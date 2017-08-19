Как латышей русскими пугают

На днях президент Латвии Раймонд Вейонис (на фото) выступил с заявлением, вызвавшим довольно большой резонанс. Глава государства заявил в интервью журналу Ir, что готов распустить Сейм страны – в том случае, если главенство в парламенте захватят пророссийские элементы, которые станут принимать решения, угрожающие безопасности и суверенитету Латвии. Власти прибалтийской республики, по их словам, рассматривают вариант «мягкого захвата» Латвии Россией и готовятся ему противодействовать.Впрочем, отвечая на вопрос, можно ли быть абсолютно уверенным в том, что люди, принимающие решения, в частности, по большим проектам в портах, «не продадут независимость Латвии России», президент ответил, что не опасается на этот счёт. «Не исключаю, что предприниматели во время встреч с какими-то людьми, обсуждая вопросы развития своего бизнеса, очень возможно, рассуждают об этом. Но чтобы правительство или парламент принимали решения, направленные против государства… Мне не хочется в это верить», – сказал Вейонис. Но если в парламент, по его словам, действительно прокрадутся враги, президент готов воспользоваться своим конституционным правом и начать процедуру роспуска Сейма. Прецедент уже имеется: в мае 2011 года тогдашний глава государства Валдис Затлерс инициировал референдум о роспуске избранного в октябре 2010 года Сейма, ссылаясь на его «неуважение к суду» (отказ одобрить обыск у крупного бизнесмена и политика Айнара Шлесерса) и торговлю должностями. В итоге тот созыв парламента отстранили, и в стране провели в октябре досрочные выборы. По их результатам, кстати, усилилось радикальное крыло в Сейме – в парламент пробились шовинисты из партии «Все – Латвии!» (ныне часть праворадикального Национального блока), которых ещё за пару лет до того воспринимали, как безнадежных уличных маргиналов.Но глава государства добавил: «Во второй раз Россия сценарий с "зелёными человечками" реализовывать не станет. Скорее всего, Москва разработает какой-то другой вариант. Именно поэтому и ведется сотрудничество между национальными вооруженными силами региона Балтийского моря – потому что могут быть и другие сценарии, и НАТО об этом думает». Какой именно «другой сценарий» имел в виду президент? Это в Латвии ни для кого секрета не составляет.Несколько месяцев назад тот же журнал Ir опубликовал обширный материал публициста Мариса Лусте, в котором детально описывается, как именно Россия может захватить контроль над Латвией. Эта статья чрезвычайно возбудила простых латышских читателей.Лусте полагал, что зловещий план начнет воплощаться в жизнь с июньских выборов в муниципалитеты 2017 года. На этих выборах прекрасный результат показывает политическое объединение Izlīgums («Соглашение» – прозрачный намёк на партию «Согласие», возглавляемую мэром Риги Нилом Ушаковым). После достигнутого успеха лидера «Соглашения» начинают все чаще видеть в компании с мэром одного приморского города (а тут уже имеется в виду влиятельный бизнесмен и градоначальник Вентспилса Айвар Лембергс, неоднократно заявлявший о необходимости для Латвии добрососедских отношений с Россией). Оба мастерски «работают на публику»: сверкают улыбками и отпускают остроумные шуточки в адрес своих оппонентов. А тем временем в телевизоре, разумеется, по случайному совпадению, крутят мультик известного российского продюсера про двух супергероев: одного в кепке, другого в шляпе (Лембергс на фотографиях часто фигурирует в шляпе, а Ушаков в спортивной кепке).Отметим, что кое-что из предсказанного Лусте сбылось: на выборах 2017 года Ушаков действительно сохранил власть в Риге. Кроме того, «согласисты» поставили под свой контроль второй по величине город Латвии – Даугавпилс. Другое дело, что на роль «руки Москвы» «Согласие» ну никак уж не тянет – хоть и держится в основном на голосах русских избирателей.Тут и стремление руководства партии полностью уклониться от защиты интересов нацменьшинств, и его готовность признать «советскую оккупацию», и последовательное выдавливание из рядов «Согласия» тех, кто отстаивает права русского населения Латвии; и голосование в Сейме за увеличение штрафов за неиспользование латышского языка на рабочем месте, и селфи Ушакова на фоне американских танков, и его же демонстративное рукопожатие с Джоном Маккейном…Даже если «Согласие» окажется у власти, вряд ли в Латвии что-то существенно изменится. Тут есть пример соседней Эстонии, где в прошлом году после долгого пребывания в оппозиции правящую коалицию возглавила Центристская партия – аналог латвийского «Согласия», за которую, за неимением лучших вариантов, проголосовали тамошние русскоязычные. Но и после того, как правительство Эстонии возглавил премьер-«центрист» Юри Ратас, внешняя политика этого государства осталась столь же проамериканской и антироссийской.Нынешние латвийские властители, конечно же, прекрасно понимают, что никаким «агентом Кремля» Нил Ушаков на самом деле не является. Однако латышские партии будут продолжать усиленно лепить ему этот ярлык, чтобы напугать простого избирателя и оттеснить конкурента от власти. Потому и публикуются «страшилки», подобные тем, что написал Марис Лусте. Если верить созданной им «антиутопии», то перед парламентскими выборами 2018 года партия «оранжевых агрономов» (намек на президентско-премьерский Союз «зелёных» и крестьян, одним из вожаков которого является Лембергс) приглашает вентспилсского мэра стать своим «игрушечным» кандидатом в премьеры. Но тот в прямом эфире пожимает руку претенденту от «Соглашения» рижскому мэру: дескать, опыт уступает молодости. Сам итог выборов оказывается катастрофическим для латышских правых партий, почти безраздельно управлявших Латвией с начала 90-х: на сей раз кресла в Сейме занимают представители нацменьшинств, делегаты от неимущих слоёв населения, малые предприниматели, а также производители шпрот, для которых, кстати, в РФ отменили санкции и вновь открыли российский рынок. Такой исход выборов объясняется тем, что народ после десятилетий жизни под властью правых истосковался по социал-демократам (ушаковское «Согласие» называет себя социал-демократами).