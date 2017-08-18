Жизнь, отданная стране. На смерть настоящего офицера и патриота

15 августа скоропостижно, в результате сердечного приступа, скончался один из тех военных и политиков, которые в свое время категорически не приняли «перестройку», развал СССР и последующую «демократизацию», - глава «Союза офицеров», сопредседатель Национально-Державной партии, член политсовета «Российского Общенародного союза» Станислав Николаевич Терехов.Это был человек, который не просто осуждал весь ужас 90-х, но и реально боролся против разрушения Отечества. За что, между прочим, неоднократно страдал. И даже сейчас о его смерти сообщили лишь немногие СМИ.Родился Станислав Николаевич 28 августа 1955 года. На армейской службе – с 1972 года. В 1975 году – вступил в КПСС. В 1976 г. он успешно заканчивает Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Служил в войсках ПВО, был помощником начальника политотдела 29 Армии Забайкальского Военного округа, инструктором Политуправления Ставки Войск Дальнего Востока, заместителем командира полка.В 1990-м он окончил с отличием Высшую политическую академию имени Ленина и поступил в адъюнктуру кафедры права. Казалось бы, карьера молодого офицера продвигается успешно. Однако далее начались бурные события, которые перевернули с ног на голову судьбу всей армии, всей страны, сотен миллионов людей… Многим патриотам и честным людям еще за несколько лет до гибели Советского Союза было очевидно, куда всё катится...Станислав Николаевич начинает политическую карьеру. Принимает участие в работе Марксистской платформы КПСС (куда входили люди, пытавшиеся предотвратить уничтожение СССР. Позже из этой платформы образовалась партия Союз коммунистов). Пытался баллотироваться в депутаты Верховного Совета по одномандатному округу в Москве. Собирал вокруг себя военных, которые также выступали за сохранение Советского Союза. Так был создан Союз офицеров. В феврале 1992 года состоялась Учредительная конференция Союза офицеров, в ходе которой Терехова избрали председателем организации.Естественно, такая деятельность сильно не нравилась «демократическим» властям. 13 ноября 1992 года ельцинский министр обороны Павел Грачев (впоследствии – один из кровавых палачей, расстрельщиков Верховного Совета России) уволил Терехова из армии. Якобы «за служебное несоответствие», хотя ясно, что это была политическая расправа.Тогда еще власть «демократов» утвердилась не окончательно – были еще места, где можно найти правду, даже если неправой стороной выступает министр обороны. 1 апреля того же года военный суд Московского военного гарнизона принял решение о восстановлении Станислава Николаевича Терехова в Вооруженных Силах....Наступила страшная осень 1993 года. Следует напомнить, что 24 сентября Ельцин издал указ о разгоне Верховного Совета – высшего законодательного органа России. Это в корне противоречило тогдашним законам, но сие действо было с энтузиазмом воспринято всей «демшизой», которую не устраивал парламент, так как пытался препятствовать тотальному беспределу «во имя свободы», бесконтрольной «прихватизации» и лишении граждан всех социальных гарантий.Терехов был одним из тех, кто встал на защиту Верховного Совета. Его назначили помощником законного министра обороны Владислава Ачалова. (Напомню – поскольку действия Ельцина были незаконными, то Верховный Совет в полном соответствии с Конституцией назначил исполняющим обязанности президента Александра Руцкого. Тот, в свою очередь, назначил Ачалова министром обороны).Вечером 23 сентября проельцинские СМИ раструбили о том, что группа во главе с Тереховым совершила нападение на штаб Объединенных Вооруженных сил СНГ. Трудно сейчас сказать, для чего потребовался тот рейд, однако если признать, что именно защитники Верховного Совета действовали в соответствии с законом, то это уже выглядит вовсе не нападением, а попыткой легитимного министерства обороны воспользоваться конституционными полномочиями. «Демократы», однако, представили это как «преступление» защитников парламента.Терехова и его группу ждала засада. Он был арестован и помещен в «Матросскую тишину». СМИ обвиняли его и его группу в убийстве милиционера и пожилой женщины (хотя в уголовном деле убийство женщины на него даже не возлагалось). Сторонникам Ельцина правда была не важна - важно было представить тех, кто выступил против незаконного указа, в роли злодеев.Как потом говорил Станислав Николаевич в одном из интервью, «».«Демократы» снова уволили Терехова из армии, в то время когда он сидел за решеткой в «Матросской тишине». На свободу Станислав Николаевич вышел 27 февраля 1994 года – после того, как вышли из застенков и остальные защитники Дома Советов благодаря амнистии, принятой Государственной Думой (избранной взамен расстрелянного Верховного Совета). Однако он был освобожден с формулировкой «изменение меры пресечения». Уголовное дело против офицера было прекращено лишь в августе 1995 года (несмотря на амнистию).В январе 1995 года военный суд Московского округа вынужден был признать, что подполковника Терехова из армии и второй раз уволили незаконно. Суд восстановил его на службе.В декабре 1995 года Станислав Николаевич баллотировался в Госдуму. Правда, выборы проиграл. В марте 1996 года Терехов чуть было не стал одним из кандидатов на пост президента России, однако снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова.Станислав Николаевич активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Проводил с молодыми людьми ежегодные спортивные сборы. В одном из таких сборов довелось принять участие и мне - это было под Витебском, где, помимо спортивных состязаний, были организованы и прыжки с парашютом. Тогда удалось более тесно пообщаться со Станиславом Николаевичем, который произвел впечатление скромного, доброжелательного, интеллигентного человека, старшего товарища, готового не только передать молодым свой опыт, но и прийти, если надо, на помощь.В последние годы жизни он оказывал активную поддержку добровольцам-защитникам Донецкой и Луганской Народных Республик.Девиз «Союза офицеров» звучит так: «За Державу, Честь и Достоинство». Можно сказать, что именно под этим девизом прошла жизнь честного офицера и политика Станислава Николаевича Терехова, который до последнего вздоха оставался верным Присяге, данной однажды.