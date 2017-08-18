Самоходные артиллерийские установки Infanterikanonvagn 102 и Infanterikanonvagn 103 (Швеция)



САУ Infanterikanonvagn 102 в музее. Фото Ointres.se



Броневой корпус самоходки Ikv 72, без особых изменений перешедший в новые проекты. Рисунок Tanks.mod16.org /center]



Модернизированная самоходка должна была относиться к недавно созданному классу «пехотная артиллерийская машина». За рубежом такая техника классифицировалась как штурмовые САУ. В соответствии с подобной классификацией новая машина позже была принята на вооружение под официальным обозначением Infanterikanonvagn 102 или Ikv 102. Дальнейшее развитие проекта привело только к изменению числа в названии.



Выбранный подход к созданию перспективного образца бронетехники подразумевал использование максимально возможного количества уже существующих узлов и агрегатов. Так, была найдена возможность сохранить имеющийся броневой корпус с минимальными его доработками. В обновлении не нуждалась и значительная часть агрегатов моторного отсека. Ходовая часть так же могла заимствоваться без изменений.



От предыдущей САУ Ikv 72 новая Infanterikanonvagn 102 должна была получить сварной броневой корпус, построенный по классической компоновке. Крупный передний отсек машины выделялся под обитаемый объем с экипажем, а корма должна была вмещать все агрегаты силовой установки и трансмиссии. Бронирование не дорабатывалось и не усиливалось. Лобовой лист корпуса по-прежнему должен был иметь толщину 18,5 мм, скулы – 12 мм, борта – до 7 мм. Наименьшую толщину в 4 мм имели крыша моторного отсека и вертикальная перегородка, отделяющая последний от обитаемого объема.



Конструкторы фирмы «Ландсверк» сохранили имеющуюся форму корпуса, придававшую машине характерный и узнаваемый внешний вид. Большая часть лобовой проекции прикрывалась наклонной деталью значительной ширины. В ней имелось несколько проемов, в том числе под установку орудия с маской. По бокам от лобовой детали находились скошенные скуловые листы. Вместе с наклонными бортами они образовывали крупные надгусеничные ниши. Позади перегородки, разделяющей боевое и моторное отделения, борта рубки сужались и сопрягались с наклонной панелью, отданной под решетку радиатора. Кормовая часть корпуса имела горизонтальную крышу и изогнутую заднюю деталь.



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Серийная машина Ikv 102. Фото Ftr.wot-news.com /center]Модернизированная самоходка должна была относиться к недавно созданному классу «пехотная артиллерийская машина». За рубежом такая техника классифицировалась как штурмовые САУ. В соответствии с подобной классификацией новая машина позже была принята на вооружение под официальным обозначением Infanterikanonvagn 102 или Ikv 102. Дальнейшее развитие проекта привело только к изменению числа в названии.Выбранный подход к созданию перспективного образца бронетехники подразумевал использование максимально возможного количества уже существующих узлов и агрегатов. Так, была найдена возможность сохранить имеющийся броневой корпус с минимальными его доработками. В обновлении не нуждалась и значительная часть агрегатов моторного отсека. Ходовая часть так же могла заимствоваться без изменений.От предыдущей САУ Ikv 72 новая Infanterikanonvagn 102 должна была получить сварной броневой корпус, построенный по классической компоновке. Крупный передний отсек машины выделялся под обитаемый объем с экипажем, а корма должна была вмещать все агрегаты силовой установки и трансмиссии. Бронирование не дорабатывалось и не усиливалось. Лобовой лист корпуса по-прежнему должен был иметь толщину 18,5 мм, скулы – 12 мм, борта – до 7 мм. Наименьшую толщину в 4 мм имели крыша моторного отсека и вертикальная перегородка, отделяющая последний от обитаемого объема.Конструкторы фирмы «Ландсверк» сохранили имеющуюся форму корпуса, придававшую машине характерный и узнаваемый внешний вид. Большая часть лобовой проекции прикрывалась наклонной деталью значительной ширины. В ней имелось несколько проемов, в том числе под установку орудия с маской. По бокам от лобовой детали находились скошенные скуловые листы. Вместе с наклонными бортами они образовывали крупные надгусеничные ниши. Позади перегородки, разделяющей боевое и моторное отделения, борта рубки сужались и сопрягались с наклонной панелью, отданной под решетку радиатора. Кормовая часть корпуса имела горизонтальную крышу и изогнутую заднюю деталь.[center]



