21. ЖПУЖД до 1866 г. находились в ведении министерства путей сообщений, но затем вошли в состав ОКЖ. ЖПУЖД помимо прочего занимались расследованием проступков и преступлений общего характера в соответствующем районе (каждым управлением обслуживался участок дороги длиной до 2 тыс. км, отделения имелись на всех узловых станциях).
6. Группа железнодорожных жандармов с офицером, сидящим на велодрезине (около 1890 г.).
Важнейшие и ключевые обязанности жандармов первоначально заключались в информировании императора о злоупотреблениях и беспорядках, которые совершаются чиновниками, а также в наблюдении за развитием политической мысли общества. Содержавшаяся в инструкции А. Х. Бенкендорфа от 13 января 1827 г. полковнику И. П. Бибикову и поручику И. В. Шервуду о политическом обследовании южнорусских губерний, формулировка «предупреждение и устранение всякого зла» давала жандармским офицерам широкий административный простор. А подчиненность далекому начальнику жандармского округа и еще более далекому Шефу жандармов надежно обеспечивали их почти независимое положение на местах.
Агентура Третьего Отделения и части Корпуса жандармов охватили государство сетью регулярного политического сыска. Общество же, почувствовавшее эту тотальную (по тем временам) слежку, отреагировало приписываемым М. Ю. Лермонтову знаменитым стихотворением 1841 г., в котором отражалось общественное мнение относительно всеобъемлющего надзора жандармов - носителей мундиров небесно-голубого цвета.
Жандармские офицеры были обязаны: наблюдать и доносить начальству обо всех политических явлениях, вольнодумных мыслях, словах и действиях, о заговорах, крестьянских бунтах, о пожарах, наводнениях. Жандармы вели расследования по политическим делам.
Результаты деятельности Третьего Отделения и жандармерии обобщали в специальных ежегодных отчетах, посвященным настроениям различных классов и групп населения, часто сопровождавших обозрения политического состояния Российской империи.
Юридически служба частей ОКЖ включала в себя: 1) обязанности полицейской службы (жандармские дивизионы и команды); 2) обязанности по охране порядка, благочиния и безопасности в районах железных дорог, досмотре и визировании паспортов на границах (ЖПУЖД); 3) обязанности обнаружить и расследовать государственные преступления, а также осуществлять надзор за государственными преступниками, содержащимися под стражей (все остальные жандармские части).
Так, например, жандармские городские конные команды и дивизионы в наиболее важных случаях предназначались и для выполнения полицейских обязанностей, в том числе для рассеивания несанкционированных «скопищ», для усмирения буйств, восстановления порядка, для охраны порядка на военных парадах, во время пожаров, при проведении ярмарок, народных гуляний и т. д.
7. Шеф жандармов Н. В. Мезенцев.
Жандармские органы осуществляли пограничный паспортный контроль. Во время проведения этой процедуры пассажиры заносились в особые реестры, а фамилии владельцев паспортов проверялись на предмет розыска по линии Департамента полиции. Если обнаруживались лица, находившиеся в розыске, то часть из них арестовывалась на месте, а другие передавались под незаметное наблюдение филеров, которые были на пограничном пункте. Если обнаруживались фальшивые паспорта, то происходило выяснение личности. Все нужно было успеть в течение сорока минут - и дать разрешение на отправку поезда. Такая процедура на русской границе производила на иностранцев неприятное впечатление, но в годы Первой мировой войны они и сами пришли к аналогичной системе.
Серьезным пробелом в паспортном деле было то, что в паспорте отсутствовала фотография владельца – это облегчало использование чужих документов.
Продолжение следует
Позже, после появления охранных отделений, задачи губернских жандармских управлений изменяются – в их компетенции остается в основном проведение дознаний по делам «политического» характера. Учреждается так называемый наблюдательный состав (Высочайшим повелением 28. 08. 1870 г. был переименован в дополнительный штат губернских жандармских управлений) ОКЖ, состоявший из унтер-офицеров (2 на жандармский пункт). Они собирали информацию об идеологическом настроении умов подданных империи.
