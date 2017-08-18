Мэттис пообещал сбивать северокорейские ракеты

В случае запуска ракеты в направлении территории Японии, Гуама, США, (Южной) Кореи мы предпримем немедленные конкретные действия, чтобы сбить ее,

В сотрудничестве с нашими союзниками мы устроим серьезные военные последствия, если КНДР начнет враждебные действия,