Итоги недели. «Штирлиц никогда не торопил события»

Шестой флот на подходе к белорусским берегам?

Авторов этих статей о "российской аннексии" Белоруссии нужно на "карандаш" взять, как провокаторов, лжецов и иностранных агентов, в суд на них подать за клевету и финансово разорить. Такие продажные только наказание "рублём" понимают, ибо нет у них ничего святого, а "за денежку малую" (и не малую) всех готовы продать и оболгать!

Ездят эмиссары по митингам, рассказывают, что Россия - угнетатель, Германия - рай на земле с бесплатной медициной и образованием. Немец приде - порядок наведе.

Кому интересно - поищите ролики из г.Рогачева с демонстрацией против закона о тунеядстве.

Ну и агитируют за "великое княжество литовское" ))))

Непонятные люди с непонятными паспортами. С одной стороны смешно, с другой стороны работа ведется. Зная возможности КГБ Белоруссии, думаю с разрешения этой организации под контролем главы МИД.

Что-то пытаются сотворить. Пока "успехи" окраины останавливают большинство, но, блин, у людей память очень короткая((((.

Смех смехом, но сам факт появления таких статей (про аннексию Белоруссии) тревожный звоночек, ведь все помнят, как Запад обрабатывал молодёжь Украины и что в итоге вышло. И в Белоруссии такой вариант, к сожалению, возможен. Зашёл как-то почитать Белорусские новости и залез в комментарий, а там мягко говоря, комментаторы не далеко ушли от украинских в плане точке зрения на международные события. Как бы по факту, нам не получить, ещё одну Украину через 5-10 лет. Поэтому надо работать с населением, прекрасный пример RT для освещения нашей точке зрения на Западе, но вот что касательно СНГ?

Ын и его двигатели!..

Что может сделать собачка на коротком поводке хозяина без его позволения?

Вангую, что ничего не докажут, дело замнут, Украину и дальше будут содержать на поруках доблестные партнёры.

Меня "радует" американский подход: Кучма распродал, а косяк на Петю...

Вижу его глупое лицо и нервный тик на правом глазу...

Если движки украинские, пусть с евроСименса пример берут - предложат обратный выкуп.

Отлили в граните

Из анекдота: а какой народ за червонец продаст мать и отца?- Продолжительное молчание, затем ответ "Зато мы гарно спываемо".

Теперь разработчикам компьютерной игры Diablo III надо выставить укропам счет за нарушение авторских прав и использование материалов в личных интересах.

художники - мастера копипасты 80 лвл))) куча денег - 5 минут работы - крылышки раскрасить и меч нарисовать))))

А пирожками угостить?

Хоть я и не пессимист, но есть у меня подозрения , что это далеко не единственный "хэрой" , посетивший Россию.

Весьма странная в России статистика, негодяев и подонков не замечаем на границе и пропускаем в страну, а тех, кто воевал на Донбассе против бандеровских тварей, пытаемся, и где-то, судя по новостям, даже выпроваживаем, на Украину!!! Что их там ждет – понятно.

Не берусь судить, что все в новостях однозначно, но как-то тревожно, когда видишь, как свободно поливают нашу страну на телевидении г-н Ковтун и свора ему подобных (и конечно, как нам объясняют, это широта мнений и всем надо дать слово... Хорошо, что нельзя воскресить Геббельса и его послушать для рейтинга передач и такого плюрализма и толерантности мнений , как свободно приезжают в нашу страну подонки, как этот врач, и чем он лучше военного фашистского преступника- врача Менгеле и т.д. Все это не только тревожно, но и опасно, мы как будто играемся в войнушку, как дети в песочнице, и выглядим довольно странно этой, не побоюсь сказать к этим явлениям, морально-нравственной и политической импотенцией!!! Будучи взрослым, я с ужасом думаю о том, как же трудно во всем этом разобраться молодежи при этой непонятной политике (верней ее отсутствии судя по происходящему ) даже к нашим

откровенным врагам и недругам и остаться патриотом России. Ведь не железо выигрывает войны, а морально-нравственный настрой в обществе, цементирующий каждого во славу победы. А сейчас эта муть с телевидения и вот такая работа пограничной службы ФСБ, и какая тут победа, над кем и сейчас и в будущем? За державу обидно.

