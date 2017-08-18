Сложно перейти "красную черту"? Взгляд на Европу

В предыдущей статье с аналогичным названием ( Сложно перейти "красную черту"? Тогда давайте эту "черту" передвинем?) я рассматривал ситуацию, в которую толкают мир заявления американских политиков и военных. Материал вызвал интерес со стороны читателей. И, как всегда бывает в таких случаях, много вопросов по поводу реакции других стран на эти заявления. В частности, реакцию ведущих европейских стран.Объединить всю Европу и рассматривать её как некий монолит слишком смело. Чтобы не говорили европейские политики, ЕС состоит не только из "общеевропейцев", к коим я отнесу большинство стран "второго плана",но и ведущих, более или менее независимых, стран. Так называемой "старой Европы". А реально в европейской политике что-то решают всего лишь три страны. Германия (экономический локомотив ЕС), Франция (арсенал ЯО) и Великобритания (главный "смотрящий" от США). Сегодня посмотрим на Германию.Мы настолько привыкли к тому, что Германия в современном мире, после второй мировой войны, практически не занимается собственной армией. Сильнейшая армия в Европе и всё. Тишина. Мы вообще стали забывать о бундесвере как таковом. Нет, немцы участвуют в учениях НАТО, немцы тренируются на равных с другими армиями альянса, но Меркель не особо стремится к "выпячиванию" собственной военной силы. Именно она озвучивает проблемы, которые возникают в ЕС в связи с санкциями по отношению к России. Германия продолжает сохранять имидж пацифистской страны.Но так ли всё хорошо и гладко? Вспомните, когда начались открытые разговоры о создании собственной европейской армии? И кто стал их инициатором? Да, именно в германских политических и военных кругах впервые была озвучена эта мысль. Ещё накануне американских выборов. А в полный голос о европейской армии заговорили уже после первых же заявлений нового американского президента относительно НАТО. Тех, где Трамп выразил сомнение в необходимости существования этого блока вообще.Многие аналитики "купились" на бизнес-прошлое Трампа. Якобы, таким образом американский президент хочет "заставить платить" Европу за свою защиту. Но мне кажется, что дело тут гораздо сложнее. Трамп увидел желание "вассалов" иметь большую независимость и больший вес в делах альянса. Потому и показал зарвавшимся европейским политикам "кто девушку танцует". И большинство это прекрасно поняли.Но вернемся к Германии. За те полгода, что Трамп у власти, немцы неоднократно подвергались публичному "бичеванию" и даже унижению. Как это было со скандалом с "прослушкой" канцлера и правительства Германии. И, при внешнем спокойствии, злость на американских хозяев и обида за унижение в Германии просто зашкаливают.Помните "плевок в сторону американцев" на предвыборном собрании со стороны Меркель? Смачный такой, но дипломатически выверенный до мелочей."Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки".Что же реально сегодня происходит в Германии в военных вопросах? Немцы не торопясь, но достаточно серьезно начали укреплять бундесвер. Начались пусть и не кардинальные, но реформы. Причем, пока реформы в надежде на создание пресловутой европейской армии. Армии, где локомотивом будет уже именно бундесвер! Я опять вернусь к заявлению Трампа по поводу НАТО и немецкой реакции на него уже со стороны военных. Вот что заявил тогда подполковник Торстен Штефан:"Г-н Трамп говорит, что НАТО, возможно, больше не нужна и что нам следует стать более независимыми. Что ж, может быть, мы и станем".Сегодня немецкая армия занята не только наращиванием численности и боевой техники, но и обучением военных кадров в свете нового подхода к обороне. В "подковерной части дипломатических отношений" идет "серьезный наезд" на европейских политиков по продавливанию идеи европейской армии. Пока не слишком заметный, но идет. Меркель сегодня слишком занята очередными выборами.По оценкам аналитиков и специалистов по Германии, шансы переизбраться у фрау канцлера невероятно высоки. Только чудо (а мы в последние годы таких чудес видели, как минимум два, во Франции и в США) может этому помешать. Четвертый срок Меркель более чем реален. И следующее правительство Германии уже будет более милитаристским. Со всеми вытекающими последствиями.Кстати, некоторое обострение отношений меду Германией и Польшей, по моему мнению, в какой-то степени связано именно с этими планами немцев. Поляки уже почувствовали себя "главой стаи молодых волков" и совсем не хотят возвращения на "место в общем строю". Да и американский президент достаточно авансов раздал в ходе своего визита в Варшаву.