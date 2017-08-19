«Поставки летального оружия» похожи на насмешку над Украиной

По утверждениям украинских военных экспертов, американцы уже поставляют ВСУ летальное оружие. США делают это через частные фирмы, не дождавшись соответствующей резолюции от сената и президента. Речь идет о ручных гранатометах PSRL-1. Но на деле эти эксперты не просто выдают желаемое за действительное – они утверждают очевидную ерунду.О том, что Украина закупает американское летальное оружие через частные компании, написал украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов. «После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 миллиметра «Барретт» М82 и М107 вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017-го нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA», – сообщил он.По его собственным словам, сама по себе поставка сотни гранатометов – символическая. «Но нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия на Украину. Трудно переоценить политическое значение этого шага, это важное продвижение вперед», – добавил журналист.А в чем действительно нет сомнений, так это в том, что все сказанное – полная ерунда.Начнем с того, что такого суперсовременного американского оружия, как ручной гранатомет PSRL-1, не существует на свете. Существует аббревиатура (Precision Shoulder-fired Rocket Launcher) и такой вид в номенклатуре товара, который действительно производит славная фирма AirTronic USA, что из Техаса. На практике это клон старого советского многозарядного ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 (он же «шайтан-труба»), принятого на вооружение в Советской армии в далеком 1961 году, когда известный на всю Украину военный эксперт Юрий Бутусов еще даже не родился.Лицензия на производство в США 40-мм ручных противотанковых гранатометов (USA RPG-7 – в номенклатуре так прямо и написано) выдана компании AirTronic USA 4 декабря 2014 года Абердинским испытательным полигоном Департамента армии США. Испытания РПГ-7 проводились в августе – ноябре 2014-го в рамках программы Spiral J AEWE (Army Expeditionary Warrior Experiments). Малосерийное производство клонов РПГ-7 предприимчивые техасцы начали в первом квартале прошлого, 2016-го, года и уже поставили несколько десятков штук армии Перу.В том же 2016 году американцы наконец-то смогли наладить производство кумулятивных выстрелов для РПГ-7 (этим занята фирма Chemring Ordnance), которые в первую очередь будут поставлять в американскую же армию. Перуанцам пока что предложено стрелять советскими гранатами, которыми они запаслись, отобрав у чегеварианских повстанцев.Компания-разработчик заявляет, что испытала свой гранатомет с выстрелами всех типов и производителей, которые смогла найти в мире. То есть где что подберете – тем и стреляйте. Если сообщение Бутусова правда, то украинцам также будет предложено пошукать по старым складам в поисках выстрелов для РПГ-7, недопроданых чеченцам и грузинам в 90-е годы.Американцы заинтересовались собственным производством РПГ-7 для частей специального назначения исходя из соображений цена/качество. Кроме того, их привлекла неимоверная распространенность РПГ-7 по планете (официально на вооружении у 40 стран мира, пиратских копий – без счету) и их легендарность (заслуженно считаются лучшими гранатометами второй половины ХХ века).При этом у армии США собственные счеты с этим оружием: дорога из Багдада в так называемый суннитский треугольник заслужила у морпехов кличку «аллея РПГ-7».Какие-либо претензии производителям по части авторских прав предъявить сложно, поскольку американцы несколько доработали оригинальную советскую конструкцию в своем стиле. Например, прикрепили со всех доступных сторон так называемые планки Пикатинни – системы рельсовых креплений, на которые можно навешивать различные аксессуары: оптические прицелы, фонарики, лазерные целеуказатели, сошки, да хоть лопату, если бы она была перечислена в стандартах НАТО. Планки Пикатинни – это официальный натовский стандарт, усредненный для всех видов стрелкового и легкого носимого вооружения. При некоторой сноровке они запросто крепятся и к советско-российским видам оружия.Возможно (но не подтверждено), что американцы также решили применить не литую сталь, как в СССР и РФ, а катаную ружейную специальной маркировки. По крайней мере в продажной спецификации указана как раз сталь маркировки 4140/4150, которую производит дружественная техасцам фирма Ordnance Grade Steel. Это должно облегчить оружие и увеличить ресурс трубы до 1000 выстрелов. Это действительно важно, поскольку самые распространенные в мире пиратские китайские клоны РПГ-7 разваливаются уже где-то на 50-м выстреле.Сколько эта штука будет стоить – не ясно, но явно больше, чем оригинальная версия у производителя в России. В Ираке «с рук» – 200 долларов, в Сомали доходит до 1000, но в Европе болгарский кумулятивный выстрел (Болгария сейчас крупнейший «левый» поставщик советского оружия и его клонов) будет стоить те же 200 долларов (предпочтительна партия в 100 тысяч выстрелов за 20 миллионов, но торг с болгарами всегда уместен).Если техасцы действительно впарили ВСУ клоны РПГ-7 в виде долгожданной американской помощи, за них стоит порадоваться. Это серьезный шаг вперед после продажи индейцам сиу кремниевых ружей.В Техасе особое, суверенное чувство юмора, и при иных обстоятельствах можно было бы решить, что это либо красивый анекдот, либо Бутусов полный идиот, либо американцы в рамках «детального плана поставок на Украину летального оружия» просто издеваются над Киевом.К тому же хочется узнать у ВСУ: куда они дели собственные запасы советских РПГ-7, которых у них до войны было как грязи?Представлять мелкое и непроверенное событие под видом грандиозного – исключительно провинциальное вербальное искусство. Украина уже давно и весьма стремительно падает в такое провинциальное состояние, которое УССР с ее столичными амбициями даже не снилось.