Нардеп Гончаренко, который восхищался сожжением людей в Одесском Доме Профсоюзов, тоже неоднократно посещал Россию. И почему то не был задержан. У нас только по телевизору гнев со слюнями, а в реальности чуть ли не братание.

«Это озеро у тебя в глазах»

«озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное»



Это чиновники бесполезные для Отечества, раз такое заявляют. Казахам значит эта территория полезна, а этому чинуше нет. Потому, что не своё они отдают. Чиновникам этим нас..ь на все земли которые им лично не принадлежат.

Так объяснили, что не было никакой передачи, просто граница по озеру проходит по линии соединяющей точки границы по суши, болото подсохло, наш участок высох, граница никуда не делась, но чтобы местные уже не лазили по привычке на болото, которое уже на территории Казахстана, местные власти провели разъяснительную работу... Вот только почему так исказилась информация, непонятно...

Да. Целый Глава, Целого Района ляпнул хрен те что. И вся Россия на ушах. Эффективный сити менеджер, кажись так их нынче кличут, нечего сказать. Мда, что не говори, а не может кухарка управлять даже районом, если на плечах вместо головы...

Замечено в Сирии

Достойнейший ответ против джихадмобилей.

Зверь машинка, видел, сирийцы переделали, сделали зушку дистанционной, установили на БРДМ и получилась супермашина. Сиденья не видно, стоит оптика, так что скорее да, дистанционный аппарат, да и нет там сложности сделать, что нужно. Ноутбук, блок питания, джойстик, два электродвигателя, оптика и куча проводов, по факту такую вещь может сделать любой умелец-электрик, дольше настраивать в стиле дальность огня, но если есть лазерный дальномер, то с учетом наличия баллистической таблицы очень даже просто ,вон, в свободном доступе есть приложение для смартфона ,которое позволяет стрелять из миномета, просто прикладываешь телефон к стволу и все, так что все возможно, было бы желание.

И снова о шпигунах и диверсантах

Да. Террорист с пилой. Какая страна, такие и террористы.

России уже давно пора Ввести войска на Донбасс! А также в Харьковскую область и Одесскую!

Хорошо... просто замечательно...

ну ввели, дальше что???

кормить и гонять по схронам потом ораву шизанутых майданщиков там сами будете?



Нет и еще раз нет... пока население УКРАИНЫ аморфно и безропотно к проявлениям нациков, делать там нам нечего.

Забежать вперёд паровоза

СМИ "бегут впереди паровоза". "Известия" кстати не утверждали, что "получат". Просто у НИИ "Малахит" есть, и уже давно, проект на целую линейку подводных лодок малого водоизмещения. Единственным реализованным проектом по сей день остаётся "Пиранья", да и то не очень долго "прожили". А вот, "получат" или как... посмотрим, но что-то, лично мне подсказывает - вряд ли. А если, дай бог и получат, то это будут не "спецназовцы", для них это только носитель, а какое либо соединение подплава.

И это хорошо, что данный вопрос решается, главное, что бы не наступили вновь такие времена, когда на них, что только на сопредельную территорию за оставленной водкой только ходить и оставалась...

Для чисто диверсионной работы великовата, но зато каково прикрытие: четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин. Мне понравилось слово "бомболюки" применительно к данной подлодке.

Свой тягач

Да уж, русским лишь бы дорог нормальных не строить, вечно что-то выдумают..(шутка) Серьёзный тягач.

Увидев новый тягач, где то в Минске пустил скупую мужскую слезу один белорусский Бацька.

Впечатляет, конечно, управляемый полуприцеп. Штука конечно замечательная и нужная, правда какой выигрыш даст часов 8-10 во всем процессе загрузки-транспортировки-установки будущих Сарматов. На старые комплексы его применить - вопрос, причем весьма дорогой (старое оборудование куда девать?).



Если работы продолжаться, то вопрос его доведения еще ой какой долгий. И поэтому машины МЗКТ еще 5-7 лет будут вне конкуренции.

Но несмотря ни на что, работы нужно продолжать. Негоже нашей стране иметь зависимость от иностранных поставщиков, хоть и дружественных. Школу тяжелого автостроения надо создавать!

