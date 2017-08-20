Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!
Итоги недели. «Штирлиц никогда не торопил события»
Шестой флот на подходе к белорусским берегам?
Украинские, прибалтийские, польские и прочие конспирологи настаивают: «Российская армия оккупирует и аннексирует Беларусь в ходе учений «Запад-2017».
В ходе проведения военных учений в Республики Беларусь зелёные человечески собираются оккупировать картофельное поле, - передаёт белорусская обсерватория по правам овощей и клубнеплодов «Free bulba» со штаб квартирой в Лондоне. После оккупации белорусского картофельного пол российская армада собирается провести референдум среди семейства пасленовых под дулами автоматов о переходе под российскую юрисдикцию. Госдеп уже готов выразить недовольство в связи с вопиющими нарушениями прав растительности. Шестой флот на подходе к белорусским берегам.
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К-50
takeshi
Aleksandr21
Ын и его двигатели!..
Эксперт, на которого ссылается NYT, полагает, что Пхеньян на «чёрном рынке» может приобретать ракетные двигатели, производителем которых является украинское предприятие «Южмаш».
Американский эксперт уже сдаёт назад. Мол, меня не так поняли... Я вообще не Украину имел в виду... Эта кристально честная страна не могла поставить ужасному и кровавому режиму свои двигатели.
Турчинов и вовсе объявил, что это российские спецслужбы своими инструментами и методами довели американскую газету до греха. Хакнули американского эксперта? – Вот это возможности!
И только кто-то в структурах «Южмаша» нервно хохотнул, разбросав деньги по счетам внучатых племянников, и хлебнув махом стакан горилки за здоровья Кучмы и всех ответственных президентов Украины...
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Sharky
Соломон Кейн
Zibelew
Отлили в граните
На установленном в Киеве памятнике погибшим в Донбассе бойцам ВСУ поместили видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III. Создатели мемориала скопировали не только изображение персонажа игры, но даже изначальный фон. При этом украинские СМИ утверждают, что на постаменте памятника показан "образ ангела-хранителя украинских воинов".
Памятник вышел знатный. Произведение искусства «Фотошопа», отлитое, как сказал бы небезызвестный российский государственный деятель, в граните. Хотя именно в майданном случае фраза «отлить в граните» подходит как нельзя кстати.
С таким креативом сложно себе представить, что ещё «отольют» украинские ваяльщики. Быть может, это будет памятник кариесу от конфет «Рошен», на котором кариозный зуб впивается в Липецкую фабрику на фоне жовто-блакитного перекраса картинки из GTA?
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Навигатор 1
Соломон Кейн
К0щей
А пирожками угостить?
Много шума наделала поездка украинского врача-бандеровца в Санкт-Петербург. Напомним, что «доктор» (врач-реаниматолог городской больницы № 7 города Енакиево) в своё время получил известность благодаря интервью одному из украинских телеканалов. Интервью по поводу того, как медикаментозно убивал поступавших к нему раненых ополченцев Донбасса.
Это вообще к вопросу о том, что наша граница на замке. Если уж сумел без особых усилий въехать в Россию и из неё выехать человек, известный миллионам украинцев и россиян как хладнокровный убийца-русофоб, поощряющий пронацистский режим, то можно только догадываться, сколько таких же, но неизвестных общественности, «докторов» пересекают границу России ежедневно. Пирожков с капусточкой в дорогу погранцы не завернули?..
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Bouncyhunter
Antor
Altona
«Это озеро у тебя в глазах»
В российских средствах массовой информации со ссылкой на представителя регионального Пограничного управления ФСБ РФ сообщает о том, что Россия «подарила» («передала») Казахстану озеро Сладкое, располагавшееся частично в Купинском районе Новосибирской области. Градус обсуждения темы сразу пополз вверх, едва тема появилась на лентах информационных агентств.
Краткая история медиавсплеска:
Глава Купинского района: А зачем нам это озеро? Нам это озеро, которое уже даже и не озеро, и даром не нать... – Забирайте!
СМИ: Что ж вы, супостаты, творите! Родину разбазариваете! А ну, остановитесь! Всех на кол. Главу района на дыбу!
Погрануправление ФСБ РФ по Новосибирской области: Да уЗбАГойтеЗь вы уже! О какой передаче озера вообще идёт речь? Никто никому ничего не передавал. Пограничные отметки остались на прежних местах, просто озеро пересохло настолько, что его водная часть теперь осталась только на территории Казахстана.
М-дяяя. Это похлеще «Фауста» Гёте...
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Владимир16
Ratmir_Ryazan
Смог
Замечено в Сирии
На вооружении правительственных сил Сирии, задействованных в районе Эс-Сухне, обнаружен бронированный транспортёр МТ-ЛБ, оснащённый скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2.
Уже сложно сказать, что из военной техники СССР/России в Сирии в последний год с лишним не замечено. Ну, разве что, «Армата» или «Тополь-М», а в остальном всё отфиксировал ведущий подробный статистический учёт всего, вплоть до«мотолыг» и «шишиг», «Вестник Мордовии». Страшно представить, сколько ещё всего можно было увидеть в Сирии, если бы к делу подключились вестники каждого из российских регионов...
На карту бросили беглый взгляд: не является ли Мордовия одноимённой сирийской провинцией?..
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seregatara1969
Борис Черников
И снова о шпигунах и диверсантах
Глава государственного комитета правительства Республики Крым Заур Смирнов прокомментировал заявления представителя так называемого «меджлиса» о готовности «вернуть Крым силовым путём». Напомним, что один из организаторов блокады полуострова - Ленур Ислямов - объявил, что нужно готовиться к тому, что Крым придётся возвращать в состав Украины военным путём.
Украинские и российские спецслужбы соревнуются в отчётах по поводу задержания диверсантов и агентов. Как только в Крыму было объявлено о поимке украинского диверсанта, в Киеве тут же заявили, что раскрыли заговор с участием «агента ФСБ в рядах СБУ». Складывается впечатление, что скоро для всех объявленных агентами, лазутчиками и шпигунами по обе стороны от границы придётся строить многогектарные комплексы по линии Минюста – а куда их ещё девать-то?.. Никаких СИЗО не напасёшься.
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Ken71
Холуай
Тот же ЛЕХА
Забежать вперёд паровоза
Военнослужащие спецназа Военно-морского флота могут получить новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650 водоизмещением 720 тонн.
Было бы куда важнее знакомиться с информацией подобного характера, если бы она звучала в таком виде: «Российские спецназовцы получили подлодки П-650». По одной простой причине: слишком часто ответственные и безответственные источники любят забегать перед паровозом: то подводные лодки получИМ, то вокруг Луны вот-вот облетим и американцев заставИМ на батутах прыгать. Как-то несерьёзно получается. И вокруг Луны не обращаемся, и американцы в космос не на батутах летают, и с перспективой подлодок П-650 пока больше вопросов.
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Sub307
svp67
Чёрный полковник
Свой тягач
Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро «Мотор» провело испытания седельного тягача КамАЗ-78504, предназначенного для буксирования прицепов груженой массой от 90 до 165 тонн.
Действительно важно получить собственный седельный тягач для военных (ракетных) нужд. Даже в формате обычной конкуренции с тем же МАЗом – вполне разумно. Ведь когда конкуренции нет, то в любой момент можно ожидать подвоха. Разве кто-то из адекватных граждан мог подумать, что, например, Украина подложит столь внушительных размеров свинью (а то и целого борова), из-за которой придётся фактически полностью сворачивать контакты в сфере ВПК. Не думал... А оно вон как вышло.
Нет, это вовсе не камень в мазовский огород, а констатация факта. Когда есть у себя, это совсем другое дело, чем когда есть, но у соседа, пусть и очень-очень близкого.
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ОТДЕЛ
Zibelew
andr327
Теракты в Каталонии
В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. Наезд, как отмечают местные стражи правопорядка, стал следствием спланированной акции. Жители заявляют, что город столкнулся с террористической атакой, характерной для радикальных исламистов, наводнивших Европу под видом обычных беженцев.
Другое сообщение: вероятно, боевик, находившийся за рулём фургона, был не один. Из столицы Каталонии приходят тревожные сообщения о стрельбе в районе той же улицы Рамбла. Отмечается, что неизвестные лица открыли огонь в одном из ресторанов в центре Барселоны. Газета «El Periodico» пишет, что одним из стрелявших в ресторане как раз и мог быть водитель микроавтобуса. Речь идёт о турецком ресторане.
И третье сообщение: в другом населённом пункте Каталонии, в городе Камбрильсе в 120 км от Барселоны, тоже был совершён спланированный наезд на пешеходов. Семеро пострадали, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Среди раненых — сотрудники правоохранительных органов. Департамент полиции Каталонии сообщил о смерти всех пятерых террористов, участвовавших в этой атаке.
