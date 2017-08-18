Наказание за сделку: Трамп ставит Пекин в очень некрасивое положение

После того как Пекин поддался на американские пряники и уговорил (исходя из своих игр с Вашингтоном) Москву поддержать американскую резолюцию по КНДР в Совбезе ООН, произошло то, что и должно было произойти, — второй ход незамысловатой американской двухходовки: 14 августа Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий проведение расследования относительно возможного нарушения Китаем прав на американскую интеллектуальную собственность.Как сообщают СМИ, организовать расследование поручено представителю Соединённых Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру. «Я дал распоряжение торговому представителю США изучить политику и действия КНР в связи с передачей американских технологий и хищениями интеллектуальной собственности США», — сообщил глава Белого дома. Не исключается, что по итогам расследования Вашингтон может установить ограничения для экспортных товаров, в частности, увеличить пошлины для продукции КНР. Как сообщалось ранее, свои действия президент США обосновывает статьёй 301 Торгового акта 1974 года, которая позволяет Вашингтону ограничивать ввоз экспортных товаров в одностороннем порядке.Подписанием этого указа Трамп весьма тонко подставил наших китайских друзей, партнеров и товарищей, поставив их в весьма двусмысленное и некрасивое положение не только по отношению России и КНДР, но и в целом во всем Азиатском регионе. Суть этой ситуационной «подставы» заключается в следующем.При всем внешнем и публичном на словах отрицании G2 со стороны официального Пекина реально, на деле из-за еще присутствующей военно-политической слабости (Китай не готов, как Россия, воевать за свои интересы на равных с США, что, например, Сирия, Украина и Ливия показывают со всей очевидностью) Поднебесная демонстрирует готовность к такому альянсу. Попытка отделаться хитрой лаоцзыньской стратегией — что самая замечательная победа та, которая достигается без реальной войны, а только за счет соответствующей работы с сознанием противника — у Китая на этом направлении как раз таки и не работает. Она, скорее всего, характеризует стратегию России в отношении элит Запада (подробно об этой стратегии мы писали в материале «Москва провоцирует Запад на санкции. Зачем?»).О готовности Пекина на G2 говорит слишком много реальных дел и фактов. Например, в то время как Россия подвергается американским санкциям, Китай пошел на серьезные торгово-экономические соглашения с США, открыв свои границы для говядины из Америки.Официальные представители администрации Трампа приветствовали сделку как значительный шаг в их усилиях по увеличению экспорта США и даже торгового дефицита Америки со второй по величине экономикой мира. Соединенные Штаты также разрешат американским компаниям поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Китай в рамках двустороннего соглашения, достигнутого после встречи президента Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином в апреле. Соглашение охватывает ряд давних барьеров в различных областях, от сельского хозяйства до энергетики и деятельности американских финансовых компаний в Китае.Далее — 14 июня в Нью-Йорке встретились представители 30 крупнейших «мозговых центров» Поднебесной и Соединённых Штатов, чтобы обсудить «стодневную программу» экономического сотрудничества, а также вопросы глобального экономического управления, а 21 июня в Вашингтоне завершился первый американо-китайский диалог по дипломатии и безопасности, на котором США представляли госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис, а Китай — государственный советник Ян Цзечи и член центральной военной комиссии генерал Фан Фэнхуэй.В-третьих, в середине июля в Вашингтоне прошел первый саммит бизнес-лидеров США и Китая. На форуме присутствовал министр экономики США Уилбур Росс. Председательствовали — американский бизнесмен Стивен Шварцман, руководитель инвестиционной компании Blackstone, и китайский предприниматель Джек Ма — глава Совета директоров Alibaba Group. Двадцать крупнейших китайских и американских бизнесменов провели дискуссии по вопросам сельского хозяйства, энергетики, финансового сектора и отметили, что две крупнейшие экономики планеты обладают огромным потенциалом для сотрудничества. Предприниматели договорились о проведении ежегодных встреч с тем, чтобы преодолевать трудности в вопросах торговли между США и КНР.То есть на фоне роста российско-американских противоречий Китай, наоборот, стремится максимально улучшить торгово-экономические отношения и сблизиться с США. То, что Пекин не заинтересован помогать Москве выходить как из экономического кризиса, так и из-под американо-европейских санкций, эксперты отмечали еще в прошлом году.Так, Надин Годехардт, аналитик Института международных дел и безопасности в Берлине, отмечает, что «Путин и Си Цзиньпин придерживаются общих взглядов на многое. Но у них разная повестка дня. Си нуждается в России, чтобы реализовать проект пояса Шелкового пути. А Путин желал бы, во-первых, представить российско-китайское партнерство как противовес диктату США. Но Китай не хочет быть втянутым в конфронтацию с Западом из-за чего-то столь незначительного, с его точки зрения, как Донбасс. А во-вторых, Москва заинтересована в китайских деньгах и технологиях. Беда в том, что Пекин не в состоянии, да и не желает вытащить Россию из экономического спада».И вот на фоне этих китайских надежд как-то самостоятельно проскочить мимо весьма вероятных торгово-экономических и финансовых санкций со стороны США, всячески задабривая дядю Сэма, США как-то излишне методично и постоянно стали педалировать северокорейскую тему. Понятно, что это «разводка» для Пекина с целью организовать непрямое давление и интеллектуальное управление на принимаемые Пекином внешнеполитические решения по целому спектру вопросов.