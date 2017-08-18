Пятеро террористов ликвидированы в каталонском Камбрильсе

Департамент полиции Каталонии сообщает о смерти пятого (раненого) террориста. Все террористы были обезврежены и нейтрализованы в городе Камбрильс, находящемся примерно в 120 км от Барселоны. Сообщается, что и в этом населённом пункте Каталонии был совершён спланированный наезд на пешеходов. Семеро пострадали, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Среди раненых – сотрудники правоохранительных органов.Четверо террористов сотрудниками полиции были ликвидированы на месте. Пятый получил ранение и был задержан, однако скончался через несколько часов.Камбрильс – каталонский муниципалитет в составе провинции Таррагона. Население – чуть больше 30 тысяч человек. Пользуется популярностью у иностранных туристов в качестве курортного места.Спецслужбы проверили наличие на телах террористов поясов смертников. Для этого был произведён контролируемый взрыв. По сообщению департамента полиции Каталонии, поясов смертников обнаружено не было.Напомним, что в теракте на пешеходной улице Барселоны, совершённом накануне вечером, погибли 13 человек. Более 100 получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала двух человек. Водителю фургона удалось уйти от преследования. В его поисках задействована практически вся полиция Испании.