Позднее власти признали кровавые события террористическим актом. Также стало известно, что джихадистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение.
«Би-би-си» сообщает, что под колёсами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла, погибло по меньшей мере 13 человек. Более 100 человек получили травмы.
Увы, теперь и Барселона пополнила печальный список городов Старого Света, испытавших страшные последствия «автомобильной атаки» кровожадных радикалов, воюющих с мирным населением.
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Тралл
Монос
Alekseits
Американские «ястребы» развязывают третью мировую войну
Далеко ли до ядерной войны? Американские конгрессмены делают всё, чтобы эта война стала ближе. Конгресс готовит законопроект о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Американские законодатели считают, что выйти пришло время, поскольку Путин договор «уже нарушил». Некоторые иностранные эксперты не сомневаются, что выход США из РСМД приведёт к ядерной войне.
Вполне возможный выход США из договора заставит Россию раскошелиться. На реализацию вероятных программ ответа потребуются немалые средства. При нынешнем урезании бюджета и заметном сокращении военных расходов в 2017 году такого рода программы создали бы существенную нагрузку на бюджет и в дальнейшем привели бы к новому витку бесконечной гонки вооружений. Угроза, ответ на угрозу, ответ на ответ, и так по кругу, точнее, по спирали.
Впрочем, гонка эта вполне может иметь конец. Какой-нибудь нервный военный у кнопки в любой момент может совершить роковую ошибку.
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Teberii
Татьяна
Басарев
Барбулятор
От амбиций стало жарко
Население планеты продолжает с огромным интересом и страхом следить за каждой сводкой, приходящей из западной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Воинственная перепалка между США и КНДР может перерасти в полноценный региональный конфликт с использованием стратегических видов вооружения. А в это же время не менее важные события грядут в Южной и Юго-Восточной Азии. Здесь Вашингтон в спешном порядке старается задействовать как можно больше «звеньев» в цепи оперативно-стратегического господства над всем Индо-Азиатско-Тихоокеанским регионом. Если ранее этими «звеньями» считались Япония, Австралия, Южная Корея и Тайвань, то сегодня далеко не второстепенную роль в этом списке начинают играть Вьетнам и Индия. Руководство первого стремится всеми силами удержать контроль над своими секторами островного архипелага Спратли и Парасельских островов, расположенных в пределах стратегически важной для Пекина «9-пунктирной линии», а Белый дом успешно использует региональные амбиции Ханоя для реализации своего оперативно-стратегического плана по вклиниванию корабельных ударных группировок Тихоокеанского флота США в ближний оборонительный рубеж китайской зоны «A2/AD».
Последней тревожной новостью, отмечает обозреватель Е. Даманцев, стало заявление командующего Тихоокеанским командованием ВС США Гарри Харриса, который указал на «фантастические возможности и глобальное значение военного сотрудничества» между Вашингтоном и Дели в XXI веке. Всё это происходит в тот самый момент, когда в индийской компании «HAL» потирают руки в предвкушении дополнительного пакета уникальных технологий от «Сухого» по проекту FGFA, а индийская армия получает на вооружение ЗРК С-400 «Триумф». Не пора ли прекратить раздавать отечественные технологии направо и налево?
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Altona
andj61
askme
У русских не хватает денег на «угрозу»
Разведывательное управление Пентагона (DIA) недавно выпустило большой доклад с анализом и оценкой сил современных вооружённых сил России. Были предложены и простые пути борьбы с русскими. Доклад мог бы показаться интересным документом, не имей он столько пробелов. Эксперты не смогли сосчитать ни русские танки, ни самолёты, а также затруднились с оценкой эффективности ПВО.
В докладе упор сделан на выявление «угрозы» от российской армии, на предположения о том, насколько опасна военная машина Российской Федерации. Также выделяется финансовый аспект оценки: американцы констатируют с удовлетворением, что количество денег на военную машину России круто пошло вниз из-за кризиса и падения цен на нефть.
Нынешний оборонный бюджет, если только в него не будут внесены коррективы, окажется самым низким бюджетом РФ в области национальной обороны с 2013 года. Отмечается, что доходы российского правительства зависимы от цен на нефть. Кроме того, по данным Международного валютного фонда и ряда выдающихся мировых экономистов, Россия столкнулась с потолком своего роста: причиной является отсутствие структурных реформ в государстве. ВВП в России, вероятно, будет подрастать по чуть-чуть, по 1%, по 2% в год, даже если «цены на нефть существенно возрастут», отмечается в отчёте разведчиков.
Новый доклад, снабжённый длинным «прологом», где ретроспективно рассматривается военная сила России с 1991 года и по наши дни, можно счесть скорее прелюдией к следующим «пьесам» разведчиков Пентагона, нежели серьёзной оценкой мощи стратегического противника. Невозможность сосчитать танки и самолёты и очевидные затруднения с анализом предполагаемой эффективности ПВО ставят доклад DIA на уровень журналистского обзора с картинками и повторением слов «мощь», «угроза» и «ядерное оружие».
Лишь в одном прогнозе не сомневаются эксперты разведки Пентагона. Расходы русских на модернизацию вооружений и развитие армии будут неминуемо падать: экономика страны слаба, структурные реформы не проводятся, нефть по-прежнему дешёвая.
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vladimirZ
Музыка
Rader
«Уйти Асада» за сто миллиардов
Послевоенное восстановление Сирии обойдётся не менее чем в сто миллиардов долларов. Сумма кажется слишком скромной? Это потому, что подсчитаны расходы только на первый год. Откуда взять хотя бы эти денежки? У Сирии их нет. У России с Ираном тоже нет. Источник ясен: капиталы пойдут из Америки. Капиталы пойдут, а Башар Асад уйдёт.
Такой сирийский «сценарий» принадлежит двум американским аналитикам. Их имена: генерал в отставке Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон (John R. Allen, Michael O'Hanlon). Оба работают сейчас в Институте Брукингса. В своей статье для журнала «National Interest» они рассказали, с чего начнётся восстановление Сирии и кк можно мирно «уйти» Б. Асада.
Сколько времени понадобится Сирии на восстановление? Точного ответа нет, однако имеются авторитетные прогнозы.
После нескольких лет тяжёлой гражданской войны экономика Сирии развалена. Экономисты Всемирного банка подсчитали, что затяжной конфликт обошелся экономике страны в 226 млрд. долларов. Погибло более 320 тысяч человек. Повреждено или полностью уничтожено 27% жилого фонда, около половины учреждений медицины и образования. Более трёх четвертей работоспособного населения Сирии (почти 9 млн. человек) не имеют сегодня работы. Аналитики Всемирного банка полагают, что при условии прекращения вооружённого конфликта за четыре года Сирия восстановит 41% довоенного ВВП.
Четыре года, заметим, явятся лишь начальным этапом восстановления. И то — при условии полного прекращения войны, что сейчас едва ли достижимо ввиду продолжения борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и её филиалами (названные террористические организации запрещены в РФ), гражданского противостояния оппозиции и Асада, конфликта между суннитами и шиитами, курдского вопроса, противоречий между государствами Залива и Ираном, а также региональных целей США и их коалиции.
Рассчитывая на свой мощный финансовый рычаг, который будет усилен денежными вливаниями союзников, в т. ч. монархиями Персидского залива, США, вероятно, добьются своего: ухода из власти Асада и раскола Сирии на зоны влияния. Авторы материала в «National Interest» не хотят повторения югославского сценария, однако распад Сирии — это и есть его повторение.
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iouris
Басарев
Foxmara
rotmistr60
Слабое звено
Где у России слабое место? Где можно давить не на союзников России, а именно на россиян? Есть такое место. Приднестровье! Точнее, Приднестровская Молдавская Республика. Небольшая по территории республика на Днестре с населением чуть более полумиллиона человек, из которых 200 тысяч — россияне. Граждане РФ! Республика, которая за четверть века достигла определённых успехов в государственном строительстве. С 2014 года ПМР окружена враждебными государствами: Молдавией и Украиной, напоминает обозреватель Александр Ставер.
Именно эту республику начали гнобить серьезно. Для Молдавии вопрос о ПМР всегда стоял остро. С потерей части собственной территории действительно сложно смириться. Однако молдаване до 2014 года вполне адекватно относились к новому государству. Были налажены экономические связи. Функционировала финансовая система. Приднестровская республика экспортировала через молдавские порты и пограничные пункты свою продукцию.
Сейчас ситуация в корне изменилась. Молдавия и Украина фактически объявили блокаду ПМР. В заложниках оказались все граждане ПМР, а также российские миротворческие силы. Снабжение республики и миротворцев сегодня крайне затруднено. Даже ротация МС резко осложнилась, поскольку парламент Молдавии принял постановление о выводе российских МС с территории Приднестровья…
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Громобой
ДэнСабака
g1v2
Десант в тылу
Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков «Исламского государства». Перед высадкой сирийского десанта в районе населённого пункта Эль-Кдер вертолётами ВКС России Ка-52 были нанесены удары по позициям боевиков.
