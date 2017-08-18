06:50 18 августа

Порошенко назначил нового "постпреда в Крыму"

Пока Европа следит за трагическими событиями в Испании, президент майданной Украины занимается нелепой бюрократической деятельностью. Деятельность эта заключается в назначении нового «постоянного представителя» в Крыму. На этот де-факто не существующий пост вместо отставленной Натальи Попович был назначен Борис Бабин, получивший чиновничью «корочку» из рук Порошенко в присутствии «меджлисовца» Чубарова.

Порошенко назначил нового "постпреда в Крыму"


Порошенко заявил, что принять решение по смене «постоянного представителя» его побудило обращение активистов (через Чубарова и Джемилева) об «усугублении положении дел в Крыму».


Сайт президента Украины приводит заявление Порошенко:
В структуре постоянного представительства президента Украины в Автономной республике Крым (так по сей день на Украине называют российскую Республику Крым, - прим. "ВО") должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопрос защиты прав крымско-татарского народа оставался его первым приоритетом. Поэтому я поручил подготовить изменения в Указ, касательно деятельности представительства президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя.


Первым зампредом постоянного представителя в Крыму назначен Изет Гданов, который, как заявил Порошенко, будет участвовать в деятельности рабочей группы по «восстановлению суверенитета на временно оккупированной территории Крыма».

Порошенко:
Мы активизируем работу рабочей группы, и в ближайшее время хотел бы, чтобы проект изменений в Конституцию по этим позициям как можно быстрее презентовали в Верховной Раде. Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы.


У рядовых украинцев к Порошенко вопрос: во сколько им, налогоплательщикам, будут обходиться должности, работа которых тождественна мышиной возне вокруг Крыма.

Использованы фотографии: http://www.president.gov.ua
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 06:18
    Назначен "зицпредседатель"...Сидеть то кому то надо... wassat
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:23
      Они такими методами могут всем миром владеть! Представителей назначат и УСЁ! И пофиг, что территория не их. Империя!!!
      Logall
  2. BecmepH Сегодня, 06:19
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы...шпили-вили не просило.
    BecmepH
  3. 30 вис Сегодня, 06:29
    Ничего не делает ,деньги получает --- пост . пред . Вальцмана в Крыму .... Правда и украсть ни чего не может ... Облом пост . преду !
    30 вис
  4. Сергей-svs Сегодня, 06:35
    Непонятно, а почему только «постоянного представителя» в Крыму?! request Уж назначил бы сразу и мэра Москвы заодно, а то получается обманул "цеэвропейцев", когда похрюкивал с трибуны о проведении парада ВСУ на Красной Площади! laughing laughing laughing
    Сергей-svs
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