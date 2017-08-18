Подлодка «Северодвинск» провела успешную стрельбу «Калибром» в Баренцевом море Сегодня, 09:12 Атомная подводная лодка «Северодвинск» провела успешный запуск крылатой ракеты «Калибр» по полигону в Архангельской области. 0 Первая атомная – К3 «Ленинский комсомол» Хождение за три глубины Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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