В структуре постоянного представительства президента Украины в Автономной республике Крым (так по сей день на Украине называют российскую Республику Крым, - прим. "ВО") должна быть отдельная должность с соответствующим статусом, чтобы вопрос защиты прав крымско-татарского народа оставался его первым приоритетом. Поэтому я поручил подготовить изменения в Указ, касательно деятельности представительства президента в Крыму, где мы возлагаем эти обязанности на первого заместителя.

Мы активизируем работу рабочей группы, и в ближайшее время хотел бы, чтобы проект изменений в Конституцию по этим позициям как можно быстрее презентовали в Верховной Раде. Затягивать с этим не вижу никакой возможности. С первых дней жду продуктивной, эффективной, государственной работы.

Пока Европа следит за трагическими событиями в Испании, президент майданной Украины занимается нелепой бюрократической деятельностью. Деятельность эта заключается в назначении нового «постоянного представителя» в Крыму. На этот де-факто не существующий пост вместо отставленной Натальи Попович был назначен Борис Бабин, получивший чиновничью «корочку» из рук Порошенко в присутствии «меджлисовца» Чубарова.Порошенко заявил, что принять решение по смене «постоянного представителя» его побудило обращение активистов (через Чубарова и Джемилева) об «усугублении положении дел в Крыму».Сайт президента Украины приводит заявление Порошенко:Первым зампредом постоянного представителя в Крыму назначен Изет Гданов, который, как заявил Порошенко, будет участвовать в деятельности рабочей группы по «восстановлению суверенитета на временно оккупированной территории Крыма».Порошенко:У рядовых украинцев к Порошенко вопрос: во сколько им, налогоплательщикам, будут обходиться должности, работа которых тождественна мышиной возне вокруг Крыма.