Однако, несмотря на декларируемое стратегическое мышление китайских элит и подготовку в веках этого управленческого навыка, Пекин поддался на незамысловатый и весьма очевидный покер американцев. В результате он взял на себя миссию уговорить Россию поддержать августовскую резолюцию США по КНДР в Совбезе ООН. Напомню, что позиция России заключалась в том, чтобы воздержаться по этой резолюции, но китайские товарищи уверяли в том, что так надо, и что все у них с американцами «схвачено», мол, надо пойти навстречу.Можно ли в этой связи говорить о том, что Россия «поддалась американо-китайскому натиску» в Совбезе ООН, проголосовав за американскую резолюцию? Навряд ли. Во-первых, раз Пекин высказал пожелание самостоятельно поиграть с американцами, показать, что он готов играть в высшей мировой покерной лиге, то вопросов нет, попробуйте, этот регион — Ваша зона ответственности, показывайте, что Вы можете выступить гарантом стабильности и донором региональной безопасности. Только и ответственность сегодня за принятие этой резолюции не только перед КНДР и Россией, но и перед Японией, Южной Кореей и другими странами Юго-Восточной Азии лежит на Пекине.Во-вторых, проголосовала ли Россия «против Пхеньяна»? Думаю, этот вопрос наши дипломаты с Пхеньяном согласовали еще до резолюции, пояснив, откуда дует ветер, и у Пхеньяна нет никаких замечаний по этому поводу. Да, думаю, Пхеньян и сам всё понимает, так как достаточно давно ведет свои закрытые переговоры с администрациями различных президентов США. И как показывает анализ моментов эскалации мировой обстановки по инициативе Пхеньяна, по крайней мере, в последние годы, они удивительным образом появляются тогда, когда это выгодно Вашингтону.В результате, что мы получаем на выходе? Что очень простой, можно сказать, камерной карточной двухходовкой с антисеверокорейской резолюцией, а затем санкционным указом в отношении Китая администрация Трампа в очередной раз провела Пекин, за спиной которого вроде бы стоят столетия развития навыков стратегического мышления, и выставила Пекин в очень некрасивом свете. Во-первых, все страны региона увидели, что с целью достижения односторонних выгод и преимуществ в диалоге с могущественными США Пекин готов в упор не видеть интересы других стран региона.Во-вторых, КНДР лишний раз убедилась, что Китай — это ситуационный союзник, и что подлинную безопасность стране может обеспечить только Россия. В-третьих, аналогичные мысли относительно роли России в урегулировании северокорейской «проблемы», уверен, возникли и у других главных игроков этого региона — Японии и Южной Кореи.В-четвертых, Вашингтон поставил Пекин в глупое положение, показав, что ему наплевать на договоренности с Пекином. Соответственно, показав и остальным странам мира, что Пекин им ничего не может гарантировать, если он себя не в состоянии уберечь от таких показательных ходов со стороны США.Соответственно, речь идет вовсе не о том, «готов ли Трамп и правящая финансово-промышленная элита наказать санкциями страну, которая в мае с.г. открыла свой внутренний рынок для нефти и газа из США, не говоря уже о сотрудничестве в области сельского хозяйства, химической промышленности и банкинга», потому что подписание соответствующего антикитайского Указа, после чего американская администрация в любой момент может нанести весьма болезненный удар по экономике Китая и его мировому позицированию как глобальной державы, для официального Пекина уже является серьезным поражением.Так как это уже второй «щелчок по носу» Пекина после запуска ракет по сирийской авиабазе во время апрельской встречи Трампа и Си Цзиньпина. Как известно, если что-то происходит один раз, то, возможно, это случайность. Если второй раз — то это уже тенденция. Третий раз — это уже закономерность. Счет «два» в этой американо-китайской игре уже прозвучал, и пока Трамп ведет 2:0.То есть Трамп весьма сознательно «валит» нынешнего руководителя КНР Си Цзиньпина накануне октябрьского весьма важного съезда КПК перед лицом товарищей по партийному руководству, выставляя того в свете неспособности заключить долгосрочный и стабильный альянс с США, а всей китайской элите демонстрируется, что ни о каких «стратегических и стабильных отношениях на пятьдесят лет» между США и КНР не может быть и речи, поскольку у США есть исключительно свои интересы. Поэтому если в Пекине думают, что сыграв на ударе Пхеньяна по Японии и Южной Корее и нанеся весьма сильный удар по своим технологическим конкурентам, они останутся в плюсе, то это большая ошибка.Что в итоге получаем? Что, пойдя на сделку с Вашингтоном, Пекин сам себя выставил в весьма неприглядном свете, и оказался после решения Трампа крайним, в то время, как все остальные игроки получили очень мощный и показательный сигнал относительно своих дальнейших маневров в регионе.Стратегия Трампа заключается в старательном разрушении любых стратегических связок стран Евразии, в создании весьма гибких и краткосрочных ситуационных альянсов. Это позволит Вашингтону за счет оперативных действий и своей агентуры влияния в странах очень быстро создавать меняющуюся картину мира, договоренности, альянсы, запутывая лиц, принимающих решения в стратегической и тактической оценке ситуации и принятия соответствующих решений.Параллельно этому будет происходить разрушение атмосферы доверия между руководством стран Евразии и США опять замкнут на себя принятие ключевых решений по развитию региона. Не хотелось бы, чтобы наши китайские друзья и товарищи клюнули на эту элементарную разводку и стали доставать каштаны из огня для дяди Сэма. Это не красит такую удивительную и глубокую тысячелетнюю цивилизацию, какой является Китай. Но, как известно, за одного битого двух небитых дают, и это дает основание надеяться на то, что свои следующие шаги в рамках своей американской игры наши китайские друзья и партнеры будут принимать более осмотрительно.