Ikv 102, вид сверху сзади. Фото Ointres.se



Серийная машина Ikv 103. Фото Ftr.wot-news.com



Ikv 103, вид спереди. Фото Ointres.se



Та же самоходка, вид на корму. Фото Ointres.se



Ikv 103 в роли опытной машины для отработки некоторых технических решений. Фото Ftr.wot-news.com

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://ftr.wot-news.com/

https://tanks.mod16.org/

http://dogswar.ru/

В 1953 году сухопутные войска Швеции получили первые серийные самоходные артиллерийские установки Infanterikanonvagn 72. Эти машины предназначались для сопровождения и огневой поддержки пехоты, и должны были бороться с танками и укреплениями противника. Несмотря на ряд преимуществ перед техникой предыдущих типов, в существующем виде САУ Ikv 72 не была лишена недостатков. Процесс избавления от имеющихся проблем, необходимый для требуемого повышения боевых характеристик, вскоре привело к появлению новых боевых машин, известных как Infanterikanonvagn 102 и Infanterikanonvagn 103.Следует напомнить, что проект САУ Ikv 72 основывался на наработках по более ранней самоходке Tankett fm/49. Последняя была доведена до испытаний, в ходе которых показала, в целом, неплохие характеристики. Тем не менее, военные пожелали получить бронемашину с повышенным уровнем защиты, более мощной силовой установкой и – при наличии такой возможности – усиленным вооружением. Вскоре конструкторы компании Landsverk AB изучили имеющиеся возможности и представили новый проект, по которому в итоге было решено строить серийные самоходки новой модели.Еще на стадии предварительной проработки было определено, что наиболее эффективным в контексте различных боевых задач будет орудие калибром не менее 84 мм. Тем не менее, 84-мм пушки на тот момент отсутствовали, а эксперимент с установкой 105-мм гаубицы на шасси fm/49 не увенчался успехом. Как следствие, дальнейшее развитие самоходной артиллерии должно было продолжаться с использованием серийных танковых пушек калибра 75 мм.Серийные САУ Ikv 72 оснащались 75-мм нарезными танковыми орудиями Strvkan m/41, разработанными еще в начале сороковых годов. Вероятно, военные и конструкторы понимали, что такое оружие далеко не в полной мере отвечало требованиям начала пятидесятых годов, но определенные затруднения того или иного характера помешали сразу сделать самоходку с желаемыми характеристиками. Из-за этого в течение нескольких лет армии пришлось эксплуатировать технику, фактически являвшуюся компромиссом.Тем не менее, подобная ситуация не могла сохраняться в течение длительного времени. Уже в середине пятидесятых годов стало ясно, что имеющиеся Infanterikanonvagn 72 не могут бороться с бронетехникой вероятного противника и потому нуждаются в срочной замене. Для упрощения обновления парка техники было решено провести глубокую модернизацию наличных машин, подразумевающую замену устаревшего оружия более мощным. Такой подход к проектированию позволил компании «Ландсверк» в кратчайшие сроки представить готовый проект, а затем подать на испытания новый опытный образец.Базовая самоходка Infanterikanonvagn 72 имела открытое боевое отделение. В новом проекте было решено обеспечить полноценную защиту экипажа от всех угроз. На существующих бортах рубки теперь предлагалось монтировать четыре откидных крышки, по две с каждой стороны. В закрытом положении они образовывали крышу боевого отделения; открываясь в разные стороны, они могли выполнять функции люков для посадки и высадки.Проект Ikv 102 не предусматривал изменения силовой установки или трансмиссии. В кормовом отсеке был сохранен бензиновый двигатель марки Ford мощностью 145 л.с. Двигатель оснащался жидкостной системой охлаждения. Рядом с ним в моторном отсеке находились топливные баки. Также на своем месте осталась механическая трансмиссия на основе коробки передач Volvo K16, обеспечивавшей пять скоростей переднего хода и одну заднего.Общее строение ходовой части было определено еще в проекте Tankett fm/49 и развито в следующем Ikv 72. Модернизация последнего не предусматривала переработку шасси. На каждом борту находилось по шесть опорных катков малого диаметра, сблокированных попарно. Получившиеся тележки подвешивались на торсионе, дополненном телескопическим амортизатором. В передней части корпуса находились направляющие колеса, в корме – ведущие. Также ходовая часть комплектовалась двумя парами поддерживающих роликов.