09:56 18 августа

Мэттис пообещал сбивать северокорейские ракеты

Пентагон готов сбивать северокорейские баллистические ракеты, запущенные в сторону Соединенных Штатов или их союзников, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.



В случае запуска ракеты в направлении территории Японии, Гуама, США, (Южной) Кореи мы предпримем немедленные конкретные действия, чтобы сбить ее,
сказал глава Пентагона на министерской встрече США и Японии по вопросам безопасности.


Он также пригрозил северокорейскому режиму «военными последствиями» в случае нападения.

В сотрудничестве с нашими союзниками мы устроим серьезные военные последствия, если КНДР начнет враждебные действия,
заявил Мэттис.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как КНДР заявила о готовности запустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены две американские военные базы. В ответ Дональд Трамп пообещал обрушить на территорию Северной Кореи «огонь и ярость» и сделать с ней то, чего «еще никто никогда не видывал».

Позднее Ким Чен Ын заявил, что решил «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки», и поэтому пока откладывает ракетный удар по Гуаму.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 29

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  1. san4es Сегодня, 08:18
    Мэттис пообещал сбивать северокорейские ракеты

    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:24
      Саня , привет ! hi Думаешь , Ын подлянку матрасам подкинет : не станет ракетами пулять ? wink
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 08:28
        hi Привет Паш...Да я вообще х.з request , как там-чё получиться...Наблюдаем bully
        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:34
          Затягивают эту голливудскую франшизу .
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 08:34
            ...Тем и живут wink
            san4es
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
              А вообще , "обещать сбивать" и "сбивать" это разные понятия . Кое-кто тоже обещал русские спутники , пролетающие над их территорией , сбивать . lol
              bouncyhunter
              1. Logall Сегодня, 08:53
                На счёт спутников–они опомнились, вспомнили, что у нас это не хуже получится. fellow
                Logall
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:59
                  У тех , на кого я намекал проблема в другом : нечем сбивать , да и нам сбивать у них нечего . lol
                  bouncyhunter
    2. Logall Сегодня, 08:24
      Скоро новые испытания МБР в КНДР, нужно будет подсмотреть.
      Не проотвечается ли?
      Logall
    3. Зяблицев Сегодня, 08:52
      Я вот умом понимаю какие могут быть последствия в результате этого конфликта, но сердцем я за Ына-карапуза!
      Зяблицев
      1. Logall Сегодня, 08:56
        Сердцем за него все, кто против штатов. И некоторые—кто за...
        Logall
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:21
    заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

    ... "пёс войны" - он и есть пёс... angry
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
      Привет , Серёга ! hi Воинственная риторика США в адрес КНДР продолжается , всё в штатном режиме , ничего нового , господа ...
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:29
        Привет, Паша! hi раскрутка "наезда" друг на друга идёт полным ходом, но Ын, походу, не из тех кто подымет руки к верху...
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:31
          На то и расчёт матрасов , что у Ына нервишки не выдержат и он первым бахнет .
          bouncyhunter
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:37
            Паша, мне сдаётся, что Ыну не дадут "бахнуть" по мерикатосам... а не дадут наши и китайцы, за одно не зря запустили в прессу про укрокакловские движки на корейских ракетах, ....не зря Темнейший свою профессию знает и помнит на "отлично"... мы опять должны, как минимум, пару зайцев завалить...
            a.s.zzz888
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:44
              Мы можем только догадываться о всех хитросплетениях в этой истории , Серёга . А знаем мы только то , что считают нужным нам сказать .
              bouncyhunter
    2. Арон Заави Сегодня, 08:45
      Цитата: a.s.zzz888
      заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

      ... "пёс войны" - он и есть пёс... angry

      Ну а что должен был заявить МО США?
      Арон Заави
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
        Арон Заави Ну а что должен был заявить МО США?

        ... варианты есть, и один из них переговоры с северянами... хотя бы через посредников...
        a.s.zzz888
  3. irazum Сегодня, 08:27
    Интересный момент. Показать свои возможности толстомордому, конечно стоит, но если "офоршмачатся"... Тогда будет новый, куда более крутой виток "борзоты" со стороны мордатого.
    irazum
    1. donavi49 Сегодня, 08:32
      Нет. Тогда План Б включат - КНДР вероломно запустил ракету по Японии/Гуаму, терпеть это больше нельзя - это нападение на США и союзников. Б1б/Б2 и прочие Топоры косяками пошли на объекты КНДР.
      donavi49
      1. irazum Сегодня, 08:35
        А если бы ракеты толстомордова падали в исключительной экономической зоне РФ?
        irazum
        1. den3080 Сегодня, 09:00
          думаю, что когда они прикинут всё и убедятся, что Ын гарантированно ответить не сможет(а он реально и так мало что может против американцев) тогда проведут провокацию в стиле "помни Мэйн", "инцидент в Тонкинском заливе"(до башен WTC ынское государство не дотягивает) и будет нанесен удар по Северной Корее.
          так что у американцев осталось только одна проблема - гарантии Японии и Южной Корее, что те не пострадают сильно. На мой непросвещённый взгляд больше ничего не удерживает.
          Китай с Россией сдерживающим фактором не являются, ибо утрутся, вернее уже утёрлись(в ООН недавно).
          den3080
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:31
    А что мешало раньше американцам сбивать эти ракеты при испытаниях? Или не всё так гладко со сбиванием feel
    Наблюдатель2014
  5. Masya Masya Сегодня, 08:33
    В сотрудничестве с нашими союзниками...

    Толпой на одного, а один на один... ни как? recourse
    Masya Masya
  6. afrikanez Сегодня, 08:36
    Мэттис пообещал сбивать северокорейские ракеты
    Ну это, бабушка на двое сказала...как у матрасов это получится х/з! Это по сути "русская рулетка"!
    afrikanez
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:53
    мы предпримем немедленные конкретные действия, чтобы сбить ее,

    Заявление по своей форме нормальное. Кто же допустит, чтобы чужие ракеты прилетели в форточку. Другое дело, что Мэтис ни чего не теряет. Если ракеты не долетят по техническим причинам можно все равно заявить, что их сбили, а значит готовы защищать союзников (РК, Японию и далее по списку).
    rotmistr60
  8. JonnyT Сегодня, 09:28
    Ын уже заявлял, что готов запустить ракеты без боеголовок в сторону Гуама.
    Кажется американцам на руку эта конфронтация - тренировки по отражению ракетной атаки в предверии 3-й мировой важны как никогда
    JonnyT
  9. Костадинов Сегодня, 09:44
    Проверят сбил или не сбил никто не будет так что Матис всегда сможет хвастатся что сбил. Если конечно ракета не упадет кому то на голову, но и тогда ето будут остатки сбитой ракетой.
    Другое дело когда КНДР в ответ собьет Б-1 летающего в сторону ее територии.
    Костадинов
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