Действия десанта и эффективность удара по боевикам позволили правительственным войскам Сирии овладеть Эль-Кдером без потерь. Деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
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Logall
cniza
Лопатов
Маз
Лопатов
Ратник с пулеметом
Грязь — новое оружие русских
Очередное антироссийское заявление сделал глава министерства обороны Польши Антони Мацеревич. В интервью «Польскому радио» Мацеревич заявил, что «только решительность и сила смогут остановить распространяющуюся российскую агрессию». По словам Мацеревича, основным инструментом Путина является «разделение территорий». Выходит, что Польша при участии в разделении Чехословакии в 1938 году пользовалась «инструментом Путина»?
После заявлений о том, как нужно противостоять российской угрозе, министр обороны Польши вместе с председателем правительства Беатой Шидло решил проинспектировать ход восстановительных работ в наиболее пострадавших от непогоды воеводствах Польши. На одной из размытых дорог кортеж польских высокопоставленных чиновников застрял в грязи. Многочисленные попытки выбраться своими силами успеха не возымели. Сотрудникам охраны пришлось обращаться к местным жителям, чтобы те вызволили автомобиль Мацеревича из грязевого плена…
У местных всё получилось: после долгих стараний официальный кортеж выбрался из грязи и покопотил обратно в Варшаву.
Надо полагать, министр Мацеревич сейчас сочиняет очередную речь о происках Путина и его агентов на польских дорогах. Грязь — новое оружие русских!
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Dart2027
Басарев
Me 262
Историческая чистка в США
Оказывается, война с памятниками может начаться и в США. И может стать прелюдией к гражданской войне, как считают некоторые американские эксперты. Едва ли кучка неонацистов и куклуксклановцев сумеет разжечь такую войну, однако события в Шарлоттсвилле показали: торопливое ковыряние в истории, как в ноздре, с благим намерением оную почистить приводит к крови.
Натуральный бой, имевший признаки терроризма, в городке Шарлотсвилле (меньше 47 тысяч жителей) произошёл из-за планов местных властей убрать памятник генералу-конфедерату Ли, культ в отношении которого жив по сей день.
Массовое столкновение ультраправых и их противников из-за памятника наглядно (и кроваво) показало: история может спать спокойно, безмятежно и долго, однако горе тому, кто её разбудит!
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Сергей956
серафимамурский
Антианглосакс
Altona
iouris
*«Штирлиц никогда не торопил события» — фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»
Украинские, прибалтийские, польские и прочие конспирологи настаивают: «Российская армия оккупирует и аннексирует Беларусь в ходе учений «Запад-2017».
В ходе проведения военных учений в Республики Беларусь зелёные человечески собираются оккупировать картофельное поле, - передаёт белорусская обсерватория по правам овощей и клубнеплодов «Free bulba» со штаб квартирой в Лондоне. После оккупации белорусского картофельного пол российская армада собирается провести референдум среди семейства пасленовых под дулами автоматов о переходе под российскую юрисдикцию. Госдеп уже готов выразить недовольство в связи с вопиющими нарушениями прав растительности. Шестой флот на подходе к белорусским берегам.
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К-50
Авторов этих статей о "российской аннексии" Белоруссии нужно на "карандаш" взять, как провокаторов, лжецов и иностранных агентов, в суд на них подать за клевету и финансово разорить. Такие продажные только наказание "рублём" понимают, ибо нет у них ничего святого, а "за денежку малую" (и не малую) всех готовы продать и оболгать!
takeshi
Ездят эмиссары по митингам, рассказывают, что Россия - угнетатель, Германия - рай на земле с бесплатной медициной и образованием. Немец приде - порядок наведе.
Кому интересно - поищите ролики из г.Рогачева с демонстрацией против закона о тунеядстве.
Ну и агитируют за "великое княжество литовское" ))))
Непонятные люди с непонятными паспортами. С одной стороны смешно, с другой стороны работа ведется. Зная возможности КГБ Белоруссии, думаю с разрешения этой организации под контролем главы МИД.
Что-то пытаются сотворить. Пока "успехи" окраины останавливают большинство, но, блин, у людей память очень короткая((((.
Кому интересно - поищите ролики из г.Рогачева с демонстрацией против закона о тунеядстве.
Ну и агитируют за "великое княжество литовское" ))))
Непонятные люди с непонятными паспортами. С одной стороны смешно, с другой стороны работа ведется. Зная возможности КГБ Белоруссии, думаю с разрешения этой организации под контролем главы МИД.
Что-то пытаются сотворить. Пока "успехи" окраины останавливают большинство, но, блин, у людей память очень короткая((((.
Aleksandr21
Смех смехом, но сам факт появления таких статей (про аннексию Белоруссии) тревожный звоночек, ведь все помнят, как Запад обрабатывал молодёжь Украины и что в итоге вышло. И в Белоруссии такой вариант, к сожалению, возможен. Зашёл как-то почитать Белорусские новости и залез в комментарий, а там мягко говоря, комментаторы не далеко ушли от украинских в плане точке зрения на международные события. Как бы по факту, нам не получить, ещё одну Украину через 5-10 лет. Поэтому надо работать с населением, прекрасный пример RT для освещения нашей точке зрения на Западе, но вот что касательно СНГ?
Ын и его двигатели!..
Эксперт, на которого ссылается NYT, полагает, что Пхеньян на «чёрном рынке» может приобретать ракетные двигатели, производителем которых является украинское предприятие «Южмаш».
NYT: КНДР получает ракетные двигатели от украинского "Южмаша"?
Кто дал северным корейцам двигатели для ракет? Версии: от «Южмаша» до Кремля
Госдеп прокомментировал информацию о поставках в КНДР украинских двигателей
Кто дал северным корейцам двигатели для ракет? Версии: от «Южмаша» до Кремля
Госдеп прокомментировал информацию о поставках в КНДР украинских двигателей
Американский эксперт уже сдаёт назад. Мол, меня не так поняли... Я вообще не Украину имел в виду... Эта кристально честная страна не могла поставить ужасному и кровавому режиму свои двигатели.
Турчинов и вовсе объявил, что это российские спецслужбы своими инструментами и методами довели американскую газету до греха. Хакнули американского эксперта? – Вот это возможности!
И только кто-то в структурах «Южмаша» нервно хохотнул, разбросав деньги по счетам внучатых племянников, и хлебнув махом стакан горилки за здоровья Кучмы и всех ответственных президентов Украины...
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Sharky
Что может сделать собачка на коротком поводке хозяина без его позволения?
Вангую, что ничего не докажут, дело замнут, Украину и дальше будут содержать на поруках доблестные партнёры.
Вангую, что ничего не докажут, дело замнут, Украину и дальше будут содержать на поруках доблестные партнёры.
Соломон Кейн
Меня "радует" американский подход: Кучма распродал, а косяк на Петю...
Вижу его глупое лицо и нервный тик на правом глазу...
Вижу его глупое лицо и нервный тик на правом глазу...
Zibelew
Если движки украинские, пусть с евроСименса пример берут - предложат обратный выкуп.
Отлили в граните
На установленном в Киеве памятнике погибшим в Донбассе бойцам ВСУ поместили видоизмененный постер компьютерной игры Diablo III. Создатели мемориала скопировали не только изображение персонажа игры, но даже изначальный фон. При этом украинские СМИ утверждают, что на постаменте памятника показан "образ ангела-хранителя украинских воинов".
Памятник погибшим солдатам ВСУ «украсили» постером из компьютерной игры Diablo III
В Киеве открыли памятник в виде меча пронзающего Россию
Комедия и трагедия Украины
В Киеве открыли памятник в виде меча пронзающего Россию
Комедия и трагедия Украины
Памятник вышел знатный. Произведение искусства «Фотошопа», отлитое, как сказал бы небезызвестный российский государственный деятель, в граните. Хотя именно в майданном случае фраза «отлить в граните» подходит как нельзя кстати.
С таким креативом сложно себе представить, что ещё «отольют» украинские ваяльщики. Быть может, это будет памятник кариесу от конфет «Рошен», на котором кариозный зуб впивается в Липецкую фабрику на фоне жовто-блакитного перекраса картинки из GTA?
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Навигатор 1
Из анекдота: а какой народ за червонец продаст мать и отца?- Продолжительное молчание, затем ответ "Зато мы гарно спываемо".
Соломон Кейн
Теперь разработчикам компьютерной игры Diablo III надо выставить укропам счет за нарушение авторских прав и использование материалов в личных интересах.
