22:21 17 августа

Индия одобрила закупку у Украины двух турбин для фрегатов

Комиссия по оборонным закупкам Индии в четверг одобрила закупку у Украины двух комплектов газовых турбин для фрегатов проекта 11356 за 76 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в министерстве обороны Индии.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. О том, что Индия самостоятельно купит силовые установки у Украины, в октябре прошлого года заявил Маонхар Паррикар, возглавлявший в то время министерство обороны Индии.

Индия одобрила закупку у Украины двух турбин для фрегатов



По его словам, турбины будут переданы России для установки на строящиеся там фрегаты. Отвечая на вопрос, решен ли вопрос относительно силовых установок для двух оставшихся фрегатов, которые будут строить в Индии, он ответил, что этот вопрос будет решаться позже по мере выполнения контракта.

Россия и Индия подписали соглашение по поставке фрегатов проекта 11356 в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа. Соглашение предполагает строительство двух фрегатов в России и двух — на индийских верфях.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. О том, что Индия самостоятельно купит силовые установки у Украины, в октябре прошлого года заявил Маонхар Паррикар, возглавлявший в то время министерство обороны Индии.


Использованы фотографии: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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Комментарии 47

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  1. Житель Мордора Сегодня, 20:12
    Эти брахманы сами не знают что хотят.
    Лёгкий истребитель 5 поколения: то ли не хотим то ли 100 с лишним купим.
    С кораблями такая же хрень и была и будет.
    Бесперспективный ИМХО партнёр. Если и работать то без передачи технологий.
    Житель Мордора
    1. Zibelew Сегодня, 20:13
      По моемому создатели камасутры знают что делают.
      Zibelew
      1. 210окв Сегодня, 20:20
        Да,там еще то извращение с элементами акробатики....
        Цитата: Zibelew
        По моемому создатели камасутры знают что делают.
        210окв
        1. Zibelew Сегодня, 20:53
          ОСК предлагает 2 фрегата продать Индии с украинскими ГТУ, а себе построить с 0 другие уже по новому проекту, плюс достроить «Адмирала Корнилова».
          Zibelew
          1. Inok10 Сегодня, 22:10
            Цитата: Zibelew
            По моемому создатели камасутры знают что делают.

            Цитата: 210окв
            Да,там еще то извращение с элементами акробатики....

            ... они прекрасно знают, что делают ... первая тройка 11356 была еще 2004 года ... догадались зачем ? ... это просто НЗ ЗИП, что завтра будет с "Зоря-Машпроект" не знает ни кто ... вот и ответ прост и незатейлив ... запас карман, не тянет ... hi
            Цитата: Zibelew
            ОСК предлагает 2 фрегата продать Индии с украинскими ГТУ, а себе построить с 0 другие уже по новому проекту, плюс достроить «Адмирала Корнилова».

            ... идите ниже по ветке и читайте, о чем сказал посол Индии в России ... два корабля в России на "Янтарь" ... уже как пол года об сем писал, инсайд Вам давал ... народ, Вы хоть читать то умеете ? ... laughing
            Inok10
        2. alexmach Сегодня, 21:51
          Вот кстати неправда, очень практичная а в определенных местах идиличная книга.
          alexmach
          1. Anarchist Сегодня, 22:00
            Если только как пособие применять–''Как вести диалог с партнёрами''.
            Anarchist
    2. Alex_Rarog Сегодня, 20:15
      Как раз таки знают. И думаю если все нормально пройдет то даже в выигрыше останутся. Хотя хз сможет ли Украина им турбины поставить...
      Alex_Rarog
      1. Житель Мордора Сегодня, 20:16
        Наши 2 оплачены, но не отправлены (два из второй тройки 11356Р). Получат брахманы их не сомневайтесь.
        Житель Мордора
        1. Соломон Кейн Сегодня, 20:26
          Не пойму, а наши сторожевики на каких силовых установках ходят? Чем они индусов не устраивают?
          Соломон Кейн
          1. Житель Мордора Сегодня, 20:29
            На зорямашевских. Нет у нас ГТУ для ВФМ и не известно когда будут. 2022. Не раньше. Заказали 6, оплатили 6, получили 4. "Братья" чо. laughing "Партёры". laughing Теперь брахманы за гроши в 404 2 комплекта получат и не достроенную пару СКР скорее всего тоже.
            Скорее всего эти 6 штук 11356 последние. Ибо на КЧМ их заказывали не от хорошей жизни , а из за траблов с "Полимент" на 22350. Траблы как известно ни куда не исчезли, но 11356 считаются теперь типа не "современными" и не "удовлетворяющими" и отдельную мелкую партию родных укровских ГТУ на них ни кто не будет делать.
            Житель Мордора
            1. alexmach Сегодня, 21:56
              Не надо разводить панику. Ещё посмотрим как оно будет.
              Раннее сообщалось что
              1. Индийские корабли будут строиться с нуля, для передачи индусам технологий
              2. Заложенные корпуса будут достроенны для ВМВ РФ.
              3. Использоваться может силовая установка на основе разрабатываемых сейчас Сатурном двигателей (они все равно нужны для замены обслуживания установленных на имеющихся сейчас кораблях, едиственное что силовая установка для 22350 приоритетней)

