Шойгу обсудит на коллегии совершенствование деятельности Каспийской флотилии
Министр обороны Сергей Шойгу проведет в пятницу заседание ведомственной коллегии, на котором планируется обсудить планы Центрального и Восточного округов, а также дальнейшее совершенствование деятельности Каспийской флотилии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.
Кроме того, в повестку заседания включен вопрос о создании военных кафедр при университетах.
В пресс-службе добавили, что «в заседании примут участие руководящий состав российских вооруженных сил, чиновники и ректоры ведущих вузов страны».
В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны. Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Центрального и Восточного военных округов, а также вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Каспийской флотилии,говорится в релизе.
Кроме того, в повестку заседания включен вопрос о создании военных кафедр при университетах.
В пресс-службе добавили, что «в заседании примут участие руководящий состав российских вооруженных сил, чиновники и ректоры ведущих вузов страны».
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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