К0щей
художники - мастера копипасты 80 лвл))) куча денег - 5 минут работы - крылышки раскрасить и меч нарисовать))))
А пирожками угостить?
Много шума наделала поездка украинского врача-бандеровца в Санкт-Петербург. Напомним, что «доктор» (врач-реаниматолог городской больницы № 7 города Енакиево) в своё время получил известность благодаря интервью одному из украинских телеканалов. Интервью по поводу того, как медикаментозно убивал поступавших к нему раненых ополченцев Донбасса.
Это вообще к вопросу о том, что наша граница на замке. Если уж сумел без особых усилий въехать в Россию и из неё выехать человек, известный миллионам украинцев и россиян как хладнокровный убийца-русофоб, поощряющий пронацистский режим, то можно только догадываться, сколько таких же, но неизвестных общественности, «докторов» пересекают границу России ежедневно. Пирожков с капусточкой в дорогу погранцы не завернули?..
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Bouncyhunter
Хоть я и не пессимист, но есть у меня подозрения , что это далеко не единственный "хэрой" , посетивший Россию.
Antor
Весьма странная в России статистика, негодяев и подонков не замечаем на границе и пропускаем в страну, а тех, кто воевал на Донбассе против бандеровских тварей, пытаемся, и где-то, судя по новостям, даже выпроваживаем, на Украину!!! Что их там ждет – понятно.
Не берусь судить, что все в новостях однозначно, но как-то тревожно, когда видишь, как свободно поливают нашу страну на телевидении г-н Ковтун и свора ему подобных (и конечно, как нам объясняют, это широта мнений и всем надо дать слово... Хорошо, что нельзя воскресить Геббельса и его послушать для рейтинга передач и такого плюрализма и толерантности мнений , как свободно приезжают в нашу страну подонки, как этот врач, и чем он лучше военного фашистского преступника- врача Менгеле и т.д. Все это не только тревожно, но и опасно, мы как будто играемся в войнушку, как дети в песочнице, и выглядим довольно странно этой, не побоюсь сказать к этим явлениям, морально-нравственной и политической импотенцией!!! Будучи взрослым, я с ужасом думаю о том, как же трудно во всем этом разобраться молодежи при этой непонятной политике (верней ее отсутствии судя по происходящему ) даже к нашим
откровенным врагам и недругам и остаться патриотом России. Ведь не железо выигрывает войны, а морально-нравственный настрой в обществе, цементирующий каждого во славу победы. А сейчас эта муть с телевидения и вот такая работа пограничной службы ФСБ, и какая тут победа, над кем и сейчас и в будущем? За державу обидно.
Не берусь судить, что все в новостях однозначно, но как-то тревожно, когда видишь, как свободно поливают нашу страну на телевидении г-н Ковтун и свора ему подобных (и конечно, как нам объясняют, это широта мнений и всем надо дать слово... Хорошо, что нельзя воскресить Геббельса и его послушать для рейтинга передач и такого плюрализма и толерантности мнений , как свободно приезжают в нашу страну подонки, как этот врач, и чем он лучше военного фашистского преступника- врача Менгеле и т.д. Все это не только тревожно, но и опасно, мы как будто играемся в войнушку, как дети в песочнице, и выглядим довольно странно этой, не побоюсь сказать к этим явлениям, морально-нравственной и политической импотенцией!!! Будучи взрослым, я с ужасом думаю о том, как же трудно во всем этом разобраться молодежи при этой непонятной политике (верней ее отсутствии судя по происходящему ) даже к нашим
откровенным врагам и недругам и остаться патриотом России. Ведь не железо выигрывает войны, а морально-нравственный настрой в обществе, цементирующий каждого во славу победы. А сейчас эта муть с телевидения и вот такая работа пограничной службы ФСБ, и какая тут победа, над кем и сейчас и в будущем? За державу обидно.
Altona
Нардеп Гончаренко, который восхищался сожжением людей в Одесском Доме Профсоюзов, тоже неоднократно посещал Россию. И почему то не был задержан. У нас только по телевизору гнев со слюнями, а в реальности чуть ли не братание.
«Это озеро у тебя в глазах»
В российских средствах массовой информации со ссылкой на представителя регионального Пограничного управления ФСБ РФ сообщает о том, что Россия «подарила» («передала») Казахстану озеро Сладкое, располагавшееся частично в Купинском районе Новосибирской области. Градус обсуждения темы сразу пополз вверх, едва тема появилась на лентах информационных агентств.
Страсти вокруг передачи озера Сладкое Казахстану
Погрануправление ФСБ РФ: Никакой фактической передачи озера Казахстану не было
Погрануправление ФСБ РФ: Никакой фактической передачи озера Казахстану не было
Краткая история медиавсплеска:
Глава Купинского района: А зачем нам это озеро? Нам это озеро, которое уже даже и не озеро, и даром не нать... – Забирайте!
СМИ: Что ж вы, супостаты, творите! Родину разбазариваете! А ну, остановитесь! Всех на кол. Главу района на дыбу!
Погрануправление ФСБ РФ по Новосибирской области: Да уЗбАГойтеЗь вы уже! О какой передаче озера вообще идёт речь? Никто никому ничего не передавал. Пограничные отметки остались на прежних местах, просто озеро пересохло настолько, что его водная часть теперь осталась только на территории Казахстана.
М-дяяя. Это похлеще «Фауста» Гёте...
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Владимир16
«озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное»
Это чиновники бесполезные для Отечества, раз такое заявляют. Казахам значит эта территория полезна, а этому чинуше нет. Потому, что не своё они отдают. Чиновникам этим нас..ь на все земли которые им лично не принадлежат.
Это чиновники бесполезные для Отечества, раз такое заявляют. Казахам значит эта территория полезна, а этому чинуше нет. Потому, что не своё они отдают. Чиновникам этим нас..ь на все земли которые им лично не принадлежат.
Ratmir_Ryazan
Так объяснили, что не было никакой передачи, просто граница по озеру проходит по линии соединяющей точки границы по суши, болото подсохло, наш участок высох, граница никуда не делась, но чтобы местные уже не лазили по привычке на болото, которое уже на территории Казахстана, местные власти провели разъяснительную работу... Вот только почему так исказилась информация, непонятно...
Смог
Да. Целый Глава, Целого Района ляпнул хрен те что. И вся Россия на ушах. Эффективный сити менеджер, кажись так их нынче кличут, нечего сказать. Мда, что не говори, а не может кухарка управлять даже районом, если на плечах вместо головы...
Замечено в Сирии
На вооружении правительственных сил Сирии, задействованных в районе Эс-Сухне, обнаружен бронированный транспортёр МТ-ЛБ, оснащённый скорострельной 23-мм пушкой ЗУ-23-2.
Уже сложно сказать, что из военной техники СССР/России в Сирии в последний год с лишним не замечено. Ну, разве что, «Армата» или «Тополь-М», а в остальном всё отфиксировал ведущий подробный статистический учёт всего, вплоть до«мотолыг» и «шишиг», «Вестник Мордовии». Страшно представить, сколько ещё всего можно было увидеть в Сирии, если бы к делу подключились вестники каждого из российских регионов...
На карту бросили беглый взгляд: не является ли Мордовия одноимённой сирийской провинцией?..
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seregatara1969
Достойнейший ответ против джихадмобилей.
Борис Черников
Зверь машинка, видел, сирийцы переделали, сделали зушку дистанционной, установили на БРДМ и получилась супермашина. Сиденья не видно, стоит оптика, так что скорее да, дистанционный аппарат, да и нет там сложности сделать, что нужно. Ноутбук, блок питания, джойстик, два электродвигателя, оптика и куча проводов, по факту такую вещь может сделать любой умелец-электрик, дольше настраивать в стиле дальность огня, но если есть лазерный дальномер, то с учетом наличия баллистической таблицы очень даже просто ,вон, в свободном доступе есть приложение для смартфона ,которое позволяет стрелять из миномета, просто прикладываешь телефон к стволу и все, так что все возможно, было бы желание.
И снова о шпигунах и диверсантах
Глава государственного комитета правительства Республики Крым Заур Смирнов прокомментировал заявления представителя так называемого «меджлиса» о готовности «вернуть Крым силовым путём». Напомним, что один из организаторов блокады полуострова - Ленур Ислямов - объявил, что нужно готовиться к тому, что Крым придётся возвращать в состав Украины военным путём.
Украинские и российские спецслужбы соревнуются в отчётах по поводу задержания диверсантов и агентов. Как только в Крыму было объявлено о поимке украинского диверсанта, в Киеве тут же заявили, что раскрыли заговор с участием «агента ФСБ в рядах СБУ». Складывается впечатление, что скоро для всех объявленных агентами, лазутчиками и шпигунами по обе стороны от границы придётся строить многогектарные комплексы по линии Минюста – а куда их ещё девать-то?.. Никаких СИЗО не напасёшься.
