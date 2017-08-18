06:49 18 августа

Пятеро террористов ликвидированы в каталонском Камбрильсе

Департамент полиции Каталонии сообщает о смерти пятого (раненого) террориста. Все террористы были обезврежены и нейтрализованы в городе Камбрильс, находящемся примерно в 120 км от Барселоны. Сообщается, что и в этом населённом пункте Каталонии был совершён спланированный наезд на пешеходов. Семеро пострадали, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Среди раненых – сотрудники правоохранительных органов.

Пятеро террористов ликвидированы в каталонском Камбрильсе


Четверо террористов сотрудниками полиции были ликвидированы на месте. Пятый получил ранение и был задержан, однако скончался через несколько часов.


Камбрильс – каталонский муниципалитет в составе провинции Таррагона. Население – чуть больше 30 тысяч человек. Пользуется популярностью у иностранных туристов в качестве курортного места.

Спецслужбы проверили наличие на телах террористов поясов смертников. Для этого был произведён контролируемый взрыв. По сообщению департамента полиции Каталонии, поясов смертников обнаружено не было.

Напомним, что в теракте на пешеходной улице Барселоны, совершённом накануне вечером, погибли 13 человек. Более 100 получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала двух человек. Водителю фургона удалось уйти от преследования. В его поисках задействована практически вся полиция Испании.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 13

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 06:03
    Задержали,уничтожили террористов!Детский лепет.
    п-к Опарышев
    1. l7yzo Сегодня, 06:06
      Так на рт писали что наш турист говорил что полиция ток через 30-40 минут приехала после наезда. И опять все террористы "убиты при задержании".
      l7yzo
      1. Logall Сегодня, 06:13
        однако скончался через несколько часов.
        Но этот ещё помучился. Надеюсь, что сильно!
        Водителю фургона удалось уйти от преследования.
        А как этому удалось смыться? Непонятно! Люди должны были его видеть? Или все напуганы? Надеюсь, что поймают. Но живым не возьмут, сильно у них тюрьма мягкие...
        Logall
    2. 210окв Сегодня, 06:13
      А что не лепет по Вашему..Похоже и у нас так делают.Предотвращать все 100% террактов не получается ни у них,ни у нас.К сожалению.
      Цитата: п-к Опарышев
      Задержали,уничтожили террористов!Детский лепет.
      210окв
      1. Logall Сегодня, 06:19
        Он у нас диссидент! Он против любого мнения. Наверное и своего тоже!!!
        А с террористами так и надо! При задержании, но что бы допросить успели это раненое туловище!
        Logall
      2. п-к Опарышев Сегодня, 06:23
        Объясняю "взрослому",что такое не детский.После каждого терракта,высылается обратно на лодки и в Африку полмиллиона мигрантов.
        п-к Опарышев
        1. Logall Сегодня, 06:25
          И вы после такого заявления будете утверждать, что Ын тиран? На лодке в Африку? Сирийцев?
          Logall
        2. 210окв Сегодня, 06:26
          Ну,я постарше Вас буду наверняка....Да и с предложением высылать полмиллиона в Африку..Это показывает Ваш "возраст"...
          Цитата: п-к Опарышев
          Объясняю "взрослому",что такое не детский.После каждого терракта,высылается обратно на лодки и в Африку полмиллиона мигрантов.
          210окв
  2. лысова Сегодня, 06:13
    А зачем вообще было стрелять на поражение, если хотели узнать что по чём (дурость).
    лысова
    1. 210окв Сегодня, 06:17
      Да как бы...Если противник не сдается,то его уничтожают..
      Цитата: лысова
      А зачем вообще было стрелять на поражение, если хотели узнать что по чём (дурость).
      210окв
      1. лысова Сегодня, 06:35
        Их бы не на много хватило. Заложников с ними не было, следуя из статьи. Мы уничтожали, когда точно было ясно кто и что. Опыта нет - отчётность.
        лысова
    2. п-к Опарышев Сегодня, 06:24
      Иначе нельзя,узнают чьи спецслужбы постарались.
      п-к Опарышев
  3. asiat_61 Сегодня, 06:36
    Бармалеев завалили, что-бы они лишнего не рассказали.
    asiat_61
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