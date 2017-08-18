09:57 18 августа

Шойгу обсудит на коллегии совершенствование деятельности Каспийской флотилии

Министр обороны Сергей Шойгу проведет в пятницу заседание ведомственной коллегии, на котором планируется обсудить планы Центрального и Восточного округов, а также дальнейшее совершенствование деятельности Каспийской флотилии, передает РИА Новости сообщение пресс-службы военного ведомства.



В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны. Коллегия обсудит ход реализации планов деятельности Центрального и Восточного военных округов, а также вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Каспийской флотилии,
говорится в релизе.


Кроме того, в повестку заседания включен вопрос о создании военных кафедр при университетах.

В пресс-службе добавили, что «в заседании примут участие руководящий состав российских вооруженных сил, чиновники и ректоры ведущих вузов страны».

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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