              Это конечно позитивный сценарий, как оно на самом деле будет - ещё посмотрим.
              alexmach
      2. Офицер запаса Сегодня, 21:19
        Что-то мне подсказывает, что подобное сотрудничество с Украиной закончится на стадии кражи авансов.
        Офицер запаса
        1. sabakina Сегодня, 21:45
          Есть вариант, покупки Индией этих фрегатов у России по полной стоимости. Но мы этого не узнаем...
          sabakina
    3. 210окв Сегодня, 20:27
      А как на это посмотрит другой..Хотел сказать "партнер"..Но для сайта это слово не гожее.Они же там закон приняли что третьим странам ни ни.
      Цитата: Житель Мордора
      Эти брахманы сами не знают что хотят.
      Лёгкий истребитель 5 поколения: то ли не хотим то ли 100 с лишним купим.
      С кораблями такая же хрень и была и будет.
      Бесперспективный ИМХО партнёр. Если и работать то без передачи технологий.
      210окв
    4. g1v2 Сегодня, 21:28
      Индия - наш самый крупный покупатель. Некоторые предприятия спаслись в свое время только благодаря их контрактам . Тут и сотни закупленных су30 и т90 и новый контракт на две сотни вертушек. Тч индусы имеют право покапризничать. Однако сотня совместных истребителей 5-го поколения скорее всего просто намерения, тк истребителя пока нет в природе, а су57 пока идет только нам.
      g1v2
    5. alexmach Сегодня, 21:51
      Без передачи не получиться. Для них это принципиальное требование, а для нас один из основных козырей.
      alexmach
  2. Tusv Сегодня, 20:12
    Ну когда же Сатурн скажет свое веское слово. Ждем уже три года
    Tusv
    1. Житель Мордора Сегодня, 20:17
      По поводу ГТУ на 11356 похоже что ни когда.
      Житель Мордора
      1. Tusv Сегодня, 20:24
        Цитата: Житель Мордора
        По поводу ГТУ на 11356 похоже что ни когда.

        Ну на нет и голоса за Путина нет
        Tusv
    2. avt Сегодня, 20:38
      Цитата: Tusv
      Ну когда же Сатурн скажет свое веское слово. Ждем уже три года

      УЗБАГОЙТЕЗЬ bully Уже сказал - ВВП стенд показали , теперь будут делать ...НО в первую очередь для 22350. А 11356 надо было РАНЬШЕ вместо 20380 заказывать . Ну а так вполне логичное решение - три корпуса считай готовы и один они хотят у себя собрать. Так что отдадут индиянцам два комплекта двигла пусть третий делают на экс ,,Истомина". А мы как нибудь помолясь 22350 допилим Допиливать под новые турбины эту тройку - проще и быстрей авианосец заложить и сдать.
      avt
      1. Житель Мордора Сегодня, 20:42
        Не понравился командованию ВМФ балочный "Штиль" как на индусах. lol А идея про 12-18 штук вроде витала...
        И 22350 - всё! Допилились. laughing Похоже 4 штуки достроим, а там новые грабли на старую морду - 22350М! Во как! laughing laughing
        Житель Мордора
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 20:54
          Как ни замещай импорт, а оно все равно не выходит... Сто раз скажи халва - слаще не станет...
          Вождь краснокожих
          1. Житель Мордора Сегодня, 20:58
            Да ну ладно. Надо хотеть замещать, а не по зомбоящику байки алконавтам травить.
            И.В Сталин захотел и вторая пятилетка 5 000 и чуть чуть заводов пром гигантов, которые до сих пор добить не могут. А Путин по телеку 16 лет одну и туже лайбу гоняет и от того подвиг его оценивается в 187! предприятий (и то фейковых lol ) за десяток лет.
            Суверенитет должен быть в голове "элит". А если у них баблище в банках у гомосеков европейских лежит тогда вот:

