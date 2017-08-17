СМИ: В турецком ресторане в Барселоне открыта стрельба
Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции Барселоны пишет о том, что, вероятно, террорист, находившийся за рулём фургона, осуществившего наезд на людей, был не один. Из столицы Каталонии приходят тревожные сообщения о стрельбе в районе улицы Рамбла, где террорист давил людей колёсами своего автомобиля. В сообщении говорится, что неизвестные лица открыли огонь в одном из ресторанов в центре Барселоны.
Испанская газета El Periodico пишет, что одним из стрелявших в ресторане и мог быть водитель микроавтобуса. Сообщается, что речь идёт о турецком ресторане, название которого пока не называется. Не говорится и о том, есть ли жертвы среди посетителей.
На данный момент известно о том, что в центральной части Барселоны закрыты уже четыре станции метрополитена. Полиция оцепила пешеходную улицу Рамбла. В срочном порядке были закрыты все магазины и лавки в районе совершения теракта. О том, что имел место именно теракт, теперь официально сообщает глава департамента местной полиции.
Число пострадавших в результате наезда автофургона на улице Рамбла достигло 20 человек (помимо двоих погибших). Как минимум четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии. Раненых в срочном порядке направляют в городские клиники.
Официальный представитель полицейского департамента сообщает, что на данную минуту (19:10 мск) террористы обезврежены не были.
Испанская газета El Periodico пишет, что одним из стрелявших в ресторане и мог быть водитель микроавтобуса. Сообщается, что речь идёт о турецком ресторане, название которого пока не называется. Не говорится и о том, есть ли жертвы среди посетителей.
На данный момент известно о том, что в центральной части Барселоны закрыты уже четыре станции метрополитена. Полиция оцепила пешеходную улицу Рамбла. В срочном порядке были закрыты все магазины и лавки в районе совершения теракта. О том, что имел место именно теракт, теперь официально сообщает глава департамента местной полиции.
Число пострадавших в результате наезда автофургона на улице Рамбла достигло 20 человек (помимо двоих погибших). Как минимум четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии. Раненых в срочном порядке направляют в городские клиники.
Официальный представитель полицейского департамента сообщает, что на данную минуту (19:10 мск) террористы обезврежены не были.
Использованы фотографии: Твиттер
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