Главной целью проекта модернизации под названием Infanterikanonvagn 102 была замена имеющейся танковой пушки более мощной пушкой-гаубицей калибром 105 мм. Для монтажа более крупного и тяжелого орудия с повышенными параметрами отдачи пришлось переработать имеющуюся лобовую установку. При этом удалось получить возможность наведения в небольшом горизонтальном секторе шириной 10° с вертикальной наводкой от -20° до +20°. Амбразура лобового листа прикрывалась полусферической маской с выступающим кожухом противооткатных устройств. Как и на Ikv 72, поверх маски устанавливался легкий брезентовый чехол.На обновленной установке следовало монтировать новейшую гаубицу-пушку калибром 105 мм, разработанную компанией Bofors специально для использования на перспективных самоходках. Это орудие получило нарезной ствол средней длины и полуавтоматический затвор. Для сокращения импульса отдачи, передаваемого на сравнительно легкое шасси, пришлось использовать развитые гидропневматические противооткатные устройства и крупный однокамерный дульный тормоз реактивного типа.Орудие могло использовать всю номенклатуру существующих 105-мм унитарных выстрелов, состоявших на вооружении шведской армии. В зависимости от типа цели и поставленных задач, могли применяться осколочно-фугасные, дымовые или иные снаряды. В начале шестидесятых годов специально для самоходки Ikv 102 был создан перспективный боеприпас с кумулятивным зарядом. Наличие такого снаряда позволяло компенсировать сравнительно низкую начальную скорость, обеспечиваемую стволом средней длины, и уверенно поражать бронетехнику противника. В укладках достаточно тесного боевого отделения удалось разместить лишь 20 снарядов.Новый проект подразумевал замену артиллерийского орудия, но не предусматривал использование вспомогательного вооружения. Подобно базовой бронемашине, новая Infanterikanonvagn 102 не имела собственных средств самообороны. В экстренной ситуации экипажу пришлось бы полагаться на сопровождающую пехоту или личное оружие.Состав экипажа остался прежним. Эргономика боевого отделения так же не претерпела значительных изменений. Слева от орудия в передней части боевого отделения находился механик-водитель. На марше он мог следить за дорогой, поднявшись над лобовым и бортовым листами. В бою предлагалось использовать смотровой лючок лобового листа. Справа от пушки находился наводчик. Прицел на его рабочем месте выводился через проем лобового листа, имевший подвижную крышку. Командиру и заряжающему предлагалось располагаться в задней части обитаемого отсека.Переработка исходного проекта не привела к значительным изменениям габаритов. Так, длина машины по корпусу сократилась до 4,81 м, тогда как длина с орудием выросла до 6 м. Ширина осталась прежней – 2,23 м. Из-за установки крыши высота увеличилась до 1,89 м. Более мощное орудие, усиленная установка и другие новые агрегаты привели к росту боевой массы. Теперь этот параметр составлял 8,8 т. Несмотря на это, ожидаемое сокращение удельной массы не привело к значительному падению подвижности. Максимальная скорость осталась на уровне 55-57 км/ч. САУ Ikv 102 могла передвигаться по пересеченной местности и преодолевать различные препятствия. Водоемы можно было пересекать только по бродам допустимой глубины.Разработка нового проекта осуществлялась в 1954-55 годах. В 1955-м опытный образец перспективной самоходки, перестроенный из серийной Infanterikanonvagn 72, вышел на полигон для испытаний. В ходе проверок было установлено, что новый вариант САУ действительно имеет большие преимущества перед существующим и потому представляет интерес для армии. Впрочем, сохранились и некоторые недостатки. Так, двигатель по-прежнему не показывал желаемую надежность, а боевое отделение стало еще теснее. Однако основные цели проекта были достигнуты, и вскоре появился приказ о принятии Ikv 102 на вооружение и последующем развертывании серийной сборки подобной техники.Командование решило сэкономить на перевооружении и потому распорядилось не строить самоходки нового типа с нуля. Их следовало изготавливать путем перестройки Ikv 72, взятых из воинских частей. Дальнейшая сборка новых образцов такой техники пока не планировалась. Первые серийные Ikv 102, ранее построенные по базовому проекту, были переданы армии в 1956 году. Полное выполнение полученного заказа заняло около двух лет и завершилось в 1958-м. После модернизации бронемашины возвращались в свои подразделения и продолжали службу в прежнем качестве.Еще до завершения модернизации имеющейся техники армия приняла решение о заказе дополнительной партии «пехотных артиллерийских машин». В 1956 году появился контракт на поставку 81 самоходки в доработанной конфигурации. Еще в ходе эксплуатации Ikv 72 было установлено, что имеющийся двигатель «Форд» имеет некоторые проблемы эксплуатационного характера. Таким образом, машины нуждались в новой силовой установке. Решить эту проблему следовало перед запуском производства новой партии техники.