Прежде могучей «Общности» (имеется в виду некогда мощная партия «Единство», правившая Латвией с 2010 года, но ныне стремительно теряющая влияние) не хватило денег на предвыборную кампанию. Без главных лозунгов предвыборной кампании осталась и «Партия факелоносцев» (намёк на праворадикальный Национальный блок, призывающий строить «латышскую Латвию»). Зато в Брюсселе красно-бело-красную ленточку (цвет латвийского флага) примеряет вновь переизбранный евродепутат Татьяна Жданок, глава партии «Русский союз Латвии». Тем временем в стране проходят массовые народные гуляния по случаю столетия провозглашения Латвийской Республики. Латвийцев развлекают российские музыканты: на набережной Даугавы сцену с латышами из группы Brainstorm делят «Би-2», в огромной «Арене Рига» даёт концерт Борис Гребенщиков со своим «Аквариумом». В свою очередь, у памятника Свободы в центре столицы выступает знаменитый Михаил Барышников, недавно получивший латвийское гражданство, – он читает Бродского на латышском языке.Под шумок праздничных концертов «Соглашение» захватывает почти все стратегические отрасли в стране, в том числе вновь созданное Министерство воспитания нравственности детей. В свою очередь, силовые ведомства и финансы достаются Набургсу (тут явно подразумевается скандальный политик-шоумен Артусс Кайминьш) и «оранжевым агрономам».Латышская пресса требует у премьера разъяснить это обстоятельство, но все объяснения глава правительства обещает представить после возвращения из командировки в Москву: там он в качестве наблюдателя принимает участие в саммите лидеров ЕврАзЭС.К 9 мая инициативная группа представляет все требуемые по законодательству 30 тысяч подписей граждан – для запуска процедуры второго (после 2012 года) референдума за введение в стране двуязычия. Впрочем, референдума уже и не требуется: большинством голосов Сейм принимает «Закон о двух официальных языках» и поправки к «Закону о гражданстве», облегчающие натурализацию неграждан. Язык Пушкина начинает консолидировать латвийцев, которым одновременно усиленно внушают ненависть к врагам: «либерастам», «толерастам» и «грантоедам». В Латвии вводят уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств, ограничивают систему ювенальной юстиции. Начинает шататься кресло под проамериканским министром обороны, проваливается объявленный им конкурс на закупку британских саперных лопаток. Затем уходит в отставку министр внутренних дел, силовые ведомства подминает под себя «Соглашение», резко растут зарплаты у сотрудников полиции и военнослужащих. В Риге с помпой проходит открытие большой мечети, церемонию посещает турецкий лидер Эрдоган. А вскоре в Латвию приезжает и сам президент Путин. Поводом для его визита становится возврат в Юрмалу эстрадного конкурса «Новая волна» (фестиваль покинул республику после того, как латвийский МИД в 2014-м демонстративно запретил въезд трём российским певцам) – и президент со сцены произносит приветствие собравшимся.Новообразованный государственный Совет по религиозным делам запрещает гей-парад в Риге – но он всё равно, на страх и риск организаторов, проходит в столичном районе Болдерая. Осенью 2019 года футбольная команда «Сконто-Роснефть» («Сконто» – известный латвийский футбольный клуб) попадает в групповой турнир Лиги чемпионов, ну а весной 2020-го хоккеисты «Динамо-Рига» с Овечкиным в составе выигрывают «Кубок Гагарина». «Партия факелоносцев» заканчивает сбор подписей под воззванием о выходе Латвии из «либерального гнезда разврата» – ЕС. Тогда же рижане принимают решение поставить памятник своему бывшему многолетнему мэру, нынешнему премьер-министру; строительство оплачивает один известный российский миллионер. К тому времени все учреждения в стране уже работают в двуязычном режиме. Однако, как предупреждает Лусте, обольщаться не надо: на самом деле, в стране воцаряется одноязычие, ведь все латыши умеют говорить по-русски. Ригу покрывают вывески с надписями на кириллице. Прохожие, идущие утром на работу, как-то замечают, что ночью три звезды в руках у Милды (Памятник свободы в Риге) стали красными – их по собственному почину раскрасил какой-то альпинист. Дюнный сектор в Юрмале становится закрытой зоной, там одна за другой появляются шикарные дачи богатых россиян.Тогда же, в 2019-м, в Латвии проходят очередные плановые президентские выборы. По их итогам в стране появляется новый глава государства. Это мужчина небольшого роста, улыбчивый и остроумный, хорошо всем известный политик (снова намёк на Лембергса). В СМИ все чаще пишут о том, что членство в НАТО Латвии не нужно, поскольку её настоящие друзья на Востоке, а не на Западе. А вскоре на территории Латвии проходят первые учения, в ходе которых местные военнослужащие тренируются с российскими коллегами.Отменён государственный запрет на существование коммунистической партии. Взамен официально провозглашают «Партию факелоносцев» «нацистской организацией» и объявляют её вне закона. Близ железнодорожной станции Засулаукс под Ригой на пожертвованные жителями средства открывают памятник Сталину. Ячейки сопротивления новым порядкам группируются вокруг «либеральных еврофилов», выходящих на уличные митинги под протестными радужными знаменами, но ничего поделать уже нельзя: Латвия вновь оказывается под пятою России…Комментарии, как говорится, излишни.