            И про 500 лярдов старик еще поскромничал. laughing
            Житель Мордора
            1. Pirogov Сегодня, 21:08
              Цитата: Житель Мордора

              Суверенитет должен быть в голове "элит". А если у них баблище в банках у гомосеков европейских лежит тогда вот:

              Полностью согласен с вами и выход один положить болт на эти деньги ,а их хозяев положить в гробы ,тогда будет толк.
              Pirogov
              1. Житель Мордора Сегодня, 21:10
                Да.
                Идейка не свежа wink , но действенна! Я ЗА!
                Житель Мордора
            2. Tusv Сегодня, 21:39
              Цитата: Житель Мордора
              А Путин по телеку 16 лет одну и туже лайбу гоняет

              Вступлюсь за Путина. У Сталина было полмульёна передуркаф, которые на нашу землю наступили. У Владимир Владимировича этого нету. высокородные Билы с приставкой Де как то самоликвидировались bully
              Tusv
    3. sabakina Сегодня, 21:49
      Цитата: Tusv
      Ну когда же Сатурн скажет свое веское слово. Ждем уже три года

      «Путь в „Сатурн“», «Конец „Сатурна“», «Бой после победы»....Кто не верит, да не увидит!
      sabakina
      1. Tusv Сегодня, 22:10
        Цитата: sabakin
        «Путь в „Сатурн“», «Конец „Сатурна“», «Бой после победы»....Кто не верит, да не увидит!

        О. Брат. Это фильм ужасов, Сами виноваты, что слоган "Эти Русские" зачем то используют исключительно в с садо мазо
        Tusv
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:22
    Интересная ситуация ...
    турбины будут переданы России для установки на строящиеся там фрегаты.

    Вот только интересно . на что деньги заплаченные Украине пойдут..? Схемы идут хитрые и фиг поймешь
    ОТДЕЛ
    1. Соломон Кейн Сегодня, 20:29
      Виталий, ничего! Зато,как сегодня наш Протон стартанул,,,,,,, good drinks
      Соломон Кейн
      1. Tusv Сегодня, 20:42
        Цитата: Соломон Кейн
        Зато,как сегодня наш Протон стартанул

        Обычное дело для космической державы номер раз
        Tusv
    2. Джедай Сегодня, 20:41
      Цитата: ОТДЕЛ
      на что деньги заплаченные Украине пойдут..?

      Не совсем корректно вопрос ставите : не "на что", а "в чей карман". Ответ очевиден, а? yes
      Джедай
    3. sabakina Сегодня, 21:53
      Виталь, сразу видно что ты не банковский! Деньги мне, потом ему, за то что ты у меня берёшь его! Мдяяя, легче поле пахать...
      sabakina
  4. kefan Сегодня, 20:29
    Да, жаль, что корабли эти нам так и не достанутся.
    kefan
    1. dvina71 Сегодня, 21:00
      Цитата: kefan
      а, жаль, что корабли эти нам так и не достанутся.

      С чего взяли то что им ЭТИ корабли будут проданы? Ясно же сказано - 2 БУДУТ построены. Те что уже стоят сделаны под нужды ВФ РФ,двигателя начнут получатьс 18г. Испытательный стенд уже запущен в работу.
      Реализуемые НПО «Сатурн» опытно-конструкторские работы выполняются в соответствии с реализуемо программой импортозамещения с целью разработки и освоения производства отечественных корабельных агрегатов, а также для замены находящихся в эксплуатации ранее установленных украинских ГТД на кораблях России.

