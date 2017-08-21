Опрос: о чем рассказать на "АРМИИ-2017"

22 - 27 августа 2017 года, на территории Конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоится очередной ежегодный форум "АРМИЯ-2017".Во время проведения форума на его территории будет работать съемочная группа "Военного обозрения".В связи с этим хотим узнать мнение читателей, на что сделать основной упор.Так как нас будет всего 3 человека, 2 фотографа и 2 видеооператора (да, 2+2=4, просто один в состоянии совмещать), то все объять будет весьма сложно.Поэтому до конца понедельника просим вас оставлять свои мнения, выбирая темы из опроса, либо оставляя пожелания в комментариях. Мы все детально изучим и примем к сведению.