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Ken71
Да. Террорист с пилой. Какая страна, такие и террористы.
Холуай
России уже давно пора Ввести войска на Донбасс! А также в Харьковскую область и Одесскую!
Тот же ЛЕХА
Хорошо... просто замечательно...
ну ввели, дальше что???
кормить и гонять по схронам потом ораву шизанутых майданщиков там сами будете?
Нет и еще раз нет... пока население УКРАИНЫ аморфно и безропотно к проявлениям нациков, делать там нам нечего.
ну ввели, дальше что???
кормить и гонять по схронам потом ораву шизанутых майданщиков там сами будете?
Нет и еще раз нет... пока население УКРАИНЫ аморфно и безропотно к проявлениям нациков, делать там нам нечего.
Забежать вперёд паровоза
Военнослужащие спецназа Военно-морского флота могут получить новейшие ударно-разведывательно-диверсионные подводные лодки П-650 водоизмещением 720 тонн.
Было бы куда важнее знакомиться с информацией подобного характера, если бы она звучала в таком виде: «Российские спецназовцы получили подлодки П-650». По одной простой причине: слишком часто ответственные и безответственные источники любят забегать перед паровозом: то подводные лодки получИМ, то вокруг Луны вот-вот облетим и американцев заставИМ на батутах прыгать. Как-то несерьёзно получается. И вокруг Луны не обращаемся, и американцы в космос не на батутах летают, и с перспективой подлодок П-650 пока больше вопросов.
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Sub307
СМИ "бегут впереди паровоза". "Известия" кстати не утверждали, что "получат". Просто у НИИ "Малахит" есть, и уже давно, проект на целую линейку подводных лодок малого водоизмещения. Единственным реализованным проектом по сей день остаётся "Пиранья", да и то не очень долго "прожили". А вот, "получат" или как... посмотрим, но что-то, лично мне подсказывает - вряд ли. А если, дай бог и получат, то это будут не "спецназовцы", для них это только носитель, а какое либо соединение подплава.
svp67
И это хорошо, что данный вопрос решается, главное, что бы не наступили вновь такие времена, когда на них, что только на сопредельную территорию за оставленной водкой только ходить и оставалась...
Чёрный полковник
Для чисто диверсионной работы великовата, но зато каково прикрытие: четыре торпеды калибра 533 мм, восемь – калибра 400 мм. Кроме них, в специальных расположенных между прочным и легким корпусом лодки бомболюках размещаются 12 донных мин. Мне понравилось слово "бомболюки" применительно к данной подлодке.
Свой тягач
Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры совместно с конструкторским бюро «Мотор» провело испытания седельного тягача КамАЗ-78504, предназначенного для буксирования прицепов груженой массой от 90 до 165 тонн.
Действительно важно получить собственный седельный тягач для военных (ракетных) нужд. Даже в формате обычной конкуренции с тем же МАЗом – вполне разумно. Ведь когда конкуренции нет, то в любой момент можно ожидать подвоха. Разве кто-то из адекватных граждан мог подумать, что, например, Украина подложит столь внушительных размеров свинью (а то и целого борова), из-за которой придётся фактически полностью сворачивать контакты в сфере ВПК. Не думал... А оно вон как вышло.
Нет, это вовсе не камень в мазовский огород, а констатация факта. Когда есть у себя, это совсем другое дело, чем когда есть, но у соседа, пусть и очень-очень близкого.
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ОТДЕЛ
Да уж, русским лишь бы дорог нормальных не строить, вечно что-то выдумают..(шутка) Серьёзный тягач.
Zibelew
Увидев новый тягач, где то в Минске пустил скупую мужскую слезу один белорусский Бацька.
andr327
Впечатляет, конечно, управляемый полуприцеп. Штука конечно замечательная и нужная, правда какой выигрыш даст часов 8-10 во всем процессе загрузки-транспортировки-установки будущих Сарматов. На старые комплексы его применить - вопрос, причем весьма дорогой (старое оборудование куда девать?).
Если работы продолжаться, то вопрос его доведения еще ой какой долгий. И поэтому машины МЗКТ еще 5-7 лет будут вне конкуренции.
Но несмотря ни на что, работы нужно продолжать. Негоже нашей стране иметь зависимость от иностранных поставщиков, хоть и дружественных. Школу тяжелого автостроения надо создавать!
Если работы продолжаться, то вопрос его доведения еще ой какой долгий. И поэтому машины МЗКТ еще 5-7 лет будут вне конкуренции.
Но несмотря ни на что, работы нужно продолжать. Негоже нашей стране иметь зависимость от иностранных поставщиков, хоть и дружественных. Школу тяжелого автостроения надо создавать!
Теракты в Каталонии
В центре Барселоны микроавтобус въехал в толпу людей. Наезд, как отмечают местные стражи правопорядка, стал следствием спланированной акции. Жители заявляют, что город столкнулся с террористической атакой, характерной для радикальных исламистов, наводнивших Европу под видом обычных беженцев.
Другое сообщение: вероятно, боевик, находившийся за рулём фургона, был не один. Из столицы Каталонии приходят тревожные сообщения о стрельбе в районе той же улицы Рамбла. Отмечается, что неизвестные лица открыли огонь в одном из ресторанов в центре Барселоны. Газета «El Periodico» пишет, что одним из стрелявших в ресторане как раз и мог быть водитель микроавтобуса. Речь идёт о турецком ресторане.
И третье сообщение: в другом населённом пункте Каталонии, в городе Камбрильсе в 120 км от Барселоны, тоже был совершён спланированный наезд на пешеходов. Семеро пострадали, двое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии. Среди раненых — сотрудники правоохранительных органов. Департамент полиции Каталонии сообщил о смерти всех пятерых террористов, участвовавших в этой атаке.
Микроавтобус врезался в толпу людей в Барселоне
СМИ: В турецком ресторане в Барселоне открыта стрельба
Пятеро террористов ликвидированы в каталонском Камбрильсе
СМИ: В турецком ресторане в Барселоне открыта стрельба
Пятеро террористов ликвидированы в каталонском Камбрильсе
Позднее власти признали кровавые события террористическим актом. Также стало известно, что джихадистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение.
«Би-би-си» сообщает, что под колёсами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла, погибло по меньшей мере 13 человек. Более 100 человек получили травмы.
Увы, теперь и Барселона пополнила печальный список городов Старого Света, испытавших страшные последствия «автомобильной атаки» кровожадных радикалов, воюющих с мирным населением.
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Тралл
Скоро поехать на Рождество в Париж будет синонимом посыла на три буквы, а немецкий Октоберфест, когда беженцы распробуют тамошнее пиво, превратится в небезопасный для здоровья и жизни гадюшник. Отдыхайте в своей стране, товарищи!
Монос
Аккуратнее надо будет ходить по улицам. Могут и у нас такое провернуть. Мой друг так учил переходить улицу: "Ждёшь зелёный сигнал светофора, делаешь паузу в 5 секунд, смотришь налево, потом направо, быстро перебегаешь до середины дороги, опять смотришь налево-направо и бегом заканчиваешь переход". Что-то в этом есть...
Alekseits
А им всё равно, что парижане, что каталонцы, что мадридцы... Лишь людей побольше угробить, чтоб погромче прозвучало. А европейцы всё уговаривают, нянчатся с ними. В Сирии сейчас совсем горячо для бородатых стало, в Ираке тоже не мёд. Вот они и бегут в Европу, а эти стараются, спасают их, сами себе смерть везут.
Американские «ястребы» развязывают третью мировую войну
Далеко ли до ядерной войны? Американские конгрессмены делают всё, чтобы эта война стала ближе. Конгресс готовит законопроект о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Американские законодатели считают, что выйти пришло время, поскольку Путин договор «уже нарушил». Некоторые иностранные эксперты не сомневаются, что выход США из РСМД приведёт к ядерной войне.
Сложно перейти "красную черту"? Тогда давайте эту "черту" передвинем?
Ракеты запрещены, но мы их разработаем. Второй раунд противостояния США и России
Ракеты запрещены, но мы их разработаем. Второй раунд противостояния США и России
Вполне возможный выход США из договора заставит Россию раскошелиться. На реализацию вероятных программ ответа потребуются немалые средства. При нынешнем урезании бюджета и заметном сокращении военных расходов в 2017 году такого рода программы создали бы существенную нагрузку на бюджет и в дальнейшем привели бы к новому витку бесконечной гонки вооружений. Угроза, ответ на угрозу, ответ на ответ, и так по кругу, точнее, по спирали.
Впрочем, гонка эта вполне может иметь конец. Какой-нибудь нервный военный у кнопки в любой момент может совершить роковую ошибку.