Теракты в Каталонии

Скоро поехать на Рождество в Париж будет синонимом посыла на три буквы, а немецкий Октоберфест, когда беженцы распробуют тамошнее пиво, превратится в небезопасный для здоровья и жизни гадюшник. Отдыхайте в своей стране, товарищи!

Аккуратнее надо будет ходить по улицам. Могут и у нас такое провернуть. Мой друг так учил переходить улицу: "Ждёшь зелёный сигнал светофора, делаешь паузу в 5 секунд, смотришь налево, потом направо, быстро перебегаешь до середины дороги, опять смотришь налево-направо и бегом заканчиваешь переход". Что-то в этом есть...

А им всё равно, что парижане, что каталонцы, что мадридцы... Лишь людей побольше угробить, чтоб погромче прозвучало. А европейцы всё уговаривают, нянчатся с ними. В Сирии сейчас совсем горячо для бородатых стало, в Ираке тоже не мёд. Вот они и бегут в Европу, а эти стараются, спасают их, сами себе смерть везут.

Американские «ястребы» развязывают третью мировую войну

Придётся принять вызов и ответить.

Правильно! Придётся ответить!

Прежде всего, пусть США распустят саму НАТО, т. е. пусть Пентагон перестанет руководить НАТО и вкладывать в неё свои вооружения, финансы и человеческие ресурсы! И пусть США уберут свои войска из Европы! А то расплодились, понимаешь ли, своими вооружёнными силами у самых границ России!

Т. е. пусть США сделают то, что они обещали Горбачёву во время "перестройки" в СССР!

Иными словами. США сами "написали"! Ну и пусть теперь сами США за собою в Европе и "вытрут"!

Или, как однажды сказал Н. С. Хрущёв американцам: "Навоняли! Сами нюхайте!"

А так ли существенны все эти договоры? После исчезновения одной из сторон разве они не стали юридически ничтожными? Ну а словесные обещания так и вовсе ничего не стоят. А … Горбачёв повёлся, как школьник.

Существенны!!! Российская Федерация является преемником Советского Союза и приняла на себя выполнение на себя всех взятых обязательств. Вот именно это и сдерживает штаты от выхода из договора по РСМД. Кстати, все призывы хотя бы на этой страничке и нам выйти из этого договора — это либо провокация, либо глупость. Не настолько наши карманы набиты деньгами, чтобы ввязываться в новую гонку вооружений.

От амбиций стало жарко

Как я понял из статьи, надо заканчивать "хинди-руси пхай, пхай", ибо у индусов наметилась новая внешнеполитическая тенденция "Джимми, Джимми, ача-ача". И Вашингтон стремится занять бывшее место Великобритании, включив Индию в свое военное партнерство для противодействия Китаю.

Индия сталкивается с КНР практически с момента образования стран, а с момента занятия НОАК в октябре 1950 года Тибета — в особенности. Районы горные, их принадлежность частенько не установлена. Классика жанра — в конце 50-х китайцы построили дорогу через район Аксай-Чин, который индийцы также считали своим. Через пару-тройку лет индийцы этот факт обнаружили, что, с учетом предоставления политического убежища далай-ламе, послужило основанием для пограничного конфликта, который называют китайско-индийской пограничной войной 1962 года. И такие пограничные конфликты происходят на постоянной основе, а крупные были еще в 1967 и 1987 гг. В последнее время у Индии и Китая хватало выдержки конфликты минимизировать, но в интересах США их разжечь. Но обеим странам интересно всё-таки сотрудничество, и оно активно развивается. Россия же, имея хорошие отношения и с Китаем, и с Индией, вполне может послужить своего рода посредником для установления добрососедских китайско-индийских отношений.

Не стоит лить воду на мельницу американского империализма!

Бредом людей не пугайте и специалистов не смешите) Не читайте дурных газет — это плохие источники первичной информации, если вы не владеете темой)

Россия равно замечательно взаимодействует со всеми странами Азии, включая Китай. То, что Индия и Вьетнам, а с другой стороны Китай, ревнуют нас — это проблема их детской болезни. Россия однозначно не допустит подобного развития событий. И Индия связана с Россией в ВПК гораздо сильнее остальных. С США у неё роль шестерки, натравливаемой на Китай, и Индия понимает это, но пытается получить плюшки от США, имея свой зуб на Китай, ровно такой же "справедливый", как и китайский аналогичный к Индии. А Россия реально над этими детскими терками и непоколебима в этом. Невозможно никакое "НАТО-3" там. Просто из-за величины Индии. Сама себя Индия кастрировать в угоду США не будет, а в НАТО все кастрированные, кроме США, там единоначалие. Кто не понимает это — образовывайтесь.

