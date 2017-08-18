Чем обернётся игнорирование России?

Улучшить опасно нестабильные американо-российские отношения будет очень сложно, но это важно для национальной безопасности США. Взаимная агрессия грозит перерасти во взрывоопасный конфликт, после которого Америка (и Россия) уже не будет прежней. Кроме того, у России появилось больше возможностей нанести урон интересам и ценностям США. Соответственно, Америке следует нормализовать свои отношения с Россией. Вашингтону необходимо сделать это без иллюзий и с позиции силы.Сегодня Америка и Россия – это соперники, у каждого из которых свой подход к решению ключевых международных вопросов, несхожие системы госуправления и во многом различные ценности. Улучшить отношения странам мешают внутренние препятствия. В Америке эти препятствия крайне сложные – Конгресс, популярные СМИ и большинство американцев относятся к путинской России как к злобному врагу наподобие Ирака под управлением Саддама Хусейна или даже Германии под руководством Гитлера. В отличие от Китая, у России с Америкой ограниченные экономические отношения, поэтому большинству американцев практическая польза от взаимодействия с Россией не столь очевидна.У Путина гораздо больше свободы в формировании внешней политики страны, и обновлённые отношения с Вашингтоном – это одна из возможностей. Однако в экономически сложный период, предваряющий президентские выборы 2018 года, Путин не желает казаться слабым под иностранным давлением.В то же время, Вашингтон и Москва постоянно просчитывают наперёд, как их отношения отразятся на близких партнёрах. К примеру, Россия не может не принять во внимание то, как поведут себя Китай и Иран, если Россия договорится с США по проблеме Северной Кореи, Сирии или другим вопросам, особенно когда гибкость Москвы ставит под угрозу их интересы.Но невозможность разорвать порочный круг американо-российских отношений также опасна. Наихудший и не столь вероятный вариант – это вооружённый конфликт, который приведёт к обострению ситуации и, возможно, к глобальной катастрофе. Многие не учитывают этот риск, утверждая, что ни США, ни Россия не желают самоуничтожения и будут действовать сдержанно. Тем не менее, уверенность в том, что другая сторона в последний момент отступит, сыграла важную роль в Первой мировой войне. В действительности никто не знает наверняка, что случится, если американские и российские истребители начнут атаковать друг друга, или если американские крылатые ракеты разрушат российские базы в Сирии. Ответ России может быть ассиметричным и, возможно, коснётся восточной Украины, а конфликт способен разрастись, и Пятая статья устава НАТО будет применена. В Администрации Обамы ядерное оружие считали настолько ужасным, что не рассматривали возможность его использования на практике, а в российской военной доктрине недвусмысленно говорится об использовании тактического ядерного оружия в случае серьёзной опасности, угрожающей России. К чему это приведёт?Если отбросить идею о ядерном апокалипсисе, разрыв дипломатических связей с Москвой из-за того, что она легитимизирует сомнительное правительство и поощряет дурное поведение, может убедить российских политиков в том, что теперь им нечего терять, поэтому они примутся ослаблять с их точки зрения постоянно агрессивную Америку и вступят с ней в конфронтацию. Вмешательство в выборы 2016 года померкнет на фоне серьёзных и непрерывных атак на инфраструктуру, финансовую систему и другие основы американского общества, каждая из которых уязвима перед кибератаками. Сокрушительный американский ответ не поможет миллионам пострадавших американцев и вряд ли убедит в безопасности тех из них, кого первая атака не коснулась. Существует ощутимая разница между отказом помогать Америке в предотвращении конфликта в Северной Корее или где-либо ещё и активной поддержкой Пхеньяна и других врагов Америки с целью усугубить ситуацию. Москва может вооружить и поддержать «Хезболлу», ХАМАС и «Талибан». В безвыходной ситуации российские лидеры даже могут решиться на сделку с ДАИШ или с другими их сегодняшними противниками.Наконец, Россия может пойти ва-банк в своём союзе с Китаем. У России и Китая множество взаимных подозрений, и Китай по многим параметрам сильнее. Хотя обе страны заинтересованы в нормальных отношениях с США и не будут заходить слишком далеко, если повысится вероятность серьёзного конфликта, Вашингтон вызывает у них опасение и раздражение. Россия и Китай укрепляют экономические и военные связи и координируют внешнюю политику. Москва и Пекин обеспокоены военным окружением во главе с Америкой и в особенности развитием американских противоракетных систем, которые угрожают их способности контратаковать. Как минимум, чем хуже американо-российские отношения, тем выше вероятность того, что Китай может рассчитывать на поддержку России в любых разногласиях с США. Подобное воодушевление Китая не отвечает американским национальным интересам.Чтобы избежать этого, американское правительство должно нормализовать отношения с Москвой. Не следует пытаться стать союзником или другом, что невозможно и нежелательно. Вместо этого Вашингтону необходимо вести ограниченный диалог с целью не допустить ненамеренной военной конфронтации, более эффективно справиться с разногласиями и время от времени совместно работать в тех сферах, где интересы и приоритеты совпадают.Для использования этого подхода необходимо доходчиво рассказать о национальных интересах Америки Конгрессу и общественности. Также потребуется постоянная и рациональная поддержка подхода со стороны президента и совместные усилия политиков, преданных этой идее и способных её воплотить. Хорошие отношения двух президентов важны, но они должны стать лишь инструментом, а не основой американской политики.Поиску нового подхода к России столько серьёзных препятствий, что, по мнению многих, Трампу не стоит тратить на это время, энергию и ограниченный политический капитал. Но если всё пойдёт не так, американо-российские отношения могут закончиться ядерной войной. Нелепой будет ситуация, при которой Америка прикладывает так много усилий для устранения воображаемого ядерного оружия в Ираке, но игнорирует гораздо более реальную опасность разрушения отношений с Россией.Первая и самая важная задача любой Администрации США – защищать жизнь американского народа. Ни одна ответственная Администрация не может отказаться от установления стабильных отношений с Россией. Именно поэтому каждая новая Администрация пыталась это сделать. Несмотря на кажущуюся бесполезность этих усилий, Америка не может позволить, чтобы её отношения с Москвой вышли из-под контроля. Неспособность установить отношения может накликать беду, которая нанесёт вред национальной безопасности США, а также объектам внешней политики Америки по всему миру.