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Teberii
Придётся принять вызов и ответить.
Татьяна
Правильно! Придётся ответить!
Прежде всего, пусть США распустят саму НАТО, т. е. пусть Пентагон перестанет руководить НАТО и вкладывать в неё свои вооружения, финансы и человеческие ресурсы! И пусть США уберут свои войска из Европы! А то расплодились, понимаешь ли, своими вооружёнными силами у самых границ России!
Т. е. пусть США сделают то, что они обещали Горбачёву во время "перестройки" в СССР!
Иными словами. США сами "написали"! Ну и пусть теперь сами США за собою в Европе и "вытрут"!
Или, как однажды сказал Н. С. Хрущёв американцам: "Навоняли! Сами нюхайте!"
Прежде всего, пусть США распустят саму НАТО, т. е. пусть Пентагон перестанет руководить НАТО и вкладывать в неё свои вооружения, финансы и человеческие ресурсы! И пусть США уберут свои войска из Европы! А то расплодились, понимаешь ли, своими вооружёнными силами у самых границ России!
Т. е. пусть США сделают то, что они обещали Горбачёву во время "перестройки" в СССР!
Иными словами. США сами "написали"! Ну и пусть теперь сами США за собою в Европе и "вытрут"!
Или, как однажды сказал Н. С. Хрущёв американцам: "Навоняли! Сами нюхайте!"
Басарев
А так ли существенны все эти договоры? После исчезновения одной из сторон разве они не стали юридически ничтожными? Ну а словесные обещания так и вовсе ничего не стоят. А … Горбачёв повёлся, как школьник.
Барбулятор
Существенны!!! Российская Федерация является преемником Советского Союза и приняла на себя выполнение на себя всех взятых обязательств. Вот именно это и сдерживает штаты от выхода из договора по РСМД. Кстати, все призывы хотя бы на этой страничке и нам выйти из этого договора — это либо провокация, либо глупость. Не настолько наши карманы набиты деньгами, чтобы ввязываться в новую гонку вооружений.
От амбиций стало жарко
Население планеты продолжает с огромным интересом и страхом следить за каждой сводкой, приходящей из западной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Воинственная перепалка между США и КНДР может перерасти в полноценный региональный конфликт с использованием стратегических видов вооружения. А в это же время не менее важные события грядут в Южной и Юго-Восточной Азии. Здесь Вашингтон в спешном порядке старается задействовать как можно больше «звеньев» в цепи оперативно-стратегического господства над всем Индо-Азиатско-Тихоокеанским регионом. Если ранее этими «звеньями» считались Япония, Австралия, Южная Корея и Тайвань, то сегодня далеко не второстепенную роль в этом списке начинают играть Вьетнам и Индия. Руководство первого стремится всеми силами удержать контроль над своими секторами островного архипелага Спратли и Парасельских островов, расположенных в пределах стратегически важной для Пекина «9-пунктирной линии», а Белый дом успешно использует региональные амбиции Ханоя для реализации своего оперативно-стратегического плана по вклиниванию корабельных ударных группировок Тихоокеанского флота США в ближний оборонительный рубеж китайской зоны «A2/AD».
«НАТО-3»: какие последствия для Москвы и Пекина повлечёт зарождение нового геостратегического «полюса» «США-Индия»?
Последней тревожной новостью, отмечает обозреватель Е. Даманцев, стало заявление командующего Тихоокеанским командованием ВС США Гарри Харриса, который указал на «фантастические возможности и глобальное значение военного сотрудничества» между Вашингтоном и Дели в XXI веке. Всё это происходит в тот самый момент, когда в индийской компании «HAL» потирают руки в предвкушении дополнительного пакета уникальных технологий от «Сухого» по проекту FGFA, а индийская армия получает на вооружение ЗРК С-400 «Триумф». Не пора ли прекратить раздавать отечественные технологии направо и налево?
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Altona
Как я понял из статьи, надо заканчивать "хинди-руси пхай, пхай", ибо у индусов наметилась новая внешнеполитическая тенденция "Джимми, Джимми, ача-ача". И Вашингтон стремится занять бывшее место Великобритании, включив Индию в свое военное партнерство для противодействия Китаю.
andj61
Индия сталкивается с КНР практически с момента образования стран, а с момента занятия НОАК в октябре 1950 года Тибета — в особенности. Районы горные, их принадлежность частенько не установлена. Классика жанра — в конце 50-х китайцы построили дорогу через район Аксай-Чин, который индийцы также считали своим. Через пару-тройку лет индийцы этот факт обнаружили, что, с учетом предоставления политического убежища далай-ламе, послужило основанием для пограничного конфликта, который называют китайско-индийской пограничной войной 1962 года. И такие пограничные конфликты происходят на постоянной основе, а крупные были еще в 1967 и 1987 гг. В последнее время у Индии и Китая хватало выдержки конфликты минимизировать, но в интересах США их разжечь. Но обеим странам интересно всё-таки сотрудничество, и оно активно развивается. Россия же, имея хорошие отношения и с Китаем, и с Индией, вполне может послужить своего рода посредником для установления добрососедских китайско-индийских отношений.
Не стоит лить воду на мельницу американского империализма!
Не стоит лить воду на мельницу американского империализма!
askme
Бредом людей не пугайте и специалистов не смешите) Не читайте дурных газет — это плохие источники первичной информации, если вы не владеете темой)
Россия равно замечательно взаимодействует со всеми странами Азии, включая Китай. То, что Индия и Вьетнам, а с другой стороны Китай, ревнуют нас — это проблема их детской болезни. Россия однозначно не допустит подобного развития событий. И Индия связана с Россией в ВПК гораздо сильнее остальных. С США у неё роль шестерки, натравливаемой на Китай, и Индия понимает это, но пытается получить плюшки от США, имея свой зуб на Китай, ровно такой же "справедливый", как и китайский аналогичный к Индии. А Россия реально над этими детскими терками и непоколебима в этом. Невозможно никакое "НАТО-3" там. Просто из-за величины Индии. Сама себя Индия кастрировать в угоду США не будет, а в НАТО все кастрированные, кроме США, там единоначалие. Кто не понимает это — образовывайтесь.
Трезвые люди понимают, что будущее не в засосах, а оно во взаимной прагматичной выгоде. Ну а те, кому ближе засосная практика "дружбы", истерят по поводу заигрываний США с Индией (российские иксперды) или по поводу поставок оружия Индии от России (китайские иксперды). Не понимая, что будущий мир — это мир общей пользы, а не детско-эгоистичной выгоды, дружбы "против", в рамках которой Россия НЕ помещается.
Россия полностью преодолеет скоро зависимость от китайской элементной базы в электронике и гораздо свободнее начнет себя вести. Тогда многие поймут истинную роль России в Азии. Роль миротворца)
Россия равно замечательно взаимодействует со всеми странами Азии, включая Китай. То, что Индия и Вьетнам, а с другой стороны Китай, ревнуют нас — это проблема их детской болезни. Россия однозначно не допустит подобного развития событий. И Индия связана с Россией в ВПК гораздо сильнее остальных. С США у неё роль шестерки, натравливаемой на Китай, и Индия понимает это, но пытается получить плюшки от США, имея свой зуб на Китай, ровно такой же "справедливый", как и китайский аналогичный к Индии. А Россия реально над этими детскими терками и непоколебима в этом. Невозможно никакое "НАТО-3" там. Просто из-за величины Индии. Сама себя Индия кастрировать в угоду США не будет, а в НАТО все кастрированные, кроме США, там единоначалие. Кто не понимает это — образовывайтесь.
Трезвые люди понимают, что будущее не в засосах, а оно во взаимной прагматичной выгоде. Ну а те, кому ближе засосная практика "дружбы", истерят по поводу заигрываний США с Индией (российские иксперды) или по поводу поставок оружия Индии от России (китайские иксперды). Не понимая, что будущий мир — это мир общей пользы, а не детско-эгоистичной выгоды, дружбы "против", в рамках которой Россия НЕ помещается.
Россия полностью преодолеет скоро зависимость от китайской элементной базы в электронике и гораздо свободнее начнет себя вести. Тогда многие поймут истинную роль России в Азии. Роль миротворца)
У русских не хватает денег на «угрозу»
Разведывательное управление Пентагона (DIA) недавно выпустило большой доклад с анализом и оценкой сил современных вооружённых сил России. Были предложены и простые пути борьбы с русскими. Доклад мог бы показаться интересным документом, не имей он столько пробелов. Эксперты не смогли сосчитать ни русские танки, ни самолёты, а также затруднились с оценкой эффективности ПВО.
В докладе упор сделан на выявление «угрозы» от российской армии, на предположения о том, насколько опасна военная машина Российской Федерации. Также выделяется финансовый аспект оценки: американцы констатируют с удовлетворением, что количество денег на военную машину России круто пошло вниз из-за кризиса и падения цен на нефть.