А теперь подумайте, если планы Германии, а возможно и Франции, реализуются, чего будет реально не хватать новой европейской армии, чтобы "противостоять" противнику? Понятно, что для публики этим противником сегодня будет выступать Россия. Однако...Мощная общеевропейская армия ничего не сможет сделать с армиями вероятных противников! Даже на собственной территории. И даже "усмирить" поляков не сможет. Просто потому, что в этой армии одна из составляющих будет слабой. А составляющая важнейшая! ЯО! А польские амбиции поддерживают США.Когда-то, до заключения множества договоров, отсутствие тактического ЯО можно было компенсировать другими видами ОМП. Химическим и биологическим. Не говоря уже о традиционных видах вооружения. Однако, понимая, что в современном мире создать такое вооружение совсем не сложно, ведущие страны пошли на заключение этих договоров. Теперь контроль за "химией и биологией" достаточно серьезный. Хотя, по моему мнению, почему-то слишком часто в той или иной стране появляются совершенно экзотические болезни, никогда ранее там не присутствовавшие. То птички гриппом заболевают, то хрюшки чумой...Причем начинаются болезни в местностях, где появляются некие лаборатории одной из стран...В чем связь не знаю...Просто мысль...Кстати, "неядерные" страны попытались прижать "девятку" владельцев ЯО. Даже конвенцию о запрещении ядерного оружия приняли. Однако ни одна из ядерных держав даже разговаривать по этому вопросу не стала. Германия, памятуя о "собственных" американских боеголовках (20 штук на авиабазе в Бюхеле, предназначенных, судя по тренировкам немецких летчиков, именно для применения немцами в случае необходимости) тоже отказалась от участия в конвенции.Огромным минусом для Германии в вопросе создания собственного ядерного оружия является участие в ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года) и Договор об окончательном урегулировании отношений Германии (1990 год). Там четко записаны пункты об отказе Германии от производства химического, биологического и ядерного оружия. Это ещё один серьезный аргумент в пользу европейской армии!Ведь из трех ведущих европейских стран две ядерные! Франция и Великобритания. Правда, затеянная британцами возня с выходом из ЕС, несколько "подпортила картинку" для Меркель. Британцы не пойдут на сотрудничество с ФРГ по вопросам ЯО. По крайней мере сегодня. А что мешает сделать это Франции?Я не буду предполагать, что немецкие фирмы уже сегодня "нелегально" участвуют во французской ядерной программе. Все возможно. Да и не важно это, если говорить серьезно. А вот то, что нет никаких правовых актов, запрещающих немцам это участие, это факт.Сделать это совсем не сложно. Один договор между Францией и ФРГ о взаимной помощи в случае нападения ядерной державы. Мы вам деньги на развитие ядерной программы, вы нам защиту при нападении! Только и всего. А при создании единой армии Европы французское ЯО вполне легально будет у немцев. Красиво? Красиво!Если сегодня рассматривать "постмайданный период" европейских отношений в военной сфере, то становится очевидным "раскол старой и новой Европы". Младоевропейцы в своей "любви к новому защитнику" не замечают тенденций европейской политики. Европа всё очевиднее делиться на два лагеря. приход Трампа только ускорил это деление.Посмотрите на участников тех маневров, которые во множестве проводят НАТО и США в Европе. Посмотрите на участников "миротворческих операций" альянса и США. Костяк США. А примыкают "новые европейцы" ( по аналогии с новыми русскими) и "пока не совсем европейцы" (Украина и Грузия). Остальная Европа соглашается и оказывает больше "моральную поддержку США".Ну что же, подведем итоги. Мировой порядок, который сегодня трещит по всем швам, грозит нам появлением "двух европ". Одна, прокладка между "старой Европой" и Россией. Полностью контролируемая США. С надеждой на собственную значимость как транзитеров и "первого рубежа обороны от агрессивной России"( опять интересная аналогия получается, я про Северный поток и иже с ним). И вторая, "старая Европа". Вновь объединенная по военному и экономическому принципу. Но уже без "голодранцев". Европа с собственной, не зависимой от США армией, оснащенной ЯО и имеющей на вооружении вполне современную боевую технику и оружие.Сценарий, который я описал не будет реализован завтра. Это вопрос несколько более длительный. Но вот "послезавтра"...Анализ европейской прессы и высказываний официальных представителей военной верхушки ряда европейских стран говорит именно о таком развитии событий."Черта", которую мы переходим, как оказалось, не просто о вопросах применения ЯО или взаимоотношениях между ядерными державами. Эта "черта" полностью ломает существующий мировой порядок. "Черта" вынуждает тех, кто хочет реально сохранить свою страну, свой народ, свой уклад жизни, включаться в гонку вооружений.И это всего лишь один "шоумен" в президентах...