Ситуация в Сирии
За минувшие сутки САА и ВКС РФ замкнули «Акербатский котел», боевики группировки ИГ (запрещена в РФ) проводили массовые аресты и стреляли по мирным жителям в Дейр эз-Зоре, под огнем международной коалиции погибло 25 жителей Ракки, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Утром стало известно, что количество солдат САА, погибших в засаде «Файлак ар-Рахман», увеличилось до 20 человек. Ранее сообщалось о 15 убитых бойцах Сирийской арабской армии (САА). В связи с большими потерями правительственных войск в Восточную Гуту прибыло подкрепление из 39-й и 40-й бригад САА, после чего армия Асада усилила давление на антиправительственные группировки в Восточной Гуте Дамаска. ВКС РФ доставили в район зоны деэскалации Восточной Гуты около 30 тонн гуманитарной помощи.
Сирийские демократические силы (SDF) ведут обстрел позиций боевиков, поддерживаемых Турцией на севере и северо-востоке провинции Алеппо. Антиправительственная группировка, поддерживаемая Турцией, использует в борьбе с курдскими отрядами противотанковые ракетные установки. Вместе с тем, турецкая армия ведет артиллерийский и ракетный обстрел позиций курдских формирований в деревнях Касталь и Бафлуне, а также городе Африн в северной части провинции.
САА при поддержке ВКС РФ обстреляла командный пункт террористов ИГ в квартале Аль-Кунмат административного центра провинции Дейр эз-Зор. В населенном пункте Аль-Хабур, расположенном в северных пригородах Дейр эз-Зора произошло столкновение между террористами ИГ и местными жителями. В результате беспорядочной стрельбы погиб местный житель. Информации о количестве раненых гражданских лиц пока нет. Вместе с тем стало известно, что боевики проводят массовые аресты мирных жителей в восточной части Дейр эз-Зора. Заключенных принуждают сражаться на стороне ИГ. Шесть мирных жителей, в том числе трое детей погибли под ударами ВВС западной коалиции на востоке провинции.
Сегодня утром бойцы Демократических сил Сирии (SDF) эвакуировали из оккупированных ИГ районов Ракки 250 мирных жителей. Позже террористы сообщили о двух атаках на позиции курдских отрядов. Радикалы утверждают, что убили 30 ополченцев. В результате нового авиаудара западной коалиции погибло 25 мирных жителей административного центра провинции Ракка. Сирийская авиация нанесла ряд ударов по местам дислокации террористов ИГ в районе города Маадан.
В провинции Хама правительственные войска при поддержке ВКС России успешно продвигаются от Итрии в направлении Эс-Саваннет. Захвачены Бир ас-Сейд, Бир аль-Ауар и Раджм аль-Фасид. Позже армия САР взяла гору Фасида. Другое подразделение САА развивало наступление на север от газового поля Аш-Шаир. В середине дня отряды сирийской армии встретились и установили контроль над поселением Эс-Сваннет, окружив стратегический город Акербат. Успешность наступления обеспечили авиаудары ВКС РФ. Террористы ИГ, не успевшие покинуть провинцию Хама, оказались в так называемом «Акербатском котле».
Утром стало известно, что количество солдат САА, погибших в засаде «Файлак ар-Рахман», увеличилось до 20 человек. Ранее сообщалось о 15 убитых бойцах Сирийской арабской армии (САА). В связи с большими потерями правительственных войск в Восточную Гуту прибыло подкрепление из 39-й и 40-й бригад САА, после чего армия Асада усилила давление на антиправительственные группировки в Восточной Гуте Дамаска. ВКС РФ доставили в район зоны деэскалации Восточной Гуты около 30 тонн гуманитарной помощи.
Сирийские демократические силы (SDF) ведут обстрел позиций боевиков, поддерживаемых Турцией на севере и северо-востоке провинции Алеппо. Антиправительственная группировка, поддерживаемая Турцией, использует в борьбе с курдскими отрядами противотанковые ракетные установки. Вместе с тем, турецкая армия ведет артиллерийский и ракетный обстрел позиций курдских формирований в деревнях Касталь и Бафлуне, а также городе Африн в северной части провинции.
САА при поддержке ВКС РФ обстреляла командный пункт террористов ИГ в квартале Аль-Кунмат административного центра провинции Дейр эз-Зор. В населенном пункте Аль-Хабур, расположенном в северных пригородах Дейр эз-Зора произошло столкновение между террористами ИГ и местными жителями. В результате беспорядочной стрельбы погиб местный житель. Информации о количестве раненых гражданских лиц пока нет. Вместе с тем стало известно, что боевики проводят массовые аресты мирных жителей в восточной части Дейр эз-Зора. Заключенных принуждают сражаться на стороне ИГ. Шесть мирных жителей, в том числе трое детей погибли под ударами ВВС западной коалиции на востоке провинции.
Сегодня утром бойцы Демократических сил Сирии (SDF) эвакуировали из оккупированных ИГ районов Ракки 250 мирных жителей. Позже террористы сообщили о двух атаках на позиции курдских отрядов. Радикалы утверждают, что убили 30 ополченцев. В результате нового авиаудара западной коалиции погибло 25 мирных жителей административного центра провинции Ракка. Сирийская авиация нанесла ряд ударов по местам дислокации террористов ИГ в районе города Маадан.
В провинции Хама правительственные войска при поддержке ВКС России успешно продвигаются от Итрии в направлении Эс-Саваннет. Захвачены Бир ас-Сейд, Бир аль-Ауар и Раджм аль-Фасид. Позже армия САР взяла гору Фасида. Другое подразделение САА развивало наступление на север от газового поля Аш-Шаир. В середине дня отряды сирийской армии встретились и установили контроль над поселением Эс-Сваннет, окружив стратегический город Акербат. Успешность наступления обеспечили авиаудары ВКС РФ. Террористы ИГ, не успевшие покинуть провинцию Хама, оказались в так называемом «Акербатском котле».
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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