Нынешний оборонный бюджет, если только в него не будут внесены коррективы, окажется самым низким бюджетом РФ в области национальной обороны с 2013 года. Отмечается, что доходы российского правительства зависимы от цен на нефть. Кроме того, по данным Международного валютного фонда и ряда выдающихся мировых экономистов, Россия столкнулась с потолком своего роста: причиной является отсутствие структурных реформ в государстве. ВВП в России, вероятно, будет подрастать по чуть-чуть, по 1%, по 2% в год, даже если «цены на нефть существенно возрастут», отмечается в отчёте разведчиков.
Новый доклад, снабжённый длинным «прологом», где ретроспективно рассматривается военная сила России с 1991 года и по наши дни, можно счесть скорее прелюдией к следующим «пьесам» разведчиков Пентагона, нежели серьёзной оценкой мощи стратегического противника. Невозможность сосчитать танки и самолёты и очевидные затруднения с анализом предполагаемой эффективности ПВО ставят доклад DIA на уровень журналистского обзора с картинками и повторением слов «мощь», «угроза» и «ядерное оружие».
Лишь в одном прогнозе не сомневаются эксперты разведки Пентагона. Расходы русских на модернизацию вооружений и развитие армии будут неминуемо падать: экономика страны слаба, структурные реформы не проводятся, нефть по-прежнему дешёвая.
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vladimirZ
Даже в США видят наши просчеты в развитии экономики, а наши либеральные верховные власти их не замечают, по прежнему поют "Аллилуйя" своей либеральной идеологии "рынок всё разрулит".
Доколе это будет продолжаться? До нового "майдана" в Москве? Старый-то уже был в 1991-93 годах, в результате которого "пришли" к власти проамериканская команда "Ельцин и К", окончательно разрушившая СССР. Ждём развала России?
Доколе это будет продолжаться? До нового "майдана" в Москве? Старый-то уже был в 1991-93 годах, в результате которого "пришли" к власти проамериканская команда "Ельцин и К", окончательно разрушившая СССР. Ждём развала России?
Музыка
Гитлер перед началом вторжения пытался подсчитать танки Т-34, но не получилось. Да и с новыми самолётами была неясность. История повторяется?
Rader
Не дай бог, чтоб повторилось!!! Вообще-то, СССР в начале войны не помогли ни самолеты (ибо горели сотнями на аэродромах), ни танки (что остались без топлива, снарядов или нормального техобслуживания).
Гитлер проиграл войну, когда её начал. И это отнюдь не из-за криво подсчитанных Т-34.
Гитлер проиграл войну, когда её начал. И это отнюдь не из-за криво подсчитанных Т-34.
«Уйти Асада» за сто миллиардов
Послевоенное восстановление Сирии обойдётся не менее чем в сто миллиардов долларов. Сумма кажется слишком скромной? Это потому, что подсчитаны расходы только на первый год. Откуда взять хотя бы эти денежки? У Сирии их нет. У России с Ираном тоже нет. Источник ясен: капиталы пойдут из Америки. Капиталы пойдут, а Башар Асад уйдёт.
Такой сирийский «сценарий» принадлежит двум американским аналитикам. Их имена: генерал в отставке Джон Аллен и Майкл О’Хэнлон (John R. Allen, Michael O'Hanlon). Оба работают сейчас в Институте Брукингса. В своей статье для журнала «National Interest» они рассказали, с чего начнётся восстановление Сирии и кк можно мирно «уйти» Б. Асада.
Сколько времени понадобится Сирии на восстановление? Точного ответа нет, однако имеются авторитетные прогнозы.
После нескольких лет тяжёлой гражданской войны экономика Сирии развалена. Экономисты Всемирного банка подсчитали, что затяжной конфликт обошелся экономике страны в 226 млрд. долларов. Погибло более 320 тысяч человек. Повреждено или полностью уничтожено 27% жилого фонда, около половины учреждений медицины и образования. Более трёх четвертей работоспособного населения Сирии (почти 9 млн. человек) не имеют сегодня работы. Аналитики Всемирного банка полагают, что при условии прекращения вооружённого конфликта за четыре года Сирия восстановит 41% довоенного ВВП.
Четыре года, заметим, явятся лишь начальным этапом восстановления. И то — при условии полного прекращения войны, что сейчас едва ли достижимо ввиду продолжения борьбы с «ИГ», «Аль-Каидой» и её филиалами (названные террористические организации запрещены в РФ), гражданского противостояния оппозиции и Асада, конфликта между суннитами и шиитами, курдского вопроса, противоречий между государствами Залива и Ираном, а также региональных целей США и их коалиции.
Рассчитывая на свой мощный финансовый рычаг, который будет усилен денежными вливаниями союзников, в т. ч. монархиями Персидского залива, США, вероятно, добьются своего: ухода из власти Асада и раскола Сирии на зоны влияния. Авторы материала в «National Interest» не хотят повторения югославского сценария, однако распад Сирии — это и есть его повторение.
Комментарии наших читателей:
iouris
История нас учит, что ничему она нас не учит.
Сирия — это, прежде всего, экономика. К чему приводит дезинтеграция единой экономической, энергетической и оборонной системы под предлогом "многонациональности", хорошо видно на примере СССР. Различные "национальные" олигархи будут "конкурировать" за ресурсы (нефть, вода, земля, помощь). Т. е. гражданская война продолжится с новой силой.
Сирия — это, прежде всего, экономика. К чему приводит дезинтеграция единой экономической, энергетической и оборонной системы под предлогом "многонациональности", хорошо видно на примере СССР. Различные "национальные" олигархи будут "конкурировать" за ресурсы (нефть, вода, земля, помощь). Т. е. гражданская война продолжится с новой силой.
Басарев
Наверное, именно из-за цветущей экономики полуголодные люди вышли на площади в самом начале замеса. А что касается национальных олигархов — пример СССР несостоятелен, потому что его разодрали по административным границам, не этническим. В результате появилась куча спорных участков и куча разделённых народов, поэтому на постсоветском пространстве всё так плохо!
Foxmara
Ой, а в Ливии, в Ливии тоже нищее население не захотело иметь бесплатное образование и социалку?? Вы сами-то себе верите? Или это не ваши мысли, а трансляция чужих?
rotmistr60
Судя по всему, американские аналитики слишком оптимистичны. Это когда же США после нанесенного военного, экономического и политического ущерба другой стране вдруг начинали вкладываться в её (страны) восстановление? Другое дело, если рассматривать реализацию этого плана за счёт денег исключительно богатеньких стран арабского мира. Американский принцип «после нас хоть потоп» ещё действует.
Слабое звено
Где у России слабое место? Где можно давить не на союзников России, а именно на россиян? Есть такое место. Приднестровье! Точнее, Приднестровская Молдавская Республика. Небольшая по территории республика на Днестре с населением чуть более полумиллиона человек, из которых 200 тысяч — россияне. Граждане РФ! Республика, которая за четверть века достигла определённых успехов в государственном строительстве. С 2014 года ПМР окружена враждебными государствами: Молдавией и Украиной, напоминает обозреватель Александр Ставер.
Именно эту республику начали гнобить серьезно. Для Молдавии вопрос о ПМР всегда стоял остро. С потерей части собственной территории действительно сложно смириться. Однако молдаване до 2014 года вполне адекватно относились к новому государству. Были налажены экономические связи. Функционировала финансовая система. Приднестровская республика экспортировала через молдавские порты и пограничные пункты свою продукцию.
Сейчас ситуация в корне изменилась. Молдавия и Украина фактически объявили блокаду ПМР. В заложниках оказались все граждане ПМР, а также российские миротворческие силы. Снабжение республики и миротворцев сегодня крайне затруднено. Даже ротация МС резко осложнилась, поскольку парламент Молдавии принял постановление о выводе российских МС с территории Приднестровья…
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Громобой
Стратегическое место занимает ПМР, прикрывая побережье Чёрного моря от подхода с суши, как острый клин и сторожевой форпост разрезает собой все южные коммуникации. Поэтому она у НАТО как кость в горле. И хочется и колется, потому что там блистают штыки потомков суворовских чудо-богатырей в окопах блокпостов.
ДэнСабака
А если присоединить к ПМР Одесскую область? Это уже будет не кость в горле, а клизма в банальное отверстие… по самое горло…
g1v2
А это, по идее, единственный возможный вариант. ПМР зажата между Украиной и Молдовой. Если нам тупо заблокируют пролет, то сделать легальными способами мы ничего не сможем. Единственный козырный вариант — пробивать проход к морю, чтобы можно было снабжать ПМР по морю. Если к тому же отрезать и взять все районы западнее Белгород-днестровского до Измаила, то можно установить связь еще и с Гагаузией. Там тоже немало сочувствующих. Но это будет война — без вариантов. А к войне надо готовиться заранее. Есть ли в ПМР все необходимое для войны? Далеко не факт. А если вводить российские войска, то это будет обычная война со всеми вытекающими.