В административном и строевом отношениях губернские управления непосредственно подчинялись Штабу Отдельного корпуса, а по сыскной части - вначале Третьему Отделению Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, а с 1881 г. - Департаменту полиции МВД. В подчинении губернских жандармских управлений находились портовые и крепостные жандармские команды, а также пограничные жандармские пункты.
4. Шеф жандармов князь В. А. Долгоруков.
Всего к Февральскому перевороту 1917 г. на территории империи функционировало 75 губернских жандармских управлений.
В 1880 году, после упразднения Третьего Отделения, общее руководство ОКЖ было возложено на министpa внутренних дел (по должности он являлся Шефом жандармов), но в военном отношении Отдельный корпус по-прежнему подчинялся Военному министру.
Согласно «Положению о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14. 08. 1881 г. ОКЖ возглавлялся командиром и Штабом. Офицеры ОКЖ, входившие в штат губернских жандармских управлений, розыскных пунктов и охранных отделений в своей розыскной и политической работе подчинялись Департаменту полиции МВД. Главная задача ОКЖ в соответствии с Положением 1881 г. - охрана государственного порядка, безопасность особы императора, членов его семьи и высших должностных лиц империи.
Указом от 25. 06. 1882 г. за министром внутренних дел сохранялось звание Шефа жандармов и Главноначальствующего над всеми частями и управлениями ОКЖ (за исключением жандармских частей военных округов), но непосредственное управление ОКЖ вручалось товарищу министра - начальнику полиции – он именовался командиром Отдельного корпуса. В строевом, военно-судебном и инспекторском отношениях командир корпуса имел власть командующего войсками военного округа. Но если по строевой части он действовал через Штаб корпуса, то по правоохранительной линии - через Департамент полиции МВД.
5. Шеф жандармов граф П. А. Шувалов.
В 1902 г. Отдельный корпус жандармов включал в себя: Главное управление ОКЖ (Шеф жандармов - Министр Внутренних дел, командир корпуса - товарищ министра - заведующий полицией, Штаб ОКЖ); Губернские жандармские управления, Жандармское управление г. Одессы и Шлиссельбургское жандармское управление; Сибирский жандармский округ с губернскими и окружным жандармскими управлениями; Варшавский жандармский округ с губернскими, окружным и уездными управлениями; Жандармские полицейские управления железных дорог с «Особыми комитетами» и отделениями при них; городские конные команды; 19 жандармских крепостных команд, 3 пеших жандармских команды; строевые части корпуса (три столичных жандармских дивизиона).
Штаб ОКЖ являлся исполнительным органом Шефа жандармов и командира Отдельного корпуса (руководящим органом также было Главное управление ОКЖ) по розыскной, инспекторской, строевой, военно-судной и хозяйственной частям. В составе Штаба было 6 отделений, заведовавших: личным составом и вопросами комплектования (1-е); наблюдением на железных дорогах, руководством и контролем (до 1893 г.) за деятельностью жандармских полицейских управлений железных дорог, финансовыми и хозяйственными вопросами (до 1868 г.), организацией и дислокацией управлений, отдельных частей, пограничных пунктов, инспекционными и наградными вопросами (1827 - 1917 гг.) (2-е); расследованием и преданием суду чинов корпуса (до 1867 г.), руководством и контролем (с 1893 г.) над жандармскими полицейскими управлениями железных дорог, финансовыми и хозяйственными вопросами (1827 - 1893 гг.) (3-е); финансовыми и хозяйственными вопросами (1863 - 1917 гг.) (4-е); расследованием должностных преступлений и преданием суду чинов корпуса (1896 - 1917 гг.), наблюдением за деятельностью жандармских управлений по части политического сыска и производства дознаний (1875 - 1917 гг.) (5-е); наблюдением за функционированием жандармских управлений по части политического розыска и производства дознаний (1871 - 1874 гг.) (6-е).