Конструкторы компании Landsverk нашли альтернативу американским моторам. В обновленном проекте часть кормового отсека отдавалась под монтаж авиационного карбюраторного двигателя SFA B42 мощностью 150 л.с. В связи со своим предназначением это изделие имело воздушное охлаждение. Как следствие, возникла необходимость в некоторой переделке моторно-трансмиссионного отделения для установки средств подачи атмосферного воздуха к двигателю. Значительные изменения корпуса при этом не понадобились. Трансмиссия тоже осталась прежней.Единственным отличием обновленной САУ от существующей Infanterikanonvagn 102 был другой двигатель. Тем не менее, военные посчитали необходимым присвоить такой машине собственное обозначение. На вооружение эта самоходка поступила под названием Infanterikanonvagn 103. Серийный выпуск такой техники полностью новой постройки стартовал в 1956-м и продолжался чуть более года. Выполнение двух заказов на строительство машин Ikv 102 и Ikv 103 позволило шведской армии получить 117 самоходных артиллерийских установок.Новые гаубичные САУ передавались штурмовым артиллерийским взводам пехотных бригад. Каждое такое подразделение имело на вооружении по шесть бронемашин. К началу модернизации техники по проекту Ikv 72 в армии существовало шесть подобных взводов. Строительство новой техники привело к перевооружению значительного числа других частей. Во всех случаях речь шла о замене буксируемой артиллерии самоходными машинами. На момент принятия на вооружение новая техника могла бороться только с живой силой, сооружениями и различными машинами противника, не имеющими серьезной защиты. Бронебойный кумулятивный снаряд поступил на вооружение лишь в начале шестидесятых, и только после этого самоходки Infanterikanonvagn 102 и Infanterikanonvagn 103 получили возможность атаковать и уничтожать танки.САУ Ikv 102/103 едва не стали предметом экспортного контракта. В конце пятидесятых годов интерес к такой технике проявила Индия, в то время активно строившая свои собственные вооруженные силы. Индийские специалисты ознакомились со шведскими машинами, но не одобрили их закупку. По ряду причин технического и иного характера, Индия предпочла вооружать свою армию артиллерийскими системами иных типов.Особая политика Швеции в военной сфере привела к тому, что самоходки Ikv 102/103 неоднократно получали возможность принять участие в разнообразных учениях, однако ни разу не смогли выйти на поля реальных сражений. Служба этой техники продолжалась несколько десятилетий, но за все это время ей довелось стрелять только на полигонах. Также к подобным результатам привело отсутствие экспортных контрактов.В исходном качестве гаубичные САУ на базе пушечной Ikv 72 служили в шведской армии до начала семидесятых годов. К этому времени на вооружение поступил ряд новейших боевых бронированных машин с более высокими характеристиками и расширенными возможностями. Морально и физические устаревшие Ikv 102/103 более не были нужны вооруженным силам. Тем не менее, значительная часть таких самоходок еще не успела выработать ресурс, и командование нашло оригинальный выход из имеющейся ситуации.В конце семидесятых годов стартовала разработка перспективных ракетных комплексов различного назначения. Итогом нескольких новых проектов стало появление противотанковой системы Pansarvärnsrobotbandvagn 551 и зенитного ракетного комплекса Luftvärnsrobotbandvagn 701. Боевые машины обоих комплексов строились на шасси Infanterikanonvagn 72/102/103, все еще пригодных к эксплуатации. Отремонтированные и перестроенные бронемашины оставались в армии еще в течение нескольких лет.Со временем все устаревшие самоходки были списаны и отправлены на переделку либо на хранение. В дальнейшем большая часть САУ семейства, выработав весь ресурс, ушла на утилизацию за ненадобностью. Лишь нескольким бронемашинам удалось попасть в музеи. Все подобные экспонаты находятся в Швеции.Самоходные артиллерийские установки Infanterikanonvagn 102 и Infanterikanonvagn 103 интересны по ряду причин, в том числе историей своего создания. Они создавались для поддержки пехоты и с целью замены уже существующего образца, не в полной мере отвечающего актуальным требованиям. На базе серийной САУ Ikv 72 были созданы сразу два новых проекта, позволявших значительно повысить огневую мощь и боевую эффективность артиллерийских подразделений. Появление новых самоходок позволило шведской армии обновить парк боевых бронированных машин и сохранить желаемые возможности вплоть до появления более новых и совершенных образцов.