      ОКР «М90ФР» – опытно-конструкторская работа по освоению в рамках импортозамещения серийного производства ГТД М90ФР мощностью 27 500 л.с. для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. Выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и ПАО НПО «Сатурн» от 2014 г. Срок завершения – декабрь 2017 г.

      На текущий момент проработана и уточнены конструкторская документация, выполнены работы по технологической подготовке производства, изготовлены опытные газотурбинные двигатели. За оставшийся период выполнения ОКР планируется проведение специальных заводских и квалификационных испытаний ГТД М90ФР.

      ОКР «Агрегат ДКВП» – опытно-конструкторская работа по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 000 л.с. Выполняется в рамках государственного контракта от 2014 г. между Минпромторгом России и ПАО «НПО «Сатурн». Срок завершения – декабрь 2017 г.

      К настоящему времени разработана конструкторская документация газотурбинного двигателя и агрегатов М35Р-1, М35Р-2 и М70Р, выполнены работы по технологической подготовке производства, изготовлены опытные газотурбинные двигатели. За оставшийся период выполнения ОКР планируется проведение специальных заводских, приемо-сдаточных и межведомственных испытаний двигателя М70ФРУ, газотурбинных агрегатов М35Р-1, М35Р-2 и М70Р.

      ОКР «М70ФРУ-Р» («реверс») – опытно-конструкторская работа по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на кораблях РФ. ОКР выполняется в рамках государственного контракта от 2014 г. между Минпромторгом России и ПАО «НПО «Сатурн». Срок завершения – декабрь 2017 г.

      dvina71
    2. Anarchist Сегодня, 21:07
      Конечно жаль, но на деньги с продажи мы и новые построим, да и установки силовые разработаем. Хорошо, что корабли не мёртвым грузом легли.
      Anarchist
      1. kefan Сегодня, 21:31
        Ну да, построим, сделаем, разработаем, вопрос вот только когда. Про принятие во флот новых кораблей вообще молчу, только вот за Державу, как говорил известный герой, обидно.
        kefan
        1. Anarchist Сегодня, 22:09
          Тут другой уже вопрос, к власти имущим. Сколько мы бы кораблей построили, если бы они мзду не брали?
          Anarchist
  5. zivXP Сегодня, 20:40
    Надо самим все делать в ВПК, потенциал есть. Предприятий в стране много, нужно их развивать. А не только избранные.
    zivXP
  6. besleney59 Сегодня, 20:40
    нет ничего печальнее недостроенных и гниющих кораблей.если оставшимся 11356-м не судьба ходить под российским флагом- пусть уж ходят под индийским.. а зоря-машпроэкт и в нынешнем далеко не лучшем виде,поставит на них гту,собственно часть уже изготовлена
    besleney59
  7. irazum Сегодня, 20:46
    Не переживаем! "Человек-батут" придёт и всё наладит как надо!
    irazum
  8. VadimSt Сегодня, 20:51
    Российское имущество арестовывают, в пользу погашения долгов иностранных инвесторов и так далее, а почему Россия, оплатив эти турбины, не подала документы на арест, хоть турбин, хоть счетов их оплаты, в случае их выхода за пределы Окраины?
    VadimSt
    1. Офицер запаса Сегодня, 21:29
      Абсолютно правильный вопрос. Из той же серии - почему Россия не инициирует разработку санкций против Украины за поставку ЖРД Северной Корее. Господа, составляющие 1% населения России, не хотят терять там свой бизнес и свои активы.
      Офицер запаса
  9. Alex777 Сегодня, 20:56
    Цитата: Житель Мордора
    Заказали 6, оплатили 6, получили 4.

    Вы это серьезно написали? Какие 6 заказали? Какие 4 получили? laughing
    Alex777
  10. Мста Сегодня, 21:53
    В первую очередь фрегаты 11356 нужно достраивать для Черноморского флота РФ,пусть и с украинскими турбинами,полученными,якобы,для индусов,а индусам потом можно будет построить,с отечественными турбинами. Индия Черноморское побережье России защищать не станет и сирийский экспресс конвоировать тоже.
    Мста
  11. Холуай Сегодня, 21:59
    Ну и где Импортозамещение? Рогозин блефует?
    Холуай
  12. Комментарий был удален.
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