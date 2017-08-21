От Балтики до Южной Европы: карта европейских интересов России от «Stratfor»
Специалисты мозгового треста «Stratfor» рассказали миру об интересах России и о том, как далеко на карте Европы эти самые интересы простираются. По мнению аналитиков, Кремль «присматривается» к «уязвимым» окраинам Европы. Соседей «великой державы», полагают эксперты, «накрыла тень» Москвы.
В последние годы усиливается напряжённость между Россией и Западом, сообщается на сайте аналитической компании «Stratfor». Москва всё чаще применяет методы гибридной войны, чтобы завоевать и удержать позиции, соперничая за власть и влияние в мире, считают авторы материала.
Очередной доклад «Stratfor» исследует геополитический контекст, цели и инструменты русской стратегии, а также шаги, предпринимаемые против России её соперниками. «Тень великой державы» укрывает её соседей.
Народы, живущие на окраинах Европы (Балтия, Балканы, Центральная и Южная Европа) «остро осознают» новую реальность, убеждены эксперты. Государства на периферии континента подвержены манипуляциям России: Кремль стремится оказывать давление из-за санкций и гонки вооружений и посеять внутренний раздор в ЕС и Организации Североатлантического договора.
Вместе с тем аналитики отмечают, что «вторжение русских» в регион «невозможно» или «маловероятно», поскольку государства, с которыми России пришлось бы иметь дело, либо состоят в НАТО (страны Балтии), либо расположены «достаточно далеко» от России (на Балканах), либо имеется «и то, и другое» (Центральная и Южная Европа). Однако война — «не единственный инструмент в арсенале Москвы». И «некоторые виды тактики гибридной войны, в том числе политические манипуляции, карательные энергетические и экономические меры, кибератаки, подрывные пропагандистские и дезинформационные кампании, представляют особую угрозу для стран, расположенных на периферии Европы».
1. Прибалтика: «московские методы» работают.
Страны Балтии, как полагают эксперты мозгового треста, оказались «наиболее уязвимыми» для «московских методов». Это объясняется, в частности, многочисленными этническими русскими общинами, на которые приходится 24% населения Эстонии, 27% населения Латвии и 6% населения Литвы. Политические партии, которые обслуживают эти сегменты общества, добились значительных результатов на парламентских выборах и тем самым «предоставили Москве определённый уровень влияния на свои правительства в этом процессе».
Кроме того, Кремль прибегнул к другим средствам подрыва местных правительств. Одним из таких методов является, по мнению экспертов, «сокращение экспорта энергоносителей». Например, в 2006 году Россия прекратила поставки нефти Литве и установила для государств Балтии «самые высокие цены в Европе на природный газ». «Восемь лет спустя Москва наложила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, отправленной из стран Балтии, в ответ на поддержку регионом санкций ЕС против России за её роль в украинском конфликте», — напоминают аналитики.
Наряду с экономическими мерами «Кремль вёл агрессивную киберинформационную войну против стран Балтии», уверяют в «Stratfor». В 2007 году российские «хактивисты» начали массовые кибератаки против банков, министерств и парламента Эстонии.
Рассчитывая дискредитировать НАТО, Москва распространила «фальшивый доклад» об изнасиловании немецкими солдатами, дислоцированными в Литве, девочки-подростка. В то же время «русскоязычный новостной сайт Vesti.lv утверждал, что военные в Канаде укомплектованы солдатами-гомосексуалистами и что такому контингенту в Латвии нельзя доверять».
Сочиняя такие истории, уверяют аналитики, Россия «пытается подорвать доверие балтийских народов к западному альянсу».
2. Центральная и Южная Европа: русские намерены расколоть континент надвое.
Хотя в странах Центральной и Южной Европы нет значительных этнических русских общин, какие имеются в странах Балтии, их отдалённость от России даёт Москве «больше возможностей для политического манёвра». Дело в том, что большая часть этих стран «в значительной степени зависит от российской энергетики и не имеет территориальных споров с Россией, что подавляет в корне любые опасения по поводу открытого вторжения войск Кремля». За исключением Польши (граничащей с Калининградской областью) и Румынии (которая конкурирует с Россией за влияние в Молдове), страны Центральной и Южной Европы, как правило, придерживаются прагматичной позиции в отношении связей с Москвой, считают в «Stratfor».
