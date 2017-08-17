19:30 17 августа

СМИ: В турецком ресторане в Барселоне открыта стрельба

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции Барселоны пишет о том, что, вероятно, террорист, находившийся за рулём фургона, осуществившего наезд на людей, был не один. Из столицы Каталонии приходят тревожные сообщения о стрельбе в районе улицы Рамбла, где террорист давил людей колёсами своего автомобиля. В сообщении говорится, что неизвестные лица открыли огонь в одном из ресторанов в центре Барселоны.

СМИ: В турецком ресторане в Барселоне открыта стрельба


Испанская газета El Periodico пишет, что одним из стрелявших в ресторане и мог быть водитель микроавтобуса. Сообщается, что речь идёт о турецком ресторане, название которого пока не называется. Не говорится и о том, есть ли жертвы среди посетителей.


На данный момент известно о том, что в центральной части Барселоны закрыты уже четыре станции метрополитена. Полиция оцепила пешеходную улицу Рамбла. В срочном порядке были закрыты все магазины и лавки в районе совершения теракта. О том, что имел место именно теракт, теперь официально сообщает глава департамента местной полиции.

Число пострадавших в результате наезда автофургона на улице Рамбла достигло 20 человек (помимо двоих погибших). Как минимум четверо находятся в крайне тяжёлом состоянии. Раненых в срочном порядке направляют в городские клиники.

Официальный представитель полицейского департамента сообщает, что на данную минуту (19:10 мск) террористы обезврежены не были.

Использованы фотографии: Твиттер

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Комментарии 5

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  1. Монос Сегодня, 19:23
    Плин! Ну чем им каталонцы-то не угодили?
    Монос
    1. Чёрный Сегодня, 19:25
      Жалко людей....пока народ не очнётся и не спросит со своих правительств, так кто же спонсирует террористов и с кем вы там коалиции создаёте?, это будет продолжаться....
      Чёрный
    2. Чеширский Сегодня, 19:25
      Живут не там, где надо. Как-то так. hi
      Чеширский
  2. Житель Мордора Сегодня, 19:24
    Барселона сегодня крайняя что ли? Сволочи террористы пинд0совские выкормыши.
    Житель Мордора
  3. Taran 75 Сегодня, 19:25
    вот Европа и пожинает плоды своего беспредела в Ираке и Ливии
    Taran 75
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