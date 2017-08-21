13:54 21 августа

Опрос: о чем рассказать на "АРМИИ-2017"

На какие материалы стоит сделать акцент, освещая события форума "АРМИЯ-2017"?



22 - 27 августа 2017 года, на территории Конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоится очередной ежегодный форум "АРМИЯ-2017".

Во время проведения форума на его территории будет работать съемочная группа "Военного обозрения".


В связи с этим хотим узнать мнение читателей, на что сделать основной упор.

Так как нас будет всего 3 человека, 2 фотографа и 2 видеооператора (да, 2+2=4, просто один в состоянии совмещать), то все объять будет весьма сложно.

Поэтому до конца понедельника просим вас оставлять свои мнения, выбирая темы из опроса, либо оставляя пожелания в комментариях. Мы все детально изучим и примем к сведению.
Автор: Роман Скоморохов


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Лопатов 19 августа 2017 08:19
    Надо рассказывать о "мелочёвке", о том, что всегда проходит мимо в репортажах с такого рода выставок. Ну а в тысячепятисотый раз освящать "красивые покатушки танков", думаю, будет кому...
    Лопатов
    1. капрал Сегодня, 11:32
      Цитата: Лопатов
      Надо рассказывать о "мелочёвке"

      Я бы посмотрел на:
      пав. А 8- оптика, 27- быт
      пав. С 24 -безопасность объектов. 25- средства военной полиции
      за павильоном "С" площадка "Высокоточные комплексы"
      - из моей переписки с камрадом Dashout, который тоже собрался посетить выставку и сделать по возможности фотографии.
      Плюс было анонсировано участие ЮАР и Израиля. Тоже хотелось бы глянуть, чем дышат.
      капрал
      1. капрал Сегодня, 11:46
        P.S. Dashou прислал мне план выставки
        Выложили в открытый доступ план размещения выставки в секторах A-D.
        http://mil.ru/files/files/army2017/plan_forum.pdf
        Кого интересует, можно сорентироваться по тематике. hi
        капрал
    2. сибиралт Сегодня, 13:04
      М-да. Конгресс-выставка и культурно - развлекательный военный отдых - оксюморон даже для манагеров. Даже развлекуха и та "патриотическая"belay Миром правит бабло!
      сибиралт
Картина дня