Мэттис пообещал сбивать северокорейские ракеты
Пентагон готов сбивать северокорейские баллистические ракеты, запущенные в сторону Соединенных Штатов или их союзников, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Он также пригрозил северокорейскому режиму «военными последствиями» в случае нападения.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как КНДР заявила о готовности запустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены две американские военные базы. В ответ Дональд Трамп пообещал обрушить на территорию Северной Кореи «огонь и ярость» и сделать с ней то, чего «еще никто никогда не видывал».
Позднее Ким Чен Ын заявил, что решил «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки», и поэтому пока откладывает ракетный удар по Гуаму.
В случае запуска ракеты в направлении территории Японии, Гуама, США, (Южной) Кореи мы предпримем немедленные конкретные действия, чтобы сбить ее,сказал глава Пентагона на министерской встрече США и Японии по вопросам безопасности.
Он также пригрозил северокорейскому режиму «военными последствиями» в случае нападения.
В сотрудничестве с нашими союзниками мы устроим серьезные военные последствия, если КНДР начнет враждебные действия,заявил Мэттис.
Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как КНДР заявила о готовности запустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены две американские военные базы. В ответ Дональд Трамп пообещал обрушить на территорию Северной Кореи «огонь и ярость» и сделать с ней то, чего «еще никто никогда не видывал».
Позднее Ким Чен Ын заявил, что решил «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки», и поэтому пока откладывает ракетный удар по Гуаму.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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