Россиянка оказалась среди пострадавших в Барселоне

Пока мы информацию ещё уточняем, пока по данным ситуационно-кризисного центра МИД есть данные об одной пострадавшей гражданке России. Она получила легкие ранения, ей была на месте оказана медицинская помощь, без госпитализации. Других данных о пострадавших россиянах пока нет, информация пока уточняется.

Срочное сообщение приходит из Испании. Выясняется, что в результате террористического акта, совершённого накануне на пешеходной улице Барселоны, пострадала и гражданка Российской Федерации. При этом утверждается, что всё обошлось лёгкими травмами. РИА Новости приводит заявление главы пресс-службы Ростуризма Евгения Гайвы:По данным туристических агентств, на момент совершения террористическоих актов в Барселоне и Камбрильсе в Каталонии находились до 38 тысяч россиян. Подавляющее большинство – туристы.Напомним, что в результате нападения террористов в Барселоне погибли 13 человек, более сотни получили ранения и травмы. В Камбрильсе, располагающемся примерно в 120 км от Барселоны, ранения получили 8 человек. Наибольшее число пострадавших из числа иностранцев – среди французов. Речь идёт о 26 гражданах Франции.Среди пострадавших помимо испанцев также представители Германии, Британии и других стран.Нужно отметить, что водитель фургона, давившего людей в центре Барселоны, до сих пор в бегах.Испанская El Pais сегодня выходит с материалом, в котором говорится, что ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России).