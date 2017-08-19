Викинги точат мечи

Материал под красноречивым названием «Милитаризация Скандинавии вызывает тревогу» появился на днях на страницах норвежского оппозиционного издания Steigan blogger. Автор статьи - Ивар Аустбё – перечислил целый ряд тревожных фактов, касающихся оборонной политики скандинавских стран.Эксперт, в частности, напомнил о 56 самолетах F-35, способных нести ядерное оружие, размещенных на авиабазе в Эрланде. А также – о размещении 330 бойцов морской пехоты США на базе в Вэрнесе, о договоренностях относительно проведения совместных операций между Штатами, Великобританией и Норвегией и об участии официального Осло в разворачивании системы ПРО. Автор констатирует, что подобные действия только провоцируют начало новой «холодной войны», способной привести к «горячему» военному конфликту.Ивар Аустбё сделал, вне всякого сомнения, разумные выводы. Вот только факты свидетельствуют о том, что военно-политическая ситуация в Скандинавии на самом деле ещё гораздо хуже, чем описано в его материале.Норвегия затеяла самое масштабное за последние несколько десятилетий перевооружение, заказав для своих вооруженных сил партию самолетов F-35, четыре подводные лодки, пять фрегатов и шесть корветов, даже не скрывая, что все это будет направлено против России. Более того, норвежцы разместили отряд спецназа на границах с РФ и впервые со времен Второй мировой войны допустили на свою территорию иностранные войска – группу морской пехоты США. Кроме того, американские силовики будут шпионить за Россией с норвежского острова Вардё. Все это – на фоне настоящего вала антироссийских публикаций в норвежских средствах массовой информации и русофобских заявлений норвежских политиков.Антироссийской пропагандой переполнены и финляндские СМИ. Агитация уже привели к тому, что в стране значительно выросло количество сторонников отказа от нейтралитета и вступления в НАТО (хотя таковых пока все равно менее половины). Дошло даже до того, что в Финляндии начали приводить в порядок бункеры и подземные убежища военного назначения, протянувшиеся примерно на 200 километров под поверхностью земли.Принимать участие в построении натовской системы ПРО собирается и Дания. Власти королевства также рассуждают в СМИ о российской угрозе и направляют свои войска к границам России в Прибалтике.Десятки миллиардов долларов на перевооружение своей армии выделила Швеция. Речь идет о закупке 60 – 70 многофункциональных истребителей Saab JAS 39E Gripen, закупке двух новых подводных лодок, модернизации надводного флота и техники сухопутных войск. Кроме того, шведские власти восстановили с 1 января 2018 года набор на службу в вооруженных силах страны по призыву. Также в средствах массовой информации сообщалось о переброске войск на остров Готланд. Регулярно проходят в Швеции масштабные военные учения с «антироссийскими легендами». Шведские военачальники почему-то опасаются высадки российского десанта со стороны Балтийского моря, и постоянно учат своих подчиненных этому противодействовать. В сентябре 2017 года в маневрах на территории Швеции примут участие более 20 тысяч военнослужащих, в том числе – из США, Финляндии, Франции, Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии. Швеция так боится России, что ради реализации своих оборонных фантазий готова на 13% увеличить размеры государственного долга.С 2009 года скандинавские страны (причем, как члены НАТО, так и формально нейтральные) резко активизировали военное сотрудничество под патронатом Соединенных Штатов Америки. Оно ведется в рамках программы NORDEFCO (Nordic defense), объединяющей Данию, Исландию, Швецию, Норвегию и Финляндию. Военные власти скандинавских стран договорились об упрощении доступа военнослужащих соседей на свою территорию, обмене радиолокационными данными. Стокгольм и Хельсинки присоединились к возглавляемым Лондоном Объединенным экспедиционным силам быстрого реагирования.Четыре северные страны в общей сложности могут «выставить» 92700 военнослужащих, 347 танков, 727 боевых машин, 2134 пушек и минометов, 260 боевых самолетов, 10 подводных лодок, 35 надводных кораблей.На первый взгляд, учитывая декларируемую «оборонную направленность» Североевропейского оборонительного союза, мы могли бы не обращать на него никакого внимания. Но, к сожалению, тотальная иррациональность политики скандинавских стран делает ее абсолютно непредсказуемой. Ведь мы имеем дело с людьми, которые искренне верят, что Россия вдруг может высадить десант на юге Швеции или аннексировать северную Норвегию... Таким образом, завтра им может прийти в голову побороться за «свободу и независимость» Ленинградской области, нанести «превентивный» удар по России или защитить права гренландских тюленей, взятых в заложники «кровавым режимом». Безумие – опасно.Более того, речь идет не только о самих скандинавах. Их настроения, есть, к сожалению, кому подогревать. Нагнетание русофобской истерии в Скандинавии явно не обходится без участия Соединенных Штатов и Великобритании, для которых северные соседи России могут служить военно-политическим «трамплином» против нашей страны. Поэтому защита границы на Кольском полуострове и в Прибалтике будет отнимать у России немало сил и средств.Дабы вернуть обеспокоенных соседей к реальности, придётся прибегать к методам «кнута и пряника». С одной стороны – упорно доносить до них российскую позицию по основным дискуссионным вопросам международной политики и напоминать о многочисленных выгодах от экономического сотрудничества. С другой – постоянно держать на северо-западных границах группировку, достаточную для того, чтобы лишить соседей всяких иллюзий насчёт преимущества. Плюс, хладнокровно напоминать потомкам викингов о том, что размещение американского контингента и элементов натовской военной техники, автоматически превращает их в цели для наших ядерных ракет. Довод этот – достаточно убедительный, и подействовать должен. Надеемся, что хотя бы он заставит викингов зачехлить мечи и заговорить о мире и добрососедстве.