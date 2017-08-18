Американские «зеленые» не могут действовать в открытую

В подготовке доклада, описывающего современное состояние климатических изменений в Штатах, участвовали эксперты из 13 федеральных агентств. Документ отличается от обычных отчетов экологических активистов, в которых они пытаются запугать людей катастрофическими последствиями глобального потепления в будущем. Основное внимание уделяется мерам, которые предпринимает Дональд Трамп для улучшения климатических условий в Америке, а точнее, полному отсутствию подобных мер. В ходе своих выступлений господин Трамп обычно называет экологические проблемы вымыслом и чепухой.Зная пренебрежительное отношение американского лидера к проблемам окружающей среды, авторы доклада решили не представлять данные своих исследований на официальных сайтах, опасаясь запрета на публикацию. Вместо этого они «слили» информацию газете The New York Times, которая напечатала статью. Главная мысль материала: Трамп не видит (или делает вид, что не видит) связи между изменениями климата и деятельностью человека.Кстати, насчет того, что исследования могут стать жертвой правительственной цензуры, активисты не ошиблись: агентство по охране окружающей среды США все еще не ратифицировало доклад, откладывая принятие решения на следующую неделю. Глава агентства Скотт Пруитт опасается, что «результаты научной работы могут быть политизированными».По словам одной из активистов, Наоми Эйджес, администрация Трампа и агентство по охране окружающей среды, в том числе, нарочно преуменьшают или отрицают проблемы экологии государства, и началось это как раз со дня инаугурации нового президента.В США до сих пор нет утвержденного политического курса в области климатических изменений, хотя Конгресс уполномочен принимать законы, касающиеся экологических проблем, без согласования их с президентом. Это означает, что конгрессмены просто не хотят этого делать в силу каких-то обстоятельств.Препятствия начинаются уже на уровне местных правительств, которые не хотят ограничивать деятельность энергетических предприятий, например, гиганта Keystone. На федеральном уровне незначительность экологии для администрации выражается в снижении финансирования агентства по охране окружающей среды. Министерство внутренних дел сдает земли в аренду энергетическим магнатам.Вероятно, для сиюминутной экономической выгоды такие действия целесообразны, но противоречат экологической политике международного сообщества. В то время как 100 государств добиваются нейтрализации негативного влияния на окружающую среду в рамках Парижского соглашения, США из него выходят и действуют исключительно в собственных интересах.