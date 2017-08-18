Угрозы КНДР в адрес США все-таки оказались блефом

Несмотря на то, что Пхеньян слегка ослабил воинственную риторику и сейчас уже не говорит о неминуемом ударе по Гуаму, план операции существует и его никто не отменял. Он будет задействован, пишет Stratfor, в случае военной провокации со стороны США. Однако характер этого плана разочарует тех, кто ждет начала северокорейско-американской войны.В том, что в Пхеньяне выбрали в качестве мишени остров Гуам, ничего странного нет. Почти треть территории острова, занимающего площадь 540 км², принадлежит американским военным. Кроме военных складов, на Гуаме есть и базы. Именно с Гуама в западной части Тихого океана летают к Корейскому полуострову американские стратегические бомбардировщики, совершающие «провокационные» полеты вдоль границ воздушного пространства КНДР.Но пока что северокорейцы не собираются «накрыть» его ни обычным, ни, тем более, ядерным ударом. Как пишет Stratfor, ссылаясь на генерала Ким Рак Гёма, командующего стратегическими силами Корейской народной армии, в сторону Гуама планируется запустить четыре ракеты «Хвансон-12», которые должны пролететь над Японией — и упасть в море в 30-40 км от острова.Следует отметить, что такой план практически исключает оснащение ракет ядерными боеголовками. «Топить» их в море никто не будет. Взрывать на подлете к Гуаму — тоже, боезаряды должны срабатывать при попадании в цель.В заявлении северокорейского генерала и выступлениях других высокопоставленных северокорейских чиновников подчеркивается, что запуск ракет будет «серьезным предупреждением Америке. И конечно, 160 тысячам гуамцев все равно неспокойно.С другой стороны, никто на Западе вообще точно не знает, сумеют ли баллистические ракеты средней дальности «Хвансон-12» пролететь свыше 3 тыс. км, отделяющие Корейский полуостров от Гуама, потому что у них был всего лишь один успешный запуск. Сами северные корейцы, конечно, уверены в возможностях своих ракет. Они утверждают, что 3356,7 км ракеты «Хвансон-12» преодолеют за 17 мин. 25 секунд.Многие аналитики считают, что Пхеньян блефует. В Stratfor которое уделяет всей этой ситуации явно повышенное внимание, называют это элементами блефа. Но все же считают, что в случае необходимости Ким Чен Ын готов зайти достаточно далеко, чтобы показать, на что он способен. Северные корейцы стремятся убедить в силе и мощи «Хвансон-12» не только США, но и КНР, Россию и, конечно же, Южную Корею — с тем, чтобы эти страны удержали президента Трампа от опрометчивых решений и подталкивали его к переговорам с Кимом.Пекин и Москва уже несколько раз предлагали различные так называемые планы «двойной заморозки», суть которых заключается в отказе Америки от проведения учений на Корейском полуострове в обмен на отказ КНДР от испытаний ракет. Очередные совместные учения США и Республики Корея Ulchi Freedom Guardian, намечены на конец августа. Справедливости ради следует сказать, что учения проводятся уже много лет и что с нынешним обострением обстановки они, по крайней мере формально, не связаны.Но США такое предложение не устраивает. Другое дело — Сеул, которому, по понятным причинам, приходится проявлять гибкость и искать компромиссы с северянами. К слову, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заверил граждан, что США не пойдут на силовое решение проблемы без согласия Южной Кореи. Скорее всего, такое обещание он в Белом доме действительно получил. Проблема в том, что Соединенные Штаты в случае необходимости могут легко забыть об этом обещании.Конечно, подготовив план и раскрыв его, Пхеньян рискует. Во-первых, любая неудача с пуском ракет «Хвансон-12» покажет всему миру, что их ядерные амбиции и угрозы сильно преувеличены. Во-вторых, ракета может упасть на Японию. Для минимизации такого варианта в Пхеньяне подготовили к запуску одноступенчатую версию ракеты. В-третьих, «Хвансон-12» из-за ошибок системы наведения могут попасть в сам остров Гуам, что немедленно вызовет ответный удар Соединенных Штатов по Северной Корее.Конечно, американцы могут попытаться сбить ракеты «Хвансон-12», но лишь в том случае, если будет очевидно, что они все-таки долетят до Гуама. В противном случае Вашингтон тоже сильно рискует. Если американская ПВО пропустит хотя бы одну цель, это больно ударит по имиджу Пентагона. Если будет очевидно, что ракеты не долетят до Гуама, но они будут сбиты, то конфликт вместо того, чтобы затухать, вспыхнет с новой силой.С другой стороны, если Пентагон попытается перехватить «Хвансоны-12», направляющиеся к Гуаму и не отреагирует на угрозу Японии, это негативно скажется на отношениях США с союзниками в регионе, которые могут посчитать, что Вашингтон не намерен их защищать.В нынешний конфликт косвенно втянуты и соседи КНДР: Китай, Россия и Южная Корея. Stratfor считает, что Пекин, конечно, будет пытаться и дальше играть роль миротворца и уговаривать Вашингтон и Пхеньян сесть за стол переговоров. Однако возможности Китая повлиять на США ограничены. Поэтому Поднебесная будет и дальше усиливать войска на границе с КНДР и готовиться к худшему.Stratfor сомневается и в способности Москвы повлиять на Ким Чен Ына, который за шесть лет у власти провел полсотни испытаний, т.е. намного больше отца. Что касается Сеула, то там уже заявили, что южные корейцы не могут допустить еще одну войну на полуострове. Но, конечно, не готова Южная Корея и попытаться решить конфликт, разорвав военные связи и ухудшив стратегические отношения с Вашингтоном.Несмотря на всю серьезность ситуации, вероятность того, что и в этот раз удастся избежать войны, высока, считают аналитики. Пока конфликт находится на «риторической», а не на «физической» стадии и у обеих сторон остается место для маневров. Однако большим минусом является непримиримая позиция, по крайней мере, на данном этапе, КНДР и США. Первая не намерена отказываться от ядерной и ракетной программ, о чем много раз заявляла на самых разных уровнях, а США продолжают настаивать на том, что Пхеньяну нельзя давать возможность провести испытания баллистических ракет большой дальности с ядерными боеголовками. Эта непримиримость крайне затрудняет поиски компромисса.США и КНДР постоянно находятся в боевой готовности, но все же американцы сейчас, похоже, не совсем готовы к нанесению превентивного удара по Северной Корее. Большую роль для дальнейшего развития событий сыграют совместные американо-корейские учения.В этом отношении будет важно, останутся ли прибывшие на учения дополнительные силы и техника на Корейском полуострове после их окончания. Вашингтон не раз утверждал, что не наращивает свой контингент в Южной Корее, но способов сделать это незаметно немало. Еще один возможный признак приближения военной стадии конфликта — сокращение численности обслуживающего персонала американского контингента в Южной Корее.Американцам следует ждать новых испытаний северокорейских ракет. Они необходимы Пхеньяну для окончательного приведения своего ракетного арсенала в более-менее боевое состояние и других технических задач. Исход этих испытаний покажет, преувеличены ли страхи в отношении угрозы со стороны Северной Кореи или, напротив, они преуменьшены и ситуация еще хуже, чем считают в Пентагоне и Белом доме.