Десант в тылу
Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные советники поучаствовали в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков «Исламского государства». Перед высадкой сирийского десанта в районе населённого пункта Эль-Кдер вертолётами ВКС России Ка-52 были нанесены удары по позициям боевиков.
Действия десанта и эффективность удара по боевикам позволили правительственным войскам Сирии овладеть Эль-Кдером без потерь. Деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.
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Logall
Ну ни шагу без "папки" ступить не могут! Путин за Асада ещё и править будет. Как двое из ларца, но хорошо...
cniza
Мы всегда их обучали и помогали, может, будет толк.
Лопатов
Я боюсь, и у нас людей, способных организовать и осуществить такую операцию, можно по пальцам пересчитать.
Не в курсе, как было у камышинских десантников и пограничников во вторую чеченскую, не пересекался. Но пехота, которой "посчастливилось" участвовать в вертолётных десантах в 1999-2000, определяла происходившее как "жуткий бардак".
Как результат, просто напрашивавшиеся в августе 2008 тактические десанты проводить не решились.
Не в курсе, как было у камышинских десантников и пограничников во вторую чеченскую, не пересекался. Но пехота, которой "посчастливилось" участвовать в вертолётных десантах в 1999-2000, определяла происходившее как "жуткий бардак".
Как результат, просто напрашивавшиеся в августе 2008 тактические десанты проводить не решились.
Маз
Ерунду не говорите, у нас в армии народу талантливого хватает, если сверху разрешат, то можно завтракать в Ужгороде, обедать в Вене, а ужинать в Париже. Есть такие слова, неизвестные большинству, как Академия имени… Их там куча целая. Так после их окончания в муках и страданиях безденежья майоры способны фронтами рулить, а капитаны третьего ранга — взять Америку десантом в течение суток или уничтожить в течение получаса.
Лопатов
Типа "самородки"? Нет ничего страшнее.
Для нормального проведения такого рода операций нужны прежде всего знания. Которые должны быть "отполированы" на тактических учениях. Вы вообще в курсе, что любой мотострелковый батальон может быть привлечён к тактическому воздушному десанту? Почему ничего не проводится? Особенно если учесть, что у сухопутных войск главных специалистов по такт. ВД, десантно-штурмовые батальоны и бригады отобрали, и сейчас из них делают неизвестно что, перевооружая на БМД и заодно переделывая штат...
Для нормального проведения такого рода операций нужны прежде всего знания. Которые должны быть "отполированы" на тактических учениях. Вы вообще в курсе, что любой мотострелковый батальон может быть привлечён к тактическому воздушному десанту? Почему ничего не проводится? Особенно если учесть, что у сухопутных войск главных специалистов по такт. ВД, десантно-штурмовые батальоны и бригады отобрали, и сейчас из них делают неизвестно что, перевооружая на БМД и заодно переделывая штат...
Ратник с пулеметом
А десант точно сирийский был?))) А не псковский или новороссийский?)))
Грязь — новое оружие русских
Очередное антироссийское заявление сделал глава министерства обороны Польши Антони Мацеревич. В интервью «Польскому радио» Мацеревич заявил, что «только решительность и сила смогут остановить распространяющуюся российскую агрессию». По словам Мацеревича, основным инструментом Путина является «разделение территорий». Выходит, что Польша при участии в разделении Чехословакии в 1938 году пользовалась «инструментом Путина»?
После заявлений о том, как нужно противостоять российской угрозе, министр обороны Польши вместе с председателем правительства Беатой Шидло решил проинспектировать ход восстановительных работ в наиболее пострадавших от непогоды воеводствах Польши. На одной из размытых дорог кортеж польских высокопоставленных чиновников застрял в грязи. Многочисленные попытки выбраться своими силами успеха не возымели. Сотрудникам охраны пришлось обращаться к местным жителям, чтобы те вызволили автомобиль Мацеревича из грязевого плена…
У местных всё получилось: после долгих стараний официальный кортеж выбрался из грязи и покопотил обратно в Варшаву.
Надо полагать, министр Мацеревич сейчас сочиняет очередную речь о происках Путина и его агентов на польских дорогах. Грязь — новое оружие русских!
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Dart2027
Умный человек не полезет в непролазную грязь, если нет серьезных причин. Какие же причины были у пана-министра?
Басарев
А правильный ответ: кортежей быть не должно. Тогда будет чиновник заботиться о простом народе, когда жить будет как простой народ. То есть до работы на общественном транспорте или личном авто в одном потоке с людьми. И никаких привилегий. То есть власть нужно сделать невыгодной, чтобы отсеять всех карьеристов, халявщиков и прочий неблагонадёжный элемент. Воспринимая власть как необходимое самопожертвование, в правители будут выбираться подлинные патриоты, знающие по себе проблемы страны.
Me 262
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором;)
Историческая чистка в США
Оказывается, война с памятниками может начаться и в США. И может стать прелюдией к гражданской войне, как считают некоторые американские эксперты. Едва ли кучка неонацистов и куклуксклановцев сумеет разжечь такую войну, однако события в Шарлоттсвилле показали: торопливое ковыряние в истории, как в ноздре, с благим намерением оную почистить приводит к крови.
Натуральный бой, имевший признаки терроризма, в городке Шарлотсвилле (меньше 47 тысяч жителей) произошёл из-за планов местных властей убрать памятник генералу-конфедерату Ли, культ в отношении которого жив по сей день.
Массовое столкновение ультраправых и их противников из-за памятника наглядно (и кроваво) показало: история может спать спокойно, безмятежно и долго, однако горе тому, кто её разбудит!
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Сергей956
Наверное, так и есть! Пока Штаты прививали борьбу с памятниками и майданную заразу другим, заразились сами. Ох, и опасная эта инфекция! Но Трамп, в отличие от Януковича, предполагаю, что заглядывать в зубы майданутым не будет. Их быстро успокоят.
серафимамурский
Весь мир с надеждой и вожделением ждёт, когда же уже начнётся настоящий разгул демократии в США.
Антианглосакс
С нетерпением будем ждать продолжения этого замечательного сериала о внутренних проблемах зловонного гангстерского объединения — США! Как-то неосмотрительно с нашей стороны не подкидывать веток в этот огонь. Надо бы помочь "печенюшками" нашим лютым вечным врагам.
Altona
Жалко, что погибла девушка. Искренние соболезнования её близким и родным.
С памятниками конфедератам ситуация понятна, флаг Конфедерации (синий Андреевский крест со звездами на красном поле) был объявлен вне закона еще года 4 так назад. Но леваки и троцкисты уже и на Линкольна руки подымают. Недавно неприличной надписью (…) был испохаблен монумент Аврааму Линкольну. …Вообще, надо знать, что Юг — это прежде всего баптисты-католики и прочие верующие во Христа, которые приветствуют друг друга God Bless You (Храни тебя, Господи), люди глубоко консервативные, традиционалисты, которым такие вот новомодные соросовские новации не по вкусу. Еще раз повторю, там есть народное вооруженное ополчение, которое помнит Конституцию. А в Конституции США записано, что НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО НА ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, и так далее. То есть локальные крупные бунты возможны.
С памятниками конфедератам ситуация понятна, флаг Конфедерации (синий Андреевский крест со звездами на красном поле) был объявлен вне закона еще года 4 так назад. Но леваки и троцкисты уже и на Линкольна руки подымают. Недавно неприличной надписью (…) был испохаблен монумент Аврааму Линкольну. …Вообще, надо знать, что Юг — это прежде всего баптисты-католики и прочие верующие во Христа, которые приветствуют друг друга God Bless You (Храни тебя, Господи), люди глубоко консервативные, традиционалисты, которым такие вот новомодные соросовские новации не по вкусу. Еще раз повторю, там есть народное вооруженное ополчение, которое помнит Конституцию. А в Конституции США записано, что НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО НА ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, и так далее. То есть локальные крупные бунты возможны.
iouris
Он же памятник, разве ж он может ответить?
Гражданская война в США произойдёт не из-за памятников. Все АК-47 скупили ещё при Обаме. Предотвратить эту войну никто не сможет, потому что Америка — "самая-самая".
Гражданская война в США произойдёт не из-за памятников. Все АК-47 скупили ещё при Обаме. Предотвратить эту войну никто не сможет, потому что Америка — "самая-самая".
*«Штирлиц никогда не торопил события» — фраза из кинофильма «Семнадцать мгновений весны»
Автор: Алексей Володин, Олег Чувакин
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