Москва, однако, пытается использовать прагматичный подход этих государств для вбивания клина между членами ЕС по ряду вопросов, в том числе по поводу санкций союза против России. Кремль использовал свои обещания провести трубопроводы «Южный поток» и «Северный поток 2» для демонстрации факта: у России «всё ещё есть союзники на континенте». Кроме того, Москва делает упор на поддержку «дружественных правительств» в Венгрии, Греции и Италии, которая даже призывала к снятию санкций в отношении России. Впрочем, итальянские призывы пропали втуне: Соединённые Штаты и Германия продолжают оказывать давление на государства ЕС с целью сохранить «единый фронт против России».
Тем временем Кремль поддерживает интересы евроскептиков и крайне правых организаций в Центральной и Южной Европе. Тут и «Пять звёзд» в Италии, и «Jobbik» в Венгрии, и другие. Также Москва «продолжает запускать кибератаки» против «недружественных правительств». Пример — недавняя электронная атака польского МИДа. Кроме того, действует российская пропаганда, обвиняющая Соединённые Штаты в развязывании сирийской гражданской войны и в кризисе беженцев в Европе.
3. Балканы. Здесь русские дразнят аппетитной морковкой и бьют больно палкой. Традиционные кнут и пряник!
Это регион — подходящее место для расширения раскола Запада. К некоторым странам здесь Москва применяет «более дружественный подход», предоставляя «льготы, экономическую помощь и энергетические скидки». Например, всё это действует в отношении Сербии. Москва даже установила более тесное военное сотрудничество с Белградом, поставляя тому оружие и создавая совместный «гуманитарный центр», который многие считают «форпостом для русских шпионов». Кремль планирует построить аналогичный центр в Боснии и Сербской Республике, сообщают аналитики.
С Черногорией у русских не вышло. Прежде чем та завершила своё вхождение в НАТО, Россия, согласно сообщениям, «планировала и поддерживала попытку государственного переворота», намереваясь скинуть правительство в Подгорице.
Через весь очередной доклад мозгового треста красной нитью проходит тезис о невозможности войны с Россией: «вторжение русских» в какую-либо страну Европы на периферии либо «невозможно», либо «маловероятно». Основой такого экспертного заключения является противопоставление России мощного блока НАТО, который будто бы сдерживает поползновения Кремля. Второй причиной нежелания русских начинать войну служит якобы отдалённость иных стран, испытывающих «влияние Кремля», от российских границ.
Ни одному из аналитиков не пришёл в голову ещё один тезис: русские не собираются ни с кем в Европе воевать. Угроза «вторжения» сконцентрировалась исключительно в брюссельских мозгах.
В последние годы усиливается напряжённость между Россией и Западом, сообщается на сайте аналитической компании «Stratfor». Москва всё чаще применяет методы гибридной войны, чтобы завоевать и удержать позиции, соперничая за власть и влияние в мире, считают авторы материала.
Очередной доклад «Stratfor» исследует геополитический контекст, цели и инструменты русской стратегии, а также шаги, предпринимаемые против России её соперниками. «Тень великой державы» укрывает её соседей.
Народы, живущие на окраинах Европы (Балтия, Балканы, Центральная и Южная Европа) «остро осознают» новую реальность, убеждены эксперты. Государства на периферии континента подвержены манипуляциям России: Кремль стремится оказывать давление из-за санкций и гонки вооружений и посеять внутренний раздор в ЕС и Организации Североатлантического договора.
Вместе с тем аналитики отмечают, что «вторжение русских» в регион «невозможно» или «маловероятно», поскольку государства, с которыми России пришлось бы иметь дело, либо состоят в НАТО (страны Балтии), либо расположены «достаточно далеко» от России (на Балканах), либо имеется «и то, и другое» (Центральная и Южная Европа). Однако война — «не единственный инструмент в арсенале Москвы». И «некоторые виды тактики гибридной войны, в том числе политические манипуляции, карательные энергетические и экономические меры, кибератаки, подрывные пропагандистские и дезинформационные кампании, представляют особую угрозу для стран, расположенных на периферии Европы».
1. Прибалтика: «московские методы» работают.
Страны Балтии, как полагают эксперты мозгового треста, оказались «наиболее уязвимыми» для «московских методов». Это объясняется, в частности, многочисленными этническими русскими общинами, на которые приходится 24% населения Эстонии, 27% населения Латвии и 6% населения Литвы. Политические партии, которые обслуживают эти сегменты общества, добились значительных результатов на парламентских выборах и тем самым «предоставили Москве определённый уровень влияния на свои правительства в этом процессе».