Трезвые люди понимают, что будущее не в засосах, а оно во взаимной прагматичной выгоде. Ну а те, кому ближе засосная практика "дружбы", истерят по поводу заигрываний США с Индией (российские иксперды) или по поводу поставок оружия Индии от России (китайские иксперды). Не понимая, что будущий мир — это мир общей пользы, а не детско-эгоистичной выгоды, дружбы "против", в рамках которой Россия НЕ помещается.

Россия полностью преодолеет скоро зависимость от китайской элементной базы в электронике и гораздо свободнее начнет себя вести. Тогда многие поймут истинную роль России в Азии. Роль миротворца)

У русских не хватает денег на «угрозу»

Даже в США видят наши просчеты в развитии экономики, а наши либеральные верховные власти их не замечают, по прежнему поют "Аллилуйя" своей либеральной идеологии "рынок всё разрулит".

Доколе это будет продолжаться? До нового "майдана" в Москве? Старый-то уже был в 1991-93 годах, в результате которого "пришли" к власти проамериканская команда "Ельцин и К", окончательно разрушившая СССР. Ждём развала России?

Гитлер перед началом вторжения пытался подсчитать танки Т-34, но не получилось. Да и с новыми самолётами была неясность. История повторяется?

Не дай бог, чтоб повторилось!!! Вообще-то, СССР в начале войны не помогли ни самолеты (ибо горели сотнями на аэродромах), ни танки (что остались без топлива, снарядов или нормального техобслуживания).

Гитлер проиграл войну, когда её начал. И это отнюдь не из-за криво подсчитанных Т-34.

«Уйти Асада» за сто миллиардов

История нас учит, что ничему она нас не учит.

Сирия — это, прежде всего, экономика. К чему приводит дезинтеграция единой экономической, энергетической и оборонной системы под предлогом "многонациональности", хорошо видно на примере СССР. Различные "национальные" олигархи будут "конкурировать" за ресурсы (нефть, вода, земля, помощь). Т. е. гражданская война продолжится с новой силой.

Наверное, именно из-за цветущей экономики полуголодные люди вышли на площади в самом начале замеса. А что касается национальных олигархов — пример СССР несостоятелен, потому что его разодрали по административным границам, не этническим. В результате появилась куча спорных участков и куча разделённых народов, поэтому на постсоветском пространстве всё так плохо!

Ой, а в Ливии, в Ливии тоже нищее население не захотело иметь бесплатное образование и социалку?? Вы сами-то себе верите? Или это не ваши мысли, а трансляция чужих?

Судя по всему, американские аналитики слишком оптимистичны. Это когда же США после нанесенного военного, экономического и политического ущерба другой стране вдруг начинали вкладываться в её (страны) восстановление? Другое дело, если рассматривать реализацию этого плана за счёт денег исключительно богатеньких стран арабского мира. Американский принцип «после нас хоть потоп» ещё действует.

Слабое звено

Стратегическое место занимает ПМР, прикрывая побережье Чёрного моря от подхода с суши, как острый клин и сторожевой форпост разрезает собой все южные коммуникации. Поэтому она у НАТО как кость в горле. И хочется и колется, потому что там блистают штыки потомков суворовских чудо-богатырей в окопах блокпостов.

А если присоединить к ПМР Одесскую область? Это уже будет не кость в горле, а клизма в банальное отверстие… по самое горло…

А это, по идее, единственный возможный вариант. ПМР зажата между Украиной и Молдовой. Если нам тупо заблокируют пролет, то сделать легальными способами мы ничего не сможем. Единственный козырный вариант — пробивать проход к морю, чтобы можно было снабжать ПМР по морю. Если к тому же отрезать и взять все районы западнее Белгород-днестровского до Измаила, то можно установить связь еще и с Гагаузией. Там тоже немало сочувствующих. Но это будет война — без вариантов. А к войне надо готовиться заранее. Есть ли в ПМР все необходимое для войны? Далеко не факт. А если вводить российские войска, то это будет обычная война со всеми вытекающими.

