На космодроме Восточный началось антитеррористическое учение

Учение пройдет одним днем в пятницу. Его цель – практическая отработка взаимодействия между различными структурами и ведомствами при проведении совместных мероприятий по противодействию терроризму на космодроме Восточный,

Крупное межведомственное учение по отработке действий по борьбе с террористами началось в пятницу на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Согласно информации, в тренировках впервые задействовали военнослужащих групп антитеррора общевойсковой армии Восточного округа. «В них также участвуют представители подразделений органов безопасности, внутренних дел, МЧС, федеральных органов специальной связи, Росгвардии, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, филиала Роскосмоса и правительства Амурской области», – добавили в округе.По данным пресс-службы, «в учении задействовано около 400 сотрудников различных органов исполнительной власти и 60 единиц техники». Число привлеченных к тренировкам военнослужащих не разглашается.