Кроме того, Кремль прибегнул к другим средствам подрыва местных правительств. Одним из таких методов является, по мнению экспертов, «сокращение экспорта энергоносителей». Например, в 2006 году Россия прекратила поставки нефти Литве и установила для государств Балтии «самые высокие цены в Европе на природный газ». «Восемь лет спустя Москва наложила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, отправленной из стран Балтии, в ответ на поддержку регионом санкций ЕС против России за её роль в украинском конфликте», — напоминают аналитики.
Наряду с экономическими мерами «Кремль вёл агрессивную киберинформационную войну против стран Балтии», уверяют в «Stratfor». В 2007 году российские «хактивисты» начали массовые кибератаки против банков, министерств и парламента Эстонии.
Рассчитывая дискредитировать НАТО, Москва распространила «фальшивый доклад» об изнасиловании немецкими солдатами, дислоцированными в Литве, девочки-подростка. В то же время «русскоязычный новостной сайт Vesti.lv утверждал, что военные в Канаде укомплектованы солдатами-гомосексуалистами и что такому контингенту в Латвии нельзя доверять».
Сочиняя такие истории, уверяют аналитики, Россия «пытается подорвать доверие балтийских народов к западному альянсу».
2. Центральная и Южная Европа: русские намерены расколоть континент надвое.
Хотя в странах Центральной и Южной Европы нет значительных этнических русских общин, какие имеются в странах Балтии, их отдалённость от России даёт Москве «больше возможностей для политического манёвра». Дело в том, что большая часть этих стран «в значительной степени зависит от российской энергетики и не имеет территориальных споров с Россией, что подавляет в корне любые опасения по поводу открытого вторжения войск Кремля». За исключением Польши (граничащей с Калининградской областью) и Румынии (которая конкурирует с Россией за влияние в Молдове), страны Центральной и Южной Европы, как правило, придерживаются прагматичной позиции в отношении связей с Москвой, считают в «Stratfor».
Москва, однако, пытается использовать прагматичный подход этих государств для вбивания клина между членами ЕС по ряду вопросов, в том числе по поводу санкций союза против России. Кремль использовал свои обещания провести трубопроводы «Южный поток» и «Северный поток 2» для демонстрации факта: у России «всё ещё есть союзники на континенте». Кроме того, Москва делает упор на поддержку «дружественных правительств» в Венгрии, Греции и Италии, которая даже призывала к снятию санкций в отношении России. Впрочем, итальянские призывы пропали втуне: Соединённые Штаты и Германия продолжают оказывать давление на государства ЕС с целью сохранить «единый фронт против России».
Тем временем Кремль поддерживает интересы евроскептиков и крайне правых организаций в Центральной и Южной Европе. Тут и «Пять звёзд» в Италии, и «Jobbik» в Венгрии, и другие. Также Москва «продолжает запускать кибератаки» против «недружественных правительств». Пример — недавняя электронная атака польского МИДа. Кроме того, действует российская пропаганда, обвиняющая Соединённые Штаты в развязывании сирийской гражданской войны и в кризисе беженцев в Европе.
3. Балканы. Здесь русские дразнят аппетитной морковкой и бьют больно палкой. Традиционные кнут и пряник!
Это регион — подходящее место для расширения раскола Запада. К некоторым странам здесь Москва применяет «более дружественный подход», предоставляя «льготы, экономическую помощь и энергетические скидки». Например, всё это действует в отношении Сербии. Москва даже установила более тесное военное сотрудничество с Белградом, поставляя тому оружие и создавая совместный «гуманитарный центр», который многие считают «форпостом для русских шпионов». Кремль планирует построить аналогичный центр в Боснии и Сербской Республике, сообщают аналитики.
С Черногорией у русских не вышло. Прежде чем та завершила своё вхождение в НАТО, Россия, согласно сообщениям, «планировала и поддерживала попытку государственного переворота», намереваясь скинуть правительство в Подгорице.
* * *
Через весь очередной доклад мозгового треста красной нитью проходит тезис о невозможности войны с Россией: «вторжение русских» в какую-либо страну Европы на периферии либо «невозможно», либо «маловероятно». Основой такого экспертного заключения является противопоставление России мощного блока НАТО, который будто бы сдерживает поползновения Кремля. Второй причиной нежелания русских начинать войну служит якобы отдалённость иных стран, испытывающих «влияние Кремля», от российских границ.
Ни одному из аналитиков не пришёл в голову ещё один тезис: русские не собираются ни с кем в Европе воевать. Угроза «вторжения» сконцентрировалась исключительно в брюссельских мозгах.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: https://worldview.stratfor.com
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