Помимо этого, в структуре Штаба функционировали Управление полицейской стражи (1906 - 1917 гг.) и военно-судная часть ОКЖ (1874 - 1896 гг.).
В 1861 г. в стране появилось 1-е жандармское полицейское управление железной дороги (ЖПУЖД). К 1895 г. их насчитывалось уже 21. ЖПУЖД до 1866 г. находились в ведении министерства путей сообщений, но затем вошли в состав ОКЖ. ЖПУЖД помимо прочего занимались расследованием проступков и преступлений общего характера в соответствующем районе (каждым управлением обслуживался участок дороги длиной до 2 тыс. км, отделения имелись на всех узловых станциях).
6. Группа железнодорожных жандармов с офицером, сидящим на велодрезине (около 1890 г.).
Важнейшие и ключевые обязанности жандармов первоначально заключались в информировании императора о злоупотреблениях и беспорядках, которые совершаются чиновниками, а также в наблюдении за развитием политической мысли общества. Содержавшаяся в инструкции А. Х. Бенкендорфа от 13 января 1827 г. полковнику И. П. Бибикову и поручику И. В. Шервуду о политическом обследовании южнорусских губерний, формулировка «предупреждение и устранение всякого зла» давала жандармским офицерам широкий административный простор. А подчиненность далекому начальнику жандармского округа и еще более далекому Шефу жандармов надежно обеспечивали их почти независимое положение на местах.
Агентура Третьего Отделения и части Корпуса жандармов охватили государство сетью регулярного политического сыска. Общество же, почувствовавшее эту тотальную (по тем временам) слежку, отреагировало приписываемым М. Ю. Лермонтову знаменитым стихотворением 1841 г., в котором отражалось общественное мнение относительно всеобъемлющего надзора жандармов - носителей мундиров небесно-голубого цвета.
Жандармские офицеры были обязаны: наблюдать и доносить начальству обо всех политических явлениях, вольнодумных мыслях, словах и действиях, о заговорах, крестьянских бунтах, о пожарах, наводнениях. Жандармы вели расследования по политическим делам.
Результаты деятельности Третьего Отделения и жандармерии обобщали в специальных ежегодных отчетах, посвященным настроениям различных классов и групп населения, часто сопровождавших обозрения политического состояния Российской империи.
Юридически служба частей ОКЖ включала в себя: 1) обязанности полицейской службы (жандармские дивизионы и команды); 2) обязанности по охране порядка, благочиния и безопасности в районах железных дорог, досмотре и визировании паспортов на границах (ЖПУЖД); 3) обязанности обнаружить и расследовать государственные преступления, а также осуществлять надзор за государственными преступниками, содержащимися под стражей (все остальные жандармские части).
Так, например, жандармские городские конные команды и дивизионы в наиболее важных случаях предназначались и для выполнения полицейских обязанностей, в том числе для рассеивания несанкционированных «скопищ», для усмирения буйств, восстановления порядка, для охраны порядка на военных парадах, во время пожаров, при проведении ярмарок, народных гуляний и т. д.
7. Шеф жандармов Н. В. Мезенцев.
Жандармские органы осуществляли пограничный паспортный контроль. Во время проведения этой процедуры пассажиры заносились в особые реестры, а фамилии владельцев паспортов проверялись на предмет розыска по линии Департамента полиции. Если обнаруживались лица, находившиеся в розыске, то часть из них арестовывалась на месте, а другие передавались под незаметное наблюдение филеров, которые были на пограничном пункте. Если обнаруживались фальшивые паспорта, то происходило выяснение личности. Все нужно было успеть в течение сорока минут - и дать разрешение на отправку поезда. Такая процедура на русской границе производила на иностранцев неприятное впечатление, но в годы Первой мировой войны они и сами пришли к аналогичной системе.
Серьезным пробелом в паспортном деле было то, что в паспорте отсутствовала фотография владельца – это облегчало использование чужих документов.
Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей
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