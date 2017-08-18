09:56 18 августа

Подлодка «Северодвинск» провела успешную стрельбу «Калибром» в Баренцевом море

Атомная подводная лодка «Северодвинск» провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр» по полигону в Архангельской области.




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:21
    Ох как нам нужны Ясени сейчас и в хорошем количестве...очень жду,когда Казань флоту передадут. А Казань не Ясень,а Ясень-М.
    НЕКСУС
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