Десант в тылу

Ну ни шагу без "папки" ступить не могут! Путин за Асада ещё и править будет. Как двое из ларца, но хорошо...

Мы всегда их обучали и помогали, может, будет толк.

Я боюсь, и у нас людей, способных организовать и осуществить такую операцию, можно по пальцам пересчитать.

Не в курсе, как было у камышинских десантников и пограничников во вторую чеченскую, не пересекался. Но пехота, которой "посчастливилось" участвовать в вертолётных десантах в 1999-2000, определяла происходившее как "жуткий бардак".

Как результат, просто напрашивавшиеся в августе 2008 тактические десанты проводить не решились.

Ерунду не говорите, у нас в армии народу талантливого хватает, если сверху разрешат, то можно завтракать в Ужгороде, обедать в Вене, а ужинать в Париже. Есть такие слова, неизвестные большинству, как Академия имени… Их там куча целая. Так после их окончания в муках и страданиях безденежья майоры способны фронтами рулить, а капитаны третьего ранга — взять Америку десантом в течение суток или уничтожить в течение получаса.

Типа "самородки"? Нет ничего страшнее.

Для нормального проведения такого рода операций нужны прежде всего знания. Которые должны быть "отполированы" на тактических учениях. Вы вообще в курсе, что любой мотострелковый батальон может быть привлечён к тактическому воздушному десанту? Почему ничего не проводится? Особенно если учесть, что у сухопутных войск главных специалистов по такт. ВД, десантно-штурмовые батальоны и бригады отобрали, и сейчас из них делают неизвестно что, перевооружая на БМД и заодно переделывая штат...

А десант точно сирийский был?))) А не псковский или новороссийский?)))

Грязь — новое оружие русских

Умный человек не полезет в непролазную грязь, если нет серьезных причин. Какие же причины были у пана-министра?

А правильный ответ: кортежей быть не должно. Тогда будет чиновник заботиться о простом народе, когда жить будет как простой народ. То есть до работы на общественном транспорте или личном авто в одном потоке с людьми. И никаких привилегий. То есть власть нужно сделать невыгодной, чтобы отсеять всех карьеристов, халявщиков и прочий неблагонадёжный элемент. Воспринимая власть как необходимое самопожертвование, в правители будут выбираться подлинные патриоты, знающие по себе проблемы страны.

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором;)

Историческая чистка в США

Наверное, так и есть! Пока Штаты прививали борьбу с памятниками и майданную заразу другим, заразились сами. Ох, и опасная эта инфекция! Но Трамп, в отличие от Януковича, предполагаю, что заглядывать в зубы майданутым не будет. Их быстро успокоят.

Весь мир с надеждой и вожделением ждёт, когда же уже начнётся настоящий разгул демократии в США.

С нетерпением будем ждать продолжения этого замечательного сериала о внутренних проблемах зловонного гангстерского объединения — США! Как-то неосмотрительно с нашей стороны не подкидывать веток в этот огонь. Надо бы помочь "печенюшками" нашим лютым вечным врагам.

Жалко, что погибла девушка. Искренние соболезнования её близким и родным.

С памятниками конфедератам ситуация понятна, флаг Конфедерации (синий Андреевский крест со звездами на красном поле) был объявлен вне закона еще года 4 так назад. Но леваки и троцкисты уже и на Линкольна руки подымают. Недавно неприличной надписью (…) был испохаблен монумент Аврааму Линкольну. …Вообще, надо знать, что Юг — это прежде всего баптисты-католики и прочие верующие во Христа, которые приветствуют друг друга God Bless You (Храни тебя, Господи), люди глубоко консервативные, традиционалисты, которым такие вот новомодные соросовские новации не по вкусу. Еще раз повторю, там есть народное вооруженное ополчение, которое помнит Конституцию. А в Конституции США записано, что НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО НА ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, и так далее. То есть локальные крупные бунты возможны.

Он же памятник, разве ж он может ответить?

Гражданская война в США произойдёт не из-за памятников. Все АК-47 скупили ещё при Обаме. Предотвратить эту войну никто не сможет, потому что Америка — "самая-самая".

*«